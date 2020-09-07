Смертність у Білорусі за перше півріччя 2020 року побила п'ятирічний рекорд, - ООН. ІНФОГРАФІКА

У Білорусі в червні 2020 року кількість смертей на 3753 випадки перевищила минулорічні показники за той самий місяць. Смертність за перше півріччя цього року побила п'ятирічний рекорд, випливає з статистичних даних ООН за перше півріччя 2020 року.

У статистичній системі Організації Об'єднаних Націй (ООН) опубліковано дані щодо смертності в Білорусі за перше півріччя 2020 року. З них випливає, що смертність за підсумками першого півріччя побила п'ятирічний рекорд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на tut.by.

Варто підкреслити, що в даних ООН не вказана причина смертності. Відповідно, не можна однозначно сказати, що зростання смертності пов'язане з епідемією коронавірусу або іншими захворюваннями. Однак за цими даними видно, що в 2020 році з лютого кількість смертей поступово збільшується, досягаючи найбільшої позначки в червні. Якщо в 2019 році в червні було 9263 смерті, то в червні 2020 року - 13 016.

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За даними Міністерства охорони здоров'я Білорусі на 5 вересня, в цьому році в країні померли 705 осіб з коронавірусом. З початку поширення інфекції на 1 липня відомство повідомляло про 398 смертей пацієнтів з COVID-19.

Зі статданих ООН випливає, що в другому кварталі, на який припав пік поширення COVID-19, в Білорусі померло майже 35,9 тисяч осіб. Це на 5,6 тисячі осіб більше, ніж роком раніше. З 2015 по 2017 рік їхня кількість за підсумками другого кварталу не досягала 30 тисяч.





Зазначимо, що влада Білорусі відмовилися вводити карантинні обмеження у зв'язку з поширенням коронавірусу.