У матчі Ліги націй УЄФА українська збірна програла команді Іспанії з рахунком 0:4

У другому турі Ліги націй УЄФА-2020/21 футболісти збірної України в Мадриді поступилися національній команді Іспанії з рахунком 0:4.

Авторами голів на арені Альфредо Ді Стефано стали Серхіо Рамос, який реалізував пенальті на 3-й хвилині і відзначився на 29-й, Анссумане Фаті (32) і Ферран Торрес (84), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У паралельному поєдинку групи 4 Ліги А збірна Швейцарії в Базелі розійшлася миром з командою Німеччини - 1:1.

Турнірне становище після двох турів: Іспанія - 4 очки, Україна - 3, Німеччина - 2, Швейцарія - 1.

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Наступний матч у Лізі націй УЄФА збірна України зіграє 10 жовтня на НСК "Олімпійський" в Києві з німцями.

Швейцарці прийматимуть у Базелі іспанців.