Ворог удруге за день порушив режим перемир'я на Донбасі, загинув воїн ОС, - пресцентр
Збройні формування Російської Федерації 6 вересня удруге порушили повний і всеосяжний режим припинення вогню.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів ОС неподалік Причепилівки на Луганщині.
Один військовослужбовець Збройних сил України зазнав несумісного з життям поранення.
"Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі та щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. У відповідь на обстріл підрозділи Об'єднаних сил застосували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації гідну відсіч. Втрати противника уточнюються", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, головний редактор Цензор.НЕТ повідомив із посиланням на власні джерела, що від пострілу снайпера найманців РФ під Кримським у Новоайдарському районі загинув військовослужбовець ЗСУ.
У зведенні Об'єднаних сил станом на 18:00 сказано, що від початку доби на Донбасі два бійці, які брали участь у гасінні пожеж, загинули, троє зазнали поранень.
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Ваше пиар-перемирие им. Мотролы, закончилось.
Не слишком ли много совпадений?
Пора послати до Києва з фронту батальйонну тактичну групу й заарештувати зрадників на Банковій.
Кравченко - звиздун?
За потерпевшего - терпилу можно не спрашивать!
не наказанное зло - борзеет !!!!
Але воно втреться, імпотент і слабак, і винні будуть наші.
Відмовитися від капітуляції воно не може: бо там уже все вирішено і ставки високі.
Тому іншого варіанту, як фізично знищити цього виродка і його кагал, щоб врятувати країну - нема. І чим далі - це стає очевиднішим.
А зебілам і решті бидла, яке це уможливило - кара ! Нехай вона впаде на кожного з вас, сволота. Як ви можете ходити по цій землі, яку ви зрадили і віддали ж** ?! Як ви смієте пельки свої розтуляти і типу обурюватися ?
Я ж періодично наводжу ваші цитатки, де ви вищали що гундоса гнида - справжній патріот України і найкращий пре-зе-дент і бажали йому успіху. Забули ? І я вас перепитувала: чи успіху в її знищенні. =Батько українського народу=, так ? Пам*ятаєте ?
Ото хай вам все вернеться.
Росія використовує перемир'я для нарощування боєздатності сил на Донбасі - InformNapalm
Про це свідчать результати аналізу звітів СММ ОБСЄ.
Росія продовжує використовувати перемир'я для нарощування боєздатності своїх сил на Донбасі. Про це повідомили волонтери міжнародної розвідувальної спільноти https://informnapalm.org/ua/analiz-zvitiv-smm-obsie-august2020/?fbclid=IwAR1nn-dMdBmDbDoXOARcvhdripxm7GUdDnW0klJkMIjCLJLiAj6VMpWCGO4 InformNapalm
ведуться активні інженерні роботи, проводиться мінування нових ділянок місцевості, постійне поповнення боєкомплекту из РФ», - йдеться в тексті.
Зазначається, що РФ не виводить свою зброю та техніку, не виводить свої гібридні збройні формування.
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https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3519442724742403?__cft__[0]=AZXpnaDP2oaygdkvWbz8YztNbnrpYObgufFHve3i4KCL_3DbMepExPrRDuTbc0olH-*****************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Результат наради Кравчука, Фокіна та Зеленського. Троє загиблих та поранених за день це: "Взявши до уваги всі обставини інциденту, учасники наради дійшли висновку, що поодинокі провокації з боку ОРДЛО не можуть і не стануть підставою для зриву мирного процесу".
но это зрада, конечно же.