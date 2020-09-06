ОБСЄ підтверджує незмінність позицій ОС біля Шумів, окремі провокації терористів на Луганщині - не підстава для зриву мирного процесу, - українська делегація у ТКГ
У Києві відбулась розширена нарада керівництва української делегації в Тристоронній контактній групі, присвячена погрозам ватажка терористів "ДНР" Дениса Пушилін і обставинам поранення бійця Об'єднаних сил 6 вересня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, участь у заході, окрім інших, взяли віцепрем'єр-міністр України - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони України Андрій Таран і представники Генерального штабу України.
Учасники заслухали доповіді про ситуацію в районі Шумів представника робочої групи ТКГ із питань безпеки, представників Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ України, а також взяли до уваги звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 5 вересня 2020 року.
"Ми дуже цінуємо режим повного та всеосяжного припинення вогню, якого вдалося досягти 27 липня. Саме тому ми постійно стежимо за тим, як виконуються домовленості, й нам важливо, щоб Нормандський процес якомога швидше дав результат. Українська сторона робитиме все для того, щоб не допустити зриву перемир'я на Донбасі", – наголосив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.
У документі ОБСЄ чітко вказано, що СММ провела повітряне спостереження в районі населеного пункту Шуми та не виявила жодних змін в існуючих позиціях Збройних сил України порівняно з 5 липня 2020 року. Тобто СММ ОБСЄ фактично підтверджує відсутність будь-яких змін у позиційному розташуванні Збройних сил України, які порушували б домовленості ТКГ від 22 липня 2020 року щодо заходів із посилення режиму припинення вогню.
Учасники наради підтвердили, що українська сторона чітко і послідовно дотримується режиму повного і всеосяжного припинення вогню.
"Важливо, що це повністю підтверджується у звітах СММ ОБСЄ", - додав глава української делегації в ТКГ.
Особливу увагу на зустрічі приділили інциденту, який стався 6 вересня і внаслідок якого було поранено українського військовослужбовця, котрий здійснював роботи з розбору згорілого бліндажа. Взявши до уваги всі обставини інциденту, учасники наради дійшли висновку, що поодинокі провокації з боку ОРДЛО не можуть і не стануть підставою для зриву мирного процесу. Тобто українська сторона робитиме все для того, щоб не допустити зриву перемир'я на Донбасі.
За підсумками наради глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук звернувся до спеціального представника чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау.
Нагадаємо, самопроголошена "Донецька народна республіка" пригрозила знищити позиції української армії, якщо Київ до 3 вересня не надасть акт про усунення нібито зведених споруд на лінії зіткнення.
5 вересня ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях. Зокрема, він обіцяє, що артилерійського удару буде завдано вранці в понеділок, 7 вересня. Пушилін закликав українську сторону вивести особовий склад із місця, по якому буде завдано удару.
Командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко заявив, що в разі обстрілу ОС дадуть відповідь усіма наявними силами і засобами. Українська сторона ініціювала екстрене засідання Тристоронньої контактної групи через заяви ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, який наказав відкрити вогонь по позиціях Збройних сил України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Т.е. наших пацанов будут и дальше каждый день безнаказанно обстреливать.
Їхні помилки дуже дорого обходяться.
І отакі ще чекають: а раптом зе-гнида виправиться.
Мені здається, що це чмо яке в дитинстві мріяло стати гопніком. Я нарешті, коли так склалося життя, що це чмо опинилося в кріслі президента, з нього полізла ця мрія.
ВАЖЛИВО!Сьогодні, 05 вересня, близько 17.00 чергова зміна одного з підрозділів, який виконує бойові завдання у Херсонській області, застосувала зброю, здійснивши кілька пострілів, попереджуючи протиправні дії окремої групи громадян України.Інцидент стався на межі військового об'єкту, що розташований в районі Арабатської стрілки.
Після застосування зброї на попередження зазначені громадяни припинили здійснення протиправних дій по відношенню до особового складу, що несе службу з оборони військового об'єкту.Постраждалих унаслідок інциденту немає.
На місці події працюють правоохоронні органи.Командування об'єднаних сил Збройних Сил України застерігає громадян України від протиправних дій по відношенню до військових об'єктів та військовослужбовців, які виконують бойові завдання у складі угрупування військ у Херсонській, Запорізькій та Миколаївській областях.Служба зв'язків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України.
где спрвка про секас добровольный,бубой подписанная?
"
На заседаниях Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе будет подниматься вопрос о четком разграничении сторон и о контроле Киева над https://www.segodnya.ua/regions/donetsk/shtab-ahmetova-nachal-vydavat-pomoshch-eshche-v-2-naselennyh-punktah-na-linii-ognya--593869.html Дебальцево (Донецкой обл.), заявил бывший член подгруппы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман https://www.segodnya.ua/politics/pnews/kiev-eshche-raz-ozvuchil-svoyu-poziciyu-po-vyboram-na-donbasse-725241.html Бессмертный , передает телеканал "http://112.ua/ 112 Украина ".
"На сегодняшний день у нас есть целые населенные пункты, которые заняты российскими войсками и войсками бандформирований ОРДО и ОРЛО, а это не дает возможности четко определить позиции после отведения. Потому что эта линия разграничения не соответствует той, которая была оговорена соглашениями "Минска-2". Очевидно, что этот вопрос будет подниматься", - сказал он.
Бессмертный также пояснил, что вопрос четкого территориального разграничения имеет значение при отведении сил и средств.
"Стороны дискутируют о разведении, и пункты их дислокации становятся стартовыми позициями. Километр или два - нужно знать, от чего отводить", - подчеркнул Бессмертный.
Он также отметил: "Дебальцево должно было находиться под контролем украинских войск. Это прямое нарушение Минска-2".
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4554219147951679 25 хв ·
Война сегодня:
В 17.15 близ села Крымское Новоайдарского района от выстрела снайпера погиб военнослужащий ВСУ.
В 15.55 близ села Новгородское подорвалась на мине автоцистерна АРС-14, которая выехала к месту тушения пожара. Двое военнослужащих ранены, один из них в тяжелом состоянии.
В 13.30 обстрелян из автоматического гранатомета опорный пункт ВСУ близ Марьинки под Донецком. Ранен один военнослужащий, его состояние стабильное.
Ответный огонь по противнику не открывался. Таков приказ. Власти ситуацию пока не комментируют.
Личные данные погибшего и раненых есть в распоряжении редакции, но будут опубликованы только после официальных уведомлений родственников.
Ось так: ви гиньте, хай у вас прицільно стріляють і ранять, можете потім помирати від ран - але капітуляцію це не зупинить. Підстав нема, курс обрано - тля все підписала, що від неї вимагали. Бо компромат не слабий.
Життя військових - ніщо.
Гарно проголосували ? Як там з харчуванням, до речі ? Далі по натівських стандартах ? Чи зе-меню краще ?
Всі, хто привів кагал - ниці зрадники і вороги.
условий перемирия? Каждый день, практически, нарушается перемирие, а сегодня
уже есть погибший украинский воин, а еще один ранен. Тебя это не волнует?
Ты готов лишать жизни наших воинов ради удовлетворения прихотей
Вольодьки *****?