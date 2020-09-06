Глава британського МЗС Рааб заявив про причетність Кремля до отруєння Навального: "Це чистий гангстеризм"
Версія про причетність Російської Федерації до отруєння опозиційного політика Олексія Навального є найбільш правдоподібною.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава британського МЗС Домінік Рааб, повідомляє The Daily Mail.
Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що в отруєнні замішана російська влада, Рааб відповів: "Я думаю, що дуже складно придумати правдоподібне альтернативне пояснення, засноване на послужному списку Росії".
Водночас він нагадав, що "Новачок" було використано в Солсбері. За його словами, це дуже небезпечна субстанція з великим труднощами отримання, зберігання і застосування.
Глава МЗС Британії заявив, що Росія має дати на це відповідь. "І я думаю, що нам потрібно провести розслідування через ОЗХЗ (Організація із заборони хімічної зброї), і Росії необхідно повною мірою співпрацювати", - додав міністр.
"Використання хімічної зброї в такому контексті є чистим гангстеризмом, і Росія несе відповідальність за те, щоб ніколи не використовувати її від імені влади, і, по-друге, стежити за тим, щоб ніхто інший не міг використовувати її на території країни", - сказав він.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика не називали, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголю, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.
24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.
Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.
2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.
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Браво!
расеяне как били дикарями, так дикарями и остались.