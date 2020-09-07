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Смертність у Білорусі за перше півріччя 2020 року побила п'ятирічний рекорд, - ООН. ІНФОГРАФІКА

Смертність у Білорусі за перше півріччя 2020 року побила п'ятирічний рекорд, - ООН. ІНФОГРАФІКА

У Білорусі в червні 2020 року кількість смертей на 3753 випадки перевищила минулорічні показники за той самий місяць. Смертність за перше півріччя цього року побила п'ятирічний рекорд, випливає з статистичних даних ООН за перше півріччя 2020 року.

У статистичній системі Організації Об'єднаних Націй (ООН) опубліковано дані щодо смертності в Білорусі за перше півріччя 2020 року. З них випливає, що смертність за підсумками першого півріччя побила п'ятирічний рекорд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на tut.by.

Варто підкреслити, що в даних ООН не вказана причина смертності. Відповідно, не можна однозначно сказати, що зростання смертності пов'язане з епідемією коронавірусу або іншими захворюваннями. Однак за цими даними видно, що в 2020 році з лютого кількість смертей поступово збільшується, досягаючи найбільшої позначки в червні. Якщо в 2019 році в червні було 9263 смерті, то в червні 2020 року - 13 016.

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За даними Міністерства охорони здоров'я Білорусі на 5 вересня, в цьому році в країні померли 705 осіб з коронавірусом. З початку поширення інфекції на 1 липня відомство повідомляло про 398 смертей пацієнтів з COVID-19.

Зі статданих ООН випливає, що в другому кварталі, на який припав пік поширення COVID-19, в Білорусі померло майже 35,9 тисяч осіб. Це на 5,6 тисячі осіб більше, ніж роком раніше. З 2015 по 2017 рік їхня кількість за підсумками другого кварталу не досягала 30 тисяч.

Смертність у Білорусі за перше півріччя 2020 року побила пятирічний рекорд, - ООН 01
Смертність у Білорусі за перше півріччя 2020 року побила пятирічний рекорд, - ООН 02

Зазначимо, що влада Білорусі відмовилися вводити карантинні обмеження у зв'язку з поширенням коронавірусу.

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Топ коментарі
+12
Сектанти і тролі зараз розкажуть, що померли вони від звичайного грипу і пневмонії.
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07.09.2020 09:02
+4
Это говорит о том что смертность от Ковида тщательно скрывается.
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07.09.2020 09:23
+4
Ну так карантин действует на любые инфекции. Поэтому смертность и упала.
А для небольшой Беларуси прирост смертности 3000+ в месяц конечно впечатляет.
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07.09.2020 10:19
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Смертность в Беларуси за первое полугодие 2020 года побила пятилетний рекорд...

А в Украине наоборот, смертность за первое полугодие 2020 года упала по отношению к соответствующему периоду прошлых лет.
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07.09.2020 09:00 Відповісти
данных по смертности и причин смертности в Беларусии за полугодие нету,
есть только за 1 квартал
https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_bulletin/index_16961/
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07.09.2020 09:13 Відповісти
На сайте статистического ведомства для пролетариата нет данных за полугодие, а в ООН вынуждены давать - на международном уровне цирк никто не оценит и дубинкой по голове там никому не врежешь . . .
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07.09.2020 14:54 Відповісти
Ну так карантин действует на любые инфекции. Поэтому смертность и упала.
А для небольшой Беларуси прирост смертности 3000+ в месяц конечно впечатляет.
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07.09.2020 10:19 Відповісти
Сектанти і тролі зараз розкажуть, що померли вони від звичайного грипу і пневмонії.
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07.09.2020 09:02 Відповісти
У статистиці зазначено період по червень місяць цього року. В цей період вживались хоча би якісь карантинні заходи. З літа вже наші трохи позвикали, тож має бути зростання смертності. Хоча це все спекулятивно.
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07.09.2020 09:10 Відповісти
Типовий аргумент штунди. Нічого, що ковід визнано у всьому світі.
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07.09.2020 09:46 Відповісти
людей стало меньше умирать потому что скорые стали чаще приезжать из за короновируса,
достаточно рассказать симптомы похожие на короновирус и гарантия что к тебе приедут
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07.09.2020 09:48 Відповісти
На них кирпичи падали. А так все нормуль у тарана.
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07.09.2020 11:21 Відповісти
откуда в ООН данные если Беларусь их не публиковала?
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07.09.2020 09:05 Відповісти
оттуда же, откуда и по другим странам... они сами передают эти данные в ООН, при этом могут их не публиковать.
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07.09.2020 09:13 Відповісти
ну если они сами передают так почему ООН не опубликовала причины смерти и возрастные группы?
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07.09.2020 09:15 Відповісти
очевидно, что эти данные (причина смертности и возрастные группы) не передавались
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07.09.2020 09:16 Відповісти
так же само можно сказать что и смертность за 2 квартал не передавалась
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07.09.2020 09:39 Відповісти
Вы точно статью читали? Первый же график включает 1 и 2 кварталы
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07.09.2020 09:47 Відповісти
В отличии от вашего комментария который просто перенасыщен фактами, аргументами и достоверными данными подтвержденным несколькими источниками с безупречной репутацией
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07.09.2020 09:40 Відповісти
А что в Беларуси вообще публикуют? Кроме брехни.
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07.09.2020 10:56 Відповісти
"Представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Єлизабет Троссел сказала, что за обеспечение жителей аннексированного Крыма питьевой водой должны отвечать как Украина, так и Россия." - Троссель = подлая мразь! Смертность в Беларуси за первое полугодие 2020 года побила пятилетний рекорд, - ООН - Цензор.НЕТ 3655Смертность в Беларуси за первое полугодие 2020 года побила пятилетний рекорд, - ООН - Цензор.НЕТ 7678
https://www.obozrevatel.com/abroad/v-oon-nazvali-otvetstvennyih-za-vodu-v-kryimu.htm Тут
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07.09.2020 09:05 Відповісти
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_civilian_33.shtml Статья 55 Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны.
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07.09.2020 09:14 Відповісти
В курсе. Поэтому меня и выбесил этот совершенно подлый и враждебный выпад т. н. оон!
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07.09.2020 09:23 Відповісти
просто тётка Конвенцию не читала. там свои зебилы есть.
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07.09.2020 09:44 Відповісти
Не "просто", а результат усилий врага в ооне.
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07.09.2020 09:45 Відповісти
а как там со смертностью в Конго?
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07.09.2020 09:10 Відповісти
Хай ковидиоты дальше рассказывают, шо нет в Беларуси никакой эпидемии.
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07.09.2020 09:15 Відповісти
Лукашеску о таких данных никому не рассказывал,туфтру не гоните
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07.09.2020 09:18 Відповісти
А это что?

https://censor.net/ru/video_news/3217737/razgovor_vracha_i_dispetchera_skoroyi_kievskoyi_oblasti_o_gospitalizatsii_patsientov_u_nego_pnevmoniya
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07.09.2020 09:31 Відповісти
Это говорит о том что смертность от Ковида тщательно скрывается.
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07.09.2020 09:23 Відповісти
"Убогие они, что с них взять..."
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07.09.2020 09:44 Відповісти
почему данные за 5 лет, а не за 10 или 100?
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07.09.2020 09:28 Відповісти
можете взять, кто Вам мешает?
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07.09.2020 10:31 Відповісти
Каждый год на автотрассах Мира погибает 1 миллион 250 000 человек.Смертность от Короны с Вирусом 0,25 % в Мировом масштабе...Это капля в море...
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07.09.2020 09:30 Відповісти
В Украине на сегодня текущая смертность от ковида в 5 раз выше текущей смертности от ДТП.
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07.09.2020 11:27 Відповісти
Логично. Но зебильно. Автотрассы никуда не делись, но к ним добавилось уже почти 900 тыс. смертей за 8 месяцев. А до конца года будет 1,4 млн. человек. И темпы растут.
Для сравнения год ВМВ в среднем уносил по 6,2 млн. жизней прямых потерь. То есть за первый год ковид унесет количество жизней, сопоставимое с 3 месяцами мировой бойни.
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07.09.2020 11:27 Відповісти
За 6 - 7 місяців епідемії вже загинуло майже 900 тисяч. Це 72% від тої цифри, яку ви назвали самі, а рік іще не закінчився. Так про яку там краплю в морі ви розповідає, великий математик?
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07.09.2020 12:51 Відповісти
На сегодня от коронавируса погибло около 900 тыс.Дождёмся конца года и сравним ещё раз.
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07.09.2020 15:45 Відповісти
ООН прямым текстом говорит Лукашенко:
"В связи с высокой смертностью от COVID-19 - Срочно вводи жесткий карантин!"
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07.09.2020 09:33 Відповісти
Всех ПРОЛЕТАЙрятцев МАВЗОЛЕЙНЫХ Путлера загнать в Карантин типа ГУЛАГ Джугашвили..,не то Майдан по морде получите...
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07.09.2020 09:36 Відповісти
Это значит что шесть лет назад в 2014 году без ковида смертоность была больше чем с ковидом сейчас в 2019. Дальше что? Что еще нам может предложить ковидная шушера. Дешевки тупые.
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07.09.2020 09:46 Відповісти
Вы где такое увидели?
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07.09.2020 09:48 Відповісти
В данной статье опубликованы данные с 2016 года по 2020. Данных по 2014 году здесь нет. О чем вы пишете вообще?
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07.09.2020 09:52 Відповісти
Это может так же значить что кто-то лапухнулся с заголовком
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07.09.2020 09:53 Відповісти
Был такой дедушка по фамилии Михаил Чечетов....любил говорить ..развели как котят...
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07.09.2020 09:53 Відповісти
А 5 років тому теж епідемія короновірусу була, чого рекорд було встановлено? Ніхто ж не заперечує цієї хвороби, виступають проти ідіотії з закриттям підприємств,заганяння людей в гетто під приводом епідемії.
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07.09.2020 10:39 Відповісти
"А 5 років тому теж епідемія короновірусу була, чого рекорд було встановлено?" - а кроме заголовка что-то почитать? В первоисточник сходить?
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07.09.2020 11:03 Відповісти
А у нас в Украине смертность в этом году продолжает снижаться. Все благодаря карантину. Сейчас карантин отменяют, плюс всякие тупые мэры отказываются выполнять требования МОЗ, плюс дебилы ездят без масок в маршрутках, в метро и электричках. Так что можем скоро начать догонять Беларусь.
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07.09.2020 13:34 Відповісти
 
 