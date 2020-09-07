Кулеба їде в Румунію: в ході візиту він обговорить вбивство українського воїна і ситуацію з безпекою на Донбасі

Глава МЗС України Дмитро Кулеба під час візиту до Румунії обговорить з прем'єр-міністром і главою МЗС цієї країни вбивство українського військового на Донбасі і ситуацію з безпекою на сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав глава зовнішньополітичного відомства.

"Вирушаю зараз у давно запланований візит до Румунії, надійного партнера і друга України з яким у нас спільні погляди на безпекову ситуацію в регіоні. Але, чесно кажучи, подумки зовсім не там, а на лінії фронту на сході України, де вчора вороги вбили українського воїна, ще одного поранили", - написав він.

Кулеба підкреслив, що підступне вбивство українського воїна, кожна смерть і поранення, не залишаться безкарними ""Для досягненя цієї мети МЗС працює з нашими міжнародними партнерами. Дипломати якісно робили, роблять і робитимуть свою роботу з протидії російській агресії".

"Вже сьогодні і завтра говоритиму про вбивство українського військового та безпекову ситуацію на сході України на зустрічах у Бухаресті. Зокрема, з моїм румунським колегою Богданом Ауреску, з Прем‘єр-міністром Румунії Людовіком Орбаном і у виступі перед усіма румунськими послами за кордоном", - написав він.

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"Ми обов'язково переможемо", - додав глава МЗС.