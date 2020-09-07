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Румунія (1115) Донбас (22348) Кулеба Дмитро (3604)

Кулеба їде в Румунію: в ході візиту він обговорить вбивство українського воїна і ситуацію з безпекою на Донбасі

Кулеба їде в Румунію: в ході візиту він обговорить вбивство українського воїна і ситуацію з безпекою на Донбасі

Глава МЗС України Дмитро Кулеба під час візиту до Румунії обговорить з прем'єр-міністром і главою МЗС цієї країни вбивство українського військового на Донбасі і ситуацію з безпекою на сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав глава зовнішньополітичного відомства.

"Вирушаю зараз у давно запланований візит до Румунії, надійного партнера і друга України з яким у нас спільні погляди на безпекову ситуацію в регіоні. Але, чесно кажучи, подумки зовсім не там, а на лінії фронту на сході України, де вчора вороги вбили українського воїна, ще одного поранили", - написав він.

Кулеба підкреслив, що підступне вбивство українського воїна, кожна смерть і поранення, не залишаться безкарними ""Для досягненя цієї мети МЗС працює з нашими міжнародними партнерами. Дипломати якісно робили, роблять і робитимуть свою роботу з протидії російській агресії".

"Вже сьогодні і завтра говоритиму про вбивство українського військового та безпекову ситуацію на сході України на зустрічах у Бухаресті. Зокрема, з моїм румунським колегою Богданом Ауреску, з Прем‘єр-міністром Румунії Людовіком Орбаном і у виступі перед усіма румунськими послами за кордоном", - написав він.

Читайте: Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим через дії найманців РФ на Донбасі

"Ми обов'язково переможемо", - додав глава МЗС.

Кулеба їде в Румунію: в ході візиту він обговорить вбивство українського воїна і ситуацію з безпекою на Донбасі 01

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Топ коментарі
+10
С румынами этот цветной п-дик обсудит убийство нашего солдата! В чем секрет ,может мы чего то не знаем это были Румыны?
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07.09.2020 10:15
+6
А з конякою вже побалакав ? Чи турнула москальня ?
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07.09.2020 10:14
+5
А чего не в Оман?Румыния как и Оман имеет серьёзное влияние на конфликт в Украине!!!
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07.09.2020 10:16
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А з конякою вже побалакав ? Чи турнула москальня ?
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07.09.2020 10:14 Відповісти
С румынами этот цветной п-дик обсудит убийство нашего солдата! В чем секрет ,может мы чего то не знаем это были Румыны?
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07.09.2020 10:15 Відповісти
Просто попросит отомстить - стырить у них коня! С доски
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07.09.2020 11:06 Відповісти
А чего не в Оман?Румыния как и Оман имеет серьёзное влияние на конфликт в Украине!!!
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07.09.2020 10:16 Відповісти
Це якщо не можна стріляти у відповідь (і слідкують за цим), то їхнім снайперам навіть і маскуватися непотрібно.
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07.09.2020 10:20 Відповісти
С какого это обсуждать с Румынией?
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07.09.2020 10:23 Відповісти
Может как и выборы типа"по приколу"???
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07.09.2020 10:31 Відповісти
ну хоть с кем-нибудь! это зелёное унылое говно нигде слышать не хотят
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07.09.2020 10:38 Відповісти
"Спортлото" сейчас в Румынии....
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07.09.2020 10:30 Відповісти
И ещё говорят что нет внешнего управления!

Обговорить ситуацию на востоке едут на запад!

Жалуются вчерашнему оккупанту на сегодняшнего!
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07.09.2020 11:05 Відповісти
Да, "я офігів валєра". Зелений уряд - тупий і ще тупіший.
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07.09.2020 11:06 Відповісти
В Румунії, до речі, є ще багато совкового озброєння, комплектуючих та амуніції, яка може згодитись нашому війську...
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07.09.2020 11:26 Відповісти
Кулебу кинули в бій во спасєніе рєйтінга сцаря -віддали міжнародну активність на врємячко ...
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07.09.2020 12:01 Відповісти
Кажуть Єрмак тримає тупенького в теплій ванночці ,підливаючи теплих новин а Кулебі дозволили його ще й трішки повідмивати... Особисто сидів під час розмови ЗЕ с Лукашеску , потім особисто прийшов на ПРЯМИЙ ! ДО В(п)ОРОХА У КЛІТКУ! й клявся там Калнишу , що не зустрічв ще більш патріотичних лідерів ніж Єрмак й Вовка. Хоча, відмовившись (хитродипломатично) коментувати секретні справи спеців з їхніми операціями, дуже активно розповів як вони жорстко дали Луці підсрачник відкликавши посла - правда не зізнався , що то теж було відмивання Вовки після провалу спецопераціїї з вагнерівцями. МОЙ-ДО-ДИР - оперція по відмиванню рейтингу сцаря!
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07.09.2020 12:09 Відповісти
Прокуратура уже начала делопроизводство по поводу гибели нашего защитника?
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07.09.2020 14:00 Відповісти
Кулеба один из немногих патриотов в нынешней власти, респект.
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07.09.2020 17:40 Відповісти
 
 