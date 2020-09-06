Чоловік кинув гранату в бік будинку в Дніпрі - від вибуху постраждало двоє чоловіків, - поліція

Поліція Дніпра затримала чоловіка, причетного до вибуху гранати в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Як наслідок, двоє чоловіків зазнали тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Подія трапилася 6 вересня близько 18:00 біля одного з будинків на вулиці Баженова у місті Дніпро. Попередньо встановлено, що 35-річний чоловік кинув гранату в бік будинку, де перебувало двоє чоловіків. Зловмисника затримано", - йдеться в повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група Амур-Нижньодніпровського відділення поліції, рятувальники і працівники вибухотехнічної служби. За попередніми висновками експертів, вибухнути могла граната РГД-5.

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За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 15 ч. 2, ст. 115 ч. 2 п. 1, 5 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

Триває слідство.