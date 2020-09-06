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Жорсткі затримання в Мінську: силовики застосовували газ і кийки, ловили тих, хто відстав, їм допомагали тітушки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Мінську та інших містах Білорусі 6 вересня відбулися масштабні протести. У столиці РБ затримання проводилися і дорогою на акцію, і після неї.

За оцінками TUT.BY, лише в столиці до Палацу незалежності прийшли понад сто тисяч осіб, інформує Цензор.НЕТ.

Жорсткі затримання в Мінську: силовики застосовували газ і кийки, ловили тих, хто відстав, їм допомагали тітушки 01
Жорсткі затримання в Мінську: силовики застосовували газ і кийки, ловили тих, хто відстав, їм допомагали тітушки 02
Фото: TUT.BY

У Мінську людей затримували дорогою на акцію - біля станцій метро "Пушкінська" і "Схід", а також на вулиці Чеботарьова в Тракторозаводському селищі.

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Масові затримання відбулись після закінчення акції: кількох людей затримали біля Палацу незалежності, ще кількох - на Немізі.

Під час акції протесту біля Палацу незалежності силовики кілька разів розпорошували біля огорожі сльозогінний газ.

Після того, як акція закінчилася і біля Палацу незалежності залишилося приблизно два десятки людей, силовики вибігли із-за загородження і затримали кількох хлопців.

Люди у формі і невідомі в чорному йшли проспектом за людьми, які прямували до стели. Частину людей погнали в парк Перемоги, куди поїхали мікроавтобуси та автозаки.

Люди зі щитами і в шоломах, які перекрили вулицю Леніна, раптово побігли вперед, на демонстрантів. Хоча протестувальники  жодним чином не провокували людей у шоломах.

У парку Перемоги було затримано не менше 20 осіб. Силовики намагалися наздогнати, побити і затримати учасників акції, а ті почали стрибати у воду.

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Затримання проводилися у всьому середмісті. Людям у чорній формі "допомагали" "невідомі в кепках, масках і з кийками". Окрім іншого, вони увірвалися до кав'ярні на проспекті Переможців, де сховалися учасники акції.

"Невідомі розбили кийками скляні двері й увірвалися всередину. Вони витягли назовні кількох людей. Ніхто із зазначених співробітників внутрішніх справ нічого не зробив", - повідомляє видання.

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Правозахисна організація "Весна" повідомляє про 175 затриманих лише в Мінську.

Жорсткі затримання в Мінську: силовики застосовували газ і кийки, ловили тих, хто відстав, їм допомагали тітушки 03
Жорсткі затримання в Мінську: силовики застосовували газ і кийки, ловили тих, хто відстав, їм допомагали тітушки 04
Жорсткі затримання в Мінську: силовики застосовували газ і кийки, ловили тих, хто відстав, їм допомагали тітушки 05
Жорсткі затримання в Мінську: силовики застосовували газ і кийки, ловили тих, хто відстав, їм допомагали тітушки 06

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Жорсткі затримання в Мінську: силовики застосовували газ і кийки, ловили тих, хто відстав, їм допомагали тітушки 07
Жорсткі затримання в Мінську: силовики застосовували газ і кийки, ловили тих, хто відстав, їм допомагали тітушки 08
Фото: TUT.BY

Прессекретарка МВС Білорусі заявила РИА "Новости", що на всій території країни на акціях протесту затримано сотні людей, точну кількість назвуть у понеділок.

За даними правозахисників, затримання відбувались у Гродно і Барановичах.

У Могильові затримано журналіста БелаПАН Олеся Осіпцова. Журналіста було звільнено з Ленінського РВВС.

Артема Скумана затримали у Вітебську. Правозахисники повідомляють, що проти нього застосували перцевий балончик.

У Браславі затримали історика і краєзнавця Кастуся Шидловського.

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Автор: 

Білорусь (7928) затримання (4339) Лукашенко Олександр (2653) репресії (1622) Мінськ (828) ОМОН (66)


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Топ коментарі
+50
Титушня с Питера там громила кафешки и уже почистила аккаунт.
Жесткие задержания в Минске: силовики применяли газ и дубинки, ловили отстающих, им помогали "титушки" - Цензор.НЕТ 9763
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Жесткие задержания в Минске: силовики применяли газ и дубинки, ловили отстающих, им помогали "титушки" - Цензор.НЕТ 1175
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06.09.2020 20:43
+50
Эти мрази гебнявые устраивали провокации в Одессе на Куликовом
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06.09.2020 20:52
+39
Все « титушки «( проплаченные наемные дегенераты ,убийцы безработные отморозки ) придуманы гебней ещё с Майдана
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06.09.2020 20:48
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Сторінка 4 з 4
Вова, история это сказочка для идиотов. Историю переписывают по сто раз на день! Почитай историю от поляка и от украинца! Там общие только имена собственные..... Если не получается сделать из человека "патриота" включают историю!
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07.09.2020 12:28 Відповісти
Понял: история-для идиотов, химия - для наркоманов, математика - для аутистов, а земля - плоская (а возможно, и на трех китах). Согласен полностью! Ты только не волнуйся и таблетки вовремя принимай.
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07.09.2020 12:40 Відповісти
Ничего ты не понял, да и не поймёшь уже никогда. А про химию и математику я ничего не говорил!!!!! ЭТО для умных, тебе не понять ЭТОГО!
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07.09.2020 12:51 Відповісти
ты скольким омоновцам дал звезды ?
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07.09.2020 07:46 Відповісти
давай Кал_Інін вперед, чи ти кацапське сцикло тільки підбурювати можеш?
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07.09.2020 08:03 Відповісти
Пора бы уже нашим комментаторам дозреть, что не все народы заслуживают свободы.
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07.09.2020 01:47 Відповісти
Назови народы которые свободы не заслуживают и почему ?
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07.09.2020 07:48 Відповісти
Это типичный бот опричник, их сча валом.
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07.09.2020 07:51 Відповісти
русиш швайнен например
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07.09.2020 13:21 Відповісти
Обнуляйтер уже помогает ихтамнетами
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07.09.2020 03:24 Відповісти
В чем отличие действий силовиков и титушни от сс и орды батыя? Никаких. Людоловы.
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07.09.2020 07:32 Відповісти
Шарики!Нужно больше шариков!
Тьфу ...
Стоя на коленях хотят скинуть диктатора.
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07.09.2020 09:30 Відповісти
Не можете свергнуть? Терпите!
Запад вам не поможет....
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07.09.2020 09:47 Відповісти
блин этот ультразвук бабский выбешивает не хило так
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07.09.2020 13:20 Відповісти
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