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Новини Агресія Росії проти України
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Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим через дії найманців РФ на Донбасі

Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим через дії найманців РФ на Донбасі

Глава МЗС України Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим "для обговорення ситуації, що склалася, і шляхів виходу з неї".

Про це український чиновник написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в зоні ООС незаконні збройні формування здійснили провокації, унаслідок яких загинув один український воїн, а ще одного було поранено. Це очевидні спроби зірвати режим припинення вогню і створити суттєві перешкоди для процесу мирного врегулювання загалом", - констатував він.

Кулеба наголосив, що Україна виступає за безумовне і неухильне дотримання режиму припинення вогню.

Читайте також: Найманці РФ облаштовують траншеї, спостережні пости та вогневі позиції на Донбасі, - пресцентр ОС

"Шлях до миру і деокупації наших територій тернистий, але починається він саме тоді, коли мовчить зброя. Діючи сумлінно, Україна у зв’язку з цими провокаціями вжила невідкладних заходів, передбачених домовленістю Тристоронньої контактної групи від 22.07.2020 року про запровадження з 27.07.2020 року пакету додаткових заходів із підтримання режиму припинення вогню, а саме: негайно задіяла координаційний механізм із реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння Спільного центру контролю та координації, а також поінформувала про інцидент Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні", - повідомив глава дипломатичного відомства.

Крім того, він ініціював термінову розмову з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим "для обговорення ситуації, що склалася і шляхів виходу з неї".

Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим через дії найманців РФ на Донбасі 01

Читайте також: Маас - Лаврову: РФ має виконувати мінські домовленості

Нагадаємо, у зведенні Об'єднаних сил станом на 18:00 сказано, що поблизу населеного пункту Красногорівка ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши три черги ВОГ-17. Унаслідок обстрілу зазнав поранення військовослужбовець Збройних сил України, який усував наслідки пожежі. Крім того, двоє українських захисників, оминаючи осередок вогню у "сірій зоні", підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника. Також 6 вересня на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14, яка слідувала до місця гасіння в районі населеного пункту Новгородське. Унаслідок підриву два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив із посиланням на власні джерела, що від пострілу снайпера найманців РФ під Кримським у Новоайдарському районі загинув військовослужбовець ЗСУ.

Пізніше штаб ОС поінформував, що противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів ОС неподалік Причепилівки на Луганщині. Один військовослужбовець Збройних сил України зазнав несумісних із життям поранень.

Автор: 

Лавров Сергій (1581) росія (65098) Донбас (22355) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+39
Ничего более унизительного не смогли придумать, чем жаловаться кацапам.
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06.09.2020 23:18
+31
Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым из-за действий наемников РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 9781
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06.09.2020 23:18
+24
Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым из-за действий наемников РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 6913
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06.09.2020 23:31
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главное перестать срелять(с) .
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06.09.2020 23:55 Відповісти
Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим через дії найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 4801
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06.09.2020 23:56 Відповісти
та шо там його успіхи , він же показав своїм програшем клоуну , скільком в Украіні на всьо насрать - ну по крайній мірі доки безвіз не прикрили ... А тепер ще Білоруси не дай боже , продемонструють як здаватись мирно ***** ... От тоді й подивимось чиїх буде більше - усьому свій час потрібен , оцінці перемогам Пороха також -Я ВІРЮ
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07.09.2020 00:01 Відповісти
Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим через дії найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 6947
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07.09.2020 00:29 Відповісти
При Порошенко мы стали самыми бедными в Европе и при Зеленском остались такими же и ещё занимаем первое место в Европе по смертности населения.
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07.09.2020 08:22 Відповісти
я не згоден.
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07.09.2020 08:30 Відповісти
Я поясню чого, бідніти ми почали при кравчуку, дякуючи нашим батькам які за нього проголосували, при Пороху в мене була надія на краще на відміну від сцикла. Ми ще наплачимся, повірте.
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07.09.2020 09:04 Відповісти
" мы бедные стали при Порошенко"?, а скільки грошей лишилось в казні після януковича?
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07.09.2020 18:05 Відповісти
Черная полоса - Испания:Украина - 4:0
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06.09.2020 23:58 Відповісти
Аргентина-Ямайка-5-0.
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07.09.2020 01:50 Відповісти
А может Америка на войну пойдет? Не плохо было-бы, американским руками-то?
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07.09.2020 00:02 Відповісти
Хорошая идея.Только почему то они присылают списанные катера втридорога,вместо Абрамсов,как будто война в море идет
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07.09.2020 00:08 Відповісти
Ага. Вторым фронтом, вместе а Британией и Францией, как в 44-м. Давно пора.
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07.09.2020 00:45 Відповісти
Обязаны были это сделать еще 7 лет назад. Сцыкуны.
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07.09.2020 07:15 Відповісти
Адійот! Кремляді і так знають, що ви капітулюєте, замість того, щоб захищати Неньку. Це не Україна «за полноє та нєукоснітельноє прекращеніє огня», а ви, купка зрадників, які дірвались до влади у самий важкий для країни час.
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07.09.2020 00:04 Відповісти
Что то вроде:
Идет бойня на Курской Дуге,43 год.
И тут Жуков звонит фельдмаршалу Манштейну:Ах вы такие-сякие,вы не соблюдаете перемирие от 39 гг.🤡
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07.09.2020 00:06 Відповісти
пора зеленых лохов гнать ссаными тряпками
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07.09.2020 00:10 Відповісти
Та подождите вы,так неинтересно.Дайте Белорусский цирк досмртреть сначала.
Ну согласитесь,если по одному каналу Барселона играет с Баварией,а тут же по лругому Реал с Арсеналом,это некошерно
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07.09.2020 00:19 Відповісти
Давно пора , только не тряпками , а лучше на столбах фонарных повесить ! Яйцепадучего выгнали , так он виллы по 52.000 000 покупает каждый год и в ус не дует
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07.09.2020 00:22 Відповісти
🤣🤣🤣Одно из самых ржачных видео ,как Янык грохнулся от яйца.Эт чтото)
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07.09.2020 00:28 Відповісти
Вика! И откуда вы в Германии всё это знаете? Наверноё маклером у него работаете! Смените методичку... Она у вас очень старая... Вы лучше расскажите,как 5 я колонна в Берлине кричала :"Путин помоги..!!!." Думаю вы на этом шабаше присутствовали! ?
Запугивали Меркель....Насмешили!!! 🤣🤣🤣
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07.09.2020 02:16 Відповісти
Какой разговор,Кулеба? Кроме "ихтамнет" и "разгававайте с представителями данбаза" ты ничего не услышишь.
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07.09.2020 00:13 Відповісти
Скандальная «девушка с собачкой», не хотевшая эвакуации из Китая, закрутила роман с главой Госмиграции Украины

https://society.fakty.ua/334883 Уханьская «девушка с собачкой» Анастасия Зинченко , скандально прославившаяся при эвакуации украинцев из Китая, сейчас живет в Киеве и встречается с главой Госмиграции Максимом Соколюком. О своем романе пара сообщила в соцсетях.
https://ukraine.fakty.ua/336340 Зинченко стала широко известной, когда отказалась эвакуироваться из Ухани без своей собачки Мишель . Девушку не смущал тот факт, что ей придется остаться с питомцем в эпицентре эпидемии коронавируса. Нынешний возлюбленный Анастасии https://www.facebook.com/maxim.sokoliuk рассказал , что именно с проблемной эвакуации и началось их знакомство, которое переросло в очень близкие отношения.
«Был звонок девушке, которую не эвакуировали в Украину… Выяснение вопроса, помощь в решении проблем и планирование возвращения домой в Украину перешло со временем в личное общение… Личная встреча в конце апреля, которая продолжила наше знакомство… Это любовь, и мы счастливы», - рассказал Соколюк в Facebook.
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07.09.2020 00:14 Відповісти
А что тут необычного?Типичная "сосна",зебилам такие нравятся.
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07.09.2020 09:38 Відповісти
Когда уже будет открытое предательство? На границе давно стоит московская Орда и ждёт что бы...
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07.09.2020 00:18 Відповісти
А как вам это?
"Обстрел на Донбассе. Украина будет делать все, чтобы не сорвать перемирие - Кравчук"(с) Лига Нет
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07.09.2020 04:01 Відповісти
Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим через дії найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 2049
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07.09.2020 00:18 Відповісти
Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим через дії найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 5532
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07.09.2020 00:28 Відповісти
Кулеба, разве Сопля не запретил провоцировать "ту сторону"? Зачем господина тревожить?
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07.09.2020 00:28 Відповісти
А что толку?
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07.09.2020 00:43 Відповісти
У Зеленского все играют прописанные роли клоунов, а он - кукловод, - политолог Сентябрь 6, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/09/%d1%83-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80.html#comments Комментарии: 6

Зеленский держится при власти с помощью олигархов. Несмотря на внутреннюю грызню, «тройку» (Ахметов, Коломойский, Пинчук) вполне устраивает Зеленский. А их каналы облизывают его с утра до ночи.

Такое мнение https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Поэтому расслабьтесь: Зе с нами до конца своего президентского срока))))

Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим через дії найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 250


У Зеленского все играют прописанные роли клоунов.
К примеру, глава МИД Кулеба - это типа злой клоун. Он в СМИ борется против Путина, рассказывает, что Украина не пойдёт на уступки России, что Запад с нами и прочий бред.

Кравчук и Фокин - это добрые клоуны. Они выступают за мир, выполнение Минских соглашений и так далее.
Но на самом деле Кулеба, Кравчук и Фокин - это участники балагана, за которыми стоит кукловод Зеленский.
И суть этого балагана - тянуть время и снять персональную ответственность с Зеленского за то, что никакого мира в реальности нет и не будет. Что Зеленский слишком труслив, чтобы или выполнить Минские соглашения, или от них отказаться.

Ещё раз поясняю политтехнологию, которую используют у Зеленского.

Поскольку мэров «Слуге народа» не получить, то кандидатами в мэры выдвигают откровенных шутов, над которыми все должны ржать два месяца. Зонтики, комики и так далее. И не обращать внимание на «списки» СН в местные советы, где идут очень одиозные товарищи. Связанные с Зе, олигархами и криминалитетом.

Не будем ЗеЛохами)))))
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07.09.2020 00:45 Відповісти
Говно .
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07.09.2020 01:06 Відповісти
Атака боевиков на Донбассе: У Кравчука назвали это единичной провокацией, которая не станет причиной для срыва перемирия

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

Фото: Буквы

Руководство украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу пришло к выводу, что отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут быть основанием для срыва мирного процесса. Об этом https://inforesist.org/goto/https://www.president.gov.ua/news/leonid-kravchuk-**********-storona-chitko-j-poslidovno-dotri-63333 говорится в заявлении опубликованном Офисом президента.
«Особое внимание на встрече было уделено инциденту, который произошел 6 сентября и в результате которого был ранен украинский военнослужащий, который осуществлял работы по разбору сгоревшего блиндажа. Приняв во внимание все обстоятельства инцидента, участники совещания пришли к выводу, что отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса. То есть украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе», - говорится в заявлении.
«Мы очень ценим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, достигнутый 27 июля. Именно поэтому мы постоянно следим за тем, как выполняются договоренности, и нам важно, чтобы Нормандский процесс как можно скорее дал результат. Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе», - заявил Кравчук.
Фотограф Ян Доброносов опубликовал фото атакованных позиций:
Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим через дії найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 822
В штабе ООС заявили, что обстрел позиций ВСУ под Красногоровкой свидетельствует о том, что https://inforesist.org/boeviki-naglo-atakovali-bojczov-vsu-odin-voin-ranen/ «руководство» самопровозглашенных республик не ставит перед собой цель достижения мира .
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07.09.2020 00:48 Відповісти
Нажрусь нормально,коли це говно-кравчучка здохне.Потім встану,рожу помию і скажу-Да пошел ти на х..й,старая кошелка.
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07.09.2020 01:18 Відповісти
Господи, я спочатку прочитав, що родиш когось.
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07.09.2020 07:18 Відповісти
Очччень креативненько.... Но и нельзя не согласиться ...
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07.09.2020 02:19 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1302657422910205954 4 ч

Судя по поступающей информации в зонах "пожаров" (это просто диверсии) идут бои. Потери есть с обеих сторон. Все станет ясно утром.
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07.09.2020 00:55 Відповісти
Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим через дії найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 4443
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07.09.2020 00:58 Відповісти
И что? Выборы показали - порохоботы вон с пляжа.

Все легально и демократично. Да и порохе, пропитом командующем, потерь было несоизмеримо больше
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07.09.2020 01:21 Відповісти
И знаешь, где твое место? Правильно!
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07.09.2020 07:19 Відповісти
Я так понимаю преЗедент ЗЕро недееспособен сегодня, алкоголь этому причина или наркотики, да "какая разница" (с).
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07.09.2020 01:19 Відповісти
Воно колись було "дієспособне" ?
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07.09.2020 02:30 Відповісти
Кулеба,- один из немногих патриотов в "этой власти".
https://www.youtube.com/watch?v=4x6fBE2vrYE
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07.09.2020 01:21 Відповісти
Кулеба обычный советский приспособленец, они сейчас в почёте.
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07.09.2020 01:32 Відповісти
Та ладно! Патріот чого?
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07.09.2020 07:20 Відповісти
С союзниками надо разговаривать, требовать усиления санкций против РФ, позволить войскам адекватно отвечать на провокации, а не перед врагом пресмыкаться. Но кому всё это нужно, у малороссов всё прекрасно, они "мир" берегут, да только и думают как бы половчее сдаться, чтоб патриоты отреагировать не успели.
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07.09.2020 01:31 Відповісти
Роман! ТРЕБОВАТЬ ???? А Украина ,сдающая всё что было завоёвано за 5 лет,ИМЕЕТ ПРАВО ЧТО-ТО "ТРЕБОВАТЬ" ???
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07.09.2020 03:53 Відповісти
Я об этом и говорю, вместо того чтобы требовать соблюдения международного права, как делал Порошенко, нынешние ничтожества уничтожили всё достигнутое тяжёлым трудом и упорно продолжают линию на сдачу национальных интересов. Почему Кулеба инициирует разговор с Лавровым, а не с министрами иностранных дел Франции и Германии? Что он хочет услышать от Лаврова? Что РФ тут ни причём? Это имитация дипломатии, в то время как Ермак выполняет прямые указания Кремля.
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07.09.2020 11:12 Відповісти
А толку з того.... зеБанати як ви остогидли за 1.5 року!
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07.09.2020 02:29 Відповісти
Дайте хоть один пример в истории когда война побеждалась языками и бла бла, бла??!
Все закончится ни о чем...РФ снова будет нести пургу,... нас там нет, общайтесь с нашими марионетками. И выполняйте лохи у власти УКраины, наши кремлевские хотелки в одностороннем порядке. Какая слабая власть в Украине...и мерзкий президент и все его окружение агентов ФСБшное, ермаки,демченки, медведчуки, ахметки, новинский.

Есть новая отправная точка- арест Медведчука и торг.
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07.09.2020 02:32 Відповісти
..Чому ж Пецтк мальдівський не арештував свого кума та не закінчив *війну за два тижні *?
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07.09.2020 06:28 Відповісти
Тому що у вас зебілів Порошенко у всьому винен, навіть у тому що літо закінчилось і скоро зима.
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07.09.2020 09:19 Відповісти
он тебя петюнчик конкретно спросил, а ты чушь тут несёшь...
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07.09.2020 10:17 Відповісти
Кулеба закончить войну, на самом деле, очень просто.
Для этого россия должна вывести свои войска и перестать снабжать оружием своих наемников из РФ, и местных сепаратистов. Всего-то.
И не надо придумывать никаких формул. По духу и букве этот договор минск не имеет смысла и силы. И не надо заигрывать с террористом ****** путиным.
Кулеба лучше веди переговоры о вступ в НАТО или получить статус союзника от США вне НАТО.
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07.09.2020 03:51 Відповісти
а оно ему надо, для него россияне совсем не враги...да и для всей зелёной шоблы тоже.
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07.09.2020 10:19 Відповісти
А что толку звонить лошади?Она опять скажет что это не мы и договаривайтесь с террористами.Дебилизм высшей марки.
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07.09.2020 03:56 Відповісти
Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим через дії найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 2634
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07.09.2020 06:30 Відповісти
Тре діяти за регламентом, прийшов час цілувати кацапську обісрану дупу.
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07.09.2020 07:20 Відповісти
Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим через дії найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 8771
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07.09.2020 07:36 Відповісти
Ну,чьо?! А ти чьо? Я...ні чьо...в очьо!
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07.09.2020 12:51 Відповісти
Жесткий ответ - решились таки позвонить Лаврову!
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07.09.2020 07:40 Відповісти
Отвечать нельзя. Разговоры можно.

Вот только стреляют по украинцам, а разговоры разговаривают сраные ЗЕ-малоросы.
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07.09.2020 08:17 Відповісти
"Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым из-за действий наемников РФ на Донбассе" - Лавров скажет, что никого они не нанимали.
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07.09.2020 08:25 Відповісти
Або пошле в еротичну подорож зі своїм знаменитим висловом ДБЛ.
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07.09.2020 08:51 Відповісти
Мир в очах лавруши прагне відшукати чи що ?
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07.09.2020 09:01 Відповісти
Дурачков всегда к дурачку какому-то тянет.
Так и собиралась команда зеленая.
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07.09.2020 09:11 Відповісти
Це не ті найманці, яких здали зеленів Кулеби ФСБ?
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07.09.2020 09:24 Відповісти
лучше б мы Пионы инициировали....
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07.09.2020 10:28 Відповісти
Зараз пєчальная лошадь лавров скаже: - а ми здєсь ні прі чьом, і на цьому все закінчиться.
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07.09.2020 11:06 Відповісти
Про що можна домовлятися з маскалем - фігашити найманців щосили більш ефективне рішення.
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07.09.2020 11:16 Відповісти
Кулєба иницііровал разговар с Лавровим....Лавров нихєра нє отвєтіл,но слегка ...заржал...толі єщо будєт!! Ха-ха-х-у!
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07.09.2020 12:49 Відповісти
Ух ты ***! С самим говорящим конем! Будет что внукам потом рассказывать!
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07.09.2020 13:01 Відповісти
Руководство "украинской" делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу пришло к выводу, что пока мало убийств украинских воинов со стороны ОРДЛО и они не могут быть основанием для срыва мирного процесса. Отдельные убийства носят не системный характер.
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07.09.2020 13:17 Відповісти
Хто з них зрадник? Хтось один, чи всі разом?

Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим через дії найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 1082
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07.09.2020 13:36 Відповісти
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