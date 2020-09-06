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Голова Луганської ОДА Гайдай виступив за зняття економічної блокади з ОРДЛО: Ми від цього отримаємо суцільну вигоду

Голова Луганської ОДА Гайдай виступив за зняття економічної блокади з ОРДЛО: Ми від цього отримаємо суцільну вигоду

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай виступив за відновлення економічних зв'язків із непідконтрольною територією регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".

"Я за те, щоб відновити економічні зв'язки. Ми від цього отримаємо суцільну вигоду", - сказав він журналістам у Сєверодонецьку.

Гайдай назвав розрив економічних зв'язків із непідконтрольними територіями "політичними спекуляціями". "Ми щорічно втрачали близько двох мільярдів гривень. Скільки ми за ці роки втратили? Припустимо, 8 мільярдів гривень. Скільки б доріг ми могли зробити? Наприклад, 5 мільярдів гривень коштує будівництво обласної лікарні", - зауважив він.

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Глава області також зазначив, що економічна блокада спровокувала "вимивання" гривні з непідконтрольної території. "Гривні більше немає в обігу там, залишилися долари та рублі. Гривня - це теж певна прив'язка до України", - сказав він.

Автор: 

економіка (929) Донбас (22355) Гайдай ЛОГА (921)


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Топ коментарі
+104
Началось. Кормильцы жрать хотят.
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06.09.2020 23:01
+63
Глава Луганской ОГА Гайдай выступил за снятие экономической блокады с ОРДЛО: Мы от этого получим сплошную выгоду - Цензор.НЕТ 7103
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06.09.2020 23:09
+54
В старі добрі часи за такі "пропозиції" вішали.
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06.09.2020 23:02
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Сторінка 5 з 5
Ого что за сумашествие? Баржа как шастала с кавунами так и шастает просто все уже привыкли и оркестров не нужно. Ну а остальной бред про площадь водосбора этого в Крыму даже не слышали, там у людей колодцы и скважены во дворах отбирают что б оккупантов напоить тонкой струйкой. Так что воды все таки нет а за преступления отвечать придется, как дурку не ламайте. Какие у вас ещё новости по палате?
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07.10.2020 09:07 Відповісти
Во во просите таблеточек и побольше, или не можете использовать те что есть, запивать нечем? Как перестали по вашему воду из Крыма в Украину поставлять, так у вас психоз усугубился. А так все по старому: продолжайте по своей методике умываться мочей, из неё же варить еду и тд, отдаляйтесь в свой космос, воды нет, а о чистосердечном признании подумайте серьёзно, а то с протечками из под себя и таким опытом экономии воды вы дойдете еще и до серьёзных инфекционных заболеваний, что усугубит и без того ваше неадекватное психическое состояние.
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08.10.2020 08:26 Відповісти
У вас что нет не только воды, но и голод начался, что вы диких птиц уже готовы голыми руками ловить? Быстрее пишите чистосердечное, в местах отбывания наказаний кормят.
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09.10.2020 09:12 Відповісти
Ну вот вас уже о душе тянет поговорить, в религии спасение ищите? Только чистосердечное облегчит вашу вину, ну и обеспечет минимальные санитарно гигиенические и физиологические потребности. Так что крылатая фраза: а в тюрьме сейчас макароны дают, не перестает быть для вас актуальной.
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12.10.2020 08:16 Відповісти
А ты знаешь, что Россия первый в мире экспортёр зерновых культур. Это она излишки продаёт. А ещё она таки вышла на самообеспечение по мясу и молоку, и даже экспортирует кое какие продукты питания? А ты знаешь, что в Украину в прошлом году было продано 20 000 тонн свинины? А ты знаешь, что в России полки продуктовых магазинов ломаются от собственной продукции а не от пармезанов с хамонами и сникерсами? А я знаю, что в Украине, всё по прежнему! Ничего нет, ни воды ни промышленности ни сельского хозяйства, ничего кроме растущих долгов. Тикай вот то оттуда, пока рабство не ввели.
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09.10.2020 12:05 Відповісти
Видит Бог, я старался вытащить тебя из пучины иллюзий. Так, что моя совесть чиста. Невозможно спасти того, кто не хочет быть спасенным. А у тебя всё по прежнему. Несёшь ты вздор, бред, у тебя обманчивое восприятие мира, отрыв от реальности, никакие реалии жизни тебя не затонули типа 20000тонн свинины или вакцины или своего бэушного президента или про что Вы там переписывались. Так, что всё, хватит, я сдаюсь. Желаю всех благ. Прощай.
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12.10.2020 08:38 Відповісти
Россия продала Украине 20 000 тонн свинины. Мне за тебя страшно стало. Это же потому, что себестоимость собственной свинины, несравнимо выше Российской. Удобрения, семена, ГСМ, сельхоз техника в Украине дороже Российской, при этом долги растут, следовательно курс гривны падает и этот виток инфляции ещё больше ускоряет падение экономики в пропасть. Тикай оттуда, не валяй дурака!
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09.10.2020 12:11 Відповісти
Я не знаю что у вас в магазинах и ваших фантазиях, но то что лично вы моетесь экономя воду и делитесь опытом этим со всеми и за дикими птицами имеете опыт охоты голыми руками, в эти магазины вас не пускают. Так что единственный выход для вас это все таки места лишения свободы, вас там покормят, оденут, и таблетки дадут водой запить. Так что быстрее чистосердечное пишите.
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09.10.2020 12:13 Відповісти
Ну это ты вчера не знал, а сегодня я тебе старательно всё объяснил и привёл примеры. Так, что знай теперь. Вот Крымчане узнали об этом раньше тебя на семь лет, и дёру дали. И ты не дуркуй, поезди по России в программе гугл планета земля, выбери себе понравившееся место, купи билет, съезди посмотри, в отдел кадров завода, фабрики зайди распроси, приценись к жилью, и тикай поскорее из той Украины. Гражданство и паспорт сейчас легко получить. А в Украине тебе ловить нечего, там ещё долго будет всё по прежнему, пока опустевшую землю не поделят соседи.
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09.10.2020 12:33 Відповісти
Ого как вас приплюснуло! Вы все таки давайте чистосердечное и таблеточка сможете запить. А о фабриках, заводах и переходах на нарах помечтаете. Оттуда они ближе чем из вашей палаты.
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09.10.2020 13:26 Відповісти
Пора, пора, тебе выходить из мира иллюзий. Давай поговорим в диалоге по душам?
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09.10.2020 14:00 Відповісти
Вы там богом не сильно увлекайтесь, больше на таблеточки налягайте, даже если нечем их запивать, а то у вас и так с головой не в порядке ещё и лоб в молитвах расшибете. И тогда с такой политравмой головы вам вообще человеком не стать. Как вы к людям так и они к вам, то что вы продукт своего общества и ваше отношение к людям как и политика вашего государства: настамнет, вашидоказательстванедоказательства и прочая дурка вызывает к вам брезгливость. Ваши с вашим государством преступления вызывают ненависть к вам. Теперь после того как вы пограбили, поубивали, а теперь заявляете давайте жить дружно, уже не будет никогда. Уже огромная масса людей, когда то лояльных ко всем бывшим республикам, как братским народам жившим когда то в одном государстве, желают уничтожение того зла коим являетесь вы с вашим государством. Теперь дело за способом средствами для этого. Так что пока не поздно давайте чистосердечное и в местах лишения свободы вас и накормят и воды дадут что б не страдали.
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12.10.2020 16:23 Відповісти
Да хотя бы в том, что во время Второй Мировой Сталин не засылал на оккупированные территории всякие "плюшки", но это не помешало ему прогнать оккупанта и вернуть территории и людей. Дальше продолжать?
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07.09.2020 11:47 Відповісти
С кем это ты? Какие плюшки?
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07.09.2020 11:53 Відповісти
Какие плюшки? Ты не понимаешь? Дебил? Те о которых ты говоришь - о воде в Крым, торговле с мозгожопыми ватниками.
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07.09.2020 11:57 Відповісти
Может я и правда дебил. С вами тут поведёшься... . Но причем здесь Сталин? Вторая мировая война? Нет же и не было никакой войны с Крымом. Родня же вся была и осталась по обеим сторонам перешейка. Это же не чужеродные иноязычные закупанты пришли грабить Крым? Наоборот пригнали свою строительную технику, вбухивают миллиарды строят жильё, заводы, благоустраивают дороги, города твоим родственникам, не в кандалах же они? зарплату им платят. Это я понимаю плюшки. А Днепровская вода это не плюшка, это дырка от бублика.
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07.09.2020 12:13 Відповісти
Да ты и в правду дебил. Разговор окончен.
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07.09.2020 12:15 Відповісти
Всего доброго! Не расстраивайся ты так по пустякам. Наладится ещё всё.
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07.09.2020 12:25 Відповісти
А чтобы тебе понятней было, то я напомню. Когда твои, ****, дедываевали драпали от немцев, то взорвали ДнепроГЭС, погибло около 100 000 мирных граждан, но они этим не заморачивались как и тем что оккупированные территории останутся без электроэнергии.
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07.09.2020 12:08 Відповісти
То драматические страницы истории. Война, это плохо. Крым в 2014м спасли от войны и то хорошо.
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07.09.2020 12:15 Відповісти
Ватники оказывается и в Дании живут, надо же?
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07.09.2020 13:01 Відповісти
они засрали уже пол мира...и везде хвалят совок, сидя в котором только на картинках видели цивилизованный мир, вот бы их всех обратно, на историческую родину, они бы там путину зубами глотку перегрызли и проблема исчезла бы.
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07.09.2020 13:21 Відповісти
Гигантское заблуждение считать русских за полноценную нацию.
Во-первых, такой нации, по существу, просто нет. А во-вторых, с достаточно стародавних времен, за русскими закрепилась международная слава народа-проходимца и беспросветных пьяниц.

Чаще всего, когда речь заходит о продажности русской души, мы слышим в ответ: это не народ, это правительство и чиновники плохие. А народ у нас хороший, добрый, порядочный и трогательно-ласковый.
Вторая линия обороны открывается заявлениями о том, что народ в принципе не может быть плохим. Особенно, русский.
Начнем с великого физиолога Павлова. Пусть адептов русскости, не радует его исконно-сермяжная фамилия. Даже среди плесени, могут прорастать фиалки. Да и не на кухне, а в своей Нобелевской речи, ученый сказал буквально следующее:
«Вообще, я должен высказать свой печальный взгляд на русского человека. Русский человек имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действительностью, а со словами».
(Впервые было опубликовано в журнале "Звезда", в 1927 году. Не пытайтесь найти статью в современной версии журнала on-line - её там нет! Дело Большого Русского Цензора живет и процветает!)
Если перевести это с научного языка на газетный, то крупнейший в мире физиолог выразил убеждение, что русский человек является по своей природе законченным олигофреном.

Давайте почитаем, что говорили философы на этот счет.
«Свойственное Кремлю невротическое восприятие международных отношений в основе своей имеет традиционное для России инстинктивное ощущение уязвимости, страха перед более прочными, мощными, высокоорганизованными обществами... Правители России всегда ощущали, что форма их власти в своей психологической основе сравнительно архаична, хрупка и искусственна и не выдерживает сравнения с политическими системами стран Запада».
Джордж Кеннан, 1946 год.

«Это - народ, рожденный для рабства, и свирепо относится ко всякому проявлению свободы, они кротки, если угнетены, и не отказываются от ига...»
«Беда в том, что власть успешно воспитывает и эксплуатирует самые омерзительные людские качества. Даже Советская власть старалась привить какие-то общечеловеческие ценности, предварительно назвав их "социалистическими". Эти же - просто и целенаправленно растят шариковых».
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07.09.2020 13:13 Відповісти
Всю свою дурь показал! Какие в наше время нации? Какие Русские нации? Веками напролёт, жернова истории уже так все нации перемололи, что только в музеях можно увидеть племенные артефакты. Войны, переселения народов, союзные стройки, тюрьмы, ГУЛАГ, голодоморы никаких наций не оставили. Даже графы национальность в паспорте нет. Остались почти везде одни безнациональные Русские. Навскидку, тебе Суворов, Кутузов, Ломоносов, Карамзин, Фредери́ка
А́нгальт-Це́рбстская, Собянин, Шойгу, Лавров, Набиулина, они Русские вовсе
не по происхождению.
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07.09.2020 18:35 Відповісти
От вайни гаваріш? НАТА нападала? Чи рептилоїди?
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07.09.2020 13:21 Відповісти
Украина чуть не напала как на Донецк.
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07.09.2020 13:48 Відповісти
Та ти шо? Отак прямо напала на свою автономну республіку Крим, а потім напала б на Харківську, Одеську область, а потім на Херсонську і Миколаївську, а потім взяла штурмом місто-герой Київ. Мабуть вже 6 років Україна на Україну нападає, еге ж? Ну , а там дивись напала б і на расєю-матушку, і на Білорусь , разом з НАТОю нападала б, піндосами ну і обов'язково з рептилоїдами, без них ніяк.
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07.09.2020 16:57 Відповісти
Україна чуть не напала на Україну, панятна, аж просто очі відкрились. А то думав рептилоїди чи американські імперіалісти з сіоністами.
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07.09.2020 17:04 Відповісти
Голова Луганської ОДА Гайдай виступив за зняття економічної блокади з ОРДЛО: Ми від цього отримаємо суцільну вигоду - Цензор.НЕТ 3354Голова Луганської ОДА Гайдай виступив за зняття економічної блокади з ОРДЛО: Ми від цього отримаємо суцільну вигоду - Цензор.НЕТ 7103Голова Луганської ОДА Гайдай виступив за зняття економічної блокади з ОРДЛО: Ми від цього отримаємо суцільну вигоду - Цензор.НЕТ 6640
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07.09.2020 18:41 Відповісти
а надо было вот так....
Голова Луганської ОДА Гайдай виступив за зняття економічної блокади з ОРДЛО: Ми від цього отримаємо суцільну вигоду - Цензор.НЕТ 9605

а теперь сравни с Донецком....кацапсина.
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07.09.2020 21:12 Відповісти
или вот так....гадёныш.
Голова Луганської ОДА Гайдай виступив за зняття економічної блокади з ОРДЛО: Ми від цього отримаємо суцільну вигоду - Цензор.НЕТ 7822
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07.09.2020 21:14 Відповісти
А ты думаешь меня это радует. Тем более, что я и без твоих фоток, это всё своими глазами видел. Война это печальная недопустимая крайность. Но там хотя бы была война за физическое выживание Кавказа с традиционным образом жизни, а у вас за капельку чернил, для штампов в паспорте о гражданстве и прописке.
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08.09.2020 08:02 Відповісти
Запомни русский...если завяжется с вами , то так будут выглядеть многие ваши города..вы себя с СССР не путайте, у вас теперь нет Украины, Белоруси,Эстонии, Литвы, Латвии,, Казахстана, Грузии, Азербайджана и т. д....а из бурят с чукчами, я думаю ты знаешь какие вояки.
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08.09.2020 08:20 Відповісти
Думаю, что теперь России не надо на своих плечах тащить Украины, Белоруси,Эстонии, Литвы, Латвии,, Казахстана, Грузии, Азербайджана и т.
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09.09.2020 12:06 Відповісти
ты не ответил мурчик, кто воевать будет?
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10.09.2020 10:58 Відповісти
Куда воевать? Кто завяжется? Ты не напрягайся, Украинскою пиши, а то я тебя не очень понимаю. Или это ты по ошибке не мне? Кто такой Мурчик?
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10.09.2020 11:21 Відповісти
так и не ответил...кацапсина она такая))
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10.09.2020 11:30 Відповісти
Так, придурок, спроси, что ты хочешь? Я готов на любой вопрос дать любой ответ. Что ты тут шлангом прикидываешься. Вот твой единственный пост с вопросительным знаком "ты не ответил мурчик, кто воевать будет? ". Что? о чём? Какой мурчик, воевать будет?
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10.09.2020 12:04 Відповісти
ПНХ....так понял?..непонятливый русич-мудюсич..
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10.09.2020 12:58 Відповісти
Дурачок, у тебя желчный пузырь лопнул?
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10.09.2020 15:06 Відповісти
Наслідки культивування рускага міра.
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07.09.2020 22:01 Відповісти
Чувак видимо еще не знает насколько выгодно торговать наркотиками.
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07.09.2020 08:04 Відповісти
а от объединения с расисей выгоды видимо будет ещё больше.... но это вторая часть марли-
зонского балета...............
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07.09.2020 08:17 Відповісти
об этом нам объявят чуть позже
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07.09.2020 08:18 Відповісти
Не від Фокіна заразився? Чи вже давно інфікований на голову?
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07.09.2020 08:26 Відповісти
еще ***** одна мразота, гнида слугоуродовская, дружище млять двух уродов фокина-кравчука?!
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07.09.2020 08:31 Відповісти
Дійсно як казав Симон Петлюра - не так страшні нам ************* воші як українські ГНИДИ. Чергова гнида від квартальних слугоуродів відкрила свїй гівноротий писок!
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07.09.2020 08:33 Відповісти
Как минимум снять с должности.
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07.09.2020 08:39 Відповісти
Ще більшу вигоду вони отримають, якщо Україна капітулює.
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07.09.2020 08:56 Відповісти
Очень хочется барыши с оккупантами заработать,ну очень хочется!
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07.09.2020 09:01 Відповісти
Цей "прагматик" у коментах - ОРГАНІЗМ на утриманні РФ...Як би у нього відібрав "брат"- сусід пів хати та завів туди кіз,цапа, собаку скажену...,згвалтував би жінку та вбив рідних..., а потім, "по братньому, як добрий сусід", запропонував хозяїну постачати йому сіна для цапа та води, бо вони їсти і пити хочуть... це ж не по людськи - ТВАРИНИ страждають...Слава Україні та СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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07.09.2020 09:08 Відповісти
Еще один законсервированний вскрился.
Что, кстати, неплохо.
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07.09.2020 09:10 Відповісти
И ведь не врет, он получит конкретную выгоду.
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07.09.2020 09:12 Відповісти
А какая экономическая выгода кроме покупки дешёвого антрацитного угля в ОРДЛО?
Тем более его Ахметов покупать будет для своих электростанций - что, электричество от этого сильно подешевеет?
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07.09.2020 09:36 Відповісти
Да, нужно снимать. Главу Луганской ОГА,
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07.09.2020 09:44 Відповісти
какая выгода другой стороны?
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07.09.2020 09:48 Відповісти
зеленая продажная мразь
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07.09.2020 10:09 Відповісти
*****,*****,*****
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07.09.2020 10:31 Відповісти
А не пішов би ти,дядя,на х... за парєбрік?
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07.09.2020 10:43 Відповісти
где же они были 20 лет...неужели в Украине жили))
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07.09.2020 10:56 Відповісти
100% никто из его родных на передовой никогда не было!!!
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07.09.2020 11:13 Відповісти
Таких діячів потрібно примусово перевіряти у психіатра та на знання конституції і інших законів відповідних посаді.
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07.09.2020 11:14 Відповісти
Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай выступил за восстановление экономических связей с неподконтрольной территорией региона. Источник: https://censor.net/ru/n3217869

КУРВА КРЕМЛІВСЬКА - ЙОГО МІСЦЕ НА ЗОНІ РАЗОМ З ЗЕ "МИРОТВОРЦЕМ"
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07.09.2020 11:17 Відповісти
откуда же столько 3,14дарасни в последнее время поналазило ?
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07.09.2020 11:23 Відповісти
Так выборы же скоро.... Повылазили захватить информационный простор!!
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07.09.2020 21:04 Відповісти
Представьте 1942 года разгар битвы под Сталинградом, и советский союз решает торговать с Германией
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07.09.2020 11:45 Відповісти
Баканов, ку-ку!
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07.09.2020 11:48 Відповісти
И это совсем не гайдаевская кинокомедия.
Это драма и трагедия о сдаче Украины зеленорылыми малороссами.
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07.09.2020 12:44 Відповісти
е
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07.09.2020 13:06 Відповісти
Ещё один пророссийский ублюдок Зеленского, который Гайдай, высказался за ""дружбу"" с врагами ОРДЛО.. Что вспомнил как весело воровали на Донбассе вместе с януковичем и его ******, типа ефремов,. добкин- попкин и прочая воровитая сволочь??!!!!
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07.09.2020 13:10 Відповісти
Так это его личное мнение-ОПа не при делах
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07.09.2020 14:38 Відповісти
Ай маладец, відро зеленки на голову заслужив.
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07.09.2020 13:19 Відповісти
"Глава Луганской ОГА Гайдай выступил за снятие экономической блокады с ОРДЛО: Мы от этого получим сплошную выгоду" - никто и не сомневается, что вы получите выгоду. Как это будет выглядеть, днём торгуем, а ночью воюем?
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07.09.2020 13:21 Відповісти
на палю паскуду!
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07.09.2020 14:07 Відповісти
Господин президент!

Почему вы назначаете губернаторами и во все остальные органы власти только ярых сепаратистов,воров,негодяев и последних подонков,неужели у вас нет больше выбора?

За все эти дела, вас не будут переизбирать,вас будут четвертовать и это в лучшем случае.
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07.09.2020 14:42 Відповісти
Так у него других-то НЕТ!
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07.09.2020 21:07 Відповісти
Мы получим... Мы это кто? Если вы, то верю, получите!
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29.09.2020 09:16 Відповісти
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