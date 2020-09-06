ОБСЄ підтверджує незмінність позицій ОС біля Шумів, окремі провокації терористів на Луганщині - не підстава для зриву мирного процесу, - українська делегація у ТКГ

У Києві відбулась розширена нарада керівництва української делегації в Тристоронній контактній групі, присвячена погрозам ватажка терористів "ДНР" Дениса Пушилін і обставинам поранення бійця Об'єднаних сил 6 вересня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, участь у заході, окрім інших, взяли віцепрем'єр-міністр України - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони України Андрій Таран і представники Генерального штабу України.

Учасники заслухали доповіді про ситуацію в районі Шумів представника робочої групи ТКГ із питань безпеки, представників Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ України, а також взяли до уваги звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 5 вересня 2020 року.

"Ми дуже цінуємо режим повного та всеосяжного припинення вогню, якого вдалося досягти 27 липня. Саме тому ми постійно стежимо за тим, як виконуються домовленості, й нам важливо, щоб Нормандський процес якомога швидше дав результат. Українська сторона робитиме все для того, щоб не допустити зриву перемир'я на Донбасі", – наголосив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

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У документі ОБСЄ чітко вказано, що СММ провела повітряне спостереження в районі населеного пункту Шуми та не виявила жодних змін в існуючих позиціях Збройних сил України порівняно з 5 липня 2020 року. Тобто СММ ОБСЄ фактично підтверджує відсутність будь-яких змін у позиційному розташуванні Збройних сил України, які порушували б домовленості ТКГ від 22 липня 2020 року щодо заходів із посилення режиму припинення вогню.

Учасники наради підтвердили, що українська сторона чітко і послідовно дотримується режиму повного і всеосяжного припинення вогню.

"Важливо, що це повністю підтверджується у звітах СММ ОБСЄ", - додав глава української делегації в ТКГ.

Особливу увагу на зустрічі приділили інциденту, який стався 6 вересня і внаслідок якого було поранено українського військовослужбовця, котрий здійснював роботи з розбору згорілого бліндажа. Взявши до уваги всі обставини інциденту, учасники наради дійшли висновку, що поодинокі провокації з боку ОРДЛО не можуть і не стануть підставою для зриву мирного процесу. Тобто українська сторона робитиме все для того, щоб не допустити зриву перемир'я на Донбасі.

За підсумками наради глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук звернувся до спеціального представника чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау.

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Нагадаємо, самопроголошена "Донецька народна республіка" пригрозила знищити позиції української армії, якщо Київ до 3 вересня не надасть акт про усунення нібито зведених споруд на лінії зіткнення.

5 вересня ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях. Зокрема, він обіцяє, що артилерійського удару буде завдано вранці в понеділок, 7 вересня. Пушилін закликав українську сторону вивести особовий склад із місця, по якому буде завдано удару.

Командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко заявив, що в разі обстрілу ОС дадуть відповідь усіма наявними силами і засобами. Українська сторона ініціювала екстрене засідання Тристоронньої контактної групи через заяви ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, який наказав відкрити вогонь по позиціях Збройних сил України.

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