Ситуація на Донбасі загострилася: за добу один український воїн загинув, ще одного поранено. Ворог застосовував АГС і гранатомети, - штаб

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил загострилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

"Минулої доби, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року. Чергами з автоматичного станкового гранатомета ворог обстріляв позиції українських захисників поблизу Красногорівки. У результаті обстрілу поранення зазнав військовослужбовець Збройних Сил України. Воїну вчасно надали медичну допомогу та доправили його до лікувального закладу", - сказано в повідомленні.

На іншій ділянці фронту противник відкрив прицільний вогонь зі стрілецької зброї по українських захисниках неподалік від Причепилівки, що на Луганщині. В результаті обстрілу один український військовослужбовець загинув.

Також за минулу добу російські окупаційні війська двічі здійснили і провокаційні постріли з підствольного гранатомета в районі населеного пункту Шуми.

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"Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - сказано в повідомленні.

З початку поточної доби, 7 вересня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігався по всій лінії розмежування.



Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції.