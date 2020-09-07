В Україні за добу 2 174 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 138 068 осіб
В Україні станом на ранок понеділка, 7 вересня, зафіксовані 2 174 нові випадки зараження.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Днем раніше, 6 вересня повідомлялося про 2 107 нових випадків, 5 вересня - про рекордні 2 836 випадків захворювання, 4 вересня - про 2 723 нові випадки, 3 вересня - про 2 430 нових випадків, 2 вересня - про 2 495 нових випадків, 1 вересня - про 2 088 нових випадків.
Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становила на ранок понеділка 138 068 осіб.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (244), Львівській (186), Тернопільській (165), Чернівецькій (163), Івано-Франківській (161), Одеській (142), Харківській (139), Сумській (105) і Рівненській (102) областях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зебильный народ не поумнел. Маски игнорит, ведь короны нет. Пока лично зебил не заболеет, то короны нет.
Быдло избиратель устроил праздник жизни в Украине!
У нас борются лучше чем во Франции.