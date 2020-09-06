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Глава британського МЗС Рааб заявив про причетність Кремля до отруєння Навального: "Це чистий гангстеризм"

Глава британського МЗС Рааб заявив про причетність Кремля до отруєння Навального:

Версія про причетність Російської Федерації до отруєння опозиційного політика Олексія Навального є найбільш правдоподібною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава британського МЗС Домінік Рааб, повідомляє The Daily Mail.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що в отруєнні замішана російська влада, Рааб відповів: "Я думаю, що дуже складно придумати правдоподібне альтернативне пояснення, засноване на послужному списку Росії".

Водночас він нагадав, що "Новачок" було використано в Солсбері. За його словами, це дуже небезпечна субстанція з великим труднощами отримання, зберігання і застосування.

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Глава МЗС Британії заявив, що Росія має дати на це відповідь. "І я думаю, що нам потрібно провести розслідування через ОЗХЗ (Організація із заборони хімічної зброї), і Росії необхідно повною мірою співпрацювати", - додав міністр.

"Використання хімічної зброї в такому контексті є чистим гангстеризмом, і Росія несе відповідальність за те, щоб ніколи не використовувати її від імені влади, і, по-друге, стежити за тим, щоб ніхто інший не міг використовувати її на території країни", - сказав він.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика не називали, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголю, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Автор: 

Велика Британія (5573) отруєння (944) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+10
Не надо было покрывать ***** гебнявое , когда они отравили Литвиненко , скрипачей ,ухитрились убить Березовского в Англии И все остальные хороши ,самолёт с Качинским ухищренно подорвали ,сделали вид ,что ничего не случилось ? Можете озабоченными ходить и дальше
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06.09.2020 17:43
+9
от нє нада!
не заважайте фрау Ріббентроп північний поток 2 добудовувати!
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06.09.2020 17:28
+7
Терроризм это батенька...терроризм...
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06.09.2020 17:38
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Рабсєя і є срана-терорист і сцарь її *****.
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06.09.2020 20:06 Відповісти
Ні, це не гангстерізм, це набагато гірше - політичне вбивство (сподіваюсь, невдале). Не применшуйте, британці.
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06.09.2020 20:39 Відповісти
Я так понимаю что-то начало доходить до европейцев,но это не точно.
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06.09.2020 21:28 Відповісти
Это говорит британец? Потомок тех, кто оккупировал в своё время четверть всего мира, уничтожали целые государства, а ради профицита торговли огромный Китай подсадили на наркоту!

Браво!
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06.09.2020 21:55 Відповісти
Как будто это большая новость, это стало нормой с времен победы большевиков в России и продолжается до настоящего времени. И хотя они делают вид что "сменили масть" но нутро террористов, преступников и садистов осталось прежним.
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06.09.2020 22:37 Відповісти
ТАК ДАЙТЕ МИЛЛИАРД ФУНТОВ ЗА ШКУРУ ПУТИНА !!! ТОЛЬКО ЧТОБЫ ЕЁ СНЯЛИ ЖИВЬЕМ !)
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06.09.2020 23:38 Відповісти
и что дальше ? импотенты
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07.09.2020 01:35 Відповісти
Сколько же это раз европейцам надо на грабли наступить чтобы их реакция от глубочайшей озабочености перешла к реальным действиям? Почему то на Украине всем известно что от Уйла ничего хорошего не жди...а вот они все в сомнениях "ужли и капли чего нить человеческого нет у сего господина?" К сожалению,нет...
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07.09.2020 06:49 Відповісти
На сколько надо быть тупыми в кремле что бы отправить отправленного не выездное кремлёвской говно за границу. Нет, нас хотят сделать тупыми
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07.09.2020 07:59 Відповісти
какой "гангстеризм"?
расеяне как били дикарями, так дикарями и остались.
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07.09.2020 12:01 Відповісти
А до цього отруєння параша була взірцем гуманізму і добросусідства?
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07.09.2020 17:49 Відповісти
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