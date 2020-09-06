Від пострілу снайпера найманців РФ під Кримським у Новоайдарському районі загинув військовослужбовець ЗСУ, - Бутусов
Особисті дані загиблого буде опубліковано після офіційного повідомлення рідним.
Про це на сторінці у фейсбуці повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Війна сьогодні.
О 17:15 біля села Кримське Новоайдарського району від пострілу снайпера загинув військовослужбовець ЗСУ.
О 15:55 біля смт Новгородське підірвалася на міні автоцистерна АРС-14, яка виїхала до місця гасіння пожежі. Два військовослужбовці зазнали поранень, один із них у важкому стані.
О 13:30 обстріляно з автоматичного гранатомета опорний пункт ЗСУ поблизу Мар'їнки під Донецьком. Поранено одного військовослужбовця, його стан стабільний.
Вогонь у відповідь по противнику не відкривали. Такий наказ. Влада ситуацію наразі не коментує.
Особисті дані загиблого і поранених є у розпорядженні редакції, але будуть опубліковані тільки після офіційного повідомлення рідним", - написав журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
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Ответный огонь по противнику не открывался. Таков приказ.
Война сегодня:
В 17.15 близ села Крымское Новоайдарского района от выстрела снайпера погиб военнослужащий ВСУ.
В 15.55 близ села Новгородское подорвалась на мине автоцистерна АРС-14, которая выехала к месту тушения пожара. Двое военнослужащих ранены, один из них в тяжелом состоянии.
В 13.30 обстрелян из автоматического гранатомета опорный пункт ВСУ близ Марьинки под Донецком. Ранен один военнослужащий, его состояние стабильное.
Об этом https://www.facebook.com/butusov.yuriy написал около часа назад в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F.html Конец перемирия!? Наемники РФ обстреляли позиции ООС, ранен украинский воин
Ответный огонь по противнику не открывался. Таков приказ.
Власти ситуацию пока не комментируют.
Личные данные погибшего и раненых есть в распоряжении редакции, но будут опубликованы только после официальных уведомлений родственников.
***
В общем, сегодня настал конец перемирию, которым так долго хвастался Зеленский (увидевший что-то в глазах Путина). А ведь его многие предупреждали, что так рано или поздно и случится…
P. S. Чуть позднее после этого сообщения Бутусова https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/941355629690387 пресс-центр Операции объединенных сил разметил такую информацию:
«Сегодня, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) во второй раз нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.
Противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил, недалеко от Причепиловки, что в Луганской области.
К сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью.
В ответ на обстрел подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации достойный отпор. Потери противника уточняются».
P. P. S. Только что Юрий Бутусов написал еще следующее:
«Обстоятельства гибели двух военнослужащих ВСУ в районе Верхнеторецкого, связь с которыми была потеряна 5 сентября устанавливаются - весьма вероятно, в результате внезапного нападения российских оккупантов.
Сегодня, в 12.00 6 сентября, в 400 метрах от украинских позиций в направлении позиций российских войск в районе села Верхнеторецкое были обнаружены тела двух военнослужащих ВСУ.
5 сентября в 8.20 эти военнослужащие были направлены для тушения пожара близ села Верхнеторецкое. В 18.00 командир подразделения доложил, что местонахождение военнослужащих неизвестно. В результате поисков, оба тела были обнаружены сегодня в 12.00 в 400 метрах от украинских позиций в сторону позиций противника.
Тела обгорели, в результате пожара окружаюшей местности затруднено определение причин гибели.
У одного из погибших сохранилось личное оружие, другого нашли без оружия, с которым он выходил на задание.
Причины почему два бойца так далеко ушли от свои позиций в сторону противника, и почему они погибли - устанавливается. Одна из версий - нападение противника».
Земля пухом полеглим воякам України.
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Бочкарев
@gm6rrkF5BbKsvZZ
·https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ/status/1302702351296409601 1 ч
В ответ
https://twitter.com/jackdorseydono1 @jackdorseydono1
Кварталокомандующий уже созвал РНБО и совещение в Генштабе? Зеля сейчас дня на три спрячется, т.к. очень не хочется комментировать гибель хлопцев. Любой идиот знает, что ненаказанное зло борзеет. Пиар-перемирие им.Моторолы уже давно закончилось.
адекватка -- чтобы не было желания