УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10404 відвідувача онлайн
Новини
7 392 45

У матчі Ліги націй УЄФА українська збірна програла команді Іспанії з рахунком 0:4

У матчі Ліги націй УЄФА українська збірна програла команді Іспанії з рахунком 0:4
Фото: Укринформ

У другому турі Ліги націй УЄФА-2020/21 футболісти збірної України в Мадриді поступилися національній команді Іспанії з рахунком 0:4.

Авторами голів на арені Альфредо Ді Стефано стали Серхіо Рамос, який реалізував пенальті на 3-й хвилині і відзначився на 29-й, Анссумане Фаті (32) і Ферран Торрес (84), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У паралельному поєдинку групи 4 Ліги А збірна Швейцарії в Базелі розійшлася миром з командою Німеччини - 1:1.

Турнірне становище після двох турів: Іспанія - 4 очки, Україна - 3, Німеччина - 2, Швейцарія - 1.

Читайте також: ФК "Полісся" відмовився від захисника Лобова, який грав у "чемпіонаті ЛНР"

Наступний матч у Лізі націй УЄФА збірна України зіграє 10 жовтня на НСК "Олімпійський" в Києві з німцями.

Швейцарці прийматимуть у Базелі іспанців.

Автор: 

збірна з футболу (224) футбол (1581) Ліга націй (9)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Сыграли по зебильному
показати весь коментар
07.09.2020 05:17
+6
Дрова.
показати весь коментар
07.09.2020 01:04
+6
Нефть по 41:70 , ждём радости от деревляного
показати весь коментар
07.09.2020 01:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дрова.
показати весь коментар
07.09.2020 01:04 Відповісти
Газом топи
показати весь коментар
07.09.2020 01:06 Відповісти
Он кацап - нет у него газа в замкадье
показати весь коментар
07.09.2020 01:15 Відповісти
Ты что за придурок?
показати весь коментар
07.09.2020 06:27 Відповісти
Какая боль,какая боль-Аргентина-Ямайка-5-0
показати весь коментар
07.09.2020 01:25 Відповісти
Чучело, ты то какое отношение к спорту имеешь? Сидишь с пивком и воблой, и животом перед телеком - и спортсмены "дрова"? Так ты тогда чурбан
показати весь коментар
07.09.2020 01:38 Відповісти
Ненавижу Испанию из-за одного урода Рамоса.
Гнида редкостная.
показати весь коментар
07.09.2020 01:05 Відповісти
Шо за гомосятину ты тут написал?!
показати весь коментар
07.09.2020 01:42 Відповісти
Нажаль, як на ЧС 2006 року навіть час забитих м'ячів майже збігається
показати весь коментар
07.09.2020 01:05 Відповісти
Тогда Рамос еще играл
показати весь коментар
07.09.2020 01:24 Відповісти
уже играл
показати весь коментар
07.09.2020 01:43 Відповісти
Нефть по 41:70 , ждём радости от деревляного
показати весь коментар
07.09.2020 01:09 Відповісти
обосралась наша соборная а ты о кацапах,на кой хер смотреть на них если у нас дела хреново?
показати весь коментар
07.09.2020 08:06 Відповісти
Как тут не проиграть, когда одна летает с зонтом по Киеву, другой излагает, что торговля с убийцами и оккупантами абсолютно выгодное дело, а третий вывозит собачек из Китая вместе с хозяйками.
показати весь коментар
07.09.2020 01:13 Відповісти
Опять Порох виноват??? 😂✌️
показати весь коментар
07.09.2020 01:33 Відповісти
не, Порошня была "виновна" в победе над Сербией (со слов толстяка - глава ФФУ), то есть по его логике сейчас в проигрыше виноват Зеленский.
показати весь коментар
07.09.2020 01:36 Відповісти
Було боляче дивитися.
Два моменти: 1 - на 41 хв 1-го тайму і 2-й - на 35-й 2-го.
Пасу нема. Взагалі.
Якби не П*ятов - рахунок був би астрономічним.
показати весь коментар
07.09.2020 02:41 Відповісти
Сыграли по зебильному
показати весь коментар
07.09.2020 05:17 Відповісти
Опять будут чесать про "психологию" и "мало опыта". А по факту-одноногие.
показати весь коментар
07.09.2020 06:36 Відповісти
Какое же 'уступили" с таким счетом? Это называется проиграли в сухую
показати весь коментар
07.09.2020 06:38 Відповісти
Мяч круглый поле ровное. Бывают в жизни моменты когда все валится с рук. Будет еще праздник верим в это. Шева все равно молодец!
показати весь коментар
07.09.2020 07:42 Відповісти
з Косово? Чи Угандою?? Там далі німці, ті теж нас дубасили по-дорослому...
показати весь коментар
07.09.2020 07:54 Відповісти
Испанцы - молодая, несыгранная, далеко не из первых команд на данный час, но Украина по уровню с ними - двор, было больно смотреть.
показати весь коментар
07.09.2020 08:07 Відповісти
Гру України зламав пенальті на 3 хв. зустрічі. Нашим завжди важко грати, коли вони перші пропускають.
показати весь коментар
07.09.2020 08:43 Відповісти
Так це і є якість команди! Третя!!!!!! хвилина , а збірну вже зламали! Футбол України зламали суркіси з ахмєтовими, а не пенальті.
показати весь коментар
07.09.2020 08:51 Відповісти
плохому танцору всегда быстрый пенальти мешает
показати весь коментар
07.09.2020 09:05 Відповісти
Это всё ,что вам нужно знать про сборную Украины. Кто там следующий? Немцы? Ну-ну.
Времена сборной Лобановского, Беланова, Раца, Евтушенко, Заварова, Дасаева, Блохина, Алейникова, Чивадзе,Протасова, Литовченко, Яковенко, Яремчука, Кузнецова, Бессонова ушли в прошлое и навсегда.
показати весь коментар
07.09.2020 08:48 Відповісти
При Лобанлвському збірна СРСР також програла Іспанії.

22.01.1986 Іспанія - СРСР 2:0
показати весь коментар
07.09.2020 10:51 Відповісти
И? Проигрывают все. А давай тогда вспомним Европу 88, когда вынесли Италию 2 -0, Англию 3-1, тех же будущих чемпионов в отборе 1-0. И в результате серебро после побед над грандами ,а не над швейцарией или мальтой. Или выносы Барселоны 3-0, 4-0 от ДК.
показати весь коментар
07.09.2020 11:19 Відповісти
і до чого тут збірна СРСР до України?? В Європі тоді всього було 33 збірні, а зараз понад 50. Та й Динамо тут не до чого, бо він клуб, а не збірна, то різні речі.
показати весь коментар
07.09.2020 19:13 Відповісти
В то время ДК и было сборной СССР, слегка разбавленной игроками других клубов. Основа была именно Динамо Киев с Дасаевым в воротах. И 33 сборные были топовыми, а не проходным мусором типа Андорры или Фаррер. А сборная СССР и была сборной Украины по факту. Это ж надо выцарапать поражение Лобановского в 86 году и со слюной это лайкать.
показати весь коментар
07.09.2020 19:24 Відповісти
та ну там ще поразка від бельгійців. Та і по факту, то не збірна України. Ще раз перегляньте склад там наших 8, а не 10. https://en.wikipedia.org/wiki/1986_FIFA_World_Cup_Group_C От тут всі матчі на груповому етапі збірної СРСР . Та і по факту збірна СРСР теж частіше зазнавала поразки від грандів ніж здобувала перемогу сама.
показати весь коментар
07.09.2020 21:12 Відповісти
А! Всего лишь 8! Ну тогда ,да. Вот если бы было 11, а так 8...А по поводу поразок, то с нынешними распальцоваными мажорами никто не сравнится, нет равных. Одни понты.
показати весь коментар
07.09.2020 22:03 Відповісти
в Динамо Лобановського теж грали не тільки українці: Белькевич, Хацкевич, Каладзе... Та й мова не про це, а про команду. Різіні часи, різні епохи, різні команди, різна мотивація тощо. А наша збірна поки рівня Чехії, Швейцарії або Австрії, тобто середняки.
показати весь коментар
07.09.2020 22:41 Відповісти
Не гра, а іспанський сором, безвольно злили гру без натяку на боротьбу.
показати весь коментар
07.09.2020 10:03 Відповісти
Хто знає, що означає жест, який показав Рамоса на телекамеру після свого першого забитого голу (показали в повільній зйомці)? Покрутив кистю руки , потім показав жестом телефонну трубку- витягнув великий палець і мізинець?
Це щось непристойне?
показати весь коментар
07.09.2020 10:20 Відповісти
ШЕВЧЕНКО СЛАБО ВЛИЯЕТ НА ТРЕНИРОВКИ СБОРНОЙ !!! МЕНЯЙТЕ !!!
показати весь коментар
07.09.2020 12:04 Відповісти
 
 