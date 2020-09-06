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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Найманці РФ облаштовують траншеї, спостережні пости та вогневі позиції на Донбасі, - пресцентр ОС

Найманці РФ облаштовують траншеї, спостережні пости та вогневі позиції на Донбасі, - пресцентр ОС

За час дії повного і всеосяжного режиму припинення вогню - з 27 липня до сьогодні - Об'єднані сили зафіксували низку порушень у сфері обладнання інженерних споруд ворожих позицій на тимчасово окупованій території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема:

– проводилися інженерні роботи з облаштування нових ходів сполучення поблизу с. Ужівка загальною протяжністю до 80 метрів та поблизу Голубівського загальною протяжністю до 170 метрів;

– зафіксовано облаштування ходу сполучення протяжністю до 90 метрів і стрілецької вогневої позиції поблизу с. Набережне;

– проводилися інженерні роботи з обладнання спостережного поста поблизу Олександрівки, дообладнання стрілецької вогневої позиції неподалік Каштанового, обладнання нової вогневої позиції поблизу Золотого-5;

– переобладнують старі покинуті позиції в районі мостового шляхопроводу з метою скорочення відстані до позицій підрозділів ОС (до 800 метрів) поблизу с. Калинове.

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"Останнім часом керівництво російських окупаційних військ підняло потужну хвилю звинувачень щодо української сторони з приводу обладнання інженерних споруд по лінії розмежування в населеному пункті Шуми. Ці звинувачення не відповідають дійсності і є провокаційними. У зазначений період порушень домовленостей з українського боку в зазначеному населеному пункті не фіксувалося, що було зафіксовано у щоденній доповіді ССМ ОБСЄ від 5.09.2020 року.

Така практика звинувачування української сторони у системних порушеннях застосовується російськими окупаційними військами для формування негативного іміджу ЗС України, має політичну складову з метою зриву досягнутих домовленостей на Трьохсторонній контактній групі.

Цей випадок вкотре підтверджує позицію "ДНР" та "ЛНР" щодо гри в Мінських домовленостях із метою вирішення політичної складової для впливу на Україну", - наголошується в повідомленні.

При цьому українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін продовжує дотримуватися прийнятих додаткових домовленостей, зокрема під час запровадження повного і всеосяжного режиму припинення вогню, які набули чинності з 00:01 27 липня 2020 року, повідомляють у пресцентрі.

Читайте також: Якщо формування РФ обстріляють територію України, Командування ОС відповість усіма наявними силами і засобами, - командувач Кравченко

Найманці РФ облаштовують траншеї, спостережні пости та вогневі позиції на Донбасі, - пресцентр ОС 01

Нагадаємо, самопроголошена "Донецька народна республіка" пригрозила знищити позиції української армії, якщо Київ до 3 вересня не надасть акт про усунення нібито зведених споруд на лінії зіткнення.

5 вересня ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях. Зокрема, він обіцяє, що артилерійського удару буде завдано вранці в понеділок, 7 вересня. Пушилін закликав українську сторону вивести особовий склад із місця, по якому буде завдано удару.

Командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко заявив, що в разі обстрілу ОС дадуть відповідь усіма наявними силами і засобами. Українська сторона ініціювала екстрене засідання Тристоронньої контактної групи через заяви ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, який наказав відкрити вогонь по позиціях Збройних сил України.

Автор: 

Донбас (22355) перемир’я (897) СЦКК (642) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+12
Любое перемирие орки используют для того, чтобы укрепить свои позиции, подвезти боеприпасы и пополнить ряды пушечного мяса.
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06.09.2020 19:54
+7
скажіть їм, нехай не будують, бо бубочка наш вже війну закінчив у своїй ментальності!
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06.09.2020 19:54
+5
рюзгє мір лікується тільки люлями
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06.09.2020 20:05
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скажіть їм, нехай не будують, бо бубочка наш вже війну закінчив у своїй ментальності!
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06.09.2020 19:54 Відповісти
комусь "перемир,я зеленського" йде на користь
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06.09.2020 20:12 Відповісти
Любое перемирие орки используют для того, чтобы укрепить свои позиции, подвезти боеприпасы и пополнить ряды пушечного мяса.
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06.09.2020 19:54 Відповісти
так тому они этот "умыр" дебилу Вовочке клованскому и втюхали.. идиот Главхумно у нас в армии не служил вообще не понимает от рождения элементарных вещей не говоря о делах военных что такое тактика стратегия фортификация что такое оборонительная война а что такое наступление...и набрал же таких в погонах знатных оралолизателей... а кого то слушать иных со стороны... у него с рождения к этому родытели не обучили даже на рефлекторном уровне...
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06.09.2020 19:59 Відповісти
ну это же логично-если нет противодействия..тем более много желающих в войнушку поиграть и водку пожрать нахаляву без особого риска. а их свиней поганых нужно убивать
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06.09.2020 20:01 Відповісти
хм..странно... а я то думал что в карты играют да спят... ведь ВСЕОХВАТЫВАЮЩИЕ перемирие епта, и "наш" зеленый главкАмАндир чет там в глазах Куйла увидал про мир....
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06.09.2020 19:57 Відповісти
Короче херня это все. Ближайшие 10 лет по линии соприкосновения будет "стена".
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06.09.2020 20:01 Відповісти
рюзгє мір лікується тільки люлями
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06.09.2020 20:05 Відповісти
хм.. а за линией соприкосновения где сейчас обитают кацапо-лугандонцы --- "лунный пейзаж"..
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06.09.2020 20:14 Відповісти
Если противник нарушал условия - почему тогда не было ему ультиматума?
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06.09.2020 20:34 Відповісти
В Приднестровье подобные вуайеристы-мазохисты уже 30 лет наблюдают.
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06.09.2020 20:51 Відповісти
Найманці РФ облаштовують траншеї, спостережні пости та вогневі позиції на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9182
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06.09.2020 21:05 Відповісти
После сегодняшних потерь ( один раненный и один убитый) Украине хватит играть в эту игру в одни ворота.. А наносить огневые удары и в ответ на любые обстрелы врага но и по любым попыткам укрепить позиции, провести минирование вблизи досягаемости наших военных. Главное возобновить воздушную разведку и перебросить к линии фронта более мощное вооружение.. Хватит, поигрались в перемирие.. Более 900 нарушений, постоянные обстрелы,минирования, наглое возведение новых укреплений перед нашими позициями, угрозы уничтожить наши позиции, и вот теперь прицельные обстрелы и наш раненный боец и убитый огнем снайпера. Или гарант дождется что армия придет в Киев узнать что же происходит, так можно и до Ростова не добежать.
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06.09.2020 22:12 Відповісти
Пора военным ,имеющим чувство человеческого достоинства ,сказать своё слово ,продажным,генералам ,уже готовым служить «той ************* педофилычу ! Сколько можно выполнять преступные приказы предателя -уклониста -наркомана ?запроданцев кравчука и Фокина в тюрьму
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06.09.2020 22:28 Відповісти
тишина от зелёного клоуна
"наши люди" готовятся к продолжению боёв.
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06.09.2020 22:32 Відповісти
Росія використовує перемир'я для нарощування боєздатності сил на Донбасі - InformNapalm

Про це свідчать результати аналізу звітів СММ ОБСЄ.

Росія продовжує використовувати перемир'я для нарощування боєздатності своїх сил на Донбасі. Про це повідомили волонтери міжнародної розвідувальної спільноти https://informnapalm.org/ua/analiz-zvitiv-smm-obsie-august2020/?fbclid=IwAR1nn-dMdBmDbDoXOARcvhdripxm7GUdDnW0klJkMIjCLJLiAj6VMpWCGO4 InformNapalm

ведуться активні інженерні роботи, проводиться мінування нових ділянок місцевості, постійне поповнення боєкомплекту из РФ», - йдеться в тексті.

Зазначається, що РФ не виводить свою зброю та техніку, не виводить свої гібридні збройні формування.

----------- https://tyzhden.ua/News/247356
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06.09.2020 22:46 Відповісти
 
 