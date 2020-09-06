Найманці РФ облаштовують траншеї, спостережні пости та вогневі позиції на Донбасі, - пресцентр ОС

За час дії повного і всеосяжного режиму припинення вогню - з 27 липня до сьогодні - Об'єднані сили зафіксували низку порушень у сфері обладнання інженерних споруд ворожих позицій на тимчасово окупованій території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема:

– проводилися інженерні роботи з облаштування нових ходів сполучення поблизу с. Ужівка загальною протяжністю до 80 метрів та поблизу Голубівського загальною протяжністю до 170 метрів;

– зафіксовано облаштування ходу сполучення протяжністю до 90 метрів і стрілецької вогневої позиції поблизу с. Набережне;

– проводилися інженерні роботи з обладнання спостережного поста поблизу Олександрівки, дообладнання стрілецької вогневої позиції неподалік Каштанового, обладнання нової вогневої позиції поблизу Золотого-5;

– переобладнують старі покинуті позиції в районі мостового шляхопроводу з метою скорочення відстані до позицій підрозділів ОС (до 800 метрів) поблизу с. Калинове.

Читайте також: ОБСЄ підтверджує незмінність позицій ОС біля Шумів, окремі провокації терористів на Луганщині - не підстава для зриву мирного процесу, - українська делегація у ТКГ

"Останнім часом керівництво російських окупаційних військ підняло потужну хвилю звинувачень щодо української сторони з приводу обладнання інженерних споруд по лінії розмежування в населеному пункті Шуми. Ці звинувачення не відповідають дійсності і є провокаційними. У зазначений період порушень домовленостей з українського боку в зазначеному населеному пункті не фіксувалося, що було зафіксовано у щоденній доповіді ССМ ОБСЄ від 5.09.2020 року.

Така практика звинувачування української сторони у системних порушеннях застосовується російськими окупаційними військами для формування негативного іміджу ЗС України, має політичну складову з метою зриву досягнутих домовленостей на Трьохсторонній контактній групі.

Цей випадок вкотре підтверджує позицію "ДНР" та "ЛНР" щодо гри в Мінських домовленостях із метою вирішення політичної складової для впливу на Україну", - наголошується в повідомленні.

При цьому українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін продовжує дотримуватися прийнятих додаткових домовленостей, зокрема під час запровадження повного і всеосяжного режиму припинення вогню, які набули чинності з 00:01 27 липня 2020 року, повідомляють у пресцентрі.

Читайте також: Якщо формування РФ обстріляють територію України, Командування ОС відповість усіма наявними силами і засобами, - командувач Кравченко

Нагадаємо, самопроголошена "Донецька народна республіка" пригрозила знищити позиції української армії, якщо Київ до 3 вересня не надасть акт про усунення нібито зведених споруд на лінії зіткнення.

5 вересня ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях. Зокрема, він обіцяє, що артилерійського удару буде завдано вранці в понеділок, 7 вересня. Пушилін закликав українську сторону вивести особовий склад із місця, по якому буде завдано удару.

Командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко заявив, що в разі обстрілу ОС дадуть відповідь усіма наявними силами і засобами. Українська сторона ініціювала екстрене засідання Тристоронньої контактної групи через заяви ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, який наказав відкрити вогонь по позиціях Збройних сил України.