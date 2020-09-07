Саакашвілі: Я повністю підтримую Зеленського. Ніяких спільних проєктів з Богданом створювати не збираюся

Міхеіл Саакашвілі спростував можливість створення найближчим часом партійного проєкту з Андрієм Богданом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"У мене з Андрієм дружні відносини, рівно так само як і з багатьма іншими з різними політичними бекграундами. У себе вдома, за дружнім столом, я можу обговорювати будь-які теми з ким завгодно", - написав він.

Саакашвілі зазначив, що ніяких спільних політичних і партійних проєктів я з Андрієм Богданом найближчим часом він створювати не збирається: "Це не заважає нашому спілкуванню".

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"Політично моя позиція абсолютно зрозуміла. Я повністю підтримую Президента Зеленського і намагаюся бути корисним народу України в розробці перетворень і реформ, чим і активно зараз займаюся.

Я підтримую багатьох перспективних, особливо молодих політиків і з команди Зеленського, і в цілому по Україні. Я дуже хочу, щоб це нове покоління було більш успішним, ніж всі попередні", - додав він.

Експрезиденту Саакашвілі довелося виправдовуватися після того, як 6 вересня на своїй сторінці в Facebook екскерівник Офісу президента України Андрій Богдан опублікував знімок разом з Міхеілом Саакашвілі і народним депутатом від "Слуги народу" Єлизаветою Ясько з підписом: "Є цікавий розклад на Київські вибори!!!".