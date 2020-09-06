В України немає часу чекати дієвої допомоги від Заходу щодо деокупації Криму, - Чубаров
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що часу на очікування "дієвої допомоги" від Заходу в питанні деокупації Криму вже не залишилося. Він переконаний, що Росія "не зупиниться, поки не витіснить" з Криму його корінний народ.
"Російські окупанти, не зупиняться, поки остаточно не знищять Крим і не витіснять його корінний народ - кримських татар. Ось чому ні в України, ні у кримськотатарського народу немає часу на те, щоб очікувати з’явлення у наших західних партнерів бажання надати нам дієву допомогу у звільненні окупованих територій ..." – написав Чубаров у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
На його думку, Україні необхідно створювати ситуації, які "не дозволять нашим партнерам обмежуватися тільки виразом неспокою".
"Мерзенна витівка цієї московської тварі є однією з безлічі наочних ілюстрацій справжнього ставлення більшості росіян до історії Криму і кримськотатарського народу", - підписав Чубаров скрін з постів одного з російських "туристів".
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- Ведь родной дедушка плохого не посоветует !!!???
-Чому ви не виступаєте з протестами, мітингами після того, як Пушилін видав наказ, що завтра о 7-00 він розпочне масовий обстріл непідконтрольної йому української території і бомбардування військ ЗСУ? Ви з цим згідні?
-Тоді нікому і нічого жалітися, коли під вогнем ЗСУ у відповідь загинуть і мирні люди в ЛуГандонії!!!
_Пам'ятаю - в 2014 році ви натовпами масово мітингували і горлопанили - "Путін ввєді".. рукоплескали, коли, вбивали, різали і топили патріотів України. А тепер що, заціпило, тобто ви схвалюєте , бо не чините опору завтрашнім агресивним і кровопролитним крокам Орди і його маріонетки Пушиліна?
-Якщо вас не влаштовує перемир'я, якщо ви згідні, щоб і далі масово вбивали Українців в Україні , то завтра реально відчуєте на власній шкурі, що таке "отвєтка"! Тоді - не жалійтеся на когось, окрім як на самих себе!
-І мене не дивує, що ЗЕ не виступив з такою заявою, бо його позиція вже давно і однозначео окреслена словами: - "А какая разніца?"
-А ЗСУ слід реально відбити подальше бажання сепарам до авантюр! Якщо ж такого кроку зі сторони ЗСУ не станеться, то в ЗЕ слід відбити НАЗАВЖДИ бажання й надалі грати роль президента Україна -не цирк і не 95-й квартал. А війне - не шоу!!
-Чого ж ще хоче ЗЕлений придурок, домагаючись знову зустрітися з ПУ в очікуваному ним "нормандському форматі" ? Для чого? Щоб ще раз заглянути в очі ПУ? Щоб ще раз переконатися, що "Путін хоче миру"? Чи, щоб висловити "свою стурбованість"? Так бруд плям не боїться...
А в якості кого ЗЕ буде в "нормандсткій четвірці" - "Шісткою"?Шостий президент - банальна "шістка"!
-Терпимість до неприйнятного - основний девіз раба грошей, раба духу. Так роль ГоловКОмВерха не грають... А можливо так грали в 95-кварталі, а він й досі не вийшов з написаних йому ролей...? Так почитай хоча б єврейську мудрість: "Ти мусиш вбити ворога, який вдерся в твою хату"! Бо нині тобі набагато ближча роль єврейського царя -поца Лейби (Льоні) , яку ти грав в "триста єврейців"(див. в коментарях)
- Що ж ... Дурень ніколи не порозумнішає, а ворог повинен бути як мінімум - нейтралізований, а максимум - знищений!-
32Yuliy Tatarchenko, Borys Bazyl та ще 30
3 коментарі
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в 2012 году РАБссия былда на 4 месте в Мире по экономике с 5 триллионами долларов
сегодня РАБссия на 20 месте в Мире...с годовым бюджетом 220 млрд. долл.
Штат Калифорния на 12 месте в Мире... с бюджетом пол триллиона...
Чубаров на самом деле подстёгивает Запад - у них реальная возможность надавить на московию экономически.
А тут, в Киеве, хоть еще десять крымско-татарских телеканалов откройте, толку не будет.
Ну зайди без впн вкантакте, майл ру или яндекс, давай, потом расскажешь.
https://censor.net/ru/video_news/278541/ukraina_vernet_krym_ne_siloyi_a_umom_poroshenko_video
Крім України ніхто українських інтереісів відстоювать не буде - в усіх є власні.