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За добу COVID-19 виявили у 145 дітей та 77 медпрацівників, загалом - у 8 941 дитини та 12 069 медиків, - Степанов
За минулу добу в Україні було госпіталізовано 325 осіб з COVID-19.
Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 2 174 людини, з них 145 дітей і 77 медпрацівників. Було госпіталізовано 269 осіб. Зафіксовано 31 летальний випадок. Одужали 379 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 138 068 осіб, з них 8 941 дитина і 12 069 медпрацівника. Всього одужали 62 606 пацієнтів. 2 877 випадків летальних. За минулу добу всього був проведений 19 006 тестів, з них 15 224 методом ПЛР і 3 782 методом ІФА", - розповів Степанов.
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Вон, у нас в штате Виктория, Австралия, в коммуняцкой газетке "The Age" ограничения 4-го уровня с комендантским часом, продленные до конца ноября(!) одобряют:
"https://www.theage.com.au/national/victoria/don-t-listen-to-the-naysayers-dan-20200907-p55t3g.html Don't listen to the naysayers, Dan https://www.theage.com.au/national/victoria/don-t-listen-to-the-naysayers-dan-20200907-p55t3g.html
https://www.theage.com.au/national/victoria/don-t-listen-to-the-naysayers-dan-20200907-p55t3g.html
Victoria and Melbourne are more than an economy. We are a society and a community. We do not measure our success or failure only according to a balance sheet."
Мельбурн, пишут сявки про-китайские - это больше, чем экономика, это - общество.
Так что нефиг смотреть на баланс.
Оно и верно, с хр*на ли им на баланс штата Виктория (штат - банкрот) смотреть, когда сявки деньги из Китая прямо на свои банковские счета получают.
Тебе же платят, Степанов, за убийство экономики Украины?
Ведь платят же?
Так и пошли ту экономику Украины на три буквы, выполнишь задание по уничтожению Украины - да и отвалишь на "мадакаскар" или еще куда там в "италии".
А украинцы пусть на баланс тоже не смотрят, а привыкают праной солнечной питаться (на "гузки Байдена" в виде гуманитарной помощи не рассчитывают пусть, население штата Виктория, Австралия, в очереди за "гузками байдена" раньше их стоять будут, кроме того, нам гумка самой ЦРУ обещана в комментариях в СМИ).
Понял, Степанов?
Н*сри на баланс Украины, как "добрые" люди советуют.
Поскольку дурантин нашего коммуняки, премьера штата Виктория, Австралия, Дэна Эндрюса, обходится федералам в 300 миллионов баксов каждый день, то к перевыборам "коммуняки Дэна" в его "ценник" достигнет трети триллиона долларов (я подсчитывала). После чего "товарищ Дэн" выборы отменит из-за макароновируса, потому как опасно же голосовать при "пандемии", и федералы будут содержать Дэна, пока он не загнется от естественных, так сказать, причин, то есть от старости (или его не прибьет кто).
С такими темпами весь бюджет Австралии будет уходить на уплату процентов по кредитам, процентов по облигациям, которые так рьяно печатаются, и не будет ни пенсий государственных, ни медицины государственной, ни образования бесплатного.
Оно и правильно, нафига всё это нужно, когда идет "пандемия" ковида?
Причем здесь Украина, спросите вы?
А вы знаете, во сколько Украине обходится один день дурантина?
Не знаете?
А почему вы не знаете?
Шмыгаль со Степановым - п*здюки и боятся эти цифры огласить (а то их повесят)?