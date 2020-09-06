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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог удруге за день порушив режим перемир'я на Донбасі, загинув воїн ОС, - пресцентр

Ворог удруге за день порушив режим перемир'я на Донбасі, загинув воїн ОС, - пресцентр

Збройні формування Російської Федерації 6 вересня удруге порушили повний і всеосяжний режим припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів ОС неподалік Причепилівки на Луганщині.

Один військовослужбовець Збройних сил України зазнав несумісного з життям поранення.

"Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі та щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. У відповідь на обстріл підрозділи Об'єднаних сил застосували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації гідну відсіч. Втрати противника уточнюються", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: Найманці РФ облаштовують траншеї, спостережні пости та вогневі позиції на Донбасі, - пресцентр ОС

Ворог удруге за день порушив режим перемиря на Донбасі, загинув воїн ОС, - пресцентр 01

Нагадаємо, головний редактор Цензор.НЕТ повідомив із посиланням на власні джерела, що від пострілу снайпера найманців РФ під Кримським у Новоайдарському районі загинув військовослужбовець ЗСУ.

У зведенні Об'єднаних сил станом на 18:00 сказано, що від початку доби на Донбасі два бійці, які брали участь у гасінні пожеж, загинули, троє зазнали поранень.

Автор: 

Донбас (22355) втрати (4394) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+82
Враг второй раз за день нарушил режим перемирия на Донбассе, погиб воин ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 61
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06.09.2020 21:07
+38
Ну і?! Суки зебільні? нада только пєрєстать стрєлять?!
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06.09.2020 21:09
+37
два раза за день это же несистемно
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06.09.2020 21:08
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А чи не час вже згадати пісню веселу харківських фанатів,якастала хітом.Та яким там хітом- хітярою! От треба тіки трохи її переозвучити- вован-хуйло-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
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06.09.2020 21:54 Відповісти
Говорили же дебилам,что русня все-равно сорвет перимирье после того как порешает дела в своей губернии-Белоруссии
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06.09.2020 22:00 Відповісти
"Враг второй раз за день нарушил режим перемирия на Донбассе" - какой президент, такой и режим перемирия.
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06.09.2020 22:00 Відповісти
Не называйте иуду -порношута этим словом ,
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06.09.2020 22:06 Відповісти
Прекращение огня сорвано систематическими (более 900 )нарушениями с "той стороны" ( оккупационными войсками РФ), неоднократными постоянными обстрелами, поступающими угрозами уничтожения наших позиций и вот теперь прицельным обстрелам в результате которых ранен один боец и убит другой. Украина просто обязана официально заявить РФ, ОБСЕ, ЕС, ООН, США что в связи с этим договоренности по прекращения огня теряют свою силу. И с сего дня вооруженные силы Украины получили команду открывать огневой удар без дополнительного согласования сразу по факту деятельности противника вблизи линии соприкосновения, возобновить воздушную и прочие виды разведки, перебросить более мощные виды вооружений непосредственно на линию фронта. В случае если такой команды не будет пора отдавать под трибунал главнокомандующего ( или как вариант рассаживать по передней линии окопов членов семей всех ветвей власти в полном составе)
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06.09.2020 22:03 Відповісти
Где главнокомандующий? Где созыв РНБО?
Ваше пиар-перемирие им. Мотролы, закончилось.
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06.09.2020 22:04 Відповісти
Как-то все началось с пожара, пропажи на нем двух бойцов, подрыва водовозки, стрельба...
Не слишком ли много совпадений?
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06.09.2020 22:09 Відповісти
Избиратель осла начал что то подозревать?
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06.09.2020 22:41 Відповісти
Гівнокомандуючий радо б звинуватим у зриві "перемир'я" українських бійців, але (наразі) такої можливості у нього немає.
Пора послати до Києва з фронту батальйонну тактичну групу й заарештувати зрадників на Банковій.
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07.09.2020 07:51 Відповісти
А как же "Если формирования РФ обстреляют территорию Украины, Командование ОС ответит всеми имеющимися силами и средствами, - командующий Кравченко"
Кравченко - звиздун?
За потерпевшего - терпилу можно не спрашивать!
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06.09.2020 22:12 Відповісти
У сотий раз: з свинособаками ніколи не можна домовлятись. Їх мета - нести страх, смерть і хаос.
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06.09.2020 22:12 Відповісти
особливо, якщо вони бачать що за їхні нахабні дії їм нема покарання...
не наказанное зло - борзеет !!!!
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06.09.2020 22:19 Відповісти
Ворог удруге за день порушив режим перемир'я на Донбасі, загинув воїн ОС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 5028
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06.09.2020 22:17 Відповісти
У ***** проблеми з "новичком", тому загострення в Україні те що треба московії ......
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06.09.2020 22:20 Відповісти
проблема в крыму с водой уже очень таки .***** пару дней назад пообещал решить этот вопрос ..
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06.09.2020 23:34 Відповісти
А нельзя что бы получили ранения не совместимые с жизнью Кравчук, Фокин, Сивохо и прочая шалупень?
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06.09.2020 22:24 Відповісти
Кравчука з Фокіним в окоп на передову, нехай ці комуняки в кацапів стріляють.
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06.09.2020 22:29 Відповісти
Обнюханому тупому нарику вкотре харкнули в пику і витерли об нього ноги. Бо воно - ніхто.
Але воно втреться, імпотент і слабак, і винні будуть наші.
Відмовитися від капітуляції воно не може: бо там уже все вирішено і ставки високі.
Тому іншого варіанту, як фізично знищити цього виродка і його кагал, щоб врятувати країну - нема. І чим далі - це стає очевиднішим.
А зебілам і решті бидла, яке це уможливило - кара ! Нехай вона впаде на кожного з вас, сволота. Як ви можете ходити по цій землі, яку ви зрадили і віддали ж** ?! Як ви смієте пельки свої розтуляти і типу обурюватися ?
Я ж періодично наводжу ваші цитатки, де ви вищали що гундоса гнида - справжній патріот України і найкращий пре-зе-дент і бажали йому успіху. Забули ? І я вас перепитувала: чи успіху в її знищенні. =Батько українського народу=, так ? Пам*ятаєте ?
Ото хай вам все вернеться.
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06.09.2020 22:33 Відповісти
Тихше, тихше, бо у вас зара' істерика трапиться. Тупого наріка привів до влади прихований агент москви та імітатор патріотизму сивочолий гетьман. Різниця між цими двома джедаями одна: сиволапий гетьман імітував патріотизм, а у наріка на це клепки бракує. Хоча "жіноча логіка" апріорі відкидає можливість логічного аналізу, нагадаю, що це під час правління порошнека генпрокурор луценго видавав росії кавказців, які воювали за Україну. Це під час правління порошнека було знищено 5 (!) стратегічних складів з ************, це порошнек реанімував мумію мертвечука і дав йому можливість за гроші пуйла скупляти українські ТБ-канали. Це за часів правління порошрека не був введений військовий стан і не був закритий кордон між рахою та Україною. Продовжити, чи самі знайдете решту досягнень "патріота" порошнека? І ще одна порада: замість мантрувати про міфічні 73%, краще проаналізуйте, чому ви на останніх виборах голосували за ворога Канади джустіна peoplekind трюдо?
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07.09.2020 08:02 Відповісти
Харкнули в Украину! А вовсе не в презедателя, который сам заодно с харкнувшими.
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07.09.2020 08:53 Відповісти
терпилы в Генштабе всегда будут проигрывать и иметь потери, если не давать жесткой ответки....все это на совести Зеленского,и его генштаба вместе с Хомчаком. А враг все делает правильно, умно и хитро!!.

Росія використовує перемир'я для нарощування боєздатності сил на Донбасі - InformNapalm
Про це свідчать результати аналізу звітів СММ ОБСЄ.

Росія продовжує використовувати перемир'я для нарощування боєздатності своїх сил на Донбасі. Про це повідомили волонтери міжнародної розвідувальної спільноти https://informnapalm.org/ua/analiz-zvitiv-smm-obsie-august2020/?fbclid=IwAR1nn-dMdBmDbDoXOARcvhdripxm7GUdDnW0klJkMIjCLJLiAj6VMpWCGO4 InformNapalm

ведуться активні інженерні роботи, проводиться мінування нових ділянок місцевості, постійне поповнення боєкомплекту из РФ», - йдеться в тексті.

Зазначається, що РФ не виводить свою зброю та техніку, не виводить свої гібридні збройні формування.
----------- https://tyzhden.ua/News/247356
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06.09.2020 23:21 Відповісти
Вот тебе зеля и результат перемирия и прекращения огня, ну и что ты от этого имеешь, - гибель нашего воина. Вот тебе - главное не стрелять, вот тебе - не системные обстрелы. Лошара ты ещё зелёная, молод и глуп, какого хрена полез в президенты???
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06.09.2020 23:28 Відповісти
Мовчання козлят: чому мовчить вувузєла пояснень не потребує. Але чому і досі мовчить сиволапий гетьман, весь із себе такий патріотичний? Чому не вимагає відмовитися від одностороннього перемир'я? Мабуть тому, що за наказом пуйла сам колись таке перемир'я запроваджував? Відразу ж після інавгурації, пам'ятаєте?
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07.09.2020 08:05 Відповісти
Дней 10 назад и со стороны Донецка военный был убит снайпером ВСУ, без разведения сил перемирия не будет.
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07.09.2020 01:07 Відповісти
Воно скаже - пастрєлівают, де буде ховатись ця істота коли спровокує "пастрєліваніє" в Києві.
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07.09.2020 01:10 Відповісти
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZXpnaDP2oaygdkvWbz8YztNbnrpYObgufFHve3i4KCL_3DbMepExPrRDuTbc0olH-*****************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3519442724742403?__cft__[0]=AZXpnaDP2oaygdkvWbz8YztNbnrpYObgufFHve3i4KCL_3DbMepExPrRDuTbc0olH-*****************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Результат наради Кравчука, Фокіна та Зеленського. Троє загиблих та поранених за день це: "Взявши до уваги всі обставини інциденту, учасники наради дійшли висновку, що поодинокі провокації з боку ОРДЛО не можуть і не стануть підставою для зриву мирного процесу".
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07.09.2020 01:11 Відповісти
А наш преЗЕдент сейчас на корпоративчеке или видосики снимает? у кого какие версии?
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07.09.2020 01:43 Відповісти
Ворог удруге за день порушив режим перемир'я на Донбасі, загинув воїн ОС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 8438
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07.09.2020 01:46 Відповісти
за месяц перемирия - 1 убитый.
но это зрада, конечно же.
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07.09.2020 05:23 Відповісти
Конечно. Потому что просто растреляный как в тире. Не хочешь его заменить,а,зеркалозалежное?
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07.09.2020 08:05 Відповісти
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