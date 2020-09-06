COVID-19 спалахнув у школі на Вінниччині: у чотирьох вчителів підтвердився діагноз, ще у сімох підозра на коронавірусну інфекцію
Середні і старші класи Павлівської загальноосвітньої школи (Вінницька область) тимчасово переходять на дистанційне навчання.
Про це розповів Павлівський сільський голова Віктор Кособуцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на kalynivka.city.
"Двоє вчителів школи лікуються від COVID-19, ще у двох хворобу підтвердили протягом останньої доби, а у семи спостерігається висока температура, ознаки гострої респіраторної інфекції і підозра на коронавірусну інфекцію. З огляду на ситуацію, середні і старші класи переводимо на дистанційне навчання до 11 вересня. З молодшими класами визначаємося. Учні цих класів не контактують з учителями старших класів. Ніхто з вчителів молодших класів не захворів. Якщо така ситуація збережеться, то молодші класи вчитимуться в звичайному режимі", - розповів сільський голова.
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Сейчас в классах в масках единицы учеников. Учителя-без масок.
Уже были случаи, когда учителя требовали снять маски тех, у кого они были...
https://censor.net/video_news/3196737/v_kieve_zafiksirovali_tri_novyh_vspyshki_zabolevaniya_covid19_klichko_video?fbclid=IwAR04WH4ERTfCto9o_Knx56-iPiHJoFR8G78Na87oPVMjArR8SOzqWaX3lTQ
Краткое содержание за 20.05.20 - "Об очагах, обнаруженных в столице за прошедшие сутки. Вспышки заболевания зафиксировали еще в двух общежитиях города. Один на улице Серповой. Второй - на улице Михаила Бойчука", - сказал Кличко.
Так, в общежитии на улице Серповой проживают 340 человек. Среди которых обнаружили трех инфицированных и 7 контактных лиц. Мэр Киева сообщил, что общежития закрыли на карантин. Жителям предоставили медицинское сопровождение. Каждый день - два раза в день - происходит дезинфекция в помещениях общежитий"
Вау! Это же совсем рядом, 100метров! Таки посмотреть не помешает.
Не знаю как в других странах, но в Украине Ковид ******** вспыхивать в церквях, монастырях, интернат-психушках и общагах. С чем это связано доподлинно пока неизвестно, но Бритва Оккамы позволяет нам отсечь версию о сбоях в работе Гугл-карт и прийти к выводу,что жильцы таких сооружений особо интересоваться шо да как у властей не будут, а деньги , выделенные на поддержку Вируса, освоить как-то надо.
Как свидетельствует самый достоверный свидетель вспышка на Серпова проходит так: а) Первый день - скорые с мигалками, менты с мигалками, куева туча непонятного народу б) Второй день (на фото) - палатка под домом плюс противовирусные красно-белые ленты на деревьях. Жильцы ходят туды-сюды молча и без претензий.
В декорациях и режиссуре отчетлива видна наша мелкая жлобоватость и полное пренебрежение зрителем. Сравним с погрузкой погрузчиком манекена под простыней в фуру для трупов в Нью-Йорке. Вспомним фотки верениц гробов из Италии! То настоящее Искусство! А у нас? Просто стыдно, ей-богу......