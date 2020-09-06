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Новини Силовики
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Чоловік кинув гранату в бік будинку в Дніпрі - від вибуху постраждало двоє чоловіків, - поліція

Чоловік кинув гранату в бік будинку в Дніпрі - від вибуху постраждало двоє чоловіків, - поліція
Фото: Нацполиция

Поліція Дніпра затримала чоловіка, причетного до вибуху гранати в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Як наслідок, двоє чоловіків зазнали тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Подія трапилася 6 вересня близько 18:00 біля одного з будинків на вулиці Баженова у місті Дніпро. Попередньо встановлено, що 35-річний чоловік кинув гранату в бік будинку, де перебувало двоє чоловіків. Зловмисника затримано", - йдеться в повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група Амур-Нижньодніпровського відділення поліції, рятувальники і працівники вибухотехнічної служби. За попередніми висновками експертів, вибухнути могла граната РГД-5.

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За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 15 ч. 2, ст. 115 ч. 2 п. 1, 5 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

Триває слідство.

Автор: 

вибух (4446) граната (789) Дніпро (3271) Нацполіція (15161) Правоохоронні органи (2708) поранення (2801) силовики (2513)


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Топ коментарі
+8
зєбіл якийсь.
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06.09.2020 22:57
+5
Поехал бы и в Киеве на Банковой бы бросил.. так хоть память у народа осталась за поступок...
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06.09.2020 23:08
+3
Хоч би люди не гинули та не калічілись від цих божевільних.
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06.09.2020 23:03
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зєбіл якийсь.
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06.09.2020 22:57 Відповісти
щось забагато мавп з гранатами
лохторат Зеленського самознищується
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06.09.2020 22:59 Відповісти
a skoljko jesjcjo budet, vedj etogo ovna u vas po vsei Ukraine nemerenno na rukah.
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06.09.2020 23:08 Відповісти
Хоч би люди не гинули та не калічілись від цих божевільних.
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06.09.2020 23:03 Відповісти
ja tozje pro ljudei bespokojus, a potom, da ne, mozhet v ruckih kinul.
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06.09.2020 23:09 Відповісти
mozhet v ljubitelei ruckova mira, to parnja nado otpustitj i obucjitj, chtob s realjnim rezuljtatam bili deistvija.
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06.09.2020 23:07 Відповісти
Поехал бы и в Киеве на Банковой бы бросил.. так хоть память у народа осталась за поступок...
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06.09.2020 23:08 Відповісти
https://lenta.ru/news/2020/09/06/igla/ 6 сентября 2020
https://lenta.ru/news/2020/09/06/igla/ Инцидент с российской «Иглой» на учениях попал на видео.
https://lenta.ru/news/2020/09/06/igla/ ЧП произошло во время конкурса международных армейских игр «Чистое небо». Солдат по инструкции зарядил ПЗРК, однако во время выстрела ракета по неизвестной причине не вышла из пускового контейнера, весь комплекс вырвался из рук бойца и полетел в сторону.
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06.09.2020 23:12 Відповісти
не частое .но и не очень редкое явление . в инструкции по применению указано - обязательно снять ремень переноски комплекса с плеча - голова может следом улететь.
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06.09.2020 23:20 Відповісти
Ну и что?
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07.09.2020 01:03 Відповісти
что ни день то граната. Жить стало лучше и веселей.
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06.09.2020 23:43 Відповісти
а хіба вул.Баженова це АНД район???
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07.09.2020 00:24 Відповісти
Постмайданный рай))
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07.09.2020 01:02 Відповісти
 
 