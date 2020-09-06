Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим через дії найманців РФ на Донбасі

Глава МЗС України Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим "для обговорення ситуації, що склалася, і шляхів виходу з неї".

Про це український чиновник написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в зоні ООС незаконні збройні формування здійснили провокації, унаслідок яких загинув один український воїн, а ще одного було поранено. Це очевидні спроби зірвати режим припинення вогню і створити суттєві перешкоди для процесу мирного врегулювання загалом", - констатував він.

Кулеба наголосив, що Україна виступає за безумовне і неухильне дотримання режиму припинення вогню.

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"Шлях до миру і деокупації наших територій тернистий, але починається він саме тоді, коли мовчить зброя. Діючи сумлінно, Україна у зв’язку з цими провокаціями вжила невідкладних заходів, передбачених домовленістю Тристоронньої контактної групи від 22.07.2020 року про запровадження з 27.07.2020 року пакету додаткових заходів із підтримання режиму припинення вогню, а саме: негайно задіяла координаційний механізм із реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння Спільного центру контролю та координації, а також поінформувала про інцидент Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні", - повідомив глава дипломатичного відомства.

Крім того, він ініціював термінову розмову з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим "для обговорення ситуації, що склалася і шляхів виходу з неї".

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Нагадаємо, у зведенні Об'єднаних сил станом на 18:00 сказано, що поблизу населеного пункту Красногорівка ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши три черги ВОГ-17. Унаслідок обстрілу зазнав поранення військовослужбовець Збройних сил України, який усував наслідки пожежі. Крім того, двоє українських захисників, оминаючи осередок вогню у "сірій зоні", підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника. Також 6 вересня на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14, яка слідувала до місця гасіння в районі населеного пункту Новгородське. Унаслідок підриву два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив із посиланням на власні джерела, що від пострілу снайпера найманців РФ під Кримським у Новоайдарському районі загинув військовослужбовець ЗСУ.

Пізніше штаб ОС поінформував, що противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів ОС неподалік Причепилівки на Луганщині. Один військовослужбовець Збройних сил України зазнав несумісних із життям поранень.