Ворог удруге за день порушив режим перемир'я на Донбасі, загинув воїн ОС, - пресцентр

Збройні формування Російської Федерації 6 вересня удруге порушили повний і всеосяжний режим припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів ОС неподалік Причепилівки на Луганщині.

Один військовослужбовець Збройних сил України зазнав несумісного з життям поранення.

"Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі та щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. У відповідь на обстріл підрозділи Об'єднаних сил застосували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації гідну відсіч. Втрати противника уточнюються", - наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, головний редактор Цензор.НЕТ повідомив із посиланням на власні джерела, що від пострілу снайпера найманців РФ під Кримським у Новоайдарському районі загинув військовослужбовець ЗСУ.

У зведенні Об'єднаних сил станом на 18:00 сказано, що від початку доби на Донбасі два бійці, які брали участь у гасінні пожеж, загинули, троє зазнали поранень.