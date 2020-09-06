УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10766 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 091 12

COVID-19 спалахнув у школі на Вінниччині: у чотирьох вчителів підтвердився діагноз, ще у сімох підозра на коронавірусну інфекцію

COVID-19 спалахнув у школі на Вінниччині: у чотирьох вчителів підтвердився діагноз, ще у сімох підозра на коронавірусну інфекцію

Середні і старші класи Павлівської загальноосвітньої школи (Вінницька область) тимчасово переходять на дистанційне навчання.

Про це розповів Павлівський сільський голова Віктор Кособуцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на kalynivka.city

"Двоє вчителів школи лікуються від COVID-19, ще у двох хворобу підтвердили протягом останньої доби, а у семи спостерігається висока температура, ознаки гострої респіраторної інфекції і підозра на коронавірусну інфекцію. З огляду на ситуацію, середні і старші класи переводимо на дистанційне навчання до 11 вересня. З молодшими класами визначаємося. Учні цих класів не контактують з учителями старших класів. Ніхто з вчителів молодших класів не захворів. Якщо така ситуація збережеться, то молодші класи вчитимуться в звичайному режимі", - розповів сільський голова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У чотирьох школах і двох дитсадках Миколаєва виявили коронавірус, - ОДА

Вінницька область (1013) карантин (18172) школа (2207) вчитель (395) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+1
Корона шагаєт по странє.
показати весь коментар
06.09.2020 14:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Школы, бурситеты... Понеслось, ля! COVID-19 вспыхнул в школе на Виннитчине: у четверых учителей подтвердился диагноз, еще у семерых подозрение на коронавирусную инфекцию - Цензор.НЕТ 9350
показати весь коментар
06.09.2020 14:05 Відповісти
Корона шагаєт по странє.
показати весь коментар
06.09.2020 14:06 Відповісти
Была,конечно,слабая надежда,что этого не случится.Однако разум и практика говорили,что это скорее всего будет.
показати весь коментар
06.09.2020 14:33 Відповісти
Примарна надія, звісно,була. Але,й чітке розуміння,як розвиватиметься ситуація,й які наслідки, теж були...
показати весь коментар
06.09.2020 14:49 Відповісти
Нічого дивного ,досі недіється...Все,це,цілковито зумовлене наявними обставинами....Бажали глобально інфікувати Україну COVID-19 спалахнув у школі на Вінниччині: у чотирьох вчителів підтвердився діагноз, ще у сімох підозра на коронавірусну інфекцію - Цензор.НЕТ 2668 Маємо
показати весь коментар
06.09.2020 14:47 Відповісти
Николаев. 4 школы 3 детсада.
показати весь коментар
06.09.2020 15:20 Відповісти
В нашей школе на 1м Сентября только несколько учеников и родителей были в масках. Из учителей--никто.
Сейчас в классах в масках единицы учеников. Учителя-без масок.
Уже были случаи, когда учителя требовали снять маски тех, у кого они были...
показати весь коментар
06.09.2020 15:54 Відповісти
Ковидианские хроники ......Вспышка слева!
https://censor.net/video_news/3196737/v_kieve_zafiksirovali_tri_novyh_vspyshki_zabolevaniya_covid19_klichko_video?fbclid=IwAR04WH4ERTfCto9o_Knx56-iPiHJoFR8G78Na87oPVMjArR8SOzqWaX3lTQ
Краткое содержание за 20.05.20 - "Об очагах, обнаруженных в столице за прошедшие сутки. Вспышки заболевания зафиксировали еще в двух общежитиях города. Один на улице Серповой. Второй - на улице Михаила Бойчука", - сказал Кличко.
Так, в общежитии на улице Серповой проживают 340 человек. Среди которых обнаружили трех инфицированных и 7 контактных лиц. Мэр Киева сообщил, что общежития закрыли на карантин. Жителям предоставили медицинское сопровождение. Каждый день - два раза в день - происходит дезинфекция в помещениях общежитий"
Вау! Это же совсем рядом, 100метров! Таки посмотреть не помешает.
Не знаю как в других странах, но в Украине Ковид ******** вспыхивать в церквях, монастырях, интернат-психушках и общагах. С чем это связано доподлинно пока неизвестно, но Бритва Оккамы позволяет нам отсечь версию о сбоях в работе Гугл-карт и прийти к выводу,что жильцы таких сооружений особо интересоваться шо да как у властей не будут, а деньги , выделенные на поддержку Вируса, освоить как-то надо.
Как свидетельствует самый достоверный свидетель вспышка на Серпова проходит так: а) Первый день - скорые с мигалками, менты с мигалками, куева туча непонятного народу б) Второй день (на фото) - палатка под домом плюс противовирусные красно-белые ленты на деревьях. Жильцы ходят туды-сюды молча и без претензий.
В декорациях и режиссуре отчетлива видна наша мелкая жлобоватость и полное пренебрежение зрителем. Сравним с погрузкой погрузчиком манекена под простыней в фуру для трупов в Нью-Йорке. Вспомним фотки верениц гробов из Италии! То настоящее Искусство! А у нас? Просто стыдно, ей-богу......COVID-19 спалахнув у школі на Вінниччині: у чотирьох вчителів підтвердився діагноз, ще у сімох підозра на коронавірусну інфекцію - Цензор.НЕТ 4831
показати весь коментар
06.09.2020 15:59 Відповісти
На ночной клуб, казино, фитнес, институт слабо наехать. Так давай на детей и беззащитных жителей общаг нападать. Подлые трусливые твари ковидные. А местная проваравашаяся власть на крючке стыдливо молчит. Меры Черкас, Тернополя, Днепра не молчат криминала на них нет . Меры за ковид проворовашиеся меры.
показати весь коментар
06.09.2020 17:04 Відповісти
С чего это и при таком раскладе Вирус исчезнет?
показати весь коментар
06.09.2020 22:30 Відповісти
 
 