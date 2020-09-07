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Саакашвілі: Я повністю підтримую Зеленського. Ніяких спільних проєктів з Богданом створювати не збираюся

Саакашвілі: Я повністю підтримую Зеленського. Ніяких спільних проєктів з Богданом створювати не збираюся

Міхеіл Саакашвілі спростував можливість створення найближчим часом партійного проєкту з Андрієм Богданом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"У мене з Андрієм дружні відносини, рівно так само як і з багатьма іншими з різними політичними бекграундами. У себе вдома, за дружнім столом, я можу обговорювати будь-які теми з ким завгодно", - написав він.

Саакашвілі зазначив, що ніяких спільних політичних і партійних проєктів я з Андрієм Богданом найближчим часом він створювати не збирається: "Це не заважає нашому спілкуванню".

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"Політично моя позиція абсолютно зрозуміла. Я повністю підтримую Президента Зеленського і намагаюся бути корисним народу України в розробці перетворень і реформ, чим і активно зараз займаюся.

Я підтримую багатьох перспективних, особливо молодих політиків і з команди Зеленського, і в цілому по Україні. Я дуже хочу, щоб це нове покоління було більш успішним, ніж всі попередні", - додав він.

Експрезиденту Саакашвілі довелося виправдовуватися після того, як 6 вересня на своїй сторінці в Facebook екскерівник Офісу президента України Андрій Богдан опублікував знімок разом з Міхеілом Саакашвілі і народним депутатом від "Слуги народу" Єлизаветою Ясько з підписом: "Є цікавий розклад на Київські вибори!!!".

Саакашвілі: Я повністю підтримую Зеленського. Ніяких спільних проєктів з Богданом створювати не збираюся 01

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) Богдан Андрій (425)


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Топ коментарі
+27
Саакашвілі: Я повністю підтримую Зеленського. Ніяких спільних проєктів з Богданом створювати не збираюся - Цензор.НЕТ 3894
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07.09.2020 08:12
+26
"Саакашвили: Я полностью поддерживаю Зеленского." - Друг врага Украины - враг Украины! Саакомразь!
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07.09.2020 08:09
+23
Ну що, міходрочери, чи правильно діяли прикордонники, коли цього наркомана грузинського в Україну не пускали? І чи дуоюрні більшість грузин, які не йдуть йому допомогти прорватися через власний кордон? Наркоман деградує дуже швидко. Спостерігати - маєте можливість. І не лише за Міхо, але й за Найвеличнішим.
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07.09.2020 08:30
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Так вже розпорядилася доля, що я ріс з майбутнми негідниками - вбивцями, рецидивістами, алкоголіками, маргіналами. Це були мої товариші, і навіть друзі. Я підтримував їх, а вони мене. Але я зними порвав будь-які контакти. І не те що за стіл, а на одне поле з ними с... не сяду. Так само щодо тих, хто сповідує ідеї рускава міра. Я не маю друзів серед прихильників рускава міра. А Порошенко в приватному житті дружить з Медведчуком, і обнімається з Путіним. Для Яценюка, Азаров - взірець мужчини. Для Саакашвілі - Богдан, та Порошенко є друзями. В мене питання - що це за фігня?
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08.09.2020 09:16 Відповісти
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