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Новини Агресія Росії проти України
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Кулеба про перенесення переговорів ТКГ з Мінська: "Ми дивимося на можливі альтернативи"

Кулеба про перенесення переговорів ТКГ з Мінська:

Україна розглядає можливі альтернативи Мінську як майданчику для переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі, оскільки за сукупністю факторів він може стати неприйнятним для цієї ролі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Нагальної потреби в тому, щоб прямо зараз переносити "мінський процес" з Мінська, немає. Але ми безумовно розуміємо, що така потреба у будь-який момент може виникнути. І тому ми дивимося на можливі альтернативи. Але має настати сукупність факторів. Не обов’язково для ухвалення цього рішення, потрібно російські війська вводити. Можуть статися інші події, які зроблять Мінськ більш неприйнятним для розміщення там платформ, мінського переговорного майданчика", - зазначив він.

Міністр уточнив, що ці події можуть бути "і гуманітарного, і політичного, і правозахисного, і розвідувального, і безпекового характеру".

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"Треба на це дивитися комплексно. Якщо ми скажемо, якщо Росія введе війська, тоді ми перенесемо "Мінськ", то це таке звуження маневру для самих себе. Потрібно комплексно дивитися на розвиток ситуації в Білорусі", - зазначив Кулеба.

Автор: 

перемовини (2866) Мінськ (828) Кулеба Дмитро (3604) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+4
Путіну мир не потрібен, він як Гітлер відчуває, що ********** Захід боїться війни, і орда маленькими кроками захоплює все нові і нові території, а тим більше, коли Україну інфіковано агентурою ФСБ, зокрема і найвищі державні органи, а влада в руках профанів і неуків, тому оці порушення є тиском на ТКГ в Мінську, що урвати собі ласий шматок від переговорів з зеленими пораженцями. З такими мерзотниками треба розмовляти мовою війни, шкодити РФ не тільки на Донбасі і в Криму , а скрізь де є їх рашиські інтереси: в Африці, на Б-Сході. Не сидіти сиднями і триндіти оте "пєрєстать стрелять", а навпаки давати достойну відповідь окупанту, що підвищить моральну стійкість військ. Чи на вимогу прокремлівської олігархії збільшити торгівлю з ОРДЛО? Як це вже інспірує агентура гешефтних мерзотників.
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07.09.2020 08:58
+4
Кулеба про перенесення переговорів ТКГ з Мінська: "Ми дивимося на можливі альтернативи" - Цензор.НЕТ 1798
З таким говнокомандуюим багато навоюєш.
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07.09.2020 09:04
+2
много слов и ни..уя не понятно как у бубочки...
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07.09.2020 08:50
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Ну плутайте назву домовленостей та місце їх проведення. У статті мова йде про останнє.
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07.09.2020 09:50 Відповісти
много слов и ни..уя не понятно как у бубочки...
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07.09.2020 08:50 Відповісти
Бубочка мечтает о переговорах в самООм Кремле.
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07.09.2020 10:15 Відповісти
Анекдот... Говорит как то теща зятю-мол хочу я затек-чтобы ты похоронил меня в Кремлевской стене..возле Мавзолея- самого Ленина.... зять послушал помолчал почухал затылок и говорит теще- ну ладно что то придумаем и сделаем.. и ушел.... прошла неделя зять дома не появляется, пропадает где -то.... прибегает зять домой весь взмыленный и с порога кричит теще- все теща... решил я вашу просьбу уважил..завтра в 12 похороны ваши в Кремлевской стене.... теща вытаращив глаза говорит зятю как завтра!!!!???? я же еще живая.. зять ей да не знаю как но сказали завтра 12 дня -значит завтра в 12 дня...
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07.09.2020 10:41 Відповісти
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07.09.2020 10:44 Відповісти
Путіну мир не потрібен, він як Гітлер відчуває, що ********** Захід боїться війни, і орда маленькими кроками захоплює все нові і нові території, а тим більше, коли Україну інфіковано агентурою ФСБ, зокрема і найвищі державні органи, а влада в руках профанів і неуків, тому оці порушення є тиском на ТКГ в Мінську, що урвати собі ласий шматок від переговорів з зеленими пораженцями. З такими мерзотниками треба розмовляти мовою війни, шкодити РФ не тільки на Донбасі і в Криму , а скрізь де є їх рашиські інтереси: в Африці, на Б-Сході. Не сидіти сиднями і триндіти оте "пєрєстать стрелять", а навпаки давати достойну відповідь окупанту, що підвищить моральну стійкість військ. Чи на вимогу прокремлівської олігархії збільшити торгівлю з ОРДЛО? Як це вже інспірує агентура гешефтних мерзотників.
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07.09.2020 08:58 Відповісти
Кулеба про перенесення переговорів ТКГ з Мінська: "Ми дивимося на можливі альтернативи" - Цензор.НЕТ 1798
З таким говнокомандуюим багато навоюєш.
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07.09.2020 09:04 Відповісти
Это что в мовкву приехал в глаза смотреть?
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07.09.2020 09:27 Відповісти
"Но должна наступить совокупность факторов." Источник: https://censor.net/ru/n3217887

Правильно! Дочекайтеся, доки в Мінську не приб'ють кравчучку з фомкою, а тоді вже переносьте... Скажімо до Тбілісі... І Міхо призначте членом тієї делегації
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07.09.2020 09:23 Відповісти
Та давайте лучше в Кишинев.
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07.09.2020 10:45 Відповісти
Тбілісі гарне місто, але там забагато мокшан. Мені більш до вподоби Анкара, або Варшава.
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07.09.2020 09:36 Відповісти
Сепаратисты не въездные в страны Евросоюза, выбор небольшой,казахстан,турменистан,узбекистан,киргизия,монголия.Такие родные и близкие русскому сердцу названия.
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07.09.2020 09:52 Відповісти
Ну з сепарами ніхто і не збирався розмовляти, а "говорящюю лошадь" и "пуйло" в Евросоюз впустять, цього досить для трехсторонніх перемов.
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07.09.2020 11:18 Відповісти
Почитайте кто в них учавствует. Последний пример:

Мінський протокол (також Мінська тристороння угода, Мінське перемир'я, Мінськ-1[1]) - угода про тимчасове перемир'я[2] у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року[3]. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Посол Гайді Тальявіні, Другий Президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники самопроголошених ДНР Олександр Захарченко та ЛНР Ігор Плотницький
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07.09.2020 11:30 Відповісти
Уважно читайте документ, а не коментарі до нього. Тристоронні перемови і три сторони його підписали, Україна та Россія як сторони кофлікту та ОБСЕ як посередник. Останні два підписи це свідки, або поняті. Ними можуть бути будь хто з тих, кому можно перебувати на теріторії Евросоюзу. Ні прояких представників, а тим більше самопроголошених в документі мови не ідесться.
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07.09.2020 11:37 Відповісти
Так эти "свідки" в любом документе фигурируют, и Россия их постоянно проталкивает, и не пойдет на то,что бы их небыло.
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07.09.2020 11:45 Відповісти
Не в любом документе, а только в одном и то без упоминания кто эти типочки вообще, кто их уполномочивал и кого они представляют. Таких понятых по объявлению я тебе найду сколько хочешь и даже с пропиской в Евросоюзе. За сотку поставят подпись на любом документе даже не читая.
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07.09.2020 13:40 Відповісти
Так, але кацапи на це не підуть, а наші зекулєби з ними погодяться.
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07.09.2020 09:53 Відповісти
Австрия подойдёт!
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07.09.2020 10:05 Відповісти
Эта кулеба заведёт нас в халэпу!
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07.09.2020 11:09 Відповісти
Мінськ це вже без п'яти хвилин територія ворожої Україні паРаші .І Білоруська європейська суверенна держава ось-ось перетвориться на бридку кацапську колонію. А значить треба обов'язково перенести майданчик переговорів ТКГ в дійсно нейтральну країну, яка не буде підкоряться проклятій Москві, і не буде як безправна кацапська колонія паРаші злочинно голосувати з Кремлем в унісон проти України ",
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07.09.2020 12:45 Відповісти
 
 