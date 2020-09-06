COVID-19 спалахнув у школі на Вінниччині: у чотирьох вчителів підтвердився діагноз, ще у сімох підозра на коронавірусну інфекцію

Середні і старші класи Павлівської загальноосвітньої школи (Вінницька область) тимчасово переходять на дистанційне навчання.

Про це розповів Павлівський сільський голова Віктор Кособуцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на kalynivka.city.

"Двоє вчителів школи лікуються від COVID-19, ще у двох хворобу підтвердили протягом останньої доби, а у семи спостерігається висока температура, ознаки гострої респіраторної інфекції і підозра на коронавірусну інфекцію. З огляду на ситуацію, середні і старші класи переводимо на дистанційне навчання до 11 вересня. З молодшими класами визначаємося. Учні цих класів не контактують з учителями старших класів. Ніхто з вчителів молодших класів не захворів. Якщо така ситуація збережеться, то молодші класи вчитимуться в звичайному режимі", - розповів сільський голова.

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