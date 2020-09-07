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Сенцов про річницю визволення: День, який бажають пережити ще сотні українців у російському полоні

Сенцов про річницю визволення: День, який бажають пережити ще сотні українців у російському полоні

Український режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов висловився з приводу дня звільнення з російського полону і повернення в Україну.

Про це Сенцов написав у Facebook,  передає Цензор.НЕТ.

"7 вересня. День, заради якого треба було жити. День, якого чекали більше, ніж п’ять років. День, який бажають пережити ще сотні українців, які досі перебувають у полоні", - написав він.

Сенцов також подякував усім, хто не забував про українських політв'язнів.

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"Дякую усім, хто не забував про нас усі роки ув’язнення, боровся та витягнув з російських тюрем. Слава Україні!" - сказав режисер.

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Ось повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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07.09.2020 09:53 Відповісти
Зе и ко зрадныкы - украинских пленных освобождают.
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07.09.2020 20:45 Відповісти
 
 