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"Лукашенко - міцний горішок": підбірка жартів про "перехоплену" спецслужбами Білорусі розмову

Користувачі соцмереж відреагували на недавно опублікований білоруською владою нібито перехоплений запис переговорів Варшави та Берліну з приводу отруєння Навального.

Як передає Цензор.НЕТ, добірку жартів опублікував у своєму ЖЖ російський блогер Ілля Варламов.

Білоруські державні телеканали показали в новинах окремий сюжет на цю тему.

"Однак запис переговорів виглядає настільки неймовірним, що про нього в мережі відразу з'явилося безліч жартів", - пише блогер.

белорусская прослушка американцев.
Джон: Майк, согласись, президент Лукашенко — самый умный, начитанный, тонкий, стратегически мыслящий, интеллигентный, чуткий, храбрый, популярный политик на свете?
Майк: Да, Джон. С этим невозможно спорить. Мы в резидентуре очень его боимся.

— Feldman (@EvgenyFeldman) September 4, 2020

⚡Пресс-служба Лукашенко пригрозила перехватить еще больше переговоров, если над опубликованной записью не перестанут смеяться

"Нет никаких оснований не доверять опубликованной записи: она размещена официальными органами и в государственных СМИ", – говорится в заявлении.

— ИА "Панорама" (@ia_panorama) September 4, 2020

Варламов нагадує, що після президентських виборів 2006 року Лукашенко казав, що результати були сфальсифіковані в менший бік: "За президента Лукашенка проголосувало 93,5%. Кажуть, це не європейський показник. Ми зробили 86%. Це насправді було".

Тепер же в мережі аналогічно почали жартувати про "перехоплену" розмову Варшави і Берліну.

"Перехваченный" разговор Берлина и Варшавы. Осторожно, вызывает неконтролируемые приступы ора pic.twitter.com/24MfZCNNEi

— Чай з варэннем (@belteanews) September 4, 2020

ОЛО ВАРШАВА ГЭТА МЭРКЭЛЬ ДА АГА

— балет напивасился (@st_tema) September 4, 2020

pic.twitter.com/ccIquG4jaP

— Чай з варэннем (@belteanews) September 4, 2020

З'явилися альтернативні варіанти відео.

- ....лукашенко оказался крепким орешком! они профессионалы и организованы. чиновники и военные верны президенту. все, извини, не могу говорить
- но ты же сам позвонил https://t.co/6lkTUGLTxK

— осфрид (@FreddSnow) September 4, 2020

- Кукловод 1, это Кукловод 2, как там цветная революция?
- Работаем по методичке, но великий Батька силён. 30 миллионов белорусов за него, не знаем что делать.
- Заставим Тихановскую отравить Навального
- Отличный план. Хайль Гитлер!
- Хайль!

— Чилик (@Chilikto) September 4, 2020

Перехват телефонного разговора из Западного Берлина в Житомир:
- Послушай Майк, идет война, но как же чертовски похорошела Москва при Сергее Семеновиче Собянине!

— Послушай, Майк! (@maglov) September 4, 2020

Беларуская разведка перехватила разговор между Берлином и Варшавой сразу после того, как его начитали студенты иняза БГУ за закрытие прогулов по физре

— Алеся Вішнявецкая🇺🇦🇪🇺🇵🇱 (@Szlachetna_Pani) September 4, 2020

Лукашенко - міцний горішок: підбірка жартів про перехоплену спецслужбами Білорусі розмову 01

ИГИЛ взяло ответственность на себя за перехваченный разговор Берлина и Варшавы, подтвердив что Лукашенко действительно крепкий орешек

— Litvino-Ватоўкі (@LitVata) September 4, 2020

Варшава: Лукашенко оказался крепким орешком.
Остальное при встрече, не по телефону.

Берлин: Да-да, понимаю. Тогда до встречи pic.twitter.com/xafj0QoEQ6

— Toтzе (@zagibaigvozdi) September 5, 2020

Перехваченный разговор Берлина и Варшавы:

— Да?
— Алё!
— Да да?
— Ну как там с отравлением Навального?
— А?
— Как с отравлением Навального?
— Чё с Навальным?
— Чё?
— Куда ты звонишь?
— Тебе звоню.
— Кому?
— Ну тебе.
— Кому тебе?
— А вот тебе вот.
— Ты кто такой?
— Майк

— ≋ (@iloverochev) September 4, 2020

Лукашенко - міцний горішок: підбірка жартів про перехоплену спецслужбами Білорусі розмову 02

Песков, Володин, Лавров и Захарова сидят сейчас, пьют водку и тянут спичку, кому завтра перехваченную Лукашенко запись переговоров комментировать.

— Maxim Mironov (@mironov_fm) September 4, 2020

Все с нетерпением ждали, чтобы услышать запись об отравлении Навального, а в результате получили очередную запись в историю болезни Лукашенко.

— Марсик (@marsdao) September 4, 2020

- Алло! Беларусь? Да вы там охуели что-ли вообще? Какой "Крепкий орешек?" Я тут при чём?
- А? Гэта ты Брус? Ничаво не слышу! Тут что-та гудзиць. Прыязджай да мяне у госци. pic.twitter.com/QKVp1PEoqe

— Krychek (@Krychek5) September 4, 2020

Лукашенко, кажется, забыл сказать, что Берлин и Варшава это населенные пункты в России pic.twitter.com/lz6hqdzSHb

— negroni against police violence 🥃 97% abv. (@negronipolice) September 4, 2020

- Алло, Варшава? Это Берлин, не могу говорить
- Но ты сам мне позвонил
- Все пока

— Bob Farber (@Bobchensk) September 4, 2020

Там еще вырезали:

Варшава: ты видел, как Лукашенко и его сын с автоматом ходят?

Берлин: видел, не дай бог нападут, захватят всю Европу.

Варшава: не говори, 4 ночь не сплю от страха.

— podvodn1k (@podvodn1k) September 4, 2020

Лукашенко - міцний горішок: підбірка жартів про перехоплену спецслужбами Білорусі розмову 03

Перехваченный разговор:
Варшава: Как наши дела, Ник?
Берлин: Всё по плану.
Варшава: Говори нормально, я не понимаю тебя.
Берлин: Наш коварный капиталистический замысел достиг апогея, скоро мы свергнем доблестных лидеров России и Беларуси, последних оплотов свободного мира!

— Мэксим (@Cookie_MP) September 4, 2020

У меня только один вопрос: если перехвачены были "телефонные переговоры" между Берлином и Варшавой, зачем надо было добавлять на фон сэмпл шума, присущего связи по рации? 🤦‍♂️

— Vonzales 💬 (@VonzalesDelGado) September 4, 2020

Прямая линия Берлин-Варшава pic.twitter.com/sXUBuiBQve

— Vonzales 💬 (@VonzalesDelGado) September 4, 2020

Берлин: Майк, скажи, наш план по захвату Сибири в силе? Мы продолжаем дурманить этих тупых русских гомосексуализмом?
Вашингтон: Да, Джон. Имплементируй План Даллеса. pic.twitter.com/wPvf3o4Tdz

— Feldman (@EvgenyFeldman) September 4, 2020

Алло, Варшава? Майк, ты сейчас умрешь! pic.twitter.com/xfweQaCL5z

— Одиозный макроблогер (@darriuss_r) September 4, 2020

Заходят как-то в бар Берлин и Варшава, а бармен им и говорит связь плохая ну ка повторите план полностью ещё раз и на английском

— Молчаливый Боб (@shegan35) September 4, 2020

Лукашенко - міцний горішок: підбірка жартів про перехоплену спецслужбами Білорусі розмову 04

-Алло, Польша?
-Польша
-Это я, Меркель
-Привет
-Хочу сказать, что про Навального я наврала. Никакого отравления не было
-А зачем наврали?
-Чтобы Путин не совал нос в дела Беларуси
-А что вам с того?
-Русофобка я
-Понятно А нам зачем звоните?
-Предупредить чтобы Лукашенко не узнал

— maksimus silvestris (@Maksim_Rawski) September 3, 2020

Вы не представляете как долго мы выбирали как круто назвать папу в расшифровке: Крепкий орешек, Терминатор, Рембо, Рокки Бальбоа, Последний самурай, Кобра, Чубакка, Гладиатор, Росомаха, Робокоп, Бульбазавр, Терминатор 2, Крестный отец, Джон Уик - дитя Беларуси...

— Грустный Коленька (@sadmikalai) September 4, 2020

Я прослушал "перехваченный разговор Берлина и Варшавы", и все встало понятно, все стало на свои места. У меня остался лишь один вопрос: как перестать орать?

— Константин Вальдор (@constvaldor) September 4, 2020

Лукашенко - міцний горішок: підбірка жартів про перехоплену спецслужбами Білорусі розмову 05

Автор: 

Білорусь (7928) курйоз (571) Лукашенко Олександр (2653) отруєння (944) жарт (20) Навальний Олексій (612)


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The best
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Как говорят итальянцы - stupido cretino
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Напевно, білорусам зараз треба займатись на жартами, а боротьбою.
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06.09.2020 19:04 Відповісти
жарти теж боротьба...та ще й яка.смішний ворог не страшний
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06.09.2020 19:36 Відповісти
у них флеш-боб на самый креативный плакатик на протестике чтобы запостить в инстаграмчике.
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06.09.2020 20:21 Відповісти
оказываеццо потап с настюхой про лукавого спивалы...хто їм дозволив заглядати у майбутнє?
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06.09.2020 19:05 Відповісти
Эта запись-перехват изначально была шуткой от Луки. Но кто-то вообще юмор не понимает.
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06.09.2020 19:17 Відповісти
ты еще тупее тупого луки...
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06.09.2020 20:04 Відповісти
Бацка оказался мацкой, в самой хреновой интерпретации. Храни Бог его срамную душу.
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06.09.2020 19:18 Відповісти
"Лукашенко - міцний горішок": підбірка жартів про "перехоплену" спецслужбами Білорусі розмову - Цензор.НЕТ 9923
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06.09.2020 19:20 Відповісти
https://ria.ru/20200906/lukashenko-1576844851.html

У резиденции Лукашенко распылили неизвестное вещество
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06.09.2020 19:24 Відповісти
предположительно Новичек
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06.09.2020 19:25 Відповісти
"Лукашенко - міцний горішок": підбірка жартів про "перехоплену" спецслужбами Білорусі розмову - Цензор.НЕТ 2528
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06.09.2020 19:32 Відповісти
Эта запись уровня интервью солсберийских шпилей. Вот реальный уровень спецслужб раши
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06.09.2020 19:37 Відповісти
А як так твіти вставляти?
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06.09.2020 19:41 Відповісти
Он гнилой орешек.
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06.09.2020 19:49 Відповісти
• https://www.livejournal.com/ratings?country=appropriate Запись входит в топ 200 рейтинга

https://el-murid.livejournal.com/4543494.html Государство вам ничего не должно
Деталь, которая лучше любых миллиардно-бюджетных пропагандистских ресурсов показывает реальное отношение нынешнего режима к населению в целом и конкретным людям в частности. Даже если предположить, что Кремль свято уверен, что Навального никто не травил, все произошедшее с ним - просто некая экзотическая диарея, и людям доброй воли не о чем беспокоиться, то после заявление немцев об отравлении, причем отравлении именно боевым отравляющим веществом, возник крайне простой вопрос: Навальный летел в обычном рейсовом самолете. Что там с пассажирами? Как там у них дела?

Когда пара туристов-краеведов травила в британском Солсбери беглого врага народа, то порядка 100 человек местного населения так или иначе, но контактировали со следовыми количествами примененного там ОВ. Несколько человек - со значительными количествами. Соответственно, все они были проверены медиками, им была оказана помощь, а город был фактически обеззаражен военными химиками. Если Германия заявила об отравлении Навального веществом такого же класса, то логично было бы немедленно проверить всех пассажиров, самолет и, кстати, омских врачей, контактировавших с ним, на предмет их самочувствия.

Кстати говоря, в пользу уверенности немцев говорит то, что омская скорая помощь и фельдшер, работающий на ней, буквально на месте разобрался с диагнозом и отправил больного из аэропорта не просто в реанимацию, а токсикологическую реанимацию - не в кардиологию, к примеру. И занимались Навальным токсикологи, причем все время с самого начала.

Однако ничего не слышно о том, как именно власть оценивает пусть даже гипотетическую угрозу всем, кто был рядом с Навальным, и что именно она делает, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. А если нет - то что делает, чтобы помочь им.

Самое простое, конечно, это заявить "Вы все врете" и умыть руки. А если случайным побочным жертвам покушения на Навального станет нехорошо - то это их частное дело. Мойте руки перед едой. Государство вам ничего не должно, а ваших родителей не просило вас рожать.ЕЛЬ МЮРИД
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06.09.2020 20:13 Відповісти
Этот высер рассыпается одним фактом - есть ОВ типа Новичка в твердом виде, если их применять например с водой, чаем или едой, они НИКАКОЙ опасности для окружающих не несут.
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06.09.2020 20:25 Відповісти
а передаётся ли новичок половым путём ?
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06.09.2020 21:42 Відповісти
ну если у Мендель кое-что намазать Новичком, то можно поспотреть сколько человек отравится и тогда сделаем выводы.
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06.09.2020 23:51 Відповісти
https://twitter.com/IlyaYashin/status/1302559313106481153/photo/2
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06.09.2020 21:38 Відповісти
Цензор, тут сербы Машку Захерову отбрыли))) Да еще так красиво на сербском))) А у вас тишина)))
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06.09.2020 21:39 Відповісти
"Лукашенко - міцний горішок": підбірка жартів про "перехоплену" спецслужбами Білорусі розмову - Цензор.НЕТ 1681
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06.09.2020 21:40 Відповісти
"Лукашенко - міцний горішок": підбірка жартів про "перехоплену" спецслужбами Білорусі розмову - Цензор.НЕТ 4044
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06.09.2020 22:04 Відповісти
"Лукашенко - міцний горішок": підбірка жартів про "перехоплену" спецслужбами Білорусі розмову - Цензор.НЕТ 8711
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06.09.2020 22:05 Відповісти
Дискуссия была равна-спорили два говна.
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06.09.2020 22:28 Відповісти
Ну это понятно что текст " перехвата" утверждал лично Лука ( даже российские СМИ по этому поводу иронизируют) Лука не только "крепкий орешек" ( в его версии), но еще и "крутое яйцо" и " мороженная картошка", чудило гороховое
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06.09.2020 22:34 Відповісти
Фильм с Брюсом называется "Die Hard".
Где-то 89-90-х годах в первый раз смотрел его в видеосалоне с названием "Умри тяжело, но достойно".
Откуда там арешки взялись? Кацапы иностранные фильмы называют как-то по дебильному...
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06.09.2020 22:36 Відповісти
Цей «Крєпкій картошек» порвал зал! 😂🤣😅
Уявіть, цей придурок 26 років керував країною. До керувався, що геть шизанувся.
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06.09.2020 22:42 Відповісти
Твердый как шанкр
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07.09.2020 04:07 Відповісти
Ну это надо быть полными дебилами чтобы такое лепить
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07.09.2020 06:57 Відповісти
Чистая регрессия, был президентом стал клоуном и весь мир над ним ржёт, вот только беларуссам не до смеха.
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09.09.2020 11:30 Відповісти
 
 