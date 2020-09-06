"Марш єдності" в Білорусі: на вулиці вийшли тисячі людей, в Мінську колона протестувальників попрямувала до резиденції Лукашенка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Учасники багатотисячного несанкціонованого маршу опозиції в Мінську рухаються в напрямку резиденції президента Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", очевидці повідомляють, що колона з близько 40 тис. людей залишає проспект Незалежності і прямує в напрямку площі Державного Прапора, де розташовується Палац Незалежності – міська резиденція Лукашенка.
Ще кілька тисяч людей прямують у бік резиденції зі сторони Няміги.
Тим часом підходи до резиденції перекриті силовиками, там виставлені комплекси "Рубіж".
Саму резиденцію охороняє бронетехніка – близько 10 БТР, на даху помічено людей у чорному камуфляжі, імовірно снайперів.
Навколо резиденції також виставлено оточення з людей у чорному камуфляжі без розпізнавальних знаків.
Силовики також обгородили колючим дротом як мінімум два об'єкти - Палац Республіки і площу навколо Стели "Мінськ - місто-герой", повідомляє Радыё Свабода.
"Колони мітингувальників з автозаводу, Партизанського проспекту, Лошіца, Нової Борової, Сухаревого рушили до центру Мінська. На вокзалі звучить пісня Цоя "Перемен". Стратегічні об'єкти - стела біля Музею історії війни і Палацу Республіки - вже оточені колючим дротом в центрі Мінська ... Всюди скупчилися поліцейські і військовослужбовці", - йдеться в повідомленні.
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Вот с цветочками походить - это да.
А второй Майдан, замешанный на жертвах и крови закончился аннексией Крыма и войной на Донбассе.
так что логично сделать совсем другой вывод - бескровная революция бывает действеннее кровавой.
2 - Революция Достоинства была кровавой - разбитые головы, бтры, коктейли Молотова. Закончился аннексией Крыма и войной на Донбассе.
Вывод:
мирная революция эффективнее и сохранит страну и людей.
Методичка, ты кремлядская!
БЕЛОРУСЫ ВЫ МОЛОДЦЫ!!!
ДОДАВИТЕ ЭТИХ УПЫРЕЙ !!!
я бы их убивал не секунды не сомневаясь в своей правоте
учи историю, идиот мокшанский
Пожелаем и беларусам удачи. Без крови.
всего лишь
не о свержении диктатора
все либерасты пересрались между собой и в итоге пропихнули хряка..... как и было за
думано....
в Белоруси тоже поняли что чем больше народу вывалит на улицы тем власть будет беспомо
щнее....... и это то что боится панически при чём абсолютно любая власть- единства мнения и
готовность к массовым протестам.