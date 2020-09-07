Санкції ЄС проти Білорусі набудуть чинності не пізніше 21 вересня, в списку близько 20 осіб, - МЗС Чехії
Європейські санкції проти Білорусі почнуть діяти не пізніше 21 вересня. До санкційного списку орієнтовно потраплять близько двадцяти осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі Чеського телебачення заявив міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек.
За його словами, на цей час у ЄС обговорюються масштабні санкції проти Білорусі, але в початковий список потрапить близько 20 прізвищ. Він зазначив, що санкції Євросоюзу набудуть чинності не пізніше 21 вересня.
"Ми закликали Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля прискорити процес затвердження", - зазначив Петржичек.
Він також додав, що Чехія готова підтримати розширення санкційного списку, якщо у ставленні влади Білорусі до протестувальників не буде позитивних змін.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявляв, що ЄС посилить санкції проти Білорусі якщо Лукашенко не відреагує на вимоги припинити масові затримання протестувальників і не налагодить загальнонаціональний діалог.
Будь ласка, зачекайте...
Империя (ЕС) наносит ответный удар блд....
это пощечина всем протестующим на самом деле....
А если прекратит, то санкций не будет. То есть, если Лукашенко прекратит задержания, например, сегодня, то за все задержания/избиения, происшедшие до сегодня, ЕС не собирается его наказывать. ЕС не следует забывать, что законы обычно не имеют обратной силы, то есть в законе не может появится требование наказания за преступления, совершённые до выхода закона. Поэтому правильно сегодня выдать один закон о начале отсчёта, а, например, 21 сентября можно выдать второй закон о санкциях за преступления, совершённые после сегодня - так закон обретёт обратную силу.