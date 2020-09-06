Найманці РФ облаштовують траншеї, спостережні пости та вогневі позиції на Донбасі, - пресцентр ОС
За час дії повного і всеосяжного режиму припинення вогню - з 27 липня до сьогодні - Об'єднані сили зафіксували низку порушень у сфері обладнання інженерних споруд ворожих позицій на тимчасово окупованій території.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Зокрема:
– проводилися інженерні роботи з облаштування нових ходів сполучення поблизу с. Ужівка загальною протяжністю до 80 метрів та поблизу Голубівського загальною протяжністю до 170 метрів;
– зафіксовано облаштування ходу сполучення протяжністю до 90 метрів і стрілецької вогневої позиції поблизу с. Набережне;
– проводилися інженерні роботи з обладнання спостережного поста поблизу Олександрівки, дообладнання стрілецької вогневої позиції неподалік Каштанового, обладнання нової вогневої позиції поблизу Золотого-5;
– переобладнують старі покинуті позиції в районі мостового шляхопроводу з метою скорочення відстані до позицій підрозділів ОС (до 800 метрів) поблизу с. Калинове.
"Останнім часом керівництво російських окупаційних військ підняло потужну хвилю звинувачень щодо української сторони з приводу обладнання інженерних споруд по лінії розмежування в населеному пункті Шуми. Ці звинувачення не відповідають дійсності і є провокаційними. У зазначений період порушень домовленостей з українського боку в зазначеному населеному пункті не фіксувалося, що було зафіксовано у щоденній доповіді ССМ ОБСЄ від 5.09.2020 року.
Така практика звинувачування української сторони у системних порушеннях застосовується російськими окупаційними військами для формування негативного іміджу ЗС України, має політичну складову з метою зриву досягнутих домовленостей на Трьохсторонній контактній групі.
Цей випадок вкотре підтверджує позицію "ДНР" та "ЛНР" щодо гри в Мінських домовленостях із метою вирішення політичної складової для впливу на Україну", - наголошується в повідомленні.
При цьому українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін продовжує дотримуватися прийнятих додаткових домовленостей, зокрема під час запровадження повного і всеосяжного режиму припинення вогню, які набули чинності з 00:01 27 липня 2020 року, повідомляють у пресцентрі.
Нагадаємо, самопроголошена "Донецька народна республіка" пригрозила знищити позиції української армії, якщо Київ до 3 вересня не надасть акт про усунення нібито зведених споруд на лінії зіткнення.
5 вересня ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях. Зокрема, він обіцяє, що артилерійського удару буде завдано вранці в понеділок, 7 вересня. Пушилін закликав українську сторону вивести особовий склад із місця, по якому буде завдано удару.
Командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко заявив, що в разі обстрілу ОС дадуть відповідь усіма наявними силами і засобами. Українська сторона ініціювала екстрене засідання Тристоронньої контактної групи через заяви ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, який наказав відкрити вогонь по позиціях Збройних сил України.
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"наши люди" готовятся к продолжению боёв.
Про це свідчать результати аналізу звітів СММ ОБСЄ.
Росія продовжує використовувати перемир'я для нарощування боєздатності своїх сил на Донбасі. Про це повідомили волонтери міжнародної розвідувальної спільноти https://informnapalm.org/ua/analiz-zvitiv-smm-obsie-august2020/?fbclid=IwAR1nn-dMdBmDbDoXOARcvhdripxm7GUdDnW0klJkMIjCLJLiAj6VMpWCGO4 InformNapalm
ведуться активні інженерні роботи, проводиться мінування нових ділянок місцевості, постійне поповнення боєкомплекту из РФ», - йдеться в тексті.
Зазначається, що РФ не виводить свою зброю та техніку, не виводить свої гібридні збройні формування.
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