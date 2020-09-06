В України немає часу чекати дієвої допомоги від Заходу щодо деокупації Криму, - Чубаров

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що часу на очікування "дієвої допомоги" від Заходу в питанні деокупації Криму вже не залишилося. Він переконаний, що Росія "не зупиниться, поки не витіснить" з Криму його корінний народ.

"Російські окупанти, не зупиняться, поки остаточно не знищять Крим і не витіснять його корінний народ - кримських татар. Ось чому ні в України, ні у кримськотатарського народу немає часу на те, щоб очікувати з’явлення у наших західних партнерів бажання надати нам дієву допомогу у звільненні окупованих територій ..." – написав Чубаров у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, Україні необхідно створювати ситуації, які "не дозволять нашим партнерам обмежуватися тільки виразом неспокою".

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"Мерзенна витівка цієї московської тварі є однією з безлічі наочних ілюстрацій справжнього ставлення більшості росіян до історії Криму і кримськотатарського народу", - підписав Чубаров скрін з постів одного з російських "туристів".