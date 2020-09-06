503-й окремий батальйон морської піхоти спростував інформацію "промокшанського сайту" Страна.UA про те, що воїни залишають свої позиції в Шумах
Російська Федерація продовжує воювати з Україною в інформаційному полі, публікуючи на проросійських ресурсах неправдиву інформацію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці 503-го окремого батальйону морської піхоти.
"Цього разу використано відомий промокшанський сайт Страна.UA, який регулярно підтверджує свою антиукраїнську позицію публікаціями думок Кремля та підконтрольних йому терористів. У матеріалі нечестивої істоти на ім'я Олександр Сібірцев, яка називає себе журналістом, зазначається, що, за словами офіцера нашого підрозділу, морпіхи залишають певні позиції у Шумах через страх перед свинособаками Пеніса Душиліна.
Заявляємо: жодних офіційних коментарів цьому інформаційному смітнику воїни 503-го ОБМП не давали. Ми на своїх позиціях і продовжуємо боронити українську землю від мокшанської орди. Слідкуймо за інформаційною гігієною, друзі!" - йдеться в повідомленні.
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Це має бути однією з ґаксіом інформаційної гігієни.
https://twitter.com/den_kazansky
https://twitter.com/den_kazansky
https://twitter.com/den_kazansky Денис Казанський https://twitter.com/den_kazansky @den_kazansky https://twitter.com/den_kazansky/status/1302284159461847041 23 ч
Боевики ДНР выдвинули ультиматум Украине и заявили, что в понедельник нанесут удар по позициям ВСУ.
Похоже, перемирию конец.
А потом, когда получат ответку, опять будут орать про кровавую хунту, которая не хочет мира и обстреливает Донбасс.
Воно кумарить , адже для нього війна давно закінчилась !
https://mobile.twitter.com/sergiy_taran Сергій Таран / Sergiy Taran https://mobile.twitter.com/sergiy_taran @sergiy_taran https://mobile.twitter.com/sergiy_taran/status/1302257956558430209 5 сент.
Лідер терористів Пушилін «призначив» обстріл українських позицій на 7 вересня за нібито «порушення перемир'я» та дав точне місце обстрілу - село Шуми, у передмісті Горлівки. Переконаний, саме туди мають бути перенесені зустрічі мінської групи під керівництвом Кравчука-Фокіна.
https://mobile.twitter.com/eternalrailway Herman Aksom @eternalrailway
https://mobile.twitter.com/eternalrailway https://mobile.twitter.com/eternalrailway
"Син Фокіна - живе на державній дачі в Кончі-Заспі. Їздить у Москву.
Внучка - їздить у Вашингтон. Засмагає у Майямі, тусується в Лас-Вегасі.
Правнук Габріел - народжений громадянином США.
А от Україну треба срочно повертати в неосоюз і робити рабами без права жити як в США і ЄС."
https://twitter.com/1918UA
ин України
@1918UA
·https://twitter.com/1918UA/status/1302549177700962305 6 ч
А куди поділися Парасюки, Соболєви, Семенченки, та інші срані борці за Україну? Вже перемогли, чи боротьбалка зламалася?
What Can I Do
Витримки комбату.
Командування ОТУ «Схід» повідомляє, що під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню в «сірій зоні», двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.
Командування ОТУ «Схід» висловило співчуття сім'ям загиблих воїнів.
Вранці 5 вересня ватажок фейкової «республіки» Денис Пушилін віддав наказ знищити інженерні споруди Збройних сил України біля лінії зіткнення в Донбасі. Він «дав час» українським військовим відійти з району поблизу населеного пункту Шуми до 8:00 7 вересня.
Зе ваш вихід. Ви гарант чи ви лох.
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Страна ЮА - это помойка.