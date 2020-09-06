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Новини Агресія Росії проти України
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Від пострілу снайпера найманців РФ під Кримським у Новоайдарському районі загинув військовослужбовець ЗСУ, - Бутусов

Від пострілу снайпера найманців РФ під Кримським у Новоайдарському районі загинув військовослужбовець ЗСУ, - Бутусов

Особисті дані загиблого буде опубліковано після офіційного повідомлення рідним.

Про це на сторінці у фейсбуці повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Війна сьогодні.

О 17:15 біля села Кримське Новоайдарського району від пострілу снайпера загинув військовослужбовець ЗСУ.

О 15:55 біля смт Новгородське підірвалася на міні автоцистерна АРС-14, яка виїхала до місця гасіння пожежі. Два військовослужбовці зазнали поранень, один із них у важкому стані.

О 13:30 обстріляно з автоматичного гранатомета опорний пункт ЗСУ поблизу Мар'їнки під Донецьком. Поранено одного військовослужбовця, його стан стабільний.

Вогонь у відповідь по противнику не відкривали. Такий наказ. Влада ситуацію наразі не коментує.

Особисті дані загиблого і поранених є у розпорядженні редакції, але будуть опубліковані тільки після офіційного повідомлення рідним", - написав журналіст.

Читайте також: Два воїни, які зникли під час гасіння пожежі в зоні ООС, підірвалися на мінному полі, - командування Оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Автор: 

Бутусов Юрій (3584) втрати (4394) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+92
Сейчас подонки скажут что это не повод для срыва перемирия.
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06.09.2020 20:01
+82
Від пострілу снайпера найманців РФ під Кримським у Новоайдарському районі загинув військовослужбовець ЗСУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4848
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06.09.2020 20:28
+75
Он погиб за мои интересы, как гражданина Украины, вечная память!
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06.09.2020 20:03
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Сегодня убит один и ранены трое украинских воинов: власть молчит - Бутусов Сентябрь 6, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/09/%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d1%82-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd.html#comments Комментарии: 5

Від пострілу снайпера найманців РФ під Кримським у Новоайдарському районі загинув військовослужбовець ЗСУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9495Ответный огонь по противнику не открывался. Таков приказ.
Война сегодня:

В 17.15 близ села Крымское Новоайдарского района от выстрела снайпера погиб военнослужащий ВСУ.
В 15.55 близ села Новгородское подорвалась на мине автоцистерна АРС-14, которая выехала к месту тушения пожара. Двое военнослужащих ранены, один из них в тяжелом состоянии.
В 13.30 обстрелян из автоматического гранатомета опорный пункт ВСУ близ Марьинки под Донецком. Ранен один военнослужащий, его состояние стабильное.
Об этом https://www.facebook.com/butusov.yuriy написал около часа назад в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F.html Конец перемирия!? Наемники РФ обстреляли позиции ООС, ранен украинский воин
Ответный огонь по противнику не открывался. Таков приказ.
Власти ситуацию пока не комментируют.
Личные данные погибшего и раненых есть в распоряжении редакции, но будут опубликованы только после официальных уведомлений родственников.
***
В общем, сегодня настал конец перемирию, которым так долго хвастался Зеленский (увидевший что-то в глазах Путина). А ведь его многие предупреждали, что так рано или поздно и случится…
P. S. Чуть позднее после этого сообщения Бутусова https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/941355629690387 пресс-центр Операции объединенных сил разметил такую информацию:
«Сегодня, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) во второй раз нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.
Противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил, недалеко от Причепиловки, что в Луганской области.
К сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью.
В ответ на обстрел подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации достойный отпор. Потери противника уточняются».
P. P. S. Только что Юрий Бутусов написал еще следующее:

«Обстоятельства гибели двух военнослужащих ВСУ в районе Верхнеторецкого, связь с которыми была потеряна 5 сентября устанавливаются - весьма вероятно, в результате внезапного нападения российских оккупантов.

Сегодня, в 12.00 6 сентября, в 400 метрах от украинских позиций в направлении позиций российских войск в районе села Верхнеторецкое были обнаружены тела двух военнослужащих ВСУ.
5 сентября в 8.20 эти военнослужащие были направлены для тушения пожара близ села Верхнеторецкое. В 18.00 командир подразделения доложил, что местонахождение военнослужащих неизвестно. В результате поисков, оба тела были обнаружены сегодня в 12.00 в 400 метрах от украинских позиций в сторону позиций противника.
Тела обгорели, в результате пожара окружаюшей местности затруднено определение причин гибели.
У одного из погибших сохранилось личное оружие, другого нашли без оружия, с которым он выходил на задание.
Причины почему два бойца так далеко ушли от свои позиций в сторону противника, и почему они погибли - устанавливается. Одна из версий - нападение противника».

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07.09.2020 00:43 Відповісти
Криворізький клоун не мужик, а просто клоун без статі. Така реальність
Земля пухом полеглим воякам України.
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07.09.2020 00:44 Відповісти
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ


https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ

Бочкарев

@gm6rrkF5BbKsvZZ

·https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ/status/1302702351296409601 1 ч

В ответ
https://twitter.com/jackdorseydono1 @jackdorseydono1

Кварталокомандующий уже созвал РНБО и совещение в Генштабе? Зеля сейчас дня на три спрячется, т.к. очень не хочется комментировать гибель хлопцев. Любой идиот знает, что ненаказанное зло борзеет. Пиар-перемирие им.Моторолы уже давно закончилось.
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07.09.2020 01:09 Відповісти
а в офісі кварталу-95 все пучком... Зелена сволота яку треба знести і куди швидше ніж яника і бажано як чаушеску або кадаффі
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07.09.2020 07:50 Відповісти
последнее 5001 нарушение перемирья
адекватка -- чтобы не было желания
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07.09.2020 07:57 Відповісти
Герої не вмирають
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07.09.2020 08:27 Відповісти
одна криворожская гнида с Банковой сказала что "нужнопростопрекратитьстрелять"? ну что сЦко квартальная, сЦыкун зарыганый, прекратил? ублюдок мамы римы, у меня интересный вопрос, она тебя случайно выродка не стоя рожала, может ты тварь головкой при родах о кафель ударился?
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07.09.2020 08:38 Відповісти
Пора послать гавнокомандующего в сраку. Иды у сраку, у СРАКУ!.
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07.09.2020 09:01 Відповісти
Ждите очередного "террориста" который что-то там захватит.Отвлечь надо Зё Быдлоту от новости о убитом солдате!
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07.09.2020 09:04 Відповісти
Заявление будет краткое примерно такое-ЭТО ПРОВАКАЦИЯ ,НАС ПРОВАЦИРУЮТ,МЫ НЕ ОТВЕЧАЕМ НА ПРОВАКАЦИИ,МЫ КАК ДАДИМ,КАК ДАДИМ ПО ЗУБАМ!А ТЕПЕРЬ О КОРОНОВИРУСЕ!
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07.09.2020 09:13 Відповісти
Один убитый не считается?
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07.09.2020 09:49 Відповісти
Героям Слава !
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07.09.2020 09:55 Відповісти
ну то что зебаран редкая мразь уже нет сомнения. даешь зебарана в отставку !!!
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07.09.2020 13:31 Відповісти
10000%
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07.09.2020 19:15 Відповісти
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