Приватний інвестор розглядає можливість будівництва міжнародного аеропорту в Житомирі, - голова ОДА Бунечко

Глава Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко заявив, що йде робота з приватним інвестором, який серйозно розглядає побудову міжнародного аеропорту в Житомирі в рамках державно-приватного партнерства.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Щоб аеропорт міг працювати в рамках міжнародного аеропорту, треба добудувати злітно-посадкову смугу. Для її добудови нам необхідно 360 млн грн. Що ми робимо в цьому напрямі? Був передано певну ділянку місту. Ми зараз дуже активно працюємо з приватним інвестором, який серйозно розглядає побудову міжнародного аеропорту в рамках державно-приватного партнерства. Ідея навіть зробити тут вантажний хаб, щоб розвантажити Київ, аеропорти "Жуляни" та "Бориспіль", зробити тут хаб, щоб прилітати сюди і роз'їжджатися по Україні вже з вантажами", - сказав він.

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