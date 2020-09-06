Голова Луганської ОДА Гайдай виступив за зняття економічної блокади з ОРДЛО: Ми від цього отримаємо суцільну вигоду

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай виступив за відновлення економічних зв'язків із непідконтрольною територією регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".

"Я за те, щоб відновити економічні зв'язки. Ми від цього отримаємо суцільну вигоду", - сказав він журналістам у Сєверодонецьку.

Гайдай назвав розрив економічних зв'язків із непідконтрольними територіями "політичними спекуляціями". "Ми щорічно втрачали близько двох мільярдів гривень. Скільки ми за ці роки втратили? Припустимо, 8 мільярдів гривень. Скільки б доріг ми могли зробити? Наприклад, 5 мільярдів гривень коштує будівництво обласної лікарні", - зауважив він.

Читайте також: Ворог удруге за день порушив режим перемир'я на Донбасі, загинув воїн ОС, - пресцентр

Глава області також зазначив, що економічна блокада спровокувала "вимивання" гривні з непідконтрольної території. "Гривні більше немає в обігу там, залишилися долари та рублі. Гривня - це теж певна прив'язка до України", - сказав він.