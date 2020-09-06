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Новини Коронавірус і карантин
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Київ і 17 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Київ і 17 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 6 вересня Київ і 17 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, в восьми регіонах лікарні заповнені більш ніж на 50%: це Київ, Вінницька, Івано-Франківська, Одеська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

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Крім того, захворюваність перевищує пороговий рівень в 18 регіонах країни: Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях. Найвища захворюваність на 100 000 осіб за два тижні - в Тернопільській (250,9), Чернівецькій (242,6), Івано-Франківській (174,5), Харківській (126,1) областях і Києві (108,5).

У всіх областях проводиться достатня кількість тестів.

Київ і 17 областей не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01

карантин (18172) МОЗ (5393) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
А все больные в больницах снабжены ПУЛЬСОКСИМЕТРОМ ?

Киев и 17 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2584
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06.09.2020 15:17
+1
В Словакии обязательно около каждой постели в больницы жти аппараты
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06.09.2020 15:18
+1
Как этот прибор работает?
Основной параметр, который определяет пульсоксиметр, - это насыщение (или сатурация) крови кислородом. В составе красных кровяных клеток (эритроцитов) есть белок гемоглобин, который переносит кислород. Количество гемоглобина c кислородом в венах и артериях https://www.uptodate.com/contents/pulse-oximetry разное (в артериях больше), именно из-за этого артериальная кровь более яркая, а венозная более темная.
Пульсоксиметр, грубо говоря, определяет именно яркость крови и позволяет судить, сколько гемоглобина в артериальной крови связано с кислородом. Эта цифра выражается в процентах, и именно она называется насыщением крови (а точнее гемоглобина) кислородом. Если пульсоксиметр показывает 96%, это значит, что 96% гемоглобина переносит кислород, а 4% - нет.
Еще пульсоксиметр определяет частоту пульса, часть приборов может также показывать пульсовую волну, позволяющую косвенно судить о кровоснабжении органов.
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06.09.2020 15:19
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А какие рейтинги правящих партий в критических областях?
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06.09.2020 15:14 Відповісти
Шмыгаля и Степанова в тюрьму за незаконный карантин. Конституционный суд признал незаконным введение карантина, который нарушил права человека в Украине и нарушил 6 статей Конституции. А Шмыгаль на это решение нашмыгал и сказал, что он ничего не нарушал.Эта скотина идет против главного закона Украины. Геть, падла, из власти !!!!
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06.09.2020 20:48 Відповісти
и шо?слуги вообще даже не родычи титульному народу ..
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06.09.2020 15:16 Відповісти
А все больные в больницах снабжены ПУЛЬСОКСИМЕТРОМ ?

Киев и 17 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2584
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06.09.2020 15:17 Відповісти
В Словакии обязательно около каждой постели в больницы жти аппараты
показати весь коментар
06.09.2020 15:18 Відповісти
Как этот прибор работает?
Основной параметр, который определяет пульсоксиметр, - это насыщение (или сатурация) крови кислородом. В составе красных кровяных клеток (эритроцитов) есть белок гемоглобин, который переносит кислород. Количество гемоглобина c кислородом в венах и артериях https://www.uptodate.com/contents/pulse-oximetry разное (в артериях больше), именно из-за этого артериальная кровь более яркая, а венозная более темная.
Пульсоксиметр, грубо говоря, определяет именно яркость крови и позволяет судить, сколько гемоглобина в артериальной крови связано с кислородом. Эта цифра выражается в процентах, и именно она называется насыщением крови (а точнее гемоглобина) кислородом. Если пульсоксиметр показывает 96%, это значит, что 96% гемоглобина переносит кислород, а 4% - нет.
Еще пульсоксиметр определяет частоту пульса, часть приборов может также показывать пульсовую волну, позволяющую косвенно судить о кровоснабжении органов.
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06.09.2020 15:19 Відповісти
Говорят, чтобы вовремя вызвать скорую при симптомах коронавируса (и простой ОРВИ), нужно следить за уровнем кислорода в крови.

ПУЛЬСОКСИМЕТРЫ - Это устройства, которые определяют уровень насыщения крови кислородом, при пневмонии такой показатель https://www.uptodate.com/contents/pneumonia-in-adults-beyond-the-basics#H10 может упасть .
Кроме того при положительном тесте на коронавирус одним из параметров, определяющих необходимость госпитализации, будут показатели пульсоксиметрии ниже 93%.
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06.09.2020 15:21 Відповісти
Прикольно...Тут Милованов проговорился...статистику для МинЗдрава готовит его фирма соросятная в угоду западным хозяевам. Это так , для информации откуда эта истерия, ну когды Зелёным надо.
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06.09.2020 15:27 Відповісти
Ну, якщо для смягчєнія не годяться, то може хоч для усілєнія підійдуть?
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06.09.2020 16:27 Відповісти
 
 