У зоні ООС 6 вересня загинув прикарпатець Тарас Кубійович, - глава Городенківського об'єднання ветеранів Човганюк (оновлено)

На Донбасі загинув житель села Вільхівці Городенківського району Івано-Франківської області Тарас Кубійович.

Про це в Facebook повідомив голова ГО "Городенківське районне об'єднання учасників АТО" Михайло Човганюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна триває ... За інформацією з фронту російсько-української війни, маємо 200-го. Сьогодні загинув житель села Вільхівці Городенківського району Кубійович Тарас", - йдеться в публікації.

За словами Човганюка, Кубійович неодноразово захищав Батьківщину зі зброєю в руках.

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Пізніше стало відомо, що Тарас Степанович Кубійович народився в 1970 році, був молодшим сержантом, військовослужбовцем 14-ї ОМБр.

За даними пресцентру ООС, Кубійович загинув унаслідок прицільного ворожого вогню зі стрілецької зброї по українських захисниках неподалік від Причепилівки на Луганщині.

Нагадаємо, в зведенні Об'єднаних сил станом на 18:00 говорилося, що поблизу населеного пункту Красногорівка ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17. Унаслідок обстрілу зазнав поранення військовослужбовець Збройних сил України, який усував наслідки пожежі. Крім того, двоє українських захисників, обходячи осередок вогню в "сірій зоні", підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника. Також 6 вересня на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14, яка прямувала до місця гасіння районі населеного пункту Новгородське. В результаті підриву двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив із посиланням на власні джерела, що від пострілу снайпера найманців РФ під Кримським в Новоайдарському районі загинув військовослужбовець ЗСУ.

Пізніше штаб ОС поінформував, що противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів ОС недалеко від Причепилівки на Луганщині. Один військовослужбовець Збройних сил України зазнав поранень, несумісних із життям.