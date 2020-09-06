Жорсткі затримання в Мінську: силовики застосовували газ і кийки, ловили тих, хто відстав, їм допомагали тітушки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Мінську та інших містах Білорусі 6 вересня відбулися масштабні протести. У столиці РБ затримання проводилися і дорогою на акцію, і після неї.

За оцінками TUT.BY, лише в столиці до Палацу незалежності прийшли понад сто тисяч осіб, інформує Цензор.НЕТ.





Фото: TUT.BY

У Мінську людей затримували дорогою на акцію - біля станцій метро "Пушкінська" і "Схід", а також на вулиці Чеботарьова в Тракторозаводському селищі.

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Масові затримання відбулись після закінчення акції: кількох людей затримали біля Палацу незалежності, ще кількох - на Немізі.

Під час акції протесту біля Палацу незалежності силовики кілька разів розпорошували біля огорожі сльозогінний газ.

Після того, як акція закінчилася і біля Палацу незалежності залишилося приблизно два десятки людей, силовики вибігли із-за загородження і затримали кількох хлопців.

Люди у формі і невідомі в чорному йшли проспектом за людьми, які прямували до стели. Частину людей погнали в парк Перемоги, куди поїхали мікроавтобуси та автозаки.

Люди зі щитами і в шоломах, які перекрили вулицю Леніна, раптово побігли вперед, на демонстрантів. Хоча протестувальники жодним чином не провокували людей у шоломах.

У парку Перемоги було затримано не менше 20 осіб. Силовики намагалися наздогнати, побити і затримати учасників акції, а ті почали стрибати у воду.

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Затримання проводилися у всьому середмісті. Людям у чорній формі "допомагали" "невідомі в кепках, масках і з кийками". Окрім іншого, вони увірвалися до кав'ярні на проспекті Переможців, де сховалися учасники акції.

"Невідомі розбили кийками скляні двері й увірвалися всередину. Вони витягли назовні кількох людей. Ніхто із зазначених співробітників внутрішніх справ нічого не зробив", - повідомляє видання.

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Правозахисна організація "Весна" повідомляє про 175 затриманих лише в Мінську.









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Фото: TUT.BY

Прессекретарка МВС Білорусі заявила РИА "Новости", що на всій території країни на акціях протесту затримано сотні людей, точну кількість назвуть у понеділок.

За даними правозахисників, затримання відбувались у Гродно і Барановичах.

У Могильові затримано журналіста БелаПАН Олеся Осіпцова. Журналіста було звільнено з Ленінського РВВС.

Артема Скумана затримали у Вітебську. Правозахисники повідомляють, що проти нього застосували перцевий балончик.

У Браславі затримали історика і краєзнавця Кастуся Шидловського.

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