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Новини Агресія Росії проти України
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503-й окремий батальйон морської піхоти спростував інформацію "промокшанського сайту" Страна.UA про те, що воїни залишають свої позиції в Шумах

503-й окремий батальйон морської піхоти спростував інформацію

Російська Федерація продовжує воювати з Україною в інформаційному полі, публікуючи на проросійських ресурсах неправдиву інформацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці 503-го окремого батальйону морської піхоти.

"Цього разу використано відомий промокшанський сайт Страна.UA, який регулярно підтверджує свою антиукраїнську позицію публікаціями думок Кремля та підконтрольних йому терористів. У матеріалі нечестивої істоти на ім'я  Олександр Сібірцев, яка називає себе журналістом, зазначається, що, за словами офіцера нашого підрозділу, морпіхи залишають певні позиції у Шумах через страх перед свинособаками Пеніса Душиліна.

Заявляємо: жодних офіційних коментарів цьому інформаційному смітнику воїни 503-го ОБМП не давали. Ми на своїх позиціях і продовжуємо боронити українську землю від мокшанської орди. Слідкуймо за інформаційною гігієною, друзі!" - йдеться в повідомленні.

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503-й окремий батальйон морської піхоти спростував інформацію промокшанського сайту Страна.UA про те, що воїни залишають свої позиції в Шумах 01

Автор: 

пропаганда (2801) фейк (743) 503 ОБМП (32)


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Топ коментарі
+26
Помийку під назвою "страна.юа" - об хій.
Це має бути однією з ґаксіом інформаційної гігієни.
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06.09.2020 19:32
+15
ето билі актівниє... нєт, мєропріятія!.. по крємльовской франшизє...

https://twitter.com/den_kazansky

https://twitter.com/den_kazansky

https://twitter.com/den_kazansky Денис Казанський https://twitter.com/den_kazansky @den_kazansky https://twitter.com/den_kazansky/status/1302284159461847041 23 ч

Боевики ДНР выдвинули ультиматум Украине и заявили, что в понедельник нанесут удар по позициям ВСУ.
Похоже, перемирию конец.
А потом, когда получат ответку, опять будут орать про кровавую хунту, которая не хочет мира и обстреливает Донбасс.
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06.09.2020 19:33
+14
После "страны" его перепостили и Бенины помойки.
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06.09.2020 19:36
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Этот фейк сегодня усиленно разгоняется. Я сам чуток нарвался минут на 10-15 пока не перепроверил.
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06.09.2020 19:35 Відповісти
503-й окремий батальйон морської піхоти спростував інформацію "промокшанського сайту" Страна.UA про те, що воїни залишають свої позиції в Шумах - Цензор.НЕТ 3501
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06.09.2020 19:56 Відповісти
классный Заголовок !
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06.09.2020 19:30 Відповісти
Помийку під назвою "страна.юа" - об хій.
Це має бути однією з ґаксіом інформаційної гігієни.
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06.09.2020 19:32 Відповісти
После "страны" его перепостили и Бенины помойки.
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06.09.2020 19:36 Відповісти
от і добре..до речі це не вперше коли сектанти дуетом з кацапнею співають..
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06.09.2020 19:32 Відповісти
ето билі актівниє... нєт, мєропріятія!.. по крємльовской франшизє...

https://twitter.com/den_kazansky

https://twitter.com/den_kazansky

https://twitter.com/den_kazansky Денис Казанський https://twitter.com/den_kazansky @den_kazansky https://twitter.com/den_kazansky/status/1302284159461847041 23 ч

Боевики ДНР выдвинули ультиматум Украине и заявили, что в понедельник нанесут удар по позициям ВСУ.
Похоже, перемирию конец.
А потом, когда получат ответку, опять будут орать про кровавую хунту, которая не хочет мира и обстреливает Донбасс.
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06.09.2020 19:33 Відповісти
А бубачька наша , шо?;
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06.09.2020 19:38 Відповісти
********** України Володимир Зеленський досі не відреагував на загибель двох українських військовослужбовців на Донбасі !
Воно кумарить , адже для нього війна давно закінчилась !
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06.09.2020 19:45 Відповісти
Ну шо, я так і знала...
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06.09.2020 19:53 Відповісти
Зеленский потребовал от командующего ООС Кравченко отвести подразделения 503-го батальона морской пехоты под Шумами с передовой позиции. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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06.09.2020 19:58 Відповісти
Шморкля занят. Работает с документами - хвондер.
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06.09.2020 21:05 Відповісти
https://mobile.twitter.com/sergiy_taran

https://mobile.twitter.com/sergiy_taran Сергій Таран / Sergiy Taran https://mobile.twitter.com/sergiy_taran @sergiy_taran https://mobile.twitter.com/sergiy_taran/status/1302257956558430209 5 сент.

Лідер терористів Пушилін «призначив» обстріл українських позицій на 7 вересня за нібито «порушення перемир'я» та дав точне місце обстрілу - село Шуми, у передмісті Горлівки. Переконаний, саме туди мають бути перенесені зустрічі мінської групи під керівництвом Кравчука-Фокіна.
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06.09.2020 19:56 Відповісти
https://mobile.twitter.com/eternalrailway

https://mobile.twitter.com/eternalrailway Herman Aksom @eternalrailway

https://mobile.twitter.com/eternalrailway https://mobile.twitter.com/eternalrailway



"Син Фокіна - живе на державній дачі в Кончі-Заспі. Їздить у Москву.
Внучка - їздить у Вашингтон. Засмагає у Майямі, тусується в Лас-Вегасі.
Правнук Габріел - народжений громадянином США.
А от Україну треба срочно повертати в неосоюз і робити рабами без права жити як в США і ЄС."
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06.09.2020 19:57 Відповісти
Будь как 503-й Отдельный батальон морской пехоты!
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06.09.2020 19:36 Відповісти
Та это понятно,ВСУ никуда не отойдет с позиций, но как быть с тем что это именно Зекамадир матом требовал отвода в Шумах у командующего ВСУ... я верю что именно так все и было и ВСУ его тупо послало накуй..а сейчас уже офис презерватива дает заднюю и вбрасывает фейк
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06.09.2020 19:36 Відповісти
Зекамандир? Наркоман квн;-овский?! Та цей дебіл кожного дня під крапельницею прокидаєцця. І спрашує: " Хто я, де я?;"
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06.09.2020 19:46 Відповісти
да ..согласен.. но не нужно его недооценивать - он не клоун.. он знал на что он идет и кто его курирует и т.д. а цель одна - уничтожить Украину !!! .. он палач и предатель...и чем скорее Мы это поймем тем лучше для Нас - может Мы хоть сохраним Нашу Неньку !!!
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06.09.2020 19:53 Відповісти
https://twitter.com/1918UA
https://twitter.com/1918UA

ин України

@1918UA

·https://twitter.com/1918UA/status/1302549177700962305 6 ч

А куди поділися Парасюки, Соболєви, Семенченки, та інші срані борці за Україну? Вже перемогли, чи боротьбалка зламалася?
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06.09.2020 19:37 Відповісти
О, таварищ Сталин вспомнил о братьях и сестрах когда припекло. А зачем они тебе порохосрань? Ты же вместе со своим Парашенком 5 лет их уничтожали и дискридитировали. Давай теперь сам воюй со своим Парашенком и Жопоблоком которых ты называл партньорами.
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06.09.2020 19:43 Відповісти
А ты уверен, что ОНО сын, а не бастард?
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06.09.2020 19:43 Відповісти
быстрюк по нашему
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06.09.2020 19:46 Відповісти
правильно будет -- байстрюк
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06.09.2020 19:50 Відповісти
это Англичане у нас это слово переняли
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06.09.2020 19:49 Відповісти
Здохли вони, бо бабок ніхто не дає!
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06.09.2020 19:50 Відповісти
сам ти сраний.
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06.09.2020 20:15 Відповісти
А пенис душилин ще не вдавився пенисом?
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06.09.2020 19:39 Відповісти
Але ж то дiйсно смітник ... 5 хвилин полазив по цьому прокацапському сайту і почало нудити ,ледве не вирвав
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06.09.2020 19:41 Відповісти
срана
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06.09.2020 19:44 Відповісти
Всё понимаю, но стоит ли оскорблять мокшан - вполне конкретный фино-угорский народ?
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06.09.2020 19:45 Відповісти
когда Тимур Менгу засновал Москву он заставлял немытых выговаривать слово Москва , а в них получалось Мокша , с тех пор их зовут мокшами
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06.09.2020 19:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KXLethnXB0M

What Can I Do
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06.09.2020 19:52 Відповісти
Ну, всім в країні заправляє єрмакОВ. Він накаже ... Якщо завалив операцію з вагнерівцями, щоб не гнівити козака, то відступити з позицій - раз плюнути. Він тільки про це і домовляється. Скільки вже наші відійшли ?

Витримки комбату.
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06.09.2020 19:49 Відповісти
кацапня и ватники всегда лгут.давно нужно эти помйки ватные закрыть!и скоро закроем!вместе каналами 112/zik/newsone
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06.09.2020 19:54 Відповісти
Все це цікаво, але як накаже сцикло так і буде.
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06.09.2020 19:56 Відповісти
З опорних пунктів біля населеного пункту Шуми, які погрожував обстріляти 7 вересня ватажок бойовиків «ДНР» Денис Пушилін вже вивели бійців. Траншеї, які вкрай важливі для української сторони, почали закопувати.
Командування ОТУ «Схід» повідомляє, що під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню в «сірій зоні», двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.
Командування ОТУ «Схід» висловило співчуття сім'ям загиблих воїнів.
Вранці 5 вересня ватажок фейкової «республіки» Денис Пушилін віддав наказ знищити інженерні споруди Збройних сил України біля лінії зіткнення в Донбасі. Він «дав час» українським військовим відійти з району поблизу населеного пункту Шуми до 8:00 7 вересня.
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06.09.2020 19:57 Відповісти
А я вірю, що вивели.
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06.09.2020 20:12 Відповісти
а я не удивлюсь что троль
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06.09.2020 21:14 Відповісти
Так а що дивуватись ..як тут соєви сексоти в унісон з кацапорилими ці фейки розганяють !
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06.09.2020 21:01 Відповісти
примімєр прівєдьош, лапух?
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07.09.2020 08:09 Відповісти
А чому ця страна ua ще не закрита, не позбавлена ліцензії і не спалена?!
Зе ваш вихід. Ви гарант чи ви лох.
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06.09.2020 21:15 Відповісти
-----мокшанского сайта" Страна.UA------
За это 5 баллов! Читаете наш сайт Цензор)? Всем воинам из 503-го Отдельного батальона морской пехоты от активных кибер-воинов сайта Цензор респект!

Страна ЮА - это помойка.
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06.09.2020 22:18 Відповісти
Не надо это ЧМО называть Пенисом Душилиным. Вы оскорбляете гордое имя Пенис. А еще даете пушилину надежду, что он что-то сможет.
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07.09.2020 00:38 Відповісти
 
 