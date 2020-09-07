Щоб розвантажити центр Києва від автівок на кожному в’їзді у місто мають бути перехоплювальні парковки, – Борислав Береза
Борислав Береза назвав три складові для розв’язання проблеми з відсутністю достатньої кількості парковок у центрі Києва
Щоб розв'язати проблему з паркуванням та заторами в центрі Києва необхідно створити повноцінні перехоплювальні парковки на в'їздах в столицю та припинити віддавати території, відведені під паркомісця, забудовникам.
Про це лідер "Екопартії" та претендент на посаду Київського міського голови Борислав Береза заявив під час ефіру на 24 каналі.
"Є три складові для розв’язання проблеми з відсутністю парковок у центрі Києва. Перше – мають бути перехоплювальні парковки. Велика кількість людей щодня приїжджає до Києва на роботу на власних автівках. Перехоплювальні парковки повинні бути на кожному в’їзді у місто. Друге – Києву потрібна електронна система керування містом, як у великих містах по всьому світу. І третє – потрібно організовувати нові парковки. Виділяти нові місця, а не будувати на територіях, що відведені під парковки, ТРЦ, як у випадку з Метроградом", – сказав Борислав Береза.
Політик також заявив про необхідність посилення покарання за неправильне паркування у центрі Києва.
"Щоб розвантажити центр міста автівки, які залишають на дорозі і які потім перешкоджають руху, потрібно евакуйовувати. Українці в інших країнах Європи – найчемніші водії, ніколи не порушують правила, бо вони знають скільки штрафів заплатять. Потрібно навчити людей так само поводити себе вдома", – підкреслив політик.
Будь ласка, зачекайте...
один в кременчуге...
они разгрузят и киев и днепр с их не-до-мостами
Потрібно створювати робочі місця колгоспникам коло їхніх хат, щоб не перлися до Києва щодня.
Но такое количество транзита через столицу могли допустить только наши негодяи от власти.
Р.С. Дача в Осокорках с 1989.
Всем нужны только деньги. А люди？- Люди？ А хто ето？
С: Я знаю что вам делать. Вы должны стать ёжиками.
М: Но мы же мыши, как мы можем стать ёжиками?
С: Меня не волнует. Я придумала концепцию, а как вы её будете воплощать - не мои проблемы.
те, 2 моих моста разгрузят киев и днепр от транзита...будет две дальних объездных для этих городов
а еще избавиться от маршруток, заменив более вместительным транспортом...это уменьшит поток по мостам...
и еще раз, всё-таки, запустить городские электрички, оптимизировав их маршруты(не по кольцу, а короче и чаще) это тоже уменьшит поток по мостам
пригородные электрички довозить до метро лыбедская, выдубичи и левобережная а вместо двух новых мостов построить там хорошие развязки пригородной и городской электрички с метро, трамваем и тролл- и авто-бусом
и всем пассажирам дать единый билет
и тогда окажется, что мостов даже больше, чем нужно
Киев - столица , центр которого расположен между двумя горами , там трудно разрулить ситуацию
Многие киевляне работают С одной стороны, а живут с другой , и у многих работа связана с разъездами
КАКИЕ БЛИН ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИЕ ПЛОЩАДКИ ?
Вы хотите, чтобы женщины таскали детей и их портфели и сумки ? ВЫ ВООБЩЕ НЕ ОРИЕНТИРУЕТЕСЬ В ЖИЗНИ КИЕВЛЯН. !!!!!
ЗАПОМНИТЕ ЭТО
только потом БЕЗГРАМОТНЫЕ МЭРЫ НЕ ВНИКЛИ В ЖТИ ПРОЕКТЫ
Киев идеален для тоннелей
Киев имеет все возможности :
- грамотных проектировщиков,
- Киевметрострой с опытом в 70 лет , с техникой и специалистами
ПРОСТО НЕТ УМНОЙ ВЛАСТИ И ЕЩЁ ЕСТЬ ГЛУПЦЫ ТИПА БЕРЕЗЫ , которые несут бред
Почему ?
Потому что человек с области приехал в Киев на парковку и что дальше ?
Пешком ?
Вообще-то все в Украине делается через сраку .
А как это делают в загнивающем западе ?
Вот пример Копенгаген .
Взяли ещё лет 60 назад построили железною дорогу от Копенгагена в разные стороны на 50 километров и пустили электрички каждые 10 минут , а не рабочие время 20 минут .
А теперь что бы было , если от Киева построить железною дорогу хоть на 50 километров ? Сколько бы людей нею пользовались ? И тогда не только меньше машин в Киеве , но и чистый воздух ? И ещё каждая машина заправляешься бензином который Украина покупает за валюту и сколько бы ещё и валюты экономили ?
Нет у Козлов которые хотят рулить глобального мышления
Надо строить железною дорогу и что бы люди уезжали в пригород Киеве и имели возможность без проблем на электричке приехать до Киева .
Когда люди с Копенгагена уезжают жить в пригород , где не шума , где чистый воздух , где спокойненько , и легко им добраться до Копенгагена благодаря этим электричкам , то украинцы все рвутся в Киев , где грязный воздух и т д
Возьмём площадь Шевченко & троллейбус до ближайшей станции до педалика ходил с интервалом 10 минут, теперь - 30 минут в пик и 120 минут в обычное время, за 6 лет не построено ни одной станции метро вообще!
На гостомельской трасее - аналогично, а строительство метро в нескольких км от нее отменили.
Надо побольше бетонных коробок и перевезти всех жителей ближайших областей в Киев!
Это - наша цель!
Слава педальному!
ДО КАКРЙ ПОРЫ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВАЯ СТАНЦИЯ НА ЛЬВОВСКОЙ ПЛОЩАДИ БУДЕТ НЕ ИМЕТЬ ВЫХОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ ?????
Какая сволочь купила себе Львоскую площадь. И не даёт возможность проложить выход ?
СТАНЦИЯ - ПРИЗРАК 😀😀😀 Кличко кстати тоже не заинтересовался ПОЧЕМУ ЗАМОРОЖЕНЫ ДЕНЬГИ КИЕВЛЯН НА ЖТОЙ СТАНЦИИ