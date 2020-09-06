Син про в'язня Кремля Дудку: Про обмін навіть не питав, змирився з тим, що сидітиме
Засудженого у "справі "українських диверсантів" севастопольця Володимира Дудку, який перебуває у російському ув'язненні, продовжують турбувати хронічні хвороби.
Про це повідомив у фейсбуці його син Ілля Каверніков з посиланням на адвоката, який відвідав політв'язня, передає Цензор.НЕТ.
"Тато передає всім вітання, дякує за листи. Це велика підтримка. Зі здоров'ям все, як і раніше. Хронічні хвороби не дають спокою. Загалом більше нічого нового. Як каже тато, день бабака. Тато про обмін у адвоката навіть не запитував, сказав, що вже змирився з тим, що сидітиме. Ось і все", - написав Каверніков.
Кримська правозахисна група просить писати листи українським в'язням Кремля, зокрема Володимиру Дудці.
"Перебуваючи в нелюдських умовах колонії, відбуваючи незаконне покарання, нашим політв'язням дуже важлива підтримка українців та міжнародної спільноти.
На жаль, не всі листи, які надсилають політв'язням, доходять до адресатів або доходять із великою затримкою, адже проходять жорстку цензуру. Якщо ви вирішили написати Володимиру Дудці чи іншим українським політв'язням, скористайтеся нашими рекомендаціями: пишіть російською мовою, оскільки українською листи в російські колонії часто не доходять, не пишіть про політику, не питайте про умови утримання в колонії чи СІЗО.
Листи політв'язням - це важливий інструмент, який дозволяє стримувати тиск на політв'язнів із боку адміністрацій місць позбавлення волі в Російській Федерації", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, жителі Севастополя Володимир Дудка та Олексій Бессарабов були затримані ФСБ в окупованому Криму в листопаді 2016 року.
За версією слідства, Дудка і Бессарабов нібито були учасниками диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Українська сторона заперечує приналежність засуджених до силових структур країни. Самі обвинувачені свою вину не визнають і вважають кримінальну справу сфабрикованою. Зокрема, захист так званих "диверсантів" стверджує, що сім-картки, які нібито вилучили у них під час обшуку, судячи з білінгу, раніше використовувалися біля будівель, що належать ФСБ Росії.
4 квітня 2019 року підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив їх до 14 років ув'язнення кожного. Володимира Дудку утримують у ФКУ ВК-11 УФСВП Росії у Ставропольському краї.
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Дурбєлінський це твій родич, дурімарчику ?
@newkc14
#Ливия. На месте бывшей дислокации #русской банды #Вагнера в Ливии нашли новое массовое захоронение мирных жителей, похищенных и запытанных насмерть
Почему молчишь цензор ?
@_Fashington
Личность одного из титушек установлена.
Теперь можно с абсолютной точностью говорить, что Россия устроила террор в Беларуси
Почему молчишь цензор ?