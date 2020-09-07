Київ і 17 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 7 вересня Київ і 17 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з даними МОЗ, у восьми регіонах лікарні заповнені більш ніж на 50%: це Київ, Вінницька, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Тернопільська, Чернівецька та Чернігівська області.
Крім того, захворюваність перевищує пороговий рівень у 18 регіонах країни: Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях . Найвища захворюваність на 100 000 осіб за два тижні - в Тернопільській (253,4), Чернівецькій (234,0), Івано-Франківській (173,8), Харківській (126) областях та Києві (109,7).
У всіх областях проводиться достатня кількість тестів.
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Стратегия Швеции по введению мягких ограничений в качестве борьбы с пандемией коронавирусной инфекции должна стать образцом для других стран в долгосрочной перспективе, заявил спецпосланник ВОЗ, доктор Дэвид Набарро в интервью новозеландской радиостанции Magic.
По его словам, ключом к победе над COVID-19 служит доверие между властями и населением. В Швеции, говорит Набарро, "правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству".
Жесткий карантин служит "грубым инструментом", который серьезно бьет по доходам граждан и малого бизнеса, подчеркнул спецпосланник организации.
Причем не по причине внесения изменений в Конституцию, а по причине того, что все большее количество областей игнорируют распоряжение центральной власти!
По его словам, ключом к победе над COVID-19 служит доверие между властями и населением. В Швеции, говорит Набарро, "правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству".
Жесткий карантин служит "грубым инструментом", который серьезно бьет по доходам граждан и малого бизнеса, подчеркнул спецпосланник организации.
Самоизоляция в Швеции носила рекомендательный, а не обязательный характер. В качестве ограничительных мер были приняты лишь запрет массовых мероприятий, запрет посещения домов престарелых и перевод студентов на дистанционное обучение.
При этом от шведов не требуется и не требовалось носить маски в общественных местах, а если они путешествовали в места, где фиксировалась вспышка пандемии, их не заставляли по приезде 14 дней сидеть на карантине.
Как эти 17 областей будут отвечать , если вы ГЛАВНЫЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТЕ ?
Вообще уже оборзели