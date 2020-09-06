503-й окремий батальйон морської піхоти спростував інформацію "промокшанського сайту" Страна.UA про те, що воїни залишають свої позиції в Шумах

Російська Федерація продовжує воювати з Україною в інформаційному полі, публікуючи на проросійських ресурсах неправдиву інформацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці 503-го окремого батальйону морської піхоти.

"Цього разу використано відомий промокшанський сайт Страна.UA, який регулярно підтверджує свою антиукраїнську позицію публікаціями думок Кремля та підконтрольних йому терористів. У матеріалі нечестивої істоти на ім'я Олександр Сібірцев, яка називає себе журналістом, зазначається, що, за словами офіцера нашого підрозділу, морпіхи залишають певні позиції у Шумах через страх перед свинособаками Пеніса Душиліна.

Заявляємо: жодних офіційних коментарів цьому інформаційному смітнику воїни 503-го ОБМП не давали. Ми на своїх позиціях і продовжуємо боронити українську землю від мокшанської орди. Слідкуймо за інформаційною гігієною, друзі!" - йдеться в повідомленні.

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