УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10681 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 624 9

В Україні за добу 2 174 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 138 068 осіб

В Україні за добу 2 174 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 138 068 осіб

В Україні станом на ранок понеділка, 7 вересня, зафіксовані 2 174 нові випадки зараження.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 6 вересня повідомлялося про 2 107 нових випадків, 5 вересня - про рекордні 2 836 випадків захворювання, 4 вересня - про 2 723 нові випадки, 3 вересня - про 2 430 нових випадків, 2 вересня - про 2 495 нових випадків, 1 вересня - про 2 088 нових випадків.

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становила на ранок понеділка 138 068 осіб.

Читайте: Від сьогодні в Україні набуло чинності нове карантинне зонування: перелік регіонів

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (244), Львівській (186), Тернопільській (165), Чернівецькій (163), Івано-Франківській (161), Одеській (142), Харківській (139), Сумській (105) і Рівненській (102) областях.

В Україні за добу 2 174 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 138 068 осіб 01
В Україні за добу 2 174 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 138 068 осіб 02
В Україні за добу 2 174 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 138 068 осіб 03
В Україні за добу 2 174 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 138 068 осіб 04
В Україні за добу 2 174 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 138 068 осіб 05
В Україні за добу 2 174 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 138 068 осіб 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Схоже, процес поширення епідемії стабілізувався. Тобто, вийшов на рівень, що відповідає природньому, поширенню. Без будь-якого спротиву. Чи протиепідемічних заходів. Отак воно й буде. Зате нарешті, маємо приблизні цифри, які можна прийняти за нульову точку розрахунку. 2 - 2,5 тисяч інфікованих на день. Якщо менше 2 тисяч - епідемія спадає. Більше 2,5 - зростає.
показати весь коментар
07.09.2020 08:54 Відповісти
На этой неделе 3 увидим. Запомните этот твит (с)
показати весь коментар
07.09.2020 08:58 Відповісти
Как похолодает, будет 4 тыс в день. Запомните этот твист.
показати весь коментар
07.09.2020 13:24 Відповісти
Яке там стабілізувався? Кожного тижня нові антирекорди. А неділя і понеділок завжди мали найнижчі значення, так історично склалося. Подивимося що буде до кінця тижня. Мій прогноз буде більше 3000.
показати весь коментар
07.09.2020 08:59 Відповісти
Просто выходные были. Во вторник-среду увидим очередные рекорды.
Зебильный народ не поумнел. Маски игнорит, ведь короны нет. Пока лично зебил не заболеет, то короны нет.
показати весь коментар
07.09.2020 08:59 Відповісти
Это вчерашнии цифры ))) и как можно эту цифру понять " умерли с начала пандемии 2 8776 человек" ....умерли 28 т ?
показати весь коментар
07.09.2020 09:32 Відповісти
Зебильё врёт шо дышит - это их природное состояние. Статистика по Днепру на 8,09 - 18 человек. У придурков - 50!!! Эти козлы в школу ходили? Или только Трускавец.
Быдло избиратель устроил праздник жизни в Украине!
показати весь коментар
07.09.2020 11:14 Відповісти
чукча не читатель? сегодня 7 число. и шо 50? Приборы?
показати весь коментар
07.09.2020 13:29 Відповісти
Давайте ка прибавим оптимизма Александру Васильевичу примером Франции.На 10.07 было болеющих 62360.А на вчера болеющих 206606.То есть больше в 3 с лишним раза.У нас 25898 против 72585,то есть меньше чем в 3 раза.
У нас борются лучше чем во Франции.
показати весь коментар
07.09.2020 15:32 Відповісти
 
 