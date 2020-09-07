Контррозвідка СБУ вивела з окупованої Донеччини колишнього найманця, який дав важливі свідчення про збройну агресію РФ в Україні. ВIДЕО

Контррозвідники Служби безпеки України вивели з тимчасово окупованої території Донецької області колишнього бойовика танкового батальйону терористичної організації "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначили у відомстві, чоловік надав важливі свідчення про конкретні обставини російської збройної агресії і військового забезпечення РФ бойовиків "ДНР". Зокрема, він повідомив СБУ про участь кадрових російських військових в координації дій найманців, постачання танків та іншої військової техніки з РФ, підготовку членів НЗФ інструкторами-військовослужбовцями ЗС РФ в таборах і на полігонах недалеко від Ростова-на-Дону.

Перевірка Служби безпеки України підтвердила, що він не брав безпосередньої участі в бойових діях і не скоював інших тяжких і особливо тяжких злочинів.

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З огляду на ці обставини, рішенням суду колишній бойовик звільнений від кримінальної відповідальності на підставі ч. 2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.