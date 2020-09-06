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Новини Агресія Росії проти України
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ОБСЄ підтверджує незмінність позицій ОС біля Шумів, окремі провокації терористів на Луганщині - не підстава для зриву мирного процесу, - українська делегація у ТКГ

ОБСЄ підтверджує незмінність позицій ОС біля Шумів, окремі провокації терористів на Луганщині - не підстава для зриву мирного процесу, - українська делегація у ТКГ

У Києві відбулась розширена нарада керівництва української делегації в Тристоронній контактній групі, присвячена погрозам ватажка терористів "ДНР" Дениса Пушилін і обставинам поранення бійця Об'єднаних сил 6 вересня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, участь у заході, окрім інших, взяли віцепрем'єр-міністр України - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони України Андрій Таран і представники Генерального штабу України.

Учасники заслухали доповіді про ситуацію в районі Шумів представника робочої групи ТКГ із питань безпеки, представників Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ України, а також взяли до уваги звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 5 вересня 2020 року.

"Ми дуже цінуємо режим повного та всеосяжного припинення вогню, якого вдалося досягти 27 липня. Саме тому ми постійно стежимо за тим, як виконуються домовленості, й нам важливо, щоб Нормандський процес якомога швидше дав результат. Українська сторона робитиме все для того, щоб не допустити зриву перемир'я на Донбасі", – наголосив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

Дивіться також: Від початку доби на Донбасі два бійці, які брали участь у гасінні пожеж, загинули, троє зазнали поранень, - пресцентр. ВIДЕО

У документі ОБСЄ чітко вказано, що СММ провела повітряне спостереження в районі населеного пункту Шуми та не виявила жодних змін в існуючих позиціях Збройних сил України порівняно з 5 липня 2020 року. Тобто СММ ОБСЄ фактично підтверджує відсутність будь-яких змін у позиційному розташуванні Збройних сил України, які порушували б домовленості ТКГ від 22 липня 2020 року щодо заходів із посилення режиму припинення вогню.

Учасники наради підтвердили, що українська сторона чітко і послідовно дотримується режиму повного і всеосяжного припинення вогню.

"Важливо, що це повністю підтверджується у звітах СММ ОБСЄ", - додав глава української делегації в ТКГ.

Особливу увагу на зустрічі приділили інциденту, який стався 6 вересня і внаслідок якого було поранено українського військовослужбовця, котрий здійснював роботи з розбору згорілого бліндажа. Взявши до уваги всі обставини інциденту, учасники наради дійшли висновку, що поодинокі провокації з боку ОРДЛО не можуть і не стануть підставою для зриву мирного процесу. Тобто українська сторона робитиме все для того, щоб не допустити зриву перемир'я на Донбасі.

За підсумками наради глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук звернувся до спеціального представника чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау.

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Нагадаємо, самопроголошена "Донецька народна республіка" пригрозила знищити позиції української армії, якщо Київ до 3 вересня не надасть акт про усунення нібито зведених споруд на лінії зіткнення.

5 вересня ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях. Зокрема, він обіцяє, що артилерійського удару буде завдано вранці в понеділок, 7 вересня. Пушилін закликав українську сторону вивести особовий склад із місця, по якому буде завдано удару.

Командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко заявив, що в разі обстрілу ОС дадуть відповідь усіма наявними силами і засобами.  Українська сторона ініціювала екстрене засідання Тристоронньої контактної групи через заяви ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, який наказав відкрити вогонь по позиціях Збройних сил України.

Читайте також: Кравчук на ТКГ довів Гризлова до нападу, а той від злості навіть від відеозв'язку відключався, - Казанський

Автор: 

Донбас (22355) Тристороння контактна група (827) операція Об’єднаних сил (6725) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+23
отдельные провокации террористов на Луганщине - не основание для срыва мирного процесса

Т.е. наших пацанов будут и дальше каждый день безнаказанно обстреливать.
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06.09.2020 19:07
+21
Поки в кріслі президента України сидить потвора "с той сторони" - будуть обстрілювати.
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06.09.2020 19:08
+12
ОБСЕ подтверждает неизменность позиций ОС у Шумов, отдельные провокации террористов на Луганщине - не основание для срыва мирного процесса, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 9967
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06.09.2020 19:12
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отдельные провокации террористов на Луганщине - не основание для срыва мирного процесса

Т.е. наших пацанов будут и дальше каждый день безнаказанно обстреливать.
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06.09.2020 19:07 Відповісти
Поки в кріслі президента України сидить потвора "с той сторони" - будуть обстрілювати.
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06.09.2020 19:08 Відповісти
отдельные провокации террористов на Луганщине, Донбасчине, со стороны Крыма, Белграда, Бларуси, Азовского моря.......- не основание для срыва мирного процесса
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06.09.2020 19:19 Відповісти
мрази🤡🎪👿🤢🦠 , подставляйте свои задницы , а не чужих детей безоружных под обстрелы ваших «убийц-повстанцев»!!!
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06.09.2020 19:33 Відповісти
Кравчучка? Тобто - підставлятиметься? При одній умові, якщо ти, старий пердуне разом з Фокіним виїдеш в зону обстрілу бойовиками - в окопи до наших бійців!!
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06.09.2020 20:10 Відповісти
Схоже на те. Смерть українського воїна від кулі снайпера - це виявляється "окрема провокація". Підрив двох бійців на "не встановленому вибуховому предметі" - "окремпюа провокація"? Розстріл автоцистерн - теж? Облаштування нових позицій все ближче до наших - "окрема провокація"? А якщо "окремі провокації" йдуть безперервним потоком, то це теж велика і нескінченна "окрема провокація"?
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06.09.2020 20:50 Відповісти
Поки зєлєнського та його банду не відірвуть від державного корита, в українських військових немає шансів себе достойно захистити. Не кажучи вже ні про територію.
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06.09.2020 19:07 Відповісти
Пора заарештувати зрадників на Банковій.
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06.09.2020 19:49 Відповісти
Але половина з них саме за це проголосувала.
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06.09.2020 19:58 Відповісти
Всі ми люди і це нормально, якщо люди помиляються. Так Всесвіт побудований. Проблема - якщо люди не навчаються на помилках. Сподіваюсь вже більше половини зрозуміли за кого вони голосували.
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06.09.2020 20:07 Відповісти
А я не сподіваюсь.

Їхні помилки дуже дорого обходяться.
І отакі ще чекають: а раптом зе-гнида виправиться.
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06.09.2020 20:14 Відповісти
Він точно не виправиться. зє- гнида такий який він є.
Мені здається, що це чмо яке в дитинстві мріяло стати гопніком. Я нарешті, коли так склалося життя, що це чмо опинилося в кріслі президента, з нього полізла ця мрія.
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06.09.2020 21:00 Відповісти
ОБСЕ подтверждает неизменность позиций ОС у Шумов, отдельные провокации террористов на Луганщине - не основание для срыва мирного процесса, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 9967
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06.09.2020 19:12 Відповісти
Офіційно. Годину тому була спроба захоплення військової частини на херсонщині !!!

ВАЖЛИВО!Сьогодні, 05 вересня, близько 17.00 чергова зміна одного з підрозділів, який виконує бойові завдання у Херсонській області, застосувала зброю, здійснивши кілька пострілів, попереджуючи протиправні дії окремої групи громадян України.Інцидент стався на межі військового об'єкту, що розташований в районі Арабатської стрілки.
Після застосування зброї на попередження зазначені громадяни припинили здійснення протиправних дій по відношенню до особового складу, що несе службу з оборони військового об'єкту.Постраждалих унаслідок інциденту немає.
На місці події працюють правоохоронні органи.Командування об'єднаних сил Збройних Сил України застерігає громадян України від протиправних дій по відношенню до військових об'єктів та військовослужбовців, які виконують бойові завдання у складі угрупування військ у Херсонській, Запорізькій та Миколаївській областях.Служба зв'язків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України.
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06.09.2020 19:13 Відповісти
Щось на таку невеличку статтю дуже багато "громадян України".
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06.09.2020 19:19 Відповісти
подождем немного и все прояснится... на факт что такая непонятка была и это очень плохо..
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06.09.2020 19:38 Відповісти
йухня якась ...правоохоронні органи мали приїхати і прибрати сміття200 тоді б було меньше бажаючих лізти до військових ...
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06.09.2020 19:24 Відповісти
согласен... но то что инцидент был это факт!!! .. немного погодя узнаем правду..
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06.09.2020 19:28 Відповісти
Пора відрядити з фронту тактичну батальйонну групу для арешту зрадників на Банковій.
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06.09.2020 19:55 Відповісти
это нужно было делать еще поза-поза вчера...
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06.09.2020 19:58 Відповісти
Вистачить ротної. Кияни допоможуть.
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06.09.2020 20:52 Відповісти
плюнули в обличчя , а ці облизалися і чекають на черговий плювок ...
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06.09.2020 19:17 Відповісти
в Москві ...
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06.09.2020 19:25 Відповісти
участники заслушали доклады и таки заслушались...
где спрвка про секас добровольный,бубой подписанная?
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06.09.2020 19:19 Відповісти
Шумы бомбили ,нам объявили что началася война
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06.09.2020 19:21 Відповісти
Сколько ж еще наших пацанов должно погибнуть из за этого тупорылого Осла Оманского , пока до него не дойдет , что ***** мир не нужен , а его жалкие попытки увидеть мир в глазах ***** , приводят только к деморализации ВСУ .
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06.09.2020 19:22 Відповісти
Все воно понімає. Тому й поспішає офіційно підписати капітуляцію.
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06.09.2020 19:54 Відповісти
Хотеть то оно хочет , да кто ж ему даст это сделать.
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06.09.2020 20:09 Відповісти
Завтра щось буде....
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06.09.2020 19:23 Відповісти
бомбить будут
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06.09.2020 19:27 Відповісти
Сцикло зробить все, щоб не розчарувати свого шефа *****, і надалі буде робити так зване одностороннє відведення військ.
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06.09.2020 19:24 Відповісти
https://ria.ru/20200906/lukashenko-1576844851.html У резиденции Лукашенко распылили неизвестное вещество
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06.09.2020 19:25 Відповісти
предположительно Новичек
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06.09.2020 19:29 Відповісти
Скоріше за все, боракс.
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06.09.2020 19:50 Відповісти
В Минске задержали автомобиль с "негосударственной атрибутикой" и оружием
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06.09.2020 19:27 Відповісти
Я чё-то не понимаю - по минску дебальцеве - чьё?
"
На заседаниях Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе будет подниматься вопрос о четком разграничении сторон и о контроле Киева над https://www.segodnya.ua/regions/donetsk/shtab-ahmetova-nachal-vydavat-pomoshch-eshche-v-2-naselennyh-punktah-na-linii-ognya--593869.html Дебальцево (Донецкой обл.), заявил бывший член подгруппы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман https://www.segodnya.ua/politics/pnews/kiev-eshche-raz-ozvuchil-svoyu-poziciyu-po-vyboram-na-donbasse-725241.html Бессмертный , передает телеканал "http://112.ua/ 112 Украина ".
"На сегодняшний день у нас есть целые населенные пункты, которые заняты российскими войсками и войсками бандформирований ОРДО и ОРЛО, а это не дает возможности четко определить позиции после отведения. Потому что эта линия разграничения не соответствует той, которая была оговорена соглашениями "Минска-2". Очевидно, что этот вопрос будет подниматься", - сказал он.
Бессмертный также пояснил, что вопрос четкого территориального разграничения имеет значение при отведении сил и средств.
"Стороны дискутируют о разведении, и пункты их дислокации становятся стартовыми позициями. Километр или два - нужно знать, от чего отводить", - подчеркнул Бессмертный.
Он также отметил: "Дебальцево должно было находиться под контролем украинских войск. Это прямое нарушение Минска-2".
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06.09.2020 19:36 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAQUXMdQ4jKMSLumSQlbsQL8kGel4XPy2fuhi1wu6jv9lVIBMCrKaNKYG5Z_Z3_Q3BWOiZVCjjgQmYf&hc_ref=ARQ8Hq_rxl39vV06-ZPUofqysa-7LnpVV8UnMgUvxrmVFmubSEgQJLkyoVQYaCVdaJU&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4554219147951679 25 хв ·

Война сегодня:
В 17.15 близ села Крымское Новоайдарского района от выстрела снайпера погиб военнослужащий ВСУ.
В 15.55 близ села Новгородское подорвалась на мине автоцистерна АРС-14, которая выехала к месту тушения пожара. Двое военнослужащих ранены, один из них в тяжелом состоянии.

В 13.30 обстрелян из автоматического гранатомета опорный пункт ВСУ близ Марьинки под Донецком. Ранен один военнослужащий, его состояние стабильное.
Ответный огонь по противнику не открывался. Таков приказ. Власти ситуацию пока не комментируют.
Личные данные погибшего и раненых есть в распоряжении редакции, но будут опубликованы только после официальных уведомлений родственников.
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06.09.2020 19:45 Відповісти
Уже прокоментували.
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06.09.2020 19:51 Відповісти
Якщо у вівторок фракція ЄС не заблокує трибуну з вимогою припинення одностороннього перемир'я, то на опозиційності сиволапого гетьмана можна буде поставити хрест.
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06.09.2020 19:52 Відповісти
Логично, понавыбирать 70% прокацапов в Раду, это не мы. А припиняти Пороху.
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06.09.2020 21:09 Відповісти
Господи, які мерзенні гниди !
Ось так: ви гиньте, хай у вас прицільно стріляють і ранять, можете потім помирати від ран - але капітуляцію це не зупинить. Підстав нема, курс обрано - тля все підписала, що від неї вимагали. Бо компромат не слабий.
Життя військових - ніщо.
Гарно проголосували ? Як там з харчуванням, до речі ? Далі по натівських стандартах ? Чи зе-меню краще ?

Всі, хто привів кагал - ниці зрадники і вороги.
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06.09.2020 19:56 Відповісти
Кравчук, (коммуняцкая украинская гнида) что же ты так хреново следишь за соблюдением
условий перемирия? Каждый день, практически, нарушается перемирие, а сегодня
уже есть погибший украинский воин, а еще один ранен. Тебя это не волнует?
Ты готов лишать жизни наших воинов ради удовлетворения прихотей
Вольодьки *****?
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06.09.2020 21:15 Відповісти
А Рашен бандформирования в ответ.." Ну мало вам раненного.. нате вам еще и убитого сегодня под Крымским выстрелом снайпера." А мы все утираемся и высказываем ... да хр-н знает что мы высказываем.. т.е. несем... Блеем и утираемся.. теряем остатки собственного самоуважения, и уважения к государству.. ( видимо этого Раша и добивается, а наша власть боится или играет в поддавки)
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06.09.2020 22:29 Відповісти
Гибель украинских бойцов это оказывается "отдельные провокации". Сколько еще должно погибнуть наших воинов чтобы эта гребаная старая и ржавая кравчучка начала считать по-другому?
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06.09.2020 22:51 Відповісти
А скільки треба наших убитих хлопців, щоб це вважалося зривом домовленостей? Квартал-95 циферку ще не оголошував?
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07.09.2020 07:47 Відповісти
 
 