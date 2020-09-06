Голова Луганської ОДА Гайдай виступив за зняття економічної блокади з ОРДЛО: Ми від цього отримаємо суцільну вигоду
Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай виступив за відновлення економічних зв'язків із непідконтрольною територією регіону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".
"Я за те, щоб відновити економічні зв'язки. Ми від цього отримаємо суцільну вигоду", - сказав він журналістам у Сєверодонецьку.
Гайдай назвав розрив економічних зв'язків із непідконтрольними територіями "політичними спекуляціями". "Ми щорічно втрачали близько двох мільярдів гривень. Скільки ми за ці роки втратили? Припустимо, 8 мільярдів гривень. Скільки б доріг ми могли зробити? Наприклад, 5 мільярдів гривень коштує будівництво обласної лікарні", - зауважив він.
Глава області також зазначив, що економічна блокада спровокувала "вимивання" гривні з непідконтрольної території. "Гривні більше немає в обігу там, залишилися долари та рублі. Гривня - це теж певна прив'язка до України", - сказав він.
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Во-первых, такой нации, по существу, просто нет. А во-вторых, с достаточно стародавних времен, за русскими закрепилась международная слава народа-проходимца и беспросветных пьяниц.
Чаще всего, когда речь заходит о продажности русской души, мы слышим в ответ: это не народ, это правительство и чиновники плохие. А народ у нас хороший, добрый, порядочный и трогательно-ласковый.
Вторая линия обороны открывается заявлениями о том, что народ в принципе не может быть плохим. Особенно, русский.
Начнем с великого физиолога Павлова. Пусть адептов русскости, не радует его исконно-сермяжная фамилия. Даже среди плесени, могут прорастать фиалки. Да и не на кухне, а в своей Нобелевской речи, ученый сказал буквально следующее:
«Вообще, я должен высказать свой печальный взгляд на русского человека. Русский человек имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действительностью, а со словами».
(Впервые было опубликовано в журнале "Звезда", в 1927 году. Не пытайтесь найти статью в современной версии журнала on-line - её там нет! Дело Большого Русского Цензора живет и процветает!)
Если перевести это с научного языка на газетный, то крупнейший в мире физиолог выразил убеждение, что русский человек является по своей природе законченным олигофреном.
Давайте почитаем, что говорили философы на этот счет.
«Свойственное Кремлю невротическое восприятие международных отношений в основе своей имеет традиционное для России инстинктивное ощущение уязвимости, страха перед более прочными, мощными, высокоорганизованными обществами... Правители России всегда ощущали, что форма их власти в своей психологической основе сравнительно архаична, хрупка и искусственна и не выдерживает сравнения с политическими системами стран Запада».
Джордж Кеннан, 1946 год.
«Это - народ, рожденный для рабства, и свирепо относится ко всякому проявлению свободы, они кротки, если угнетены, и не отказываются от ига...»
«Беда в том, что власть успешно воспитывает и эксплуатирует самые омерзительные людские качества. Даже Советская власть старалась привить какие-то общечеловеческие ценности, предварительно назвав их "социалистическими". Эти же - просто и целенаправленно растят шариковых».
А́нгальт-Це́рбстская, Собянин, Шойгу, Лавров, Набиулина, они Русские вовсе
не по происхождению.
а теперь сравни с Донецком....кацапсина.
зонского балета...............
Что, кстати, неплохо.
Тем более его Ахметов покупать будет для своих электростанций - что, электричество от этого сильно подешевеет?
КУРВА КРЕМЛІВСЬКА - ЙОГО МІСЦЕ НА ЗОНІ РАЗОМ З ЗЕ "МИРОТВОРЦЕМ"
Это драма и трагедия о сдаче Украины зеленорылыми малороссами.
Почему вы назначаете губернаторами и во все остальные органы власти только ярых сепаратистов,воров,негодяев и последних подонков,неужели у вас нет больше выбора?
За все эти дела, вас не будут переизбирать,вас будут четвертовать и это в лучшем случае.