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Житомир (564) ОДА (1623) Бунечко (52)

Приватний інвестор розглядає можливість будівництва міжнародного аеропорту в Житомирі, - голова ОДА Бунечко

Приватний інвестор розглядає можливість будівництва міжнародного аеропорту в Житомирі, - голова ОДА Бунечко

Глава Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко заявив, що йде робота з приватним інвестором, який серйозно розглядає побудову міжнародного аеропорту в Житомирі в рамках державно-приватного партнерства.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Щоб аеропорт міг працювати в рамках міжнародного аеропорту, треба добудувати злітно-посадкову смугу. Для її добудови нам необхідно 360 млн грн. Що ми робимо в цьому напрямі? Був передано певну ділянку місту. Ми зараз дуже активно працюємо з приватним інвестором, який серйозно розглядає побудову міжнародного аеропорту в рамках державно-приватного партнерства. Ідея навіть зробити тут вантажний хаб, щоб розвантажити Київ, аеропорти "Жуляни" та "Бориспіль", зробити тут хаб, щоб прилітати сюди і роз'їжджатися по Україні вже з вантажами", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Незаконного видобутку бурштину зараз у Житомирській області немає", - голова ОДА Бунечко

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Топ коментарі
+5
Китайцы выделят аж бегом. Янтарь в основном в Китай идет. И грузовик Ан-70 на заставке как бы подчеркивает предполагаемый профиль этого аэропорта...
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07.09.2020 12:34
+3
"Частный инвестор рассматривает возможность строительства международного аэропорта в Житомире" - почему в Житомире, а не в Умани?
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07.09.2020 12:40
+2
То другой инвестор.
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07.09.2020 12:42
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и АН-70 на заставке уже как тролинг.
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07.09.2020 12:28 Відповісти
Бунечко от бубочки недалеко падает
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07.09.2020 13:00 Відповісти
Бред. Ни один инвестор не выделит деньги, т.к. ВПП - это всегда госсобственность.
Инвестор может терминал построить, но полосу должно делать государство.
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07.09.2020 12:33 Відповісти
Китайцы выделят аж бегом. Янтарь в основном в Китай идет. И грузовик Ан-70 на заставке как бы подчеркивает предполагаемый профиль этого аэропорта...
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07.09.2020 12:34 Відповісти
АН не долетит, дозаправок много.....
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07.09.2020 12:40 Відповісти
Смотря какой АН.
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07.09.2020 12:41 Відповісти
Это конечно понятно....но Мрией или Антеем нерентабельно.
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07.09.2020 12:43 Відповісти
Зависит от загрузки...
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07.09.2020 12:43 Відповісти
Ан 178 дальность полетов 8 тысяч км.. с дополнительными баками до 10 тысяч 400 не пишите хренотень АН 132 лдальность 5 тысяч 600 это при полной закрузке с доп баками до 7400 км..
а такие мастодонты как Геркулес 130, А- 12, Бомбардире тем более без проблем а даже если и дозаправка да любой аэропорт с удовольствием заправит дозаправит за оплату транзитный груз тем более что попутно можно в точку дозаправки подбрасывать груз.. и брать с аэропорта вылета груз в конечную точку..
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07.09.2020 12:49 Відповісти
и да у Китая есть Боинг 737 и 777 грузовые КАРГО...
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07.09.2020 12:50 Відповісти
Чому Китай. На Житомирський аеропорт російський інвестор поклав руку.
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07.09.2020 14:19 Відповісти
Для турЬІстів з Ізраілю?
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07.09.2020 12:33 Відповісти
Прямые поставки грузовых чартерев с бурштыном!
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07.09.2020 12:39 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3217931/nezakonnoyi_dobychi_yantarya_seyichas_v_jitomirskoyi_oblasti_net_glava_oga_bunechko
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07.09.2020 12:43 Відповісти
Незаконной нет, но это не значит, что её нет вообще. Выдали бумажки копачам и всех делов.
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07.09.2020 12:48 Відповісти
"Частный инвестор рассматривает возможность строительства международного аэропорта в Житомире" - почему в Житомире, а не в Умани?
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07.09.2020 12:40 Відповісти
То другой инвестор.
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07.09.2020 12:42 Відповісти
Из Омана?
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07.09.2020 13:11 Відповісти
Не дорос! Это бизнес семьи Кучмы
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07.09.2020 13:19 Відповісти
есть уже в Умани...
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07.09.2020 12:46 Відповісти
Радянський військовий? А хіба там не "растащілі пліти со взльотной полоси"?©
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07.09.2020 16:06 Відповісти
як раз НІ !! тренуються курсанти на Л-39 інколи... а був випадок, міністри оборони України, США, і Снєгіріїї аварійно сіли в одному літаку...
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07.09.2020 16:20 Відповісти
Почему не в Жабокричеви?
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07.09.2020 14:10 Відповісти
Умань слишком велика))
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07.09.2020 22:40 Відповісти
Вот это я понимаю "Зе-губернатор"! А вы говорите, что нифига не делает. Переговоры ведет. И не с кем-нибудь, а с целым "частным инвестором"! Только Виталик, текст не до конца доучил. Помнится там по тексту было: "международный шахматный турнир" (а не какой-то вонючий грузовой хаб), "строительство гостинниц-небоскребов" и "столица автоматически переходит в ... Житомир?"
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07.09.2020 12:50 Відповісти
Все по зедебильной методичке.Рассматривают ,будет,возможно не будет,сделаем,поднимем возможно,скорей всего.
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07.09.2020 12:55 Відповісти
Ага, Нью Васюки и космодром в придачу для межгалактического сообщения. Тот аэропорт уже лет 10 обещают сделать международным, и постоянно находятся какие-то непонятки, которые мешают это сделать.
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07.09.2020 12:55 Відповісти
У нас давно в новостях рассказывают о событиях, которые, возможно, произойдут в будущем. Новости о том, что правительство собирается сделать, построить, доставить, увеличить выпуск, повысить, бороться с коррупцией, что есть планы, обещания...
Новостей о том, что уже сделано, практически нет.
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07.09.2020 14:26 Відповісти
Все в Украине через сраку

Зачем в каждом городе аэропорт ?
Что бы он пустой стоял ?
Вам пример Польши это не пример , где аэропорт пустой ?
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07.09.2020 13:00 Відповісти
Интересно, в США тоже такая концентрация международных аэропортов, как у нас? Чисто любопытство. А то скоро, я вижу, в райцентрах будут уже строить.
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07.09.2020 13:03 Відповісти
..огромнейшая концентрация ! Но там развита частная авиация. Сотни и тысячи маленькой авиации в частных руках и позволяет иметь такое количество. Британия, Испания, Германия ..аналогично.... Нам об этом остаётся только мечтать. Но бредить уже начали...))))
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07.09.2020 17:21 Відповісти
130 км до Києва ...та і дорога Київ -Чоп ..
Поряд правда військовий (Озерне ) з гарним аєродромом.де базувалися ТУ-116.
Стоїть напівпустий .
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07.09.2020 13:09 Відповісти
До Киева от Житомира 130 км. Есть два действующих международных аэропорта. Какова экономическая целесообразность? Или деньги девать некуда?
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07.09.2020 13:09 Відповісти
1. Жуляны - использовать как грузовой не подходит. Фуры с грузом будут стоять весь день в пробках чтобы выехать из города. Площади где построить склады - нет.
2. Борисполь - неудобно чтобы ехать в западную часть Украины - фурам днем через Киев ехать нельзя, объездной дороги нет. Кроме того, Борисполь на пике загрузки (для примера летом 2018) был почти не способен принимать больше рейсов, при "мародере" пассажиропоток был на 25% выше чем в 2013 при шапкокраде.
Другое дело что есть Гостомель - и места валом, можно строить склады, и есть выезд на Окружную и на Житомирскую трассу, и в направлении на Ковель...
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07.09.2020 13:53 Відповісти
а вот вопрос!? Кто будет возить эти грузы самолётами в Украину? И кто будет???? и ЧТО... отправлять самолётами из Украины??? Аэропорт Борисполь по грузовым перевозкам обеспечен всего на 12 процентов. В основном почта и мелкие партии грузов. О перевалке из одних стран в другие и речи не идёт!!! Но зато идиотизма в желаниях масса. Херсон удлинил полосу...реконструировал аэропорт... мечтая что европейские Карго Люкс на В-747 будут массово садится в Херсоне для дозаправки , следуя из Европы в Азию. А мозгов не хватило понять, что есть Баку на полпути и топливо там в разы дешевле украинского. И какой дурак будет садится на дозаправку в Украине...да ещё в полудохлом Херсоне, когда даже Борисполь никогда не рассматривался , как аэропорт дозаправки для любой авиакомпании летающей из Европы в Азию. И как летал в Херсон один турок в неделю...так и летает. Ну парочка чартеров ещё летом. Белая Церковь возмечтала стать международной... с перевалкой грузов. Там есть ж.д ветка и это уже весомый аргумент, что бы туда все рванули наперегонки!!! А то что кроме ВПП там НИЧЕГО НЕТ абсолютно... даже ночного освещения полосы... это мелочь.))) А тут ещё и Житомир... Новые Васюки!!! Борисполь работает на 30 процентов возможного, Жуляны на 20 от силы...Львов на 50 процентов... Есть куча международных аэропортов куда реальньно НИКТО не летает. Ровно, Ивано-Франковск, Ужгород, Николаев,Полтава, Кривой Рог... ели дышащее Запорожье, тоже отремонтированное. И тут Житомир высовывается!!!)))))) А ведь это не смешно!!!
Дорогой мой!!! Какие фуры ? Какие грузы из и в Украину Вы видите? Какой пик в 2018 году? Авиационные перевозки грузов крайне дорогое и опасное удовольствие. ВСЯ!!! Европа отправляет свои грузы с двух Европейских аэропортов, грузовых хабов!! Это Лейпциг и Люксембург!!! Французы, итальяшки везут свои грузы именно в Люксембург ... и развозят по миру. Мелочь отправляют из своих аэропортов.... пассажирскими самолётами в багажных отсеках. А основной ГРУЗОВОЙ поток идёт именно оттуда. В Британии аэропорт Станстед.
А ту в бизнес вмешивается Житомир, Белая Церковь и Херсон....))))))))))))))))
Эти аэропорты нужно реконструировать и использовать только тогда, когда возможно развить частную авиацию, как в Германии, Британии... где базируются сотни частных самолётиков, выполняя роль передвижения по всему миру... А у нас в Украине это пока мертво и надолго!!! Так что не стоит обсуждать бред Зеидиота, который как всегда мелет то, в чём не разбирается абсолютно.
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07.09.2020 17:15 Відповісти
Наличие клиентов с грузами - это другой вопрос.
Я этого вопроса не касаюсь ибо тут все очевидно. Дискутирую сугубо по техническим вопросам.
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07.09.2020 17:27 Відповісти
Ваши сугубо технические вопросы будут актуальны лет через 50. Когда Украина достигнет уровня Германии, Польша слабовата на сей день... ибо не предлагает аэропорт Слупск недалеко от Гданська достроить в грузовой хаб. Аналогично Германия не собирается реконструировать огромнейший аэродром Шперенберг , что южнее Берлина в грузовой хаб. И почему идиотские идеи посещают именно руководителей в Украине?! Да и 50 лет ..маловато....(((( И если абсолютно нет клиентов с грузами, то зачем подымать вопрос. В Европе с этим куда лучше...а только несколько аэропортов занимаются грузовыми перевозками. Так что Ваши технические вопросы и их решение просто неуместны.
А Вы знаете..технически развитая авиасистема Турции не имеет грузового хаба в Стамбуле. Именно специализируются по пассажирам. И только в Стамбуле (Сабиха) есть чисто грузовое направление перевозок и то только из Турции и никакого транзита. Это Вам для сведения!))
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07.09.2020 17:53 Відповісти
Если мы обсуждаем вопрос например долетит ли пуля до Луны, это не значит что мы оцениваем практичность, мы оцениваем технические характеристики. То что грузовой аэропорт не нужен - никто не спорит. Более того, в Европе аэропорты закрываются, не выдерживают конкуренции с жд и авто.
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08.09.2020 09:23 Відповісти
Уважаемый! В Европе никакие аэропорты не закрываются. Ещё ни одного такого случая в текущих авиационных документах не наблюдалось. Наоборот, военные аэродромы , которые действительно закрываются, пересертифицируют на гражданские. Примеры. хоть и давненькие, это Франкфурт(Ханн) и Ватри под Парижем. Тем не менее Вы сами себе противоречите, описывая выше условия выгодной эксплуатации именно в грузовом варианте их применения. А тут уже говорите о ненужности именно грузового аэропорта. А теперь подумайте... Нужен ли Житомиру международный пассажирский аэропорт? Будет ли туда пассажиропоток? Нет.... не будет... Как его нет ни в Тернополь(абсолютно), Николаев, Черновцы, и так далее и так далее.... А вот если дать старт развитию мелкой авиации... то это прямой толчок к необходимости таких аэропортов. Тогда Роман Ровенский на своём пятиместном самолёте с семьёй из маленького Демблина прилетит в областной Житомир...в международный аэропорт. А потом из Житомира в какой нибудь Тиват с семьёй на отдых... Но пока украинские авиационные власти эту программу как можно крепче гнобят и тормозят, ничего подобного и близко не будет. И когда прилетев в Борисполь , какой нибудь частник из Германии за стоянку и обслуживание своего самолёта заплатит сумму, равную стоимости этого самолёта (утрирую... но достаточно много, чтобы отказаться от таких полётов) то никто и близко не будет летать в Украину. СМИ читаете...видите сами! Поэтому данный вопрос с Житомиром...бред сумасшедших потенциальных идиотов!!! Зе там тоже визжал о строительстве аэропортов... Ну там диагноз налицо и вопросов нет. Вот и все вопросы.!
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08.09.2020 10:15 Відповісти
та е-мое, еще раз для тупых - мне насрать нужен или нет аэропорт, я это не обсуждаю.
А закрытых аэропортов видел достаточно в Европе. Т.е. по бумагам они не закрыты но фактически туда летают только бизнес-джеты, а массовых пассажирских перевозок нет.
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08.09.2020 10:18 Відповісти
... ну так если Вы пишете для тупых...то мне насрать и на тебя и твоё мнение дебила, в планем закрытых))) европейских аэропортов.... Итак мы в расчёте и будьте счастливы!)))))
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08.09.2020 13:05 Відповісти
Почему экспорт янтаря воспринимается в штыки? Такое же было с металлом при Кучме - только избранные могли...
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07.09.2020 13:22 Відповісти
Если в Житомире бывший военный аэродром - надо так и говорить.
А что с дорожной сетью вокруг Житомира? Она выдержит вес фур ?
Для грузов надо иметь большой аэродром и в западной части страны, и в восточной.
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07.09.2020 14:22 Відповісти
Приватний інвестор розглядає можливість будівництва міжнародного аеропорту в Житомирі, - голова ОДА Бунечко - Цензор.НЕТ 6399Приватний інвестор розглядає можливість будівництва міжнародного аеропорту в Житомирі, - голова ОДА Бунечко - Цензор.НЕТ 7061
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07.09.2020 15:07 Відповісти
Житомир - не "райцентр", а важливий історичний на перехресті Схід-Захід і Південь-Північ і, окрім того, дублер Києва. Так що йому і "карти в руки". Йорничати тут ні до чого.
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07.09.2020 20:56 Відповісти
ЗЕленый бред!
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07.09.2020 22:40 Відповісти
 
 