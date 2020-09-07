Ситуація на Донбасі загострилася: за добу один український воїн загинув, ще одного поранено. Ворог застосовував АГС і гранатомети, - штаб
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил загострилася.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.
"Минулої доби, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року. Чергами з автоматичного станкового гранатомета ворог обстріляв позиції українських захисників поблизу Красногорівки. У результаті обстрілу поранення зазнав військовослужбовець Збройних Сил України. Воїну вчасно надали медичну допомогу та доправили його до лікувального закладу", - сказано в повідомленні.
На іншій ділянці фронту противник відкрив прицільний вогонь зі стрілецької зброї по українських захисниках неподалік від Причепилівки, що на Луганщині. В результаті обстрілу один український військовослужбовець загинув.
Також за минулу добу російські окупаційні війська двічі здійснили і провокаційні постріли з підствольного гранатомета в районі населеного пункту Шуми.
"Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - сказано в повідомленні.
З початку поточної доби, 7 вересня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігався по всій лінії розмежування.
Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції.
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и дальше "мультики" смотришь
Особенно убитые и раненые благодаря ЗЕ все контролируют.
Платон.знаменитый Античный философ
Год назад я рассказывал о том, как каждое мое утро начинается с смс-сообщения от Генерального штаба Украины. Смс о количестве раненых и погибших за минувшие сутки на передовой. Цифры бывают разными, и только одно сообщение делает утро добрым. Раненых - ноль. Погибших - ноль.
Сегодня, 29-й день подряд, у меня и всей нашей Украины утро действительно хорошее. Да, перед нами стоит много новых вызовов. Но сегодня - 29 дней, как на востоке Украины у нас нет боевых потерь...
29 дней, как украинские города и села не хоронят своих героев...
И сегодня, в 29-й день перемирия, в 29-ю годовщину независимости Украины мы все просим Бога только об одном - пусть дни тишины станут месяцами. Месяца - годами. Года - веками, а потом тысячелетиями. Мира, согласия и процветания украинской земли.
И мы верим, что это точно наступит...
(из выступления Зеленского ко Дню Независимости)
Только душевнобольной может думать, что оккупанты пришли в Украину, что бы мириться... ага
І знаю, що лише вражина може назвати вбивство українців "перемирием".
Страшно писати ? І є ще совість ставити Слава Україні ?
Співчуття родинам воїнів, яких вбили окупанти.
Одужання пораненим.
ЮБ вчора писав, що підірвалася цистерна, яка їхала на поміч гасити пожежу,двоє поранених. Про них не написано. І ще додав (то на фб), що на узгодження відкриття вогню (наші десь там стрельнули) пішло дві години.
До речі, багато хлопців-ветеранів і просто користувачів скаржаться, що на сторінці ООС їх забанили. Ось так.
Сегодня стало известно имя одного из бойцов, погибшего в результате обстрелов.
Это уроженец Ольховки, Ивано-Франковской области Тарас Кубийович. Он пошел защищать страну в первые дни войны. У воина осталась мама, брат, сестра и маленькая дочь.
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