Влада Німеччини вперше згадала "Північний потік-2" у зв'язку з отруєнням Навального: Сподіваємося, росіяни не змусять нас змінити свою позицію
Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас не виключив, що завершення будівництва Nord Stream 2 може бути пов'язане з повноцінним розслідуванням Росією можливого отруєння Олексія Навального.
"Я сподіваюся, що росіяни не змусять нас змінити свою позицію щодо "Північного потоку - 2", - заявив він в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
При цьому Маас визнав, що припинення будівництва трубопроводу зашкодить європейському бізнесу, адже у проєкті Nord Stream 2 задіяні понад 100 компаній з дванадцяти країн Європи (приблизно половина з них - з Німеччини).
На думку міністра, звужувати дискусію навколо тиску на Москву виключно до теми Nord Stream 2 в цьому випадку неправильно. Водночас він попередив: якщо в найближчі кілька днів з російської сторони не буде жодних дій, пов'язаних з розслідуванням можливого отруєння Навального, Берліну "доведеться провести консультації з партнерами з приводу відповіді" Москві.
"Якщо ми замислюємося про санкції, то вони мають бути якомога більш адресними", - підкреслив Маас.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.
24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.
Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.
2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.
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Все слова политика ложь, пока его делами не доказано обратное.
не гидко європейським компанійкам ?
По сути, инцидент с отравлением можно считать исчерпанным и только если кацапы попытаются еще раз грохнуть Навального, тогда можно поднимать вопрос о прекращении строительства СП-2?
Не злите нас...а то мы выразим глубочайшую озабоченность!!!
https://www.nur.kz/1872762-nelovkuu-ogovorku-v-pramom-efire-dopustila-kazahstanskaa-televedusaa.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr https://www.nur.kz/1872762-nelovkuu-ogovorku-v-pramom-efire-dopustila-kazahstanskaa-televedusaa.html
Бундестаг и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выступили за завершение СП2,а также и Восточный экономический Комитет ФРГ
суть в том что они нагло даже делать видимость "расследования" не хотят
Что вы?! Конечно нет, о чем вообще разговор! Вашу позицию не изменят даже российские войска на Александерплац. Не переживайте, кормите убийц и дальше, пусть сил набираются.
помоги сам себе
уважают сильных само достаточных
/а не президентов которые которые говорят
а что скажет по этому вопросу президент Америки или ЕС /