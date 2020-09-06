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Новини Революція в Білорусі
21 071 159

"Марш єдності" в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники багатотисячного несанкціонованого маршу опозиції в Мінську рухаються в напрямку резиденції президента Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", очевидці повідомляють, що колона з близько 40 тис. людей залишає проспект Незалежності і прямує в напрямку площі Державного Прапора, де розташовується Палац Незалежності – міська резиденція Лукашенка.

Ще кілька тисяч людей прямують у бік резиденції зі сторони Няміги.

Тим часом підходи до резиденції перекриті силовиками, там виставлені комплекси "Рубіж".

Саму резиденцію охороняє бронетехніка – близько 10 БТР, на даху помічено людей у чорному камуфляжі, імовірно снайперів.

Навколо резиденції також виставлено оточення з людей у чорному камуфляжі без розпізнавальних знаків.

Силовики також обгородили колючим дротом як мінімум два об'єкти - Палац Республіки і площу навколо Стели "Мінськ - місто-герой", повідомляє Радыё Свабода.

"Колони мітингувальників з автозаводу, Партизанського проспекту, Лошіца, Нової Борової, Сухаревого рушили до центру Мінська. На вокзалі звучить пісня Цоя "Перемен". Стратегічні об'єкти - стела біля Музею історії війни і Палацу Республіки - вже оточені колючим дротом в центрі Мінська ... Всюди скупчилися поліцейські і військовослужбовці", - йдеться в повідомленні.

Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 01

Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 02

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Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 03
Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 04
Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 05

Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 06
Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 07
Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 08
Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 09
Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 10
Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 11
Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 12
Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 13
Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 14
Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 15
Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 16
Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 17
Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 18
Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 19
Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 20
Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 21
Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 22
Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 23
Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 24
Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 25
Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 26
Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 27
Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 28
Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 29
Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 30
Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 31
Марш єдності в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка 32

Білорусь (7928) протест (2397) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+39
Жыве Беларусь!
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06.09.2020 15:29
+26
Деточка, ты путаешь причину и следствие. Это обнищание, коррупция и несправедливость выводят на улицы людей, а не возникают в результате революций. Если власть уважаети и бережет права маленького человека, то он сам себя прокормит. А если власть делает из человека раба, то хлеб и зрелища не могут долго сдерживать людей и революция происходит. Это такой же естественный механизм развития, как и эволюция.
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06.09.2020 15:43
+18
Воздушные шары, цветы взяли?
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06.09.2020 15:29
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Ха! А полосатых флагов все больше и больше...
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06.09.2020 16:21 Відповісти
Це сєпари прополяцьки?
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06.09.2020 16:26 Відповісти
Сябры-беларусы! Не повторяйте ошибок обеих Майданов. Помните, что мирный протест-это наихудшая форма послушания и смирения. Где пара 40-тонников впереди колонн? Где пара десятков тракторов из Жодино? Что склады на замок закрыли?
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06.09.2020 17:12 Відповісти
Это городские интеллихенты, они трактор водить не умеют и не хотят. Тем более 40-тонник.
Вот с цветочками походить - это да.
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06.09.2020 17:27 Відповісти
чем был плох мирный Майдан 2004 года? крови не было, демонстранты своего добились - Ющенко стал президентом.
А второй Майдан, замешанный на жертвах и крови закончился аннексией Крыма и войной на Донбассе.
так что логично сделать совсем другой вывод - бескровная революция бывает действеннее кровавой.
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06.09.2020 20:22 Відповісти
Ты придурок и лаптеногий троль - Крым начали оккупировать еще до окончания майдана
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06.09.2020 21:31 Відповісти
Поправь кокошник, зашнуруй лапти.
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06.09.2020 21:32 Відповісти
Потянулись шариковьі за швондерами Сороса в концлагерь иудоглобализации.
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06.09.2020 17:16 Відповісти
Есть сериал Ходячие Мертвецы - уже 10 сезонов а есть Ходячие Беларусы )))))
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06.09.2020 17:24 Відповісти
А есть набутылочная мордва
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06.09.2020 17:54 Відповісти
Какой смысл имеет это хождение с шариками?
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06.09.2020 17:32 Відповісти
что интересно песню Путин-ху..ло для них чужда даже оскорбляют их так как считают братьями одиннарот да и по опросах они лучше выберут кацапов чем нас
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06.09.2020 17:42 Відповісти
а нафиг ты им нужен?
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06.09.2020 18:41 Відповісти
У Лукерьи тоже ежедневное победобесие
"Марш єдності" в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка - Цензор.НЕТ 5775
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06.09.2020 17:50 Відповісти
Там у 90% населения - победобесие, дидываивали и братскийнарод.
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06.09.2020 18:21 Відповісти
Ребята, ну поучитесь в украинцев! Что, в Беларуси для начала процесса нет шин? Потому что ваши праздничные хороводы до сраки.
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06.09.2020 18:19 Відповісти
смысл от шин - стало хуже тока.
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06.09.2020 18:43 Відповісти
Да ты шо? Хуже где стало у вас на кацапетовке? Так это только начало)
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06.09.2020 18:52 Відповісти
1 - Оранжевый майдан был бескровным - песни, цветы, обнимашки. Закончился победой революционеров.
2 - Революция Достоинства была кровавой - разбитые головы, бтры, коктейли Молотова. Закончился аннексией Крыма и войной на Донбассе.
Вывод:
мирная революция эффективнее и сохранит страну и людей.
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06.09.2020 20:25 Відповісти
Все будет Украина! И Крым, временно оккупированный вернётся в состав Украины!
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07.09.2020 11:55 Відповісти
а вы в каком полку служили ?
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07.09.2020 18:55 Відповісти
не бушуй шоха или как там твой ник читаеца
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07.09.2020 00:01 Відповісти
Методичка кремлядская, ты уже из Италии строчишь?)
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07.09.2020 11:52 Відповісти
Я политолог-социолог и я часто в разъездах. Эт ты тока баклуши бьёш
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08.09.2020 16:51 Відповісти
Угу) ты такой политолог-социолог, как я папа римский!
Методичка, ты кремлядская!
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09.09.2020 16:55 Відповісти
Мне методички не нужны. Умею костёр в дождь разводить. Дааа, было дело - ещё в 69 в джунглях во вьетнаме
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09.09.2020 17:37 Відповісти
Да ну понятное дело, что еще можно ожидать от методичек кремлядских! Там уже по горло в крови! Уроды моральные! Желаю, что вся ваша недоимперия отвечала за все свои преступления! А отвечать вы будете!
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11.09.2020 11:42 Відповісти
Бог любит Троицу...
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06.09.2020 18:53 Відповісти
...когда уже повыздыхают коммуняцкие ублюдки?
БЕЛОРУСЫ ВЫ МОЛОДЦЫ!!!
ДОДАВИТЕ ЭТИХ УПЫРЕЙ !!!
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06.09.2020 18:39 Відповісти
сам себя лайкнул бо мне нравится то что написал..
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06.09.2020 18:47 Відповісти
ты отлично написал, я тебя тоже лайкнул
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06.09.2020 20:25 Відповісти
МЛЯДЬ я их знаю из нутри..
я бы их убивал не секунды не сомневаясь в своей правоте
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06.09.2020 22:16 Відповісти
Россию надо искоренить из Украины. Услышите "Мы же братья " стреляйте на звук очередями
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06.09.2020 19:08 Відповісти
из воздушек?
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09.09.2020 17:31 Відповісти
ТАК они его не выгонят. Он может и 15 лет смотреть по телевизору как они там хороводы водят с транспорантами....его этим не испугаешь. Без силы ничего не будет. Скоро у народа закончатся деньги под подушкой, семьи запросят покушать...ии....все заглохнет. К сожалению.
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06.09.2020 19:43 Відповісти
Украинцы выгнали Кучму в 2004-м. Без крови. Почему у беларусов не получится?
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06.09.2020 20:26 Відповісти
Шо ты несешь? Какого Кучму?
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06.09.2020 20:30 Відповісти
Он даже наверно не знает о праффесоре с 2 ходками ..следоватено он или родился после 2004 года или вообще ненаходился и до и после 2004 года в Украине ..Мой вердикт это кацапский троль с нашим впном
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06.09.2020 23:48 Відповісти
Палишься, лапоть.
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06.09.2020 21:33 Відповісти
никто никакого Кучму в 2004-м не выгонял
учи историю, идиот мокшанский
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07.09.2020 01:04 Відповісти
Да по хер сколько их выходит на улицы , если они стоят как бараны и не захватывают правительственные здания и т д , и пока они так мирно бродят , Лука их уже продал ***** , и когда они все станут гражданами Мордора могут хоть год ходить на демонстрации как в Хабаровске это не хрена не изменит.
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06.09.2020 19:47 Відповісти
украинцы в 2004-м тоже ничего не захватывали и добились своего.
Пожелаем и беларусам удачи. Без крови.
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06.09.2020 20:27 Відповісти
Без крови диктаторов не свергают , не надо быть наивным. Кроме того уже не имеет значения , кто будет у власти в Минске , по тому что их хозяевами будут кацапы.
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06.09.2020 20:43 Відповісти
в 2004-м вопрос был о переголосовании
всего лишь
не о свержении диктатора
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07.09.2020 01:05 Відповісти
ничего по итогам не добились никаких особых преобразований мы так и не дождались
все либерасты пересрались между собой и в итоге пропихнули хряка..... как и было за
думано....
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07.09.2020 09:09 Відповісти
У Дацюка є відео про поліцейську державу: об'єкт дослідження препаровано
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06.09.2020 21:29 Відповісти
Такая толпа людей и толку ...Пху ...Пройдет месяц примут Закон что за бк флаг расстрел наместе ...Полностью отключить интернет , никого в страну не впускать и не выпусккать ...Северная Корея 2.0 ..Те кто не выдержит такого убежит в рф Латвию Польшу ..Но человек присмыкающее и увидете что такая же толпа лет через 25 будет рыдать на похоронах лукашенка
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06.09.2020 23:55 Відповісти
Батька их разгонит
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07.09.2020 00:03 Відповісти
чем бы не кончилось произошло одно принципиальное изменение в массовом сознании- там
в Белоруси тоже поняли что чем больше народу вывалит на улицы тем власть будет беспомо
щнее....... и это то что боится панически при чём абсолютно любая власть- единства мнения и
готовность к массовым протестам.
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07.09.2020 09:14 Відповісти
Ну насчет беспомощности можно поспорить - Путлер уже помогает.
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07.09.2020 18:58 Відповісти
ну друзья всегда помогают друг другу. Так и должно быть. Ты ж тоже корешу поможешь?
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09.09.2020 17:34 Відповісти
///
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08.09.2020 11:38 Відповісти
Бацька мужик крепкий и власть удержит, а знаете почему??? Потому что Тихановская - трусливое чмо. Вместо того. чтобы быть вместе с протестующими на баррикадах, рисковать своей жизнью и здоровьем за независимость Белоруссии, показывать другим личный, наглядный пример, она сбежала заграницу, укрыласть в 5-м отеле и с терассы с видом на море дает указания белоруссам как и бастовать и вообще-что делать.... Так любой может командывать...... Рано или поздно белоруссам надоест получать ******** от ОМОНА, считать выбитые зубы и лечить отбитые почки и они разойдутся... работать и кормить семьи всем надо.... годами не попротестуешь.... Кароче я считаю, что бацька выстоит и уйдет через пару лет, подготовив себе приемника и на своих условиях.
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08.09.2020 11:46 Відповісти
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