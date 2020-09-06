Оновлення Угоди про асоціацію, інтеграція у цифровий ринок і стримування агресії РФ: Кулеба оприлюднив порядок денний саміту Україна-ЄС

Київ готується до саміту Україна-ЄС, який запланований на 1 жовтня 2020 року. На порядку денному широке коло питань.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Моя колега, віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина дуже енергійно займається підготовкою цього саміту і наповненням його таким потужним змістом", – зазначив він.

Коментуючи порядок денний, Кулеба назвав головним його питанням "рух уперед".

"Європейська інтеграція України – це настільки масштабний процес, що його не можна звузити до чогось одного. Нас цікавить і оновлення Угоди про асоціацію. Нас цікавить інтеграція в цифровий ринок. Нас цікавить прогрес у сфері юстиції, поглиблення співробітництва у сфері юстиції. Нас цікавить подальше співробітництво з ЄС у стримуванні російської агресії", – перелічив він.

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