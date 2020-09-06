Влада Німеччини вперше згадала "Північний потік-2" у зв'язку з отруєнням Навального: Сподіваємося, росіяни не змусять нас змінити свою позицію

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас не виключив, що завершення будівництва Nord Stream 2 може бути пов'язане з повноцінним розслідуванням Росією можливого отруєння Олексія Навального.

"Я сподіваюся, що росіяни не змусять нас змінити свою позицію щодо "Північного потоку - 2", - заявив він в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

При цьому Маас визнав, що припинення будівництва трубопроводу зашкодить європейському бізнесу, адже у проєкті Nord Stream 2 задіяні понад 100 компаній з дванадцяти країн Європи (приблизно половина з них - з Німеччини).

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На думку міністра, звужувати дискусію навколо тиску на Москву виключно до теми Nord Stream 2 в цьому випадку неправильно. Водночас він попередив: якщо в найближчі кілька днів з російської сторони не буде жодних дій, пов'язаних з розслідуванням можливого отруєння Навального, Берліну "доведеться провести консультації з партнерами з приводу відповіді" Москві.

"Якщо ми замислюємося про санкції, то вони мають бути якомога більш адресними", - підкреслив Маас.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

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