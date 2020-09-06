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Новини Українські заручники в РФ Репресії в окупованому Криму
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Син про в'язня Кремля Дудку: Про обмін навіть не питав, змирився з тим, що сидітиме

Син про в'язня Кремля Дудку: Про обмін навіть не питав, змирився з тим, що сидітиме

Засудженого у "справі "українських диверсантів" севастопольця Володимира Дудку, який перебуває у російському ув'язненні, продовжують турбувати хронічні хвороби.

Про це повідомив у фейсбуці його син Ілля Каверніков з посиланням на адвоката, який відвідав політв'язня, передає Цензор.НЕТ.

"Тато передає всім вітання, дякує за листи. Це велика підтримка. Зі здоров'ям все, як і раніше. Хронічні хвороби не дають спокою. Загалом більше нічого нового. Як каже тато, день бабака. Тато про обмін у адвоката навіть не запитував, сказав, що вже змирився з тим, що сидітиме. Ось і все", - написав Каверніков.

Син про вязня Кремля Дудку: Про обмін навіть не питав, змирився з тим, що сидітиме 01

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Кримська правозахисна група просить писати листи українським в'язням Кремля, зокрема Володимиру Дудці.

"Перебуваючи в нелюдських умовах колонії, відбуваючи незаконне покарання, нашим політв'язням дуже важлива підтримка українців та міжнародної спільноти.

На жаль, не всі листи, які надсилають політв'язням, доходять до адресатів або доходять із великою затримкою, адже проходять жорстку цензуру. Якщо ви вирішили написати Володимиру Дудці чи іншим українським політв'язням, скористайтеся нашими рекомендаціями: пишіть російською мовою, оскільки українською листи в російські колонії часто не доходять, не пишіть про політику, не питайте про умови утримання в колонії чи СІЗО.

Листи політв'язням - це важливий інструмент, який дозволяє стримувати тиск на політв'язнів із боку адміністрацій місць позбавлення волі в Російській Федерації", - йдеться в повідомленні.

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Син про вязня Кремля Дудку: Про обмін навіть не питав, змирився з тим, що сидітиме 02

Нагадаємо, жителі Севастополя Володимир Дудка та Олексій Бессарабов були затримані ФСБ в окупованому Криму в листопаді 2016 року.

За версією слідства, Дудка і Бессарабов нібито були учасниками диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Українська сторона заперечує приналежність засуджених до силових структур країни. Самі обвинувачені свою вину не визнають і вважають кримінальну справу сфабрикованою. Зокрема, захист так званих "диверсантів" стверджує, що сім-картки, які нібито вилучили у них під час обшуку, судячи з білінгу, раніше використовувалися біля будівель, що належать ФСБ Росії.

4 квітня 2019 року підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив їх до 14 років ув'язнення кожного. Володимира Дудку утримують у ФКУ ВК-11 УФСВП Росії у Ставропольському краї.

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Автор: 

адвокат (935) обмін (1151) Дудка Володимир (37)


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Топ коментарі
+5
Наберіть в гуглі фразу- президент дурачок. І побачите хто він.
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06.09.2020 21:42
+4
Брехня. Вся первая страница выдачи -- Зеленский, кроме одной записи (какой-то блог об абстрактном президенте дураке).
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06.09.2020 21:57
+3
Kavkaz Center
@newkc14
#Ливия. На месте бывшей дислокации #русской банды #Вагнера в Ливии нашли новое массовое захоронение мирных жителей, похищенных и запытанных насмерть

Почему молчишь цензор ?
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06.09.2020 21:47
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Наберіть в гуглі фразу- президент дурачок. І побачите хто він.
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06.09.2020 21:42 Відповісти
Брехня. Вся первая страница выдачи -- Зеленский, кроме одной записи (какой-то блог об абстрактном президенте дураке).
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06.09.2020 21:57 Відповісти
тримай патєрпєвший

Сын об узнике Кремля Дудке: Про обмен даже не спрашивал, смирился с тем, что будет сидеть - Цензор.НЕТ 3492
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06.09.2020 22:02 Відповісти
Син про в'язня Кремля Дудку: Про обмін навіть не питав, змирився з тим, що сидітиме - Цензор.НЕТ 9597
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06.09.2020 22:39 Відповісти


Дурбєлінський це твій родич, дурімарчику ?

Син про в'язня Кремля Дудку: Про обмін навіть не питав, змирився з тим, що сидітиме - Цензор.НЕТ 8589
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06.09.2020 22:49 Відповісти
В тебе дитяча травма? Чи тебе твій начальник бригади вантажників піддоном передурачив?
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06.09.2020 22:59 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
#Ливия. На месте бывшей дислокации #русской банды #Вагнера в Ливии нашли новое массовое захоронение мирных жителей, похищенных и запытанных насмерть

Почему молчишь цензор ?
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06.09.2020 21:47 Відповісти
Вашингтонский Öбком
@_Fashington
Личность одного из титушек установлена.

Теперь можно с абсолютной точностью говорить, что Россия устроила террор в Беларуси

Почему молчишь цензор ?
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06.09.2020 21:48 Відповісти
 
 