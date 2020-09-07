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Новини Репресії в Білорусі
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Санкції ЄС проти Білорусі набудуть чинності не пізніше 21 вересня, в списку близько 20 осіб, - МЗС Чехії

Санкції ЄС проти Білорусі набудуть чинності не пізніше 21 вересня, в списку близько 20 осіб, - МЗС Чехії

Європейські санкції проти Білорусі почнуть діяти не пізніше 21 вересня. До санкційного списку орієнтовно потраплять близько двадцяти осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі Чеського телебачення заявив міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек.

За його словами, на цей час у ЄС обговорюються масштабні санкції проти Білорусі, але в початковий список потрапить близько 20 прізвищ. Він зазначив, що санкції Євросоюзу набудуть чинності не пізніше 21 вересня.

"Ми закликали Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля прискорити процес затвердження", - зазначив Петржичек.

Він також додав, що Чехія готова підтримати розширення санкційного списку, якщо у ставленні влади Білорусі до протестувальників не буде позитивних змін.

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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявляв, що ЄС посилить санкції проти Білорусі якщо Лукашенко не відреагує на вимоги припинити масові затримання протестувальників і не налагодить загальнонаціональний діалог.

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Топ коментарі
+6
...всего 20 человек не дают восторжествовать справедливости. Оказывается, как мало надо.
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07.09.2020 11:59
+4
Им ваши санкции , как и ***** -« только на пользу !»
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07.09.2020 11:54
+4
против 20-ти человек..
Империя (ЕС) наносит ответный удар блд....
это пощечина всем протестующим на самом деле....
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07.09.2020 12:00
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Им ваши санкции , как и ***** -« только на пользу !»
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07.09.2020 11:54 Відповісти
Что то подсказывает что Лукашенко начать на эти санкции.
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07.09.2020 11:54 Відповісти
Жестоко!)
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07.09.2020 11:56 Відповісти
против 20-ти человек..
Империя (ЕС) наносит ответный удар блд....
это пощечина всем протестующим на самом деле....
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07.09.2020 12:00 Відповісти
...всего 20 человек не дают восторжествовать справедливости. Оказывается, как мало надо.
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07.09.2020 11:59 Відповісти
это те 20 которые приезжают в центр Минска по делам, и постоянно пропадают?
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07.09.2020 12:00 Відповісти
Скоро, на центральной площади Минска после 21 сентября Бацька продает картоху из за санкций.
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07.09.2020 11:59 Відповісти
Ekonomiceskije sankciji nado vesti,vot kak turkam predlozyli izza spora s grekami.Ili tut ix nekosajetsia.
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07.09.2020 12:02 Відповісти
Ты чё не можешь печатать не латиницей? В инете полно ссылок на клаву с укр\рус расскладкой
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07.09.2020 12:07 Відповісти
Я, конечно, извиняюсь, но, кажется, в аэропорту Жуляны приземлился рейсовый самолет Симферополь-Москва. Возможны варианты: 1. Flightradar в руках Кремля, 2. ФСб проводит свою спецоперацию с "вагнеровцами" или еще кем...
Санкции ЕС против Беларуси вступят в силу не позднее 21 сентября, в списке около 20 человек, - МИД Чехии - Цензор.НЕТ 3309
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07.09.2020 12:02 Відповісти
Моніка Зеленскі полетить до ***** щоб заглянутьвглаза.
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07.09.2020 12:29 Відповісти
За водичкой!!!
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07.09.2020 12:41 Відповісти
За водичкой!!!
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07.09.2020 12:41 Відповісти
Боже, точно пропала теперь Белорусь
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07.09.2020 12:06 Відповісти
Санкции за РБ нужно вводить только одному Кремлю - и чем глубже , тем лучше..
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07.09.2020 12:09 Відповісти
"ЕС ужесточит санкции против Беларуси если Лукашенко не отреагирует на требования прекратить массовые задержания"

А если прекратит, то санкций не будет. То есть, если Лукашенко прекратит задержания, например, сегодня, то за все задержания/избиения, происшедшие до сегодня, ЕС не собирается его наказывать. ЕС не следует забывать, что законы обычно не имеют обратной силы, то есть в законе не может появится требование наказания за преступления, совершённые до выхода закона. Поэтому правильно сегодня выдать один закон о начале отсчёта, а, например, 21 сентября можно выдать второй закон о санкциях за преступления, совершённые после сегодня - так закон обретёт обратную силу.
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07.09.2020 12:24 Відповісти
Тепер Лука не зможе полетіти в Австрію щоб попити кави. Який аблом!
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07.09.2020 12:27 Відповісти
Гейросоюз как был чмом, так и остался. Озабочленцы. До дупи тим 20 ваші санкції. Вони й так невиїздні.
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07.09.2020 12:28 Відповісти
прикалываются
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07.09.2020 12:39 Відповісти
Пожар и до тех тупорылых приколистов доберётся.
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07.09.2020 19:25 Відповісти
 
 