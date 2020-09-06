Київ і 17 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 6 вересня Київ і 17 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з даними МОЗ, в восьми регіонах лікарні заповнені більш ніж на 50%: це Київ, Вінницька, Івано-Франківська, Одеська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.
Крім того, захворюваність перевищує пороговий рівень в 18 регіонах країни: Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях. Найвища захворюваність на 100 000 осіб за два тижні - в Тернопільській (250,9), Чернівецькій (242,6), Івано-Франківській (174,5), Харківській (126,1) областях і Києві (108,5).
У всіх областях проводиться достатня кількість тестів.
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Основной параметр, который определяет пульсоксиметр, - это насыщение (или сатурация) крови кислородом. В составе красных кровяных клеток (эритроцитов) есть белок гемоглобин, который переносит кислород. Количество гемоглобина c кислородом в венах и артериях https://www.uptodate.com/contents/pulse-oximetry разное (в артериях больше), именно из-за этого артериальная кровь более яркая, а венозная более темная.
Пульсоксиметр, грубо говоря, определяет именно яркость крови и позволяет судить, сколько гемоглобина в артериальной крови связано с кислородом. Эта цифра выражается в процентах, и именно она называется насыщением крови (а точнее гемоглобина) кислородом. Если пульсоксиметр показывает 96%, это значит, что 96% гемоглобина переносит кислород, а 4% - нет.
Еще пульсоксиметр определяет частоту пульса, часть приборов может также показывать пульсовую волну, позволяющую косвенно судить о кровоснабжении органов.
ПУЛЬСОКСИМЕТРЫ - Это устройства, которые определяют уровень насыщения крови кислородом, при пневмонии такой показатель https://www.uptodate.com/contents/pneumonia-in-adults-beyond-the-basics#H10 может упасть .
Кроме того при положительном тесте на коронавирус одним из параметров, определяющих необходимость госпитализации, будут показатели пульсоксиметрии ниже 93%.