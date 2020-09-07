Кулеба про перенесення переговорів ТКГ з Мінська: "Ми дивимося на можливі альтернативи"

Україна розглядає можливі альтернативи Мінську як майданчику для переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі, оскільки за сукупністю факторів він може стати неприйнятним для цієї ролі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Нагальної потреби в тому, щоб прямо зараз переносити "мінський процес" з Мінська, немає. Але ми безумовно розуміємо, що така потреба у будь-який момент може виникнути. І тому ми дивимося на можливі альтернативи. Але має настати сукупність факторів. Не обов’язково для ухвалення цього рішення, потрібно російські війська вводити. Можуть статися інші події, які зроблять Мінськ більш неприйнятним для розміщення там платформ, мінського переговорного майданчика", - зазначив він.

Міністр уточнив, що ці події можуть бути "і гуманітарного, і політичного, і правозахисного, і розвідувального, і безпекового характеру".

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"Треба на це дивитися комплексно. Якщо ми скажемо, якщо Росія введе війська, тоді ми перенесемо "Мінськ", то це таке звуження маневру для самих себе. Потрібно комплексно дивитися на розвиток ситуації в Білорусі", - зазначив Кулеба.