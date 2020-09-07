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Київ (19115) транспорт (1353) Береза Борислав (152)

Щоб розвантажити центр Києва від автівок на кожному в’їзді у місто мають бути перехоплювальні парковки, – Борислав Береза

Щоб розвантажити центр Києва від автівок на кожному в’їзді у місто мають бути перехоплювальні парковки, – Борислав Береза

Борислав Береза назвав три складові для розв’язання проблеми з відсутністю достатньої кількості парковок у центрі Києва

Щоб розв'язати проблему з паркуванням та заторами в центрі Києва необхідно створити повноцінні перехоплювальні парковки на в'їздах в столицю та припинити віддавати території, відведені під паркомісця, забудовникам.

Про це лідер "Екопартії" та претендент на посаду Київського міського голови Борислав Береза заявив під час ефіру на 24 каналі.

"Є три складові для розв’язання проблеми з відсутністю парковок у центрі Києва. Перше – мають бути перехоплювальні парковки. Велика кількість людей щодня приїжджає до Києва на роботу на власних автівках. Перехоплювальні парковки повинні бути на кожному в’їзді у місто. Друге – Києву потрібна електронна система керування містом, як у великих містах по всьому світу. І третє – потрібно організовувати нові парковки. Виділяти нові місця, а не будувати на територіях, що відведені під парковки, ТРЦ, як у випадку з Метроградом", – сказав Борислав Береза.

Політик також заявив про необхідність посилення покарання за неправильне паркування у центрі Києва.

"Щоб розвантажити центр міста автівки, які залишають на дорозі і які потім перешкоджають руху, потрібно евакуйовувати. Українці в інших країнах Європи – найчемніші водії, ніколи не порушують правила, бо вони знають скільки штрафів заплатять. Потрібно навчити людей так само поводити себе вдома", – підкреслив політик.

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Топ коментарі
+8
До дня выборов мы услышим столько дельных советов, наслаждайтесь мгновением, это не надолго.
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07.09.2020 11:38
+6
Дурачок! Береза, смотри на проблему "ширше", сначала недоумки от власти прокладывают магистраль проспект Бажана через спальные микрорайоны （Позняки, жм Харьковский）, а потом удивляются, что 210-250 тысяч автомашин следуют транзитом через Киев, наполняя столицу （и живущих в ней） ядовитыми газами. Один недоумок пять лет рассказывает сказки про метро на Троешину, другой лопочет про парковки, но оба не видят, что Киеву нужна объездная дорога и новые мосты и развязки к ней.
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07.09.2020 11:37
+3
причем надо минимум 2 моста и нормальная окружная, а не это недоразумение которое есть сейчас
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07.09.2020 11:47
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Дурачок! Береза, смотри на проблему "ширше", сначала недоумки от власти прокладывают магистраль проспект Бажана через спальные микрорайоны （Позняки, жм Харьковский）, а потом удивляются, что 210-250 тысяч автомашин следуют транзитом через Киев, наполняя столицу （и живущих в ней） ядовитыми газами. Один недоумок пять лет рассказывает сказки про метро на Троешину, другой лопочет про парковки, но оба не видят, что Киеву нужна объездная дорога и новые мосты и развязки к ней.
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07.09.2020 11:37 Відповісти
причем надо минимум 2 моста и нормальная окружная, а не это недоразумение которое есть сейчас
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07.09.2020 11:47 Відповісти
поки вони її добудують вона вже опиниться в центрі міста
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07.09.2020 12:25 Відповісти
нужно 2 моста и подальше от киева...один в белой церкви-каневе-пирятине и
один в кременчуге...
они разгрузят и киев и днепр с их не-до-мостами
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07.09.2020 15:24 Відповісти
Проблема в том , что не только береза дурочек , но и люди которые голосуют за тех , кто решает так строить дороги ,
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07.09.2020 12:02 Відповісти
Увы. Гречка (+отсутствие мозгов) решает всё.
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07.09.2020 12:05 Відповісти
Об'їздна дорога для тих колгоспників, хто їздить до Києва щодня "бізнес робити" - це як зайцю стоп-сигнал. Надто коли вони дізнаються її довжину. )))
Потрібно створювати робочі місця колгоспникам коло їхніх хат, щоб не перлися до Києва щодня.
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07.09.2020 12:33 Відповісти
И я про это. Парковки мало что решат, те, кто привыкли быть за рулем, все равно где-нибудь приткнут машину, даже на тротуаре （у нас же никто с ними не борется, их называют ласковл "герой парковки", а не ублюдок, нарушающий правила и не уважающий других）
Но такое количество транзита через столицу могли допустить только наши негодяи от власти.
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07.09.2020 12:38 Відповісти
Весь транзит идет через Киев еще и потому что банально нет других дорог)
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07.09.2020 13:01 Відповісти
И я об этом. Никакие перехватывающие парковки ничего не решат. Этот Береза дилетант, и не только в инфраструктуре. Всякая пена и мусор всплывают, кушать хоца, а работать они не умеют.
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07.09.2020 13:05 Відповісти
Проспект был до застройки спальниками.
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07.09.2020 13:09 Відповісти
От этого стали умнее властные скоты, которые никогда не понимали, что сулит столице магистраль среди спальников и без окружных дорог?
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07.09.2020 13:13 Відповісти
Там спальников, отродясь небыло. Но я вас понимаю, ведь дали утвердить проект застройки.
Р.С. Дача в Осокорках с 1989.
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07.09.2020 13:22 Відповісти
Сегодня строят также: без генерального плана , без учета развития, без понимания того, каким должна быть среда обитания.
Всем нужны только деньги. А люди？- Люди？ А хто ето？
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07.09.2020 13:40 Відповісти
Друже, я поправил вас только по фактам - Бажана открылась, и была пустыня . А то что у нас стройбеспредел, я знаю
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07.09.2020 13:46 Відповісти
У меня до сих остались фотографии: Бажана, а по обе стороны горы песка. Так и думалось, понастроют кв.метры, но каково будет там жить людям？Недавно был в Дюссельдорфе, Берлине, вот где стараются обустраивать зоны отдыха, где умеют сохранять и использовать природные ландшафты. Наши умеют только воровать.
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07.09.2020 13:53 Відповісти
Купил там квартиру, с правой стороны. Там ещё норм. С левой- полный п-ц.
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08.09.2020 10:49 Відповісти
До дня выборов мы услышим столько дельных советов, наслаждайтесь мгновением, это не надолго.
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07.09.2020 11:38 Відповісти
Мля я сам такое написать могу! Но вот только будут ли ставить машины на эти перехватывающие парковки вот в чем вопрос? И вобще Береза там твоих побратимов лаптеногие убивают а ты про парковки! Не стыдно?!
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07.09.2020 11:39 Відповісти
Стыд?!! Стыд и Береза - абсолютно несовместимые понятия, как и совесть, честь, человеческое достоинство. Всякая погань вспывает перед выборами и начинает "любить народ" и киевлян.
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07.09.2020 11:49 Відповісти
побратымов он кинул еще в 2014-м в Иловайске.....и не береза он никакая....бляхер!
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07.09.2020 11:58 Відповісти
перехватывающие парковки ничего не решат . в первую очередь у водителей должны быть мозги . прется и жук и жаба в центр на своем тазике мороженки пожрать
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07.09.2020 11:39 Відповісти
Вынырнуло!
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07.09.2020 11:40 Відповісти
Скорее Всплыло.....
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07.09.2020 11:44 Відповісти
Дороги делайте дибилы.
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07.09.2020 11:41 Відповісти
Этот береза тоже хитросделанный и вашим и нашим, боится сородичей 🤢🤡💩🎪👃🏻🎹🦠обидеть
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07.09.2020 11:49 Відповісти
Однажды мыши, которым сильно надоело, что их хавают коты, собрались и решили отправить делегацию к Охеренно_Мудрой_Сове, живущей на Троещине на большой берёзе. Мол Сова умная, он что нибудь посоветует. Пришла делегация к СОве, изложила проблему. СОва думала-думала, а потом говорит мышам:
С: Я знаю что вам делать. Вы должны стать ёжиками.
М: Но мы же мыши, как мы можем стать ёжиками?
С: Меня не волнует. Я придумала концепцию, а как вы её будете воплощать - не мои проблемы.
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07.09.2020 11:51 Відповісти
А как разгрузить Киев от Зелени ты не знаешь !?.. .. А по поводу транспорта то нужно - новая обьездная, увеличить развязки в Киеве и построить хотя бы еще 2 моста...
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07.09.2020 11:53 Відповісти
2 моста - один в каневе на участке пирятин - б церковь и мост в кременчуге с участком дороги от новомосковска(или, как там его декоммунизовали)
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07.09.2020 15:29 Відповісти
это само собой , но я говорил о мостах в самом Киеве.
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07.09.2020 18:16 Відповісти
достроят этот мост с подола на воскресенку(сам не киевлянин и в киеве мосты не нужны...
те, 2 моих моста разгрузят киев и днепр от транзита...будет две дальних объездных для этих городов
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07.09.2020 19:09 Відповісти
я как Киевлянин скажу - и 3 моста именно Киеву не помогут!!! и это факт о котором тебе скажет любой автолюбитель Киева !!! а те что ты говоришь - это да..помогут транзитному транспорту и сильно..
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07.09.2020 19:50 Відповісти
вот...и тогда полосы транзитчиков на мостах и дорогах города достанутся киевским шоферам...
а еще избавиться от маршруток, заменив более вместительным транспортом...это уменьшит поток по мостам...
и еще раз, всё-таки, запустить городские электрички, оптимизировав их маршруты(не по кольцу, а короче и чаще) это тоже уменьшит поток по мостам
пригородные электрички довозить до метро лыбедская, выдубичи и левобережная а вместо двух новых мостов построить там хорошие развязки пригородной и городской электрички с метро, трамваем и тролл- и авто-бусом
и всем пассажирам дать единый билет
и тогда окажется, что мостов даже больше, чем нужно
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07.09.2020 21:50 Відповісти
да все верно ... но новые мосты нужны !!! после любой аварии на любом мосту через Днепр - пол Киева стоит в 10 ти бальных пробках...
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07.09.2020 22:56 Відповісти
Серьгу с левого на правое ухо переставь и все рассосется само собой.
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07.09.2020 11:54 Відповісти
Борислав, не будьте идиотом и нельзьте в вопросы в которых Вы не тянете
Киев - столица , центр которого расположен между двумя горами , там трудно разрулить ситуацию
Многие киевляне работают С одной стороны, а живут с другой , и у многих работа связана с разъездами
КАКИЕ БЛИН ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИЕ ПЛОЩАДКИ ?

Вы хотите, чтобы женщины таскали детей и их портфели и сумки ? ВЫ ВООБЩЕ НЕ ОРИЕНТИРУЕТЕСЬ В ЖИЗНИ КИЕВЛЯН. !!!!!
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07.09.2020 12:03 Відповісти
При мэре Омельченко институтом Киевметротоннель ( вроде) БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ 4 ТРАНСПОРТНЫХ ТОНЕЛЬ ПОД КИЕВСКИМИ ГОРАМИ
ЗАПОМНИТЕ ЭТО
только потом БЕЗГРАМОТНЫЕ МЭРЫ НЕ ВНИКЛИ В ЖТИ ПРОЕКТЫ
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07.09.2020 12:06 Відповісти
Большинство городов решают проблему разгрузки наземных дорог ТОННЕЛЯМИ - Париж , Барселона, Вена и т д
Киев идеален для тоннелей
Киев имеет все возможности :
- грамотных проектировщиков,
- Киевметрострой с опытом в 70 лет , с техникой и специалистами
ПРОСТО НЕТ УМНОЙ ВЛАСТИ И ЕЩЁ ЕСТЬ ГЛУПЦЫ ТИПА БЕРЕЗЫ , которые несут бред
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07.09.2020 12:09 Відповісти
Вы дело говорите, Специалист. Только вот в Укоаине кричи не кричи, все равно к власти приходят бездарные ублюдки.
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07.09.2020 13:55 Відповісти
Ой, какие все умные, когда на должность метят. Пусть лучше расскажет, как он слился в 2015-м, уступив добровольно победу на выборах Кличко.
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07.09.2020 12:05 Відповісти
бабло однако великая сила
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07.09.2020 12:13 Відповісти
Передайте березе , что он дурак и дурацкий его план .
Почему ?
Потому что человек с области приехал в Киев на парковку и что дальше ?
Пешком ?
Вообще-то все в Украине делается через сраку .
А как это делают в загнивающем западе ?
Вот пример Копенгаген .
Взяли ещё лет 60 назад построили железною дорогу от Копенгагена в разные стороны на 50 километров и пустили электрички каждые 10 минут , а не рабочие время 20 минут .

А теперь что бы было , если от Киева построить железною дорогу хоть на 50 километров ? Сколько бы людей нею пользовались ? И тогда не только меньше машин в Киеве , но и чистый воздух ? И ещё каждая машина заправляешься бензином который Украина покупает за валюту и сколько бы ещё и валюты экономили ?
Нет у Козлов которые хотят рулить глобального мышления
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07.09.2020 12:15 Відповісти
Они （бездарные козлы и ублюдки） способны только воровать.
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07.09.2020 13:56 Відповісти
И тут Остапа понесло...😁
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07.09.2020 12:21 Відповісти
Нельзя сам Киев размаривать без области в транспортной системы .
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07.09.2020 12:22 Відповісти
Что бы разгрузтиь центр Киев, Кабинет Министров с Охфисом Предателя Украины и ВР, а так же ВСЕ министерства и госконторы надо переселить на Троещину. И район облагородяд, и центр разгрузят.
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07.09.2020 12:25 Відповісти
В Дании так многие государственные органы отправили с Копенгагена в регионы
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07.09.2020 12:27 Відповісти
Зачем например офис укр зализныце в Киеве ? Отправить его в Шепетовку
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07.09.2020 12:31 Відповісти
В Дании за клоуна-наркомана не проголосуют!
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07.09.2020 13:02 Відповісти
В Дании постояло говорят что делать с загрязнением воздуха в Копенгагене , потому что в год от загрязнения воздуха умирает около 560 человек . Они уже 2 метро построили , и ограничили въезд машин в центр Копенгагена , а в Украине такие как берёза , вообще не думают о том сколько людей умирают от загрязнение воздуха в Киеве
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07.09.2020 12:37 Відповісти
Похоже он и сам поверил, что амплуа экоактивиста это его призвание...
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07.09.2020 12:38 Відповісти
Это рассчитано на дураков . Загрязнение воздуха в Киеве если сказать что катастрофически , то сказать ничего и где его план по этому ? Где вообще план по этому от всех ? И кличка ?
Надо строить железною дорогу и что бы люди уезжали в пригород Киеве и имели возможность без проблем на электричке приехать до Киева .
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07.09.2020 12:46 Відповісти
Пофиг. Лёню-космоса дважды выбирали за гречку, и нынешнего переизберут.
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07.09.2020 13:03 Відповісти
Въезд в определённые районы Киева и других городов -миллионников сделать очень дорогим и это прекрасно решит проблему.Именно так решают вопрос авто в настоящих европейских мегаполисах.Отдано предпочтение коммунальному,велосипедному транспортам и пешеходам.В Украине всё перевернуто с ног на голову.Пешеход -объект городского автосафари..Где это видано?.Дурдомище.
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07.09.2020 12:41 Відповісти
Что за бред , делать дорогим переезд в Киев ?
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07.09.2020 12:48 Відповісти
Въехать в центр Киева можно,скажем ,заплатив 200 долларов за каждый въезд.Это очень выгодно скажется на пробках и чистоте воздуха.Особенно будут выгодны месячные абонементы для жителей центра в размере 6000 долларов.Я бы с удовольствием погулял бы по такому Центру ,не озираясь по сторонам.
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07.09.2020 14:38 Відповісти
В Украине все через сраку .
Когда люди с Копенгагена уезжают жить в пригород , где не шума , где чистый воздух , где спокойненько , и легко им добраться до Копенгагена благодаря этим электричкам , то украинцы все рвутся в Киев , где грязный воздух и т д
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07.09.2020 12:53 Відповісти
Какая свежая мысль! Вот только кто обяжет автомобилистов оставлять там свои машины и двигаться дальше на нашем городском недотранспорте?
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07.09.2020 13:06 Відповісти
Для начала надо бы там иметь станцию метро или скоростного трамвая.
Возьмём площадь Шевченко & троллейбус до ближайшей станции до педалика ходил с интервалом 10 минут, теперь - 30 минут в пик и 120 минут в обычное время, за 6 лет не построено ни одной станции метро вообще!
На гостомельской трасее - аналогично, а строительство метро в нескольких км от нее отменили.
Надо побольше бетонных коробок и перевезти всех жителей ближайших областей в Киев!
Это - наша цель!
Слава педальному!
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07.09.2020 13:11 Відповісти
от Геническа и Бердянска и Мариуполя до Зап. Украины мы должны ехать через центр Киева, потому что другой дороги нет!!!
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07.09.2020 13:27 Відповісти
Капец, как не тема, так цензоровские писаки эксперты абсолютно во всем. Ну вот куда не плюнь цензоровские писаки тебе расскажут как нужно делать. Зато в жизни не одного спеца не найдешь нормального, не тупого и не рукожопого.
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07.09.2020 13:37 Відповісти
Кстати о станциях метро
ДО КАКРЙ ПОРЫ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВАЯ СТАНЦИЯ НА ЛЬВОВСКОЙ ПЛОЩАДИ БУДЕТ НЕ ИМЕТЬ ВЫХОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ ?????

Какая сволочь купила себе Львоскую площадь. И не даёт возможность проложить выход ?
СТАНЦИЯ - ПРИЗРАК 😀😀😀 Кличко кстати тоже не заинтересовался ПОЧЕМУ ЗАМОРОЖЕНЫ ДЕНЬГИ КИЕВЛЯН НА ЖТОЙ СТАНЦИИ
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07.09.2020 14:08 Відповісти
 
 