"Марш єдності" в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники багатотисячного несанкціонованого маршу опозиції в Мінську рухаються в напрямку резиденції президента Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", очевидці повідомляють, що колона з близько 40 тис. людей залишає проспект Незалежності і прямує в напрямку площі Державного Прапора, де розташовується Палац Незалежності – міська резиденція Лукашенка.

Ще кілька тисяч людей прямують у бік резиденції зі сторони Няміги.

Тим часом підходи до резиденції перекриті силовиками, там виставлені комплекси "Рубіж".

Саму резиденцію охороняє бронетехніка – близько 10 БТР, на даху помічено людей у чорному камуфляжі, імовірно снайперів.

Навколо резиденції також виставлено оточення з людей у чорному камуфляжі без розпізнавальних знаків.

Силовики також обгородили колючим дротом як мінімум два об'єкти - Палац Республіки і площу навколо Стели "Мінськ - місто-герой", повідомляє Радыё Свабода.

"Колони мітингувальників з автозаводу, Партизанського проспекту, Лошіца, Нової Борової, Сухаревого рушили до центру Мінська. На вокзалі звучить пісня Цоя "Перемен". Стратегічні об'єкти - стела біля Музею історії війни і Палацу Республіки - вже оточені колючим дротом в центрі Мінська ... Всюди скупчилися поліцейські і військовослужбовці", - йдеться в повідомленні.

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