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Новини Агресія Росії проти України
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Ситуація на Донбасі загострилася: за добу один український воїн загинув, ще одного поранено. Ворог застосовував АГС і гранатомети, - штаб

Ситуація на Донбасі загострилася: за добу один український воїн загинув, ще одного поранено. Ворог застосовував АГС і гранатомети, - штаб

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил загострилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

"Минулої доби, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року. Чергами з автоматичного станкового гранатомета ворог обстріляв позиції українських захисників поблизу Красногорівки. У результаті обстрілу поранення зазнав військовослужбовець Збройних Сил України. Воїну вчасно надали медичну допомогу та доправили його до лікувального закладу", - сказано в повідомленні.

На іншій ділянці фронту противник відкрив прицільний вогонь зі стрілецької зброї по українських захисниках неподалік від Причепилівки, що на Луганщині. В результаті обстрілу один український військовослужбовець загинув.

Також за минулу добу російські окупаційні війська двічі здійснили і провокаційні постріли з підствольного гранатомета в районі населеного пункту Шуми.

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"Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - сказано в повідомленні.

З початку поточної доби, 7 вересня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігався по всій лінії розмежування.

Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції.

Ситуація на Донбасі загострилася: за добу один український воїн загинув, ще одного поранено. Ворог застосовував АГС і гранатомети, - штаб 01

Автор: 

обстріл (28392) Донбас (22355) втрати (4394) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+55
А что применил главнокомандующий с утра? Айкосик или дорожку?
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07.09.2020 08:15
+40
оно еще спит только начало девятого утра
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07.09.2020 08:17
+33
Ситуация на Донбассе обострилась: за сутки один украинский воин погиб, еще один ранен. Враг применял АГС и гранатометы, - штаб - Цензор.НЕТ 265
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07.09.2020 08:20
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А что применил главнокомандующий с утра? Айкосик или дорожку?
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07.09.2020 08:15 Відповісти
оно еще спит только начало девятого утра
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07.09.2020 08:17 Відповісти
всю ночь играл на рояле
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07.09.2020 08:20 Відповісти
В две руки....с Мендель или с Леночкой?
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07.09.2020 13:01 Відповісти
и как обычно - хреном...
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07.09.2020 16:35 Відповісти
Главпредатель! Подлежит показательной лютой смерти.
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07.09.2020 08:24 Відповісти
Дозу
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07.09.2020 08:54 Відповісти
дорожку задул и помассажировал носик
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07.09.2020 09:14 Відповісти
А ты,походу,галопередольчику хапонул
и дальше "мультики" смотришь
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07.09.2020 09:17 Відповісти
Немецкая швайна - тебе какое дело до Украины или ты как фрау Меркель проявляешь озабоченность (
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07.09.2020 13:34 Відповісти
Може вже на мет перейшов, кока його може вже не торкає
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07.09.2020 11:39 Відповісти
Ситуация на Донбассе обострилась: за сутки один украинский воин погиб, еще один ранен. Враг применял АГС и гранатометы, - штаб - Цензор.НЕТ 265
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07.09.2020 08:20 Відповісти
"Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции Источник: https://censor.net/ru/n3217882 Контролируют под личним контролем ЗЕ ? Вже доконтролірувався невдаха ... Якщо контролюють, то звідки беуться безглузді невиправдані втрати ? Два варіанта 1. Така політична воля ЗЕвлади щоб у нас було побільше втрат, а "в той сторони" небуло зовсім - ну щоб задобрити +уйла ; 1. Військове керівництво непрофесійне, як і вся ЗЕвлада. Для генералів важливо догодити бубачкє ніж подбати про життя і здоровя українських бійців
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07.09.2020 08:23 Відповісти
Ну і де курва той сакрушительний и ришитильний атвет з усіх видів озброєнь про що говорив Кравченко ??? як ви вже задрали тупим струсом повітря пі@дуни хренови ...
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07.09.2020 08:25 Відповісти
Не було команди від говнокомандуючого. Воно обісралось і мовчить як риба апльод.
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07.09.2020 08:30 Відповісти
Брехня. Найвеличніший закінчив війну і вже мЬІр.
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07.09.2020 08:28 Відповісти
Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции.

Особенно убитые и раненые благодаря ЗЕ все контролируют.
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07.09.2020 08:28 Відповісти
Гєо Ланос зірвавсь і обматюкав владу. Реакція зеленьского - миттєва. Окупанти знов вбили українських військових. Реакція зеленьского відсутня більше доби
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07.09.2020 08:28 Відповісти
Инициализация завершилась и клоун превратился в упыря,как и лукашеску.Зелемирие,которое они называют политическим процесом требует жертв,а точнее человеческих жертвоприношений гундявому клоуну,которые происходят под руководством главного жреца зермака.Конца этим риуальным убийствам не будет пока существует зеленая власть. Журавель оказался не последней жертвой.
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07.09.2020 08:49 Відповісти
**** квартальная, что там в ОСС, "пока без потерь", не стреляют уже, а гнида с Банковой? как там тварь "нужнопростопрекратитьстрелять" говнище криворожское?
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07.09.2020 08:29 Відповісти
Наказанием за гражданскую пассивность является власть Злодеев.
Платон.знаменитый Античный философ
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07.09.2020 08:30 Відповісти
Зебіли, шо за уїбанів ви обрали у владу?
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07.09.2020 08:32 Відповісти
Увидевши Мир в глазах Убийцы и Террориста ,Зеленский сам себя убил...
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07.09.2020 08:33 Відповісти
Він убитий кожен день!
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07.09.2020 08:36 Відповісти
в шоколадном глазе ***** клоун увидел мир.
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07.09.2020 10:23 Відповісти
"Ситуация на Донбассе обострилась: за сутки один украинский воин погиб, еще один ранен. Враг применял АГС и гранатометы, - штаб" - всеобщее перемирие Зеленского уже закончилось окончательно?
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07.09.2020 08:36 Відповісти
Турецкие дроны Байрактар купленые у Эрдогана немедленно на передовую,нечего их хранить на Волыни,оттуда никто не нападет...
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07.09.2020 08:39 Відповісти
"Просто нужно не стрелять" Тварь зелебобная, а ели бы это сдохла его Ленка?
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07.09.2020 08:48 Відповісти
У порохоботов сегодня праздник, торговые партньоры Питра вернули должок...
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07.09.2020 08:51 Відповісти
В тебе свято півтора року, як зелена *****, отримала по суті з рук олігархів "владу".
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07.09.2020 09:08 Відповісти
Из рук украинского народа!!!
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07.09.2020 09:57 Відповісти
скажи пожалуйста, а нарочитая безграмотность это что? это должно усилить эффект твоего вскукарека?
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07.09.2020 09:12 Відповісти
Ну ты же порохобот одарённый, придумай что нибудь, а у меня работы много....
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07.09.2020 09:15 Відповісти
Твоя праця, кацаповилупок, одна-відсмоктувати у зЕлупи...
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07.09.2020 16:48 Відповісти
Что на єтот раз зеуйобок проблеет?
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07.09.2020 08:51 Відповісти
Погиб провокационо. Не системно.
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07.09.2020 08:55 Відповісти
Путіну мир не потрібен, він як Гітлер відчуває, що ********** Захід боїться війни, і орда маленькими кроками захоплює все нові і нові території, а тим більше, коли Україну інфіковано агентурою ФСБ зокрема і найвищі державні органи, а влада в руках профанів і неуків, тому оці порушення є тиском на ТГК в Мінську, що урвати собі ласий шмат від переговорів з зеленими поражкенцями. З такими мерзотниками треба розмовляти мовою війни, шкодити РФ не тільки на Донбасі і в Криму, а скрізь де є їх ординські інтереси, в Африці, на Б-Сході. Не сидіти сиднями і не "пєрєстать стрелять", а навпаки давати достойну відповідь окупанту, що підвищить моральну стійкість військ.
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07.09.2020 08:57 Відповісти
Уважаемые граждане Украины!
Год назад я рассказывал о том, как каждое мое утро начинается с смс-сообщения от Генерального штаба Украины. Смс о количестве раненых и погибших за минувшие сутки на передовой. Цифры бывают разными, и только одно сообщение делает утро добрым. Раненых - ноль. Погибших - ноль.
Сегодня, 29-й день подряд, у меня и всей нашей Украины утро действительно хорошее. Да, перед нами стоит много новых вызовов. Но сегодня - 29 дней, как на востоке Украины у нас нет боевых потерь...
29 дней, как украинские города и села не хоронят своих героев...
И сегодня, в 29-й день перемирия, в 29-ю годовщину независимости Украины мы все просим Бога только об одном - пусть дни тишины станут месяцами. Месяца - годами. Года - веками, а потом тысячелетиями. Мира, согласия и процветания украинской земли.
И мы верим, что это точно наступит...
(из выступления Зеленского ко Дню Независимости)

Только душевнобольной может думать, что оккупанты пришли в Украину, что бы мириться... ага
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07.09.2020 08:57 Відповісти
"Только душевнобольной может думать, что оккупанты пришли в Украину, что бы мириться... ага" - Отнюдь! Вражеский троян в нашем тылу может так не думать, конечно (ибо знает правду), но так говорить.
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07.09.2020 09:03 Відповісти
Уже без сомнений, Зеленский будет привлечен к уголовной ответственности - дело времени.
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07.09.2020 09:05 Відповісти
Нет,его просто сожгут
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07.09.2020 09:18 Відповісти
Зараз сюди прибіжить куча зебілів і скаже "Ва фсьом винават Парашенко".
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07.09.2020 09:13 Відповісти
Уже кажуть:Ето парашенка дагаварілся с путіним.
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07.09.2020 09:52 Відповісти
На донбасі загинуло троє українських воїнів. Спочивайте з миром, Герої.Ситуація на Донбасі загострилася: за добу один український воїн загинув, ще одного поранено. Ворог застосовував АГС і гранатомети, - штаб - Цензор.НЕТ 2115
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07.09.2020 09:22 Відповісти
Если бы небыло перемирия погибло бы 30.... Чем недовольна?
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07.09.2020 09:55 Відповісти
Чуєш, припарене, я не знаю що було б. Я знаю, що є.
І знаю, що лише вражина може назвати вбивство українців "перемирием".
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07.09.2020 10:00 Відповісти
У каждого своё горе! Но тебя понять можно, от тебя до войны 600 км и до тебя точно не долети.....
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07.09.2020 10:07 Відповісти
А может, уже освободили бы весь Донбас и Крым за это время?
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07.09.2020 10:11 Відповісти
Ты тоже хочешь сходить войной на паРашку?
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07.09.2020 10:20 Відповісти
Если бы ТЫ сидела в окопе, ТЕБЕ бы было не все равно перемирие или нет! И тебе, я смотрю, без разницы сколько парней погибает 1 или 30 ,"какаяразница"???
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07.09.2020 10:34 Відповісти
Не тобі, плісняве про "окопи". та "какую разницу" тут розповідати.
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07.09.2020 10:37 Відповісти
Понятно, птичка с мусрки! "Пусть все умрут за мою идею" вот бы было здорово, да?
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07.09.2020 10:49 Відповісти
Та всім зрозуміло, що ти підкацапник. В твоїх мріях немає зашкварених 30 орків, лише українські воїни. А ну так. Як же українці будуть шкварити кацапів, коли у них забрали зброю, щоб не зірвати "перемириє". Для тебе життя одного українського воїна не дуже й важливе. Воно ж не твоє.
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07.09.2020 11:00 Відповісти
""""Та всім зрозуміло, що ти підкацапник. В твоїх мріях немає зашкварених 30 орків, лише українські воїни""" ------ какая же ты МРАЗЬ!!!!!!!
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07.09.2020 11:07 Відповісти
Згинь, потворо.
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07.09.2020 11:13 Відповісти
Що це за набір слів? Яке відношення він має до твоїх вавок, по "передбаченню ймовірного майбутнього", та реалій "пліснявого премирия"?
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07.09.2020 10:36 Відповісти
Знову в ОПУ скажуть - Там мир, а солдат просто задихнувся димом, коли тушив суху траву замість МНС, яке святкувало день сурка.
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07.09.2020 09:27 Відповісти
Який запопадливий і обережненький текст зведення ...
Страшно писати ? І є ще совість ставити Слава Україні ?

Співчуття родинам воїнів, яких вбили окупанти.
Одужання пораненим.

ЮБ вчора писав, що підірвалася цистерна, яка їхала на поміч гасити пожежу,двоє поранених. Про них не написано. І ще додав (то на фб), що на узгодження відкриття вогню (наші десь там стрельнули) пішло дві години.
До речі, багато хлопців-ветеранів і просто користувачів скаржаться, що на сторінці ООС їх забанили. Ось так.
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07.09.2020 09:34 Відповісти
Адепты Сывочёлого, а если бы не было перемирия так вообще никто бы не погиб?
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07.09.2020 09:54 Відповісти
Это типа Осел тут не при чем..не при чем..приемм..
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07.09.2020 10:10 Відповісти
Ну это ты у Осла и спроси..., если найдёшь говорящего!
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07.09.2020 10:19 Відповісти
И ШО там ЗЕнаполеон,всё под микроскопом рассматривает и видит мир в глазах )(уйла???
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07.09.2020 10:01 Відповісти
Ситуація на Донбасі загострилася: за добу один український воїн загинув, ще одного поранено. Ворог застосовував АГС і гранатомети, - штаб - Цензор.НЕТ 7274Хто з них зрадник? Хтось один, чи всі разом?
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07.09.2020 10:44 Відповісти
Усі!!!
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07.09.2020 16:52 Відповісти
схоже на те.
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07.09.2020 20:58 Відповісти
А Зе влада знову ЧОРНЕ НАЗИВАЄ БІЛИМ
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07.09.2020 11:41 Відповісти
Стало известно имя воина, погибшего вчера, 6 сентября, в результате обстрелов со стороны русских террористов на Донбассе. В результате обстрелов со стрелкового оружия (снайпер) и гранатометов погибли два воина.
Сегодня стало известно имя одного из бойцов, погибшего в результате обстрелов.
Это уроженец Ольховки, Ивано-Франковской области Тарас Кубийович. Он пошел защищать страну в первые дни войны. У воина осталась мама, брат, сестра и маленькая дочь.
Ситуація на Донбасі загострилася: за добу один український воїн загинув, ще одного поранено. Ворог застосовував АГС і гранатомети, - штаб - Цензор.НЕТ 3249

Ситуація на Донбасі загострилася: за добу один український воїн загинув, ще одного поранено. Ворог застосовував АГС і гранатомети, - штаб - Цензор.НЕТ 4531

..
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07.09.2020 12:14 Відповісти
Вечная память.
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07.09.2020 13:06 Відповісти
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!

Ситуація на Донбасі загострилася: за добу один український воїн загинув, ще одного поранено. Ворог застосовував АГС і гранатомети, - штаб - Цензор.НЕТ 1855
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07.09.2020 12:30 Відповісти
В качестве кого наши военнослужащие на передовой? В качестве живых мишеней. Если наш ублюдочек не даст команду на огонь, то так каждый день будут убивать наших.
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07.09.2020 13:05 Відповісти
Зеленский должен ответить за предательство армии и народа Украины. Украинских воинов убивают, а загранотряды зеленского не дают возможности ответить врагу, ради пиар-перемирия президента ЗЕро
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07.09.2020 13:05 Відповісти
Ситуація на Донбасі загострилася: за добу один український воїн загинув, ще одного поранено. Ворог застосовував АГС і гранатомети, - штаб - Цензор.НЕТ 8171
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07.09.2020 13:10 Відповісти
а что зеленое дерьмо, продолжает искать мир, падло.
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07.09.2020 15:39 Відповісти
а что зеленое дерьмо, продолжает искать мир, падло.
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07.09.2020 15:46 Відповісти
Нажаль це було лише питання часу... Слава Україні! Смерть російським окупантам й особливо путлеру!
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07.09.2020 19:12 Відповісти
«Я же гаварыл, что надо перестать стрелять, ведь у глазах Путина я видел мир!».
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07.09.2020 19:53 Відповісти
 
 