Від пострілу снайпера найманців РФ під Кримським у Новоайдарському районі загинув військовослужбовець ЗСУ, - Бутусов

Особисті дані загиблого буде опубліковано після офіційного повідомлення рідним.

Про це на сторінці у фейсбуці повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Війна сьогодні.

О 17:15 біля села Кримське Новоайдарського району від пострілу снайпера загинув військовослужбовець ЗСУ.

О 15:55 біля смт Новгородське підірвалася на міні автоцистерна АРС-14, яка виїхала до місця гасіння пожежі. Два військовослужбовці зазнали поранень, один із них у важкому стані.

О 13:30 обстріляно з автоматичного гранатомета опорний пункт ЗСУ поблизу Мар'їнки під Донецьком. Поранено одного військовослужбовця, його стан стабільний.

Вогонь у відповідь по противнику не відкривали. Такий наказ. Влада ситуацію наразі не коментує.

Особисті дані загиблого і поранених є у розпорядженні редакції, але будуть опубліковані тільки після офіційного повідомлення рідним", - написав журналіст.

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