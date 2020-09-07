Смертність у Білорусі за перше півріччя 2020 року побила п'ятирічний рекорд, - ООН. ІНФОГРАФІКА
У Білорусі в червні 2020 року кількість смертей на 3753 випадки перевищила минулорічні показники за той самий місяць. Смертність за перше півріччя цього року побила п'ятирічний рекорд, випливає з статистичних даних ООН за перше півріччя 2020 року.
У статистичній системі Організації Об'єднаних Націй (ООН) опубліковано дані щодо смертності в Білорусі за перше півріччя 2020 року. З них випливає, що смертність за підсумками першого півріччя побила п'ятирічний рекорд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на tut.by.
Варто підкреслити, що в даних ООН не вказана причина смертності. Відповідно, не можна однозначно сказати, що зростання смертності пов'язане з епідемією коронавірусу або іншими захворюваннями. Однак за цими даними видно, що в 2020 році з лютого кількість смертей поступово збільшується, досягаючи найбільшої позначки в червні. Якщо в 2019 році в червні було 9263 смерті, то в червні 2020 року - 13 016.
За даними Міністерства охорони здоров'я Білорусі на 5 вересня, в цьому році в країні померли 705 осіб з коронавірусом. З початку поширення інфекції на 1 липня відомство повідомляло про 398 смертей пацієнтів з COVID-19.
Зі статданих ООН випливає, що в другому кварталі, на який припав пік поширення COVID-19, в Білорусі померло майже 35,9 тисяч осіб. Це на 5,6 тисячі осіб більше, ніж роком раніше. З 2015 по 2017 рік їхня кількість за підсумками другого кварталу не досягала 30 тисяч.
Зазначимо, що влада Білорусі відмовилися вводити карантинні обмеження у зв'язку з поширенням коронавірусу.
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А в Украине наоборот, смертность за первое полугодие 2020 года упала по отношению к соответствующему периоду прошлых лет.
есть только за 1 квартал
https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_bulletin/index_16961/
А для небольшой Беларуси прирост смертности 3000+ в месяц конечно впечатляет.
достаточно рассказать симптомы похожие на короновирус и гарантия что к тебе приедут
https://www.obozrevatel.com/abroad/v-oon-nazvali-otvetstvennyih-za-vodu-v-kryimu.htm Тут
https://censor.net/ru/video_news/3217737/razgovor_vracha_i_dispetchera_skoroyi_kievskoyi_oblasti_o_gospitalizatsii_patsientov_u_nego_pnevmoniya
Для сравнения год ВМВ в среднем уносил по 6,2 млн. жизней прямых потерь. То есть за первый год ковид унесет количество жизней, сопоставимое с 3 месяцами мировой бойни.
"В связи с высокой смертностью от COVID-19 - Срочно вводи жесткий карантин!"