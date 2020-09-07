За добу COVID-19 виявили у 145 дітей та 77 медпрацівників, загалом - у 8 941 дитини та 12 069 медиків, - Степанов

За минулу добу в Україні було госпіталізовано 325 осіб з COVID-19.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 2 174 людини, з них 145 дітей і 77 медпрацівників. Було госпіталізовано 269 осіб. Зафіксовано 31 летальний випадок. Одужали 379 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 138 068 осіб, з них 8 941 дитина і 12 069 медпрацівника. Всього одужали 62 606 пацієнтів. 2 877 випадків летальних. За минулу добу всього був проведений 19 006 тестів, з них 15 224 методом ПЛР і 3 782 методом ІФА", - розповів Степанов.

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