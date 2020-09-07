В Україні за добу 2 174 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 138 068 осіб

В Україні станом на ранок понеділка, 7 вересня, зафіксовані 2 174 нові випадки зараження.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 6 вересня повідомлялося про 2 107 нових випадків, 5 вересня - про рекордні 2 836 випадків захворювання, 4 вересня - про 2 723 нові випадки, 3 вересня - про 2 430 нових випадків, 2 вересня - про 2 495 нових випадків, 1 вересня - про 2 088 нових випадків.

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становила на ранок понеділка 138 068 осіб.

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Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (244), Львівській (186), Тернопільській (165), Чернівецькій (163), Івано-Франківській (161), Одеській (142), Харківській (139), Сумській (105) і Рівненській (102) областях.















