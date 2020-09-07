Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 27,2 млн, кількість жертв досягла 887,5 тис. осіб

Станом на ранок 7 вересня у світі зареєстрували 231 553 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4 129 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 27 293 825 випадків інфікування, з них 231 553 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 887 557 людей, з них 4 129 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 19,3 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Перу. Україна як і раніше на 25-му місці цього рейтингу.

Так найбільше хворих на коронавірус у США - 6 460 250 (+ 31 110); Індії - 4 202 562 (+91 723); Бразилії - ​​4 137 606 (+14 606); Росії - 1 025 505 (+ 5 195); Перу - 689 977 (+ 6 275).

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Лідерами за кількістю летальних випадків є США - 193 250; Бразилія - ​​126 686; Індія - 71 687; Мексика - 67 326; Велика Британія - 41 551.

Найбільше видужали в США - 3 725 970, Бразилії - 3 317 227, Індії - 3 247 297, Росії - 840 949, Південній Африці - 563 891.