Київ і 17 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 6 вересня Київ і 17 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, в восьми регіонах лікарні заповнені більш ніж на 50%: це Київ, Вінницька, Івано-Франківська, Одеська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

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Крім того, захворюваність перевищує пороговий рівень в 18 регіонах країни: Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях. Найвища захворюваність на 100 000 осіб за два тижні - в Тернопільській (250,9), Чернівецькій (242,6), Івано-Франківській (174,5), Харківській (126,1) областях і Києві (108,5).

У всіх областях проводиться достатня кількість тестів.