УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11897 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
478 5
карантин (18171) МОЗ (5362) НСЗУ (313) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Медзаклади отримали близько 3,5 млрд грн за надання допомоги пацієнтам з COVID-19, - МОЗ

Медзаклади отримали близько 3,5 млрд грн за надання допомоги пацієнтам з COVID-19, - МОЗ

Національна служба здоров'я за квітень-липень виплатила медустановам близько 3,5 млрд грн за надання допомоги пацієнтам з COVID-19.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак у ході пресбрифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"НСЗУ у квітні-липні профінансувала близько 3,5 млрд грн за надання допомоги пацієнтам із COVID-19 та з підозрою. Зокрема, 2,5 млрд грн отримали медзаклади, що надають стаціонарну допомогу, 784 млн грн - 25 центрів екстреної-меддопомоги, 147 млн грн отримали медзаклади, в яких працюють мобільні бригади (935 медзакладів, 1,6 тис. мобільних бригад)", - сказала вона.

Окрім цього, заступник міністра додала, що НСЗУ укладає договори на перехідне фінансування з медзакладами, які за програмою медгарантій отримали менше фінансування, ніж за медсубвенцією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми повністю забезпечені тестами на коронавірус: щодня тестуємо 25 тис. осіб, - Степанов

"Понад 600 медзакладів подали заявки на перехідне фінансування від НСЗУ, 31 із них уже отримали позитивну відповідь від НСЗУ",- сказала Микичак.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Асфальтом по ходу...
показати весь коментар
07.09.2020 11:29 Відповісти
Степанов не ври! Деньги получило министерство, а помощь оказывали больницы и поликлиники. Вот когда покажешь перечень перечислений денег конкретным учреждениям, тогда тебе кто-то поверит. А то заврались ЗЕчинуши до крайности, полгода уже врете. Да и раньше правды было мало.
показати весь коментар
07.09.2020 11:32 Відповісти
Надо спросить у своей семейной врачихи - какую иномарку она себе купила
показати весь коментар
07.09.2020 11:50 Відповісти
Медучреждения получили около 3,5 млрд грн за предоставление помощи пациентам с COVID-19

и именно поэтому, количество заражённых будет неуклонно расти...
Именно врачи, получающие премии за лечение короновирусных жизненно заинтересованы в увеличении количества "короновирусных"...
Записывают в статью - короновирусных, всех подряд больных обычным гриппом, ОРЗ, пневмонией, фальсифицируя тесты (за деньги)
показати весь коментар
07.09.2020 12:06 Відповісти
У меня знакомый лежит в больнице с коронавирусом. За три дня минус 12 тысяч. Кто сп###л деньги?
показати весь коментар
07.09.2020 19:32 Відповісти
 
 