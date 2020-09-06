"Лукашенко - міцний горішок": підбірка жартів про "перехоплену" спецслужбами Білорусі розмову
Користувачі соцмереж відреагували на недавно опублікований білоруською владою нібито перехоплений запис переговорів Варшави та Берліну з приводу отруєння Навального.
Як передає Цензор.НЕТ, добірку жартів опублікував у своєму ЖЖ російський блогер Ілля Варламов.
Білоруські державні телеканали показали в новинах окремий сюжет на цю тему.
"Однак запис переговорів виглядає настільки неймовірним, що про нього в мережі відразу з'явилося безліч жартів", - пише блогер.
белорусская прослушка американцев.— Feldman (@EvgenyFeldman) September 4, 2020
Джон: Майк, согласись, президент Лукашенко — самый умный, начитанный, тонкий, стратегически мыслящий, интеллигентный, чуткий, храбрый, популярный политик на свете?
Майк: Да, Джон. С этим невозможно спорить. Мы в резидентуре очень его боимся.
⚡Пресс-служба Лукашенко пригрозила перехватить еще больше переговоров, если над опубликованной записью не перестанут смеяться— ИА "Панорама" (@ia_panorama) September 4, 2020
"Нет никаких оснований не доверять опубликованной записи: она размещена официальными органами и в государственных СМИ", – говорится в заявлении.
Варламов нагадує, що після президентських виборів 2006 року Лукашенко казав, що результати були сфальсифіковані в менший бік: "За президента Лукашенка проголосувало 93,5%. Кажуть, це не європейський показник. Ми зробили 86%. Це насправді було".
Тепер же в мережі аналогічно почали жартувати про "перехоплену" розмову Варшави і Берліну.
"Перехваченный" разговор Берлина и Варшавы. Осторожно, вызывает неконтролируемые приступы ора pic.twitter.com/24MfZCNNEi— Чай з варэннем (@belteanews) September 4, 2020
ОЛО ВАРШАВА ГЭТА МЭРКЭЛЬ ДА АГА— балет напивасился (@st_tema) September 4, 2020
September 4, 2020
З'явилися альтернативні варіанти відео.
- ....лукашенко оказался крепким орешком! они профессионалы и организованы. чиновники и военные верны президенту. все, извини, не могу говорить— осфрид (@FreddSnow) September 4, 2020
- но ты же сам позвонил https://t.co/6lkTUGLTxK
- Кукловод 1, это Кукловод 2, как там цветная революция?— Чилик (@Chilikto) September 4, 2020
- Работаем по методичке, но великий Батька силён. 30 миллионов белорусов за него, не знаем что делать.
- Заставим Тихановскую отравить Навального
- Отличный план. Хайль Гитлер!
- Хайль!
Перехват телефонного разговора из Западного Берлина в Житомир:— Послушай, Майк! (@maglov) September 4, 2020
- Послушай Майк, идет война, но как же чертовски похорошела Москва при Сергее Семеновиче Собянине!
Беларуская разведка перехватила разговор между Берлином и Варшавой сразу после того, как его начитали студенты иняза БГУ за закрытие прогулов по физре— Алеся Вішнявецкая🇺🇦🇪🇺🇵🇱 (@Szlachetna_Pani) September 4, 2020
ИГИЛ взяло ответственность на себя за перехваченный разговор Берлина и Варшавы, подтвердив что Лукашенко действительно крепкий орешек— Litvino-Ватоўкі (@LitVata) September 4, 2020
Варшава: Лукашенко оказался крепким орешком.— Toтzе (@zagibaigvozdi) September 5, 2020
Остальное при встрече, не по телефону.
Берлин: Да-да, понимаю. Тогда до встречи pic.twitter.com/xafj0QoEQ6
Перехваченный разговор Берлина и Варшавы:— ≋ (@iloverochev) September 4, 2020
— Да?
— Алё!
— Да да?
— Ну как там с отравлением Навального?
— А?
— Как с отравлением Навального?
— Чё с Навальным?
— Чё?
— Куда ты звонишь?
— Тебе звоню.
— Кому?
— Ну тебе.
— Кому тебе?
— А вот тебе вот.
— Ты кто такой?
— Майк
Песков, Володин, Лавров и Захарова сидят сейчас, пьют водку и тянут спичку, кому завтра перехваченную Лукашенко запись переговоров комментировать.— Maxim Mironov (@mironov_fm) September 4, 2020
Все с нетерпением ждали, чтобы услышать запись об отравлении Навального, а в результате получили очередную запись в историю болезни Лукашенко.— Марсик (@marsdao) September 4, 2020
- Алло! Беларусь? Да вы там охуели что-ли вообще? Какой "Крепкий орешек?" Я тут при чём?— Krychek (@Krychek5) September 4, 2020
- А? Гэта ты Брус? Ничаво не слышу! Тут что-та гудзиць. Прыязджай да мяне у госци. pic.twitter.com/QKVp1PEoqe
Лукашенко, кажется, забыл сказать, что Берлин и Варшава это населенные пункты в России pic.twitter.com/lz6hqdzSHb— negroni against police violence 🥃 97% abv. (@negronipolice) September 4, 2020
- Алло, Варшава? Это Берлин, не могу говорить— Bob Farber (@Bobchensk) September 4, 2020
- Но ты сам мне позвонил
- Все пока
Там еще вырезали:— podvodn1k (@podvodn1k) September 4, 2020
Варшава: ты видел, как Лукашенко и его сын с автоматом ходят?
Берлин: видел, не дай бог нападут, захватят всю Европу.
Варшава: не говори, 4 ночь не сплю от страха.
Перехваченный разговор:— Мэксим (@Cookie_MP) September 4, 2020
Варшава: Как наши дела, Ник?
Берлин: Всё по плану.
Варшава: Говори нормально, я не понимаю тебя.
Берлин: Наш коварный капиталистический замысел достиг апогея, скоро мы свергнем доблестных лидеров России и Беларуси, последних оплотов свободного мира!
У меня только один вопрос: если перехвачены были "телефонные переговоры" между Берлином и Варшавой, зачем надо было добавлять на фон сэмпл шума, присущего связи по рации? 🤦♂️— Vonzales 💬 (@VonzalesDelGado) September 4, 2020
Прямая линия Берлин-Варшава pic.twitter.com/sXUBuiBQve— Vonzales 💬 (@VonzalesDelGado) September 4, 2020
Берлин: Майк, скажи, наш план по захвату Сибири в силе? Мы продолжаем дурманить этих тупых русских гомосексуализмом?— Feldman (@EvgenyFeldman) September 4, 2020
Вашингтон: Да, Джон. Имплементируй План Даллеса. pic.twitter.com/wPvf3o4Tdz
Алло, Варшава? Майк, ты сейчас умрешь! pic.twitter.com/xfweQaCL5z— Одиозный макроблогер (@darriuss_r) September 4, 2020
Заходят как-то в бар Берлин и Варшава, а бармен им и говорит связь плохая ну ка повторите план полностью ещё раз и на английском— Молчаливый Боб (@shegan35) September 4, 2020
-Алло, Польша?— maksimus silvestris (@Maksim_Rawski) September 3, 2020
-Польша
-Это я, Меркель
-Привет
-Хочу сказать, что про Навального я наврала. Никакого отравления не было
-А зачем наврали?
-Чтобы Путин не совал нос в дела Беларуси
-А что вам с того?
-Русофобка я
-Понятно А нам зачем звоните?
-Предупредить чтобы Лукашенко не узнал
Вы не представляете как долго мы выбирали как круто назвать папу в расшифровке: Крепкий орешек, Терминатор, Рембо, Рокки Бальбоа, Последний самурай, Кобра, Чубакка, Гладиатор, Росомаха, Робокоп, Бульбазавр, Терминатор 2, Крестный отец, Джон Уик - дитя Беларуси...— Грустный Коленька (@sadmikalai) September 4, 2020
Я прослушал "перехваченный разговор Берлина и Варшавы", и все встало понятно, все стало на свои места. У меня остался лишь один вопрос: как перестать орать?— Константин Вальдор (@constvaldor) September 4, 2020
Будь ласка, зачекайте...
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У резиденции Лукашенко распылили неизвестное вещество
https://el-murid.livejournal.com/4543494.html Государство вам ничего не должно
Деталь, которая лучше любых миллиардно-бюджетных пропагандистских ресурсов показывает реальное отношение нынешнего режима к населению в целом и конкретным людям в частности. Даже если предположить, что Кремль свято уверен, что Навального никто не травил, все произошедшее с ним - просто некая экзотическая диарея, и людям доброй воли не о чем беспокоиться, то после заявление немцев об отравлении, причем отравлении именно боевым отравляющим веществом, возник крайне простой вопрос: Навальный летел в обычном рейсовом самолете. Что там с пассажирами? Как там у них дела?
Когда пара туристов-краеведов травила в британском Солсбери беглого врага народа, то порядка 100 человек местного населения так или иначе, но контактировали со следовыми количествами примененного там ОВ. Несколько человек - со значительными количествами. Соответственно, все они были проверены медиками, им была оказана помощь, а город был фактически обеззаражен военными химиками. Если Германия заявила об отравлении Навального веществом такого же класса, то логично было бы немедленно проверить всех пассажиров, самолет и, кстати, омских врачей, контактировавших с ним, на предмет их самочувствия.
Кстати говоря, в пользу уверенности немцев говорит то, что омская скорая помощь и фельдшер, работающий на ней, буквально на месте разобрался с диагнозом и отправил больного из аэропорта не просто в реанимацию, а токсикологическую реанимацию - не в кардиологию, к примеру. И занимались Навальным токсикологи, причем все время с самого начала.
Однако ничего не слышно о том, как именно власть оценивает пусть даже гипотетическую угрозу всем, кто был рядом с Навальным, и что именно она делает, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. А если нет - то что делает, чтобы помочь им.
Самое простое, конечно, это заявить "Вы все врете" и умыть руки. А если случайным побочным жертвам покушения на Навального станет нехорошо - то это их частное дело. Мойте руки перед едой. Государство вам ничего не должно, а ваших родителей не просило вас рожать.ЕЛЬ МЮРИД
Где-то 89-90-х годах в первый раз смотрел его в видеосалоне с названием "Умри тяжело, но достойно".
Откуда там арешки взялись? Кацапы иностранные фильмы называют как-то по дебильному...
Уявіть, цей придурок 26 років керував країною. До керувався, що геть шизанувся.