У матчі Ліги націй УЄФА українська збірна програла команді Іспанії з рахунком 0:4
У другому турі Ліги націй УЄФА-2020/21 футболісти збірної України в Мадриді поступилися національній команді Іспанії з рахунком 0:4.
Авторами голів на арені Альфредо Ді Стефано стали Серхіо Рамос, який реалізував пенальті на 3-й хвилині і відзначився на 29-й, Анссумане Фаті (32) і Ферран Торрес (84), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У паралельному поєдинку групи 4 Ліги А збірна Швейцарії в Базелі розійшлася миром з командою Німеччини - 1:1.
Турнірне становище після двох турів: Іспанія - 4 очки, Україна - 3, Німеччина - 2, Швейцарія - 1.
Наступний матч у Лізі націй УЄФА збірна України зіграє 10 жовтня на НСК "Олімпійський" в Києві з німцями.
Швейцарці прийматимуть у Базелі іспанців.
Топ коментарі
+9 Domkrat
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+6 Danis Nielsen
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Гнида редкостная.
Два моменти: 1 - на 41 хв 1-го тайму і 2-й - на 35-й 2-го.
Пасу нема. Взагалі.
Якби не П*ятов - рахунок був би астрономічним.
Времена сборной Лобановского, Беланова, Раца, Евтушенко, Заварова, Дасаева, Блохина, Алейникова, Чивадзе,Протасова, Литовченко, Яковенко, Яремчука, Кузнецова, Бессонова ушли в прошлое и навсегда.
22.01.1986 Іспанія - СРСР 2:0
Це щось непристойне?