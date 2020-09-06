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Новини Підписання асоціації з ЄС
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Оновлення Угоди про асоціацію, інтеграція у цифровий ринок і стримування агресії РФ: Кулеба оприлюднив порядок денний саміту Україна-ЄС

Оновлення Угоди про асоціацію, інтеграція у цифровий ринок і стримування агресії РФ: Кулеба оприлюднив порядок денний саміту Україна-ЄС

Київ готується до саміту Україна-ЄС, який запланований на 1 жовтня 2020 року. На порядку денному широке коло питань.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Моя колега, віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина дуже енергійно займається підготовкою цього саміту і наповненням його таким потужним змістом", – зазначив він.

Коментуючи порядок денний, Кулеба назвав головним його питанням "рух уперед".

"Європейська інтеграція України – це настільки масштабний процес, що його не можна звузити до чогось одного. Нас цікавить і оновлення Угоди про асоціацію. Нас цікавить інтеграція в цифровий ринок. Нас цікавить прогрес у сфері юстиції, поглиблення співробітництва у сфері юстиції. Нас цікавить подальше співробітництво з ЄС у стримуванні російської агресії", – перелічив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не отримувала негативної реакції від міжнародних партнерів через закриття в'їзду для іноземців, - Кулеба

асоціація (408) саміт (764) Євросоюз (13391) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+3
Зелені вилупки так "оновлять" угоду про асоціацію з ЄС, що вона взагалі буде анульована...
Обновление Соглашения об ассоциации, интеграция в цифровой рынок и сдерживание агрессии РФ: Кулеба озвучил повестку дня саммита Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 938
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06.09.2020 13:33
+1
Будуть просити у ЄС кредити і розширення квот, санкції для рашки, Північний потік скасувати, кроки вступу в НАТО. Зміст стандартний.
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06.09.2020 13:42
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"обновления Соглашегия об ассоциации с ЕС"- а можна з цього місця докладніше?
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06.09.2020 13:27 Відповісти
Та як би не розірвали.
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06.09.2020 13:34 Відповісти
От і я про те...
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06.09.2020 13:39 Відповісти
Будуть просити у ЄС кредити і розширення квот, санкції для рашки, Північний потік скасувати, кроки вступу в НАТО. Зміст стандартний.
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06.09.2020 13:42 Відповісти
Головне питання - преференції для бізнесу Ігор Валєріча та інших спонсорів Буратіни на ринку ЕС. Ну і стандартний набір бла-бла "про санкції", який нікому не потрібен.
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06.09.2020 14:36 Відповісти
Зелені вилупки так "оновлять" угоду про асоціацію з ЄС, що вона взагалі буде анульована...
Обновление Соглашения об ассоциации, интеграция в цифровой рынок и сдерживание агрессии РФ: Кулеба озвучил повестку дня саммита Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 938
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06.09.2020 13:33 Відповісти
А заглянутьхуйлувглаза?
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06.09.2020 13:58 Відповісти
Кулеба опять позовет бомбардировщики США для пролета над Крещатиком,помашут крыльями и курс на Москву....
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06.09.2020 14:00 Відповісти
Ты РАБссия нас не бойся...
Мы тебя не тронем...
Крым Донбасс вернем...
Мирным способом путем...
В глаза бестыжие.....
Тебе посмотрим...
И снова в бой пойдем...
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06.09.2020 14:06 Відповісти
Ukraina nekogda ne vstupit v EU. Eche v 1994 y. opredelilis chto nikakie xUSSR republics (krome pribaltici) ne pustyat suda. Nam hvataet sidyashih na shei i pribaltici i Italy i Greece. Ukraina s Belarus nujni tolko kak bufernaya zone beetwen EU i Russia.
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07.09.2020 01:34 Відповісти
 
 