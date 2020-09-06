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Новини Санкції проти Росії
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Влада Німеччини вперше згадала "Північний потік-2" у зв'язку з отруєнням Навального: Сподіваємося, росіяни не змусять нас змінити свою позицію

Влада Німеччини вперше згадала

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас не виключив, що завершення будівництва Nord Stream 2 може бути пов'язане з повноцінним розслідуванням Росією можливого отруєння Олексія Навального.

"Я сподіваюся, що росіяни не змусять нас змінити свою позицію щодо "Північного потоку - 2", - заявив він в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

При цьому Маас визнав, що припинення будівництва трубопроводу зашкодить європейському бізнесу, адже у проєкті Nord Stream 2 задіяні понад 100 компаній з дванадцяти країн Європи (приблизно половина з них - з Німеччини).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол України в Німеччині вимагає ввести ембарго на нафту і газ із РФ: Режим Путіна має бути позбавлений найважливішого джерела доходів

На думку міністра, звужувати дискусію навколо тиску на Москву виключно до теми Nord Stream 2 в цьому випадку неправильно. Водночас він попередив: якщо в найближчі кілька днів з російської сторони не буде жодних дій, пов'язаних з розслідуванням можливого отруєння Навального, Берліну "доведеться провести консультації з партнерами з приводу відповіді" Москві.

"Якщо ми замислюємося про санкції, то вони мають бути якомога більш адресними", - підкреслив Маас.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Також читайте: Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Читайте також: НАТО вимагає від Росії розкрити подробиці програми "Новачок"

отруєння (944) росія (65098) Північний потік (2461) Навальний Олексій (612) Гайко Маас (201)


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Топ коментарі
+24
Убийство 14000 человек в Украине менее трагично чем отравление ватного полупокера?
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06.09.2020 14:30
+9
Мне нравится фраза "Надеемся, россияне не вынудят нас изменить свою позицию"!
По сути, инцидент с отравлением можно считать исчерпанным и только если кацапы попытаются еще раз грохнуть Навального, тогда можно поднимать вопрос о прекращении строительства СП-2?
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06.09.2020 14:31
+8
Это типа....
Не злите нас...а то мы выразим глубочайшую озабоченность!!!
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06.09.2020 14:34
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наивные бургеры
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06.09.2020 14:27 Відповісти
_Надо быть наивным чтобы верить в наивность политиков. И чем выше, работая локтями и языком, политик вскарабкался, тем меньше в нём порядочности, и тем дальше он от наивности.
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06.09.2020 14:34 Відповісти
бред написал ! у бургеров совсем другой склад ума и взаимоотношений ! в отношениях с ********* они наивные как дети !
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06.09.2020 14:37 Відповісти
У тебя дислексия или умственная отсталость? Ты способен понимать прочитанное?
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06.09.2020 14:40 Відповісти
а ты способен на способен ?
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06.09.2020 15:08 Відповісти
так , 22червня 41го року літаки люфтваффе летіли бомбити міста СРСР а через кордон до фатерлянду на всіх парах йшли паровози з пшеницею ...
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06.09.2020 15:14 Відповісти
согласиська с тобой бро
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06.09.2020 15:37 Відповісти
не вбивай віру в політиків ...
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06.09.2020 15:11 Відповісти
Веру? В политиков?? Влада Німеччини вперше згадала "Північний потік-2" у зв'язку з отруєнням Навального: Сподіваємося, росіяни не змусять нас змінити свою позицію - Цензор.НЕТ 5573
Все слова политика ложь, пока его делами не доказано обратное.
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06.09.2020 15:46 Відповісти
почему наивные?как для респектабельных бургеров они нормально реагируют....в конце концов сп все равно отойдет германии,ка впрочем и прёмгаз.так чего ж такими кусманищами пробрасываться?оставят долю расейки процентов 10-им должно хватить на ножки буша
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06.09.2020 14:37 Відповісти
не забывай, шо респектабельные бюргеры присоединили к себе добровольно огромную стаю голодных штази...
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06.09.2020 14:52 Відповісти
ну так а я о чем?присоединят и сп-2,и кенгсбергскую область .
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06.09.2020 14:58 Відповісти
Там наивностью и не пахнет ! Там расчетливый цинизм , и лож .
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06.09.2020 16:04 Відповісти
Бариги.
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06.09.2020 14:29 Відповісти
Виноват Ярош! Так и рубанут немецким партнерам на голубом глазу. А кто же еще???
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06.09.2020 14:30 Відповісти
сімон'янки спирають на Ходорковського.
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06.09.2020 14:31 Відповісти
російські гроші смердять кров'ю.
не гидко європейським компанійкам ?
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06.09.2020 14:30 Відповісти
смішно ?
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06.09.2020 14:32 Відповісти
ні ...гроші не "пахнуть" ...
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06.09.2020 15:15 Відповісти
.З паРаши ? ..Смердять !
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06.09.2020 15:18 Відповісти
Немцы одели кокошники.
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06.09.2020 14:30 Відповісти
скоріше , какашніки ...
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06.09.2020 15:16 Відповісти
Убийство 14000 человек в Украине менее трагично чем отравление ватного полупокера?
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06.09.2020 14:30 Відповісти
Мне нравится фраза "Надеемся, россияне не вынудят нас изменить свою позицию"!
По сути, инцидент с отравлением можно считать исчерпанным и только если кацапы попытаются еще раз грохнуть Навального, тогда можно поднимать вопрос о прекращении строительства СП-2?
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06.09.2020 14:31 Відповісти
" " выглядит неуместно.
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06.09.2020 14:35 Відповісти
Могут грохнуть 10 Навальных.Они не стоят вбуханного немцами бабла в СП2.Ни один.
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06.09.2020 14:40 Відповісти
...ага ..."контрольный выстрел" ... не переживай фрау меркель викаже саму глибоку стурбованість на яку здатна її "вагіна" ...тьху ...аж самому гидко про таке писати ...
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06.09.2020 15:32 Відповісти
Это типа....
Не злите нас...а то мы выразим глубочайшую озабоченность!!!
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06.09.2020 14:34 Відповісти
РФ в 1997 году подписала конвенцию по запрещению химического оружия, а КГБ демонстративно травит людей. ***** уже нарушило всё что только можно было нарушить, а немцы всё бояться потерять прибыль.
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06.09.2020 14:34 Відповісти
Казахская телеведущая оговорилась и назвала Навального Анальным.)

https://www.nur.kz/1872762-nelovkuu-ogovorku-v-pramom-efire-dopustila-kazahstanskaa-televedusaa.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr https://www.nur.kz/1872762-nelovkuu-ogovorku-v-pramom-efire-dopustila-kazahstanskaa-televedusaa.html

Власти Германии впервые упомянули "Северный поток-2" в связи с отравлением Навального: Надеемся, россияне не вынудят нас изменить свою позицию - Цензор.НЕТ 7346
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06.09.2020 14:36 Відповісти
Одна рука другую не отрежет, за малазийский Боинг и Немцова и больше 13000 погибших украинцев северный поток немцы не перестали лоббировать а тут Начальный какойто
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06.09.2020 14:37 Відповісти
Навальным они озаботились больше чем Украиной. Даже угрожают Северному потоку.
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06.09.2020 14:40 Відповісти
А вот новость целиком:Bloomberg
Бундестаг и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выступили за завершение СП2,а также и Восточный экономический Комитет ФРГ
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06.09.2020 14:38 Відповісти
А вот и не новость целиком, пукин ваш-хуйло!
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06.09.2020 14:40 Відповісти
Ваш
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06.09.2020 14:42 Відповісти
Не пойму, почему спам, это правда, ЕВРО 7, ты гандон.
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06.09.2020 20:45 Відповісти
абасцались.
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06.09.2020 14:40 Відповісти
и шо теперь ***** делать?сдавать патрушева?или начальника гру?кажись безболезненнее всего шойгу...этот не отомстит,не отравит
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06.09.2020 14:41 Відповісти
та ладно, там что, чеченов не осталось? найдут какогото абрэка который "кющать не мог" когда на навального смотрел, ну и дело закрыто.
суть в том что они нагло даже делать видимость "расследования" не хотят
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06.09.2020 15:01 Відповісти
низзя...ка дырка и так обижен сокращением ясака из москвы...с немцовым прокатило.пока в казне еще чего то звенело.
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06.09.2020 15:04 Відповісти
та меня и самоудавление ***** устроило...
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06.09.2020 15:03 Відповісти
устроило бы...шота экономный я сегодня.
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06.09.2020 15:21 Відповісти
Что ещё надо сделать спустя 7 лет агрессии русни в Украине и уймы других косяков? Потравить всех бюргеров нах??? Дно.
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06.09.2020 14:47 Відповісти
уш нє слючччілооось лі чтоооо с Яннннісоооом?
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06.09.2020 14:49 Відповісти
Nado obe trubi otkliucit SP1 i SP2,tak budet efektnej
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06.09.2020 14:49 Відповісти
Преступнике будет расследовать свое преступление,это типа сбитый Боинг в небе Дамбасса или самолет Качинского над Смоленском...расследует лично Путлер...
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06.09.2020 14:59 Відповісти
Даже если рашисты пол Германии отравят Новичком, СП2 все равно достроят, потому что доходно.
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06.09.2020 15:03 Відповісти
Влада Німеччини вперше згадала "Північний потік-2" у зв'язку з отруєнням Навального: Сподіваємося, росіяни не змусять нас змінити свою позицію - Цензор.НЕТ 2722
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06.09.2020 15:21 Відповісти
Русня вам нарасследует так что в результате виноватыми в отравлении окажутся немцы.В качестве улик предъявят пленки Лукашенко
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06.09.2020 15:20 Відповісти
Хіба як травануть комсомолку.
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06.09.2020 15:21 Відповісти
Зачем? Достаточно и одной собачки типа Колли.
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06.09.2020 18:59 Відповісти
меркель и путлер подельники, а все их высказывания = дымовая завеса
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06.09.2020 15:30 Відповісти
"Надеемся, россияне не вынудят нас изменить свою позицию"

Что вы?! Конечно нет, о чем вообще разговор! Вашу позицию не изменят даже российские войска на Александерплац. Не переживайте, кормите убийц и дальше, пусть сил набираются.
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06.09.2020 15:37 Відповісти
Меркель пропонує страшні санкції - побудувати "північний потік - 3"
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06.09.2020 15:55 Відповісти
Европейский бизнес, а особенно немецкий (Шредер не даст соврать) и есть главный союзник людоедского режима путина. "Деньги не пахнут" (с)
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06.09.2020 15:59 Відповісти
Загравання з кацапським диктатором до добра не приведе.Бо він поважає тільки силу, і болт клав на всю вашу дипломатію. На жаль, історія цю стару Европу так нічому і не навчила..
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06.09.2020 16:12 Відповісти
неужели ещё кто то надеется на помощь ЕС
помоги сам себе
уважают сильных само достаточных
/а не президентов которые которые говорят
а что скажет по этому вопросу президент Америки или ЕС /
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06.09.2020 16:26 Відповісти
Надеемся россияне... не такое уж трусливое стадо . Им не совестно перед беларусами за свою серливость перед властью..
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06.09.2020 17:37 Відповісти
Ну если америкосы не вынудили вас там изменить позицию по потоку-2, то где уж кацапам вас вынудить.
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06.09.2020 18:07 Відповісти
""Якщо ми замислюємося про санкції, то вони мають бути якомога більш адресними" - тобто якщо адреса під найменшим сумнівом, то нічого ми робити не будемо. Де гордий германський дух? Влада Німеччини вперше згадала "Північний потік-2" у зв'язку з отруєнням Навального: Сподіваємося, росіяни не змусять нас змінити свою позицію - Цензор.НЕТ 8305
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06.09.2020 18:37 Відповісти
Тобто, рашка повинна ще когосъ отруїти, щоб німці змінили свою позицію? А поки ще не достатньо?
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06.09.2020 20:42 Відповісти
 
 