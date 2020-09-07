Приватний інвестор розглядає можливість будівництва міжнародного аеропорту в Житомирі, - голова ОДА Бунечко
Глава Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко заявив, що йде робота з приватним інвестором, який серйозно розглядає побудову міжнародного аеропорту в Житомирі в рамках державно-приватного партнерства.
Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Щоб аеропорт міг працювати в рамках міжнародного аеропорту, треба добудувати злітно-посадкову смугу. Для її добудови нам необхідно 360 млн грн. Що ми робимо в цьому напрямі? Був передано певну ділянку місту. Ми зараз дуже активно працюємо з приватним інвестором, який серйозно розглядає побудову міжнародного аеропорту в рамках державно-приватного партнерства. Ідея навіть зробити тут вантажний хаб, щоб розвантажити Київ, аеропорти "Жуляни" та "Бориспіль", зробити тут хаб, щоб прилітати сюди і роз'їжджатися по Україні вже з вантажами", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Инвестор может терминал построить, но полосу должно делать государство.
а такие мастодонты как Геркулес 130, А- 12, Бомбардире тем более без проблем а даже если и дозаправка да любой аэропорт с удовольствием заправит дозаправит за оплату транзитный груз тем более что попутно можно в точку дозаправки подбрасывать груз.. и брать с аэропорта вылета груз в конечную точку..
Новостей о том, что уже сделано, практически нет.
Зачем в каждом городе аэропорт ?
Что бы он пустой стоял ?
Вам пример Польши это не пример , где аэропорт пустой ?
Поряд правда військовий (Озерне ) з гарним аєродромом.де базувалися ТУ-116.
Стоїть напівпустий .
2. Борисполь - неудобно чтобы ехать в западную часть Украины - фурам днем через Киев ехать нельзя, объездной дороги нет. Кроме того, Борисполь на пике загрузки (для примера летом 2018) был почти не способен принимать больше рейсов, при "мародере" пассажиропоток был на 25% выше чем в 2013 при шапкокраде.
Другое дело что есть Гостомель - и места валом, можно строить склады, и есть выезд на Окружную и на Житомирскую трассу, и в направлении на Ковель...
Дорогой мой!!! Какие фуры ? Какие грузы из и в Украину Вы видите? Какой пик в 2018 году? Авиационные перевозки грузов крайне дорогое и опасное удовольствие. ВСЯ!!! Европа отправляет свои грузы с двух Европейских аэропортов, грузовых хабов!! Это Лейпциг и Люксембург!!! Французы, итальяшки везут свои грузы именно в Люксембург ... и развозят по миру. Мелочь отправляют из своих аэропортов.... пассажирскими самолётами в багажных отсеках. А основной ГРУЗОВОЙ поток идёт именно оттуда. В Британии аэропорт Станстед.
А ту в бизнес вмешивается Житомир, Белая Церковь и Херсон....))))))))))))))))
Эти аэропорты нужно реконструировать и использовать только тогда, когда возможно развить частную авиацию, как в Германии, Британии... где базируются сотни частных самолётиков, выполняя роль передвижения по всему миру... А у нас в Украине это пока мертво и надолго!!! Так что не стоит обсуждать бред Зеидиота, который как всегда мелет то, в чём не разбирается абсолютно.
Я этого вопроса не касаюсь ибо тут все очевидно. Дискутирую сугубо по техническим вопросам.
А Вы знаете..технически развитая авиасистема Турции не имеет грузового хаба в Стамбуле. Именно специализируются по пассажирам. И только в Стамбуле (Сабиха) есть чисто грузовое направление перевозок и то только из Турции и никакого транзита. Это Вам для сведения!))
А закрытых аэропортов видел достаточно в Европе. Т.е. по бумагам они не закрыты но фактически туда летают только бизнес-джеты, а массовых пассажирских перевозок нет.
А что с дорожной сетью вокруг Житомира? Она выдержит вес фур ?
Для грузов надо иметь большой аэродром и в западной части страны, и в восточной.