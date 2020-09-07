Медзаклади отримали близько 3,5 млрд грн за надання допомоги пацієнтам з COVID-19, - МОЗ

Національна служба здоров'я за квітень-липень виплатила медустановам близько 3,5 млрд грн за надання допомоги пацієнтам з COVID-19.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак у ході пресбрифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"НСЗУ у квітні-липні профінансувала близько 3,5 млрд грн за надання допомоги пацієнтам із COVID-19 та з підозрою. Зокрема, 2,5 млрд грн отримали медзаклади, що надають стаціонарну допомогу, 784 млн грн - 25 центрів екстреної-меддопомоги, 147 млн грн отримали медзаклади, в яких працюють мобільні бригади (935 медзакладів, 1,6 тис. мобільних бригад)", - сказала вона.

Окрім цього, заступник міністра додала, що НСЗУ укладає договори на перехідне фінансування з медзакладами, які за програмою медгарантій отримали менше фінансування, ніж за медсубвенцією.

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"Понад 600 медзакладів подали заявки на перехідне фінансування від НСЗУ, 31 із них уже отримали позитивну відповідь від НСЗУ",- сказала Микичак.