УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11954 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 741 98
Зеленський (22399) Міноборони (6996) привітання (729) розвідка (3804)

Зеленський привітав воєнних розвідників із професійним святом: Без вас наша країна сліпа, глуха і майже безсила

Зеленський привітав воєнних розвідників із професійним святом: Без вас наша країна сліпа, глуха і майже безсила

Президент Володимир Зеленський зазначає, що воєнна розвідка своєю складною і кропіткою щоденною працею зміцнює систему національної безпеки України, її силу і незалежність. А зараз вона ще на важливому етапі розвитку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

Під час виступу на урочистостях з нагоди Дня воєнної розвідки України глава держави зазначив, що Головне управління розвідки Міністерства оборони істотно посилило можливості агентурної розвідки, інформаційно-аналітичну діяльність, потенціал радіоелектронної, повітряної і космічної розвідки.

"Серед іншого, зусилля наших розвідувальних органів сприяли отриманню Україною статусу члена Програми розширених можливостей НАТО", – констатував Зеленський.

Водночас, за словами Президента, перед ГУР стоїть ще багато завдань.

Також дивіться: В Україні відзначають День воєнної розвідки. ВIДЕО

"Сьогодення й майбутнє вимагає нових методів, форм і способів як збройної боротьби, так і розвідувальної", – наголосив Володимир Зеленський.

Одним з ключових чинників успішності розвідки, на переконання Президента, є формування жорсткої кадрової політики, адже випадковим людям тут немає місця. І лише ретельний відбір професійних і патріотичних кадрів забезпечить успішність роботи ГУР.

Робота розвідників – це невидимий напружений інтелектуальний поєдинок, який завжди, а особливо в умовах війни, триває цілодобово та без вихідних "заради миру, спокою та стабільності України", зауважив Володимир Зеленський.

"Сьомий рік ми ведемо протистояння з ворогом, дії якого складно прогнозувати. Саме тому такою важливою є добута вами інформація. Своєчасна й, головне, – достовірна. Від неї залежить не тільки ухвалення важливих політичних рішень, а й життєдіяльність усього державного механізму. Без вас наша держава, кажу відверто, є сліпою, глухою та майже безсилою", – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що своєю роботою воєнна розвідка створює позитивний імідж Україні та ЗСУ, протидіє російській пропаганді й доносить до іноземних дипломатичних кіл та засобів масової інформації правду про події, які відбуваються в нашій державі.

"Залишаючись завжди непоміченими, ви щомиті демонструєте дієздатність та ефективність. Виявляєте потенційні виклики та загрози національним інтересам та ефективно протидієте їм щодня", – сказав  Зеленський.

Вітаючи розвідників з професійним святом, Глава держави подякував їм за роботу, яку вони виконують з честю заради України.

"Тільки спільними зусиллями ми зможемо зупинити важку й жахливу для нашої країни війну та забезпечити відновлення територіальної цілісності України. У цей урочистий день я бажаю всьому особовому складу, ветеранам воєнної розвідки та вашим сім’ям міцного здоров’я, злагоди, любові, незламної віри в нашу перемогу та світле майбутнє України", – зазначив Президент.

Під час відвідання військової частини, де здійснюється підготовка та тренування розвідників, Глава держави ознайомився з умовами підготовки підрозділу спеціального призначення, тренувальною базою військового містечка, зразками техніки, спеціального спорядження та технічних засобів, які є на озброєнні у структурних підрозділах ГУР.

Найкращим воїнам  Зеленський вручив державні нагороди.

В урочистих заходах також взяли участь: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, його заступник Роман Машовець, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, його перший заступник Руслан Демченко, міністр оборони України Андрій Таран, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Корнійчук, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Президент разом з Прем'єр-міністром, Головою Верховної Ради та іншими учасниками заходів також ушанували пам'ять воїнів-розвідників, які загинули, захищаючи суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+27
Зеленский поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником: Без вас наша страна слепа, глуха и почти бессильна - Цензор.НЕТ 9054
показати весь коментар
07.09.2020 13:17
+26
А с тобой, зеля, так ваще звиздец
показати весь коментар
07.09.2020 13:11
+21
Ранее"Несмотря на все данные разведки": Зеленский увидел в глазах Путина желание закончить войну 11.02.2020 14:42
показати весь коментар
07.09.2020 13:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А с тобой, зеля, так ваще звиздец
показати весь коментар
07.09.2020 13:11 Відповісти
За розголошення військової таємниці і незрозумілу зупинку військової операції по вагнерівцям, що призвело до провалу операції, Зеленський і весь його офіс маж бути арештований і відданий під трибунал!
показати весь коментар
07.09.2020 13:14 Відповісти
І хто ж його відправить туди? Гриценко?
Єдина надія на Порошенко в такому випадку!!!
показати весь коментар
07.09.2020 13:15 Відповісти
.Так а Порося ......взагалі *під ніж *
показати весь коментар
07.09.2020 13:19 Відповісти
сопли утри.... резчик нашелся. не обосрешься просто увидев его на расстоянии его удара тебе в репу?
показати весь коментар
07.09.2020 13:21 Відповісти
порошенко за 5 років зміг посадити тільки кілька тисяч патріотів, добровольців, майданівців та бійців ЗСУ! Тому порошенка чекає тюрма, до кінця життя!
показати весь коментар
07.09.2020 13:42 Відповісти
у тебя снова обострение, Ляшенко? или ты какой дури вдул?
показати весь коментар
07.09.2020 13:44 Відповісти
Адвокаты бойцов связывают их арест с задержанием "эшелона с контрабандой чугуна и угля из ЛНР". В батальоне "Сич" напоминают, что аналогичные дела были возбуждены в отношении "Сичи", "Манько", https://112.ua/statji/partizany-patrioty-ili-grabiteli-chto-my-znaem-o-gruppe-ravlyk-236459.html "Равлык". -----В "Торнадо" все обвинения категорически отвергли, подчеркнув, что уголовные дела появились сразу после того, как бойцы роты начали останавливать поезда с контрабандным углем, металлом и лесом, ежесуточно курсировавшие через линию разграничения.

Судебные заседания по делу "Торнадо" проходили в закрытом режиме. Бойцы спецроты требовали хотя бы частично открыть суд, подчеркивая, что потерпевшие и свидетели, которые давали против них показания, являются "сепаратистами и путаются в показаниях".
показати весь коментар
07.09.2020 15:24 Відповісти
игорйоша, так эти тысячи патриотов и бойцов они хде? чо там анатоль на эту тему говорит?
показати весь коментар
07.09.2020 13:45 Відповісти
Сходіть до арештованого батальону Торнадо в гості!
показати весь коментар
07.09.2020 14:34 Відповісти
я тебе желаю попасть в гости к тому батальону "торнадо"
ты идиот хоть что нибудь про них вообще знаешь? кто они такие знаешь? что они творили знаешь? дебил
показати весь коментар
07.09.2020 14:38 Відповісти
Батальйон Торнадо досі сидить без вироків, вже 6 років, бо немає доказів у прокуратури! Ось це яскравий приклад переслідувань злочинною владою порошенка українських добровольців!
показати весь коментар
07.09.2020 14:45 Відповісти
ты в запое что ли был?

Экс-командир роты Руслан Онищенко получил 11 лет тюрьмы, его заместитель Николай Цукур - 9 лет. Ещё шестеро обвиняемых получили от 8 до 10 лет тюрьмы, четыре «торнадовца» приговорены к 5 годам условного заключения - трое из них с отсрочкой на 2 года и один - на 3 года.
показати весь коментар
07.09.2020 14:47 Відповісти
Ці сфабриковані вироки будуть відмінені апеляцією!
показати весь коментар
07.09.2020 14:50 Відповісти
опять мимо. проиграна апелляция. все приговоры в силе.

что еще?
показати весь коментар
07.09.2020 14:51 Відповісти
Ще є касація і ЄСПЛ
показати весь коментар
07.09.2020 15:19 Відповісти
дятел, в Украине нет тюрем на "кілька тисяч патріотів" ))))
показати весь коментар
07.09.2020 13:45 Відповісти
кількість ув'язнених в Україні 52 тис, а ще 20 років тому була 200 тис.
показати весь коментар
07.09.2020 14:33 Відповісти
сколько сидит бандитов из торнадо?
где остальные несколько тысяч дятел ты винторогий?
показати весь коментар
07.09.2020 14:39 Відповісти
Скільки ще терпіти хамство від флудерів? Є адмін на сайті?
показати весь коментар
07.09.2020 14:46 Відповісти
сопли утри воин.... ты не на форуме мамочек. тебе подсказать куда пойти пожаловаться админу? подсказываю - совет форумчан.

тьфу ссыкло дешевое
показати весь коментар
07.09.2020 14:49 Відповісти
Чому я маю терпіти російськомовне хамовите бидло на українському форумі?
показати весь коментар
07.09.2020 15:31 Відповісти
как ты быстро ищешь информацию !!!

а про "кілька тисяч патріотів" в тюрьмах почему никак не можешь найти информацию ?
показати весь коментар
07.09.2020 14:44 Відповісти
Більше 8 тис. добровольців та ветеранів АТО - бійців ЗСУ було арештовано та ув'язнено за порошенка!
показати весь коментар
07.09.2020 14:48 Відповісти
бл.. ты с чего это взял? где они сидят? конкретно! без развоза соплей по тарелке. игорь тебе дали уникальный шанс - с тобой вообще общаются а не сразу в спам кидают. ты можешь подтвердить эти свои слова?
показати весь коментар
07.09.2020 14:50 Відповісти
По всій Україні в кожному СІЗО, в кожній колонії силять ветерани АТО!
показати весь коментар
07.09.2020 15:33 Відповісти
тебе першого за держзраду.
показати весь коментар
07.09.2020 13:22 Відповісти
От його привітання виглядає, як тролінг. Або ще гірше - знущання.
показати весь коментар
07.09.2020 13:21 Відповісти
Ранее"Несмотря на все данные разведки": Зеленский увидел в глазах Путина желание закончить войну 11.02.2020 14:42
показати весь коментар
07.09.2020 13:12 Відповісти
Так же бессильна без них,как и с тобой,членограй.
показати весь коментар
07.09.2020 13:12 Відповісти
обсос
показати весь коментар
07.09.2020 13:12 Відповісти
Зачем ты все свои погоняла здесь пишешь?
показати весь коментар
07.09.2020 13:55 Відповісти
С оманским лыжником наша страна слабее ещё никогда не была...
показати весь коментар
07.09.2020 13:13 Відповісти
Зеленский поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником: Без вас наша страна слепа, глуха и почти бессильна - Цензор.НЕТ 2726
показати весь коментар
07.09.2020 13:14 Відповісти
Так ему лучше...
Зеленський привітав воєнних розвідників із професійним святом: Без вас наша країна сліпа, глуха і майже безсила - Цензор.НЕТ 7092
показати весь коментар
07.09.2020 15:14 Відповісти
а зачем Ермак уволил начальника Главного Управления Разведки ВСУ ?
показати весь коментар
07.09.2020 13:14 Відповісти
это у ВЯЛОГО спросить нужно
показати весь коментар
07.09.2020 13:17 Відповісти
Зеленский поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником: Без вас наша страна слепа, глуха и почти бессильна - Цензор.НЕТ 6862
показати весь коментар
07.09.2020 13:14 Відповісти
Вторая подряд картинка Допы, тебе он так нравится?
показати весь коментар
07.09.2020 13:57 Відповісти
Я хотел намекнуть что "текст по-дебильному написан"
показати весь коментар
07.09.2020 14:04 Відповісти
ага, Оанский сдал операцию по захвату вагнеровцев уйлу и потом поздравил разведку.
показати весь коментар
07.09.2020 13:15 Відповісти
Почти каждый день по теле и радио полиция предупреждает о телефонных мошенниках.
А тут один гнусявый уже полгода всю страну по смартфону разводит..
Ау, полиция, вы где ?!
показати весь коментар
07.09.2020 13:15 Відповісти
полтора года
показати весь коментар
07.09.2020 13:16 Відповісти
Циничный ВЯЛЫЙ.
показати весь коментар
07.09.2020 13:16 Відповісти
на фоне "вагнерогейта"... это так по зелепукски... цинично, пафосно... и не искренне...
показати весь коментар
07.09.2020 13:16 Відповісти
Уявляю як зараз з неба дивиться на це нещасне говнокомандування , розвідник Журавель .
показати весь коментар
07.09.2020 13:17 Відповісти
Зеленский поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником: Без вас наша страна слепа, глуха и почти бессильна - Цензор.НЕТ 9054
показати весь коментар
07.09.2020 13:17 Відповісти
ви там розвідуйте, а зюзя буде вас зливать, бо йому перед ****** вислужитися треба
***** обіцяло обіцяти миру
показати весь коментар
07.09.2020 13:17 Відповісти
Зеленский поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником: Без вас наша страна слепа, глуха и почти бессильна - Цензор.НЕТ 3450
показати весь коментар
07.09.2020 13:21 Відповісти
лицемер!
Зеленский поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником: Без вас наша страна слепа, глуха и почти бессильна - Цензор.НЕТ 645
показати весь коментар
07.09.2020 13:19 Відповісти
ні чому лицемір- те шо Україні шпигун ЗЕсовку развєдчік , какая разніца що кремлівський...
показати весь коментар
07.09.2020 14:00 Відповісти
Да привітав, так привітав...
показати весь коментар
07.09.2020 13:19 Відповісти
А шо он там за трибуной пальцы крестиком держит? Или дулю скрутил?
показати весь коментар
07.09.2020 13:19 Відповісти
За Зе! Защитник земли русской!
показати весь коментар
07.09.2020 13:23 Відповісти
Без зеленого запроданця, кацапія "слєпа, глуха і почті бєссільна".
показати весь коментар
07.09.2020 13:26 Відповісти
Шмаркля пошёл нах
показати весь коментар
07.09.2020 13:27 Відповісти
Это с тобой Зеленский, наша страна глуха, слепа и бессильна.
показати весь коментар
07.09.2020 13:38 Відповісти
обязательно
показати весь коментар
07.09.2020 13:47 Відповісти
скажіть будь ласка цьому баранові, що нині, після заборони БПЛ і т д вони й так глухі і сліпі! дякуюдужедякуюянелох...
показати весь коментар
07.09.2020 13:40 Відповісти
Заборонили? А як же здійснювати моніторинг режиму тиші у зонах розведення?
показати весь коментар
07.09.2020 13:55 Відповісти
Та ти шо?! На щастя у нас президент-екстрасенс, баче всю суть ворога просто в його очах.
показати весь коментар
07.09.2020 13:41 Відповісти
Через задній прохід.
показати весь коментар
07.09.2020 13:45 Відповісти
Що там з "вагнерівцями", Зраднику?
показати весь коментар
07.09.2020 13:45 Відповісти
Спроси у пуйла
показати весь коментар
07.09.2020 14:01 Відповісти
"Без вас наша страна слепа, глуха и почти бессильна". С тобой, Вава, тоже.
показати весь коментар
07.09.2020 13:45 Відповісти
А с тобой?
показати весь коментар
07.09.2020 13:45 Відповісти
"Без вас наша страна, говорю откровенно, слепа, глуха и почти бессильна".

Кто написал для Зе этот нудный текст? Порошенко так уныло не высказывался.
показати весь коментар
07.09.2020 13:48 Відповісти
Зеленський привітав воєнних розвідників із професійним святом: Без вас наша країна сліпа, глуха і майже безсила - Цензор.НЕТ 5947
показати весь коментар
07.09.2020 13:51 Відповісти
Такого цинізму я ще не чув. Півроку розвідка-контррозвідка розробляє операцію з захоплення найманців "вагнеру" для подальшого обміну на наших захисників. Виходить на фінал операції, десятки працівників пов'язані з цією подією. За тиждень операція доводиться до відома вищого керівництва держави. І в останній момент керівник Офісу президента ( людина без доступу до держтаємниці) зливає інфу країні агресору. Операція зірвана, головнокомандувач мовчить, розслідування не проводиться. Робота спеців злита в унітаз. І після цього вітати розвідників???! Дай Боже Україні дожити до наступних виборів.
показати весь коментар
07.09.2020 13:50 Відповісти
Разведку и БПЛА в зоне ООС - запретил
Операцию "Вагнеровцы в Минске" - слил
Цемаха - отпустил
Кротов в СНБО - завел
Чем бы еще помочь разведке Украины
показати весь коментар
07.09.2020 13:51 Відповісти
Он сам самая удачная спецоперация разведчиков, только российских.
показати весь коментар
07.09.2020 14:50 Відповісти
Лучше б ЗЕ не сливал кацапам операции военной разведки.

А поздравления после предательства этот мудак может себе в задницу засунуть.
показати весь коментар
07.09.2020 13:51 Відповісти
Зеленский БРЕХЛО!
показати весь коментар
07.09.2020 13:51 Відповісти
Это с тобой она такакая ЗЕублюдень
показати весь коментар
07.09.2020 13:56 Відповісти
Розвів й завів до ВР ЗЕбаранів, завів до соєї ЗЕОПИ КРМЛЕкротів - й каже без них він " пачті бессильний" - бо те, шо Україні шпіони а Воці развєдчікі ...
показати весь коментар
07.09.2020 13:57 Відповісти
Це ти, Осел, тупе бессильне ссикло. Шо ти там мелеш?
показати весь коментар
07.09.2020 14:01 Відповісти
Ліцемір зелений! 🤮
показати весь коментар
07.09.2020 14:09 Відповісти
Сцать в глаза и уши, еще бы! За ширмой брехни гниды зеленой, все труднее разглядеть кусок правды. Хоть военные на своей шкуре это чувствуют, не дадут спуску.
показати весь коментар
07.09.2020 14:22 Відповісти
Не! Янелоха нужно мумифицировать и поместить в кунц камеру с надписью - "так выглядит тварь", и водить туда экскурсии.
показати весь коментар
07.09.2020 14:33 Відповісти
Хотел бы я услышать что разведчики ответили бубочке, неформально, конечно.
показати весь коментар
07.09.2020 14:47 Відповісти
и сам же запретил вести разведку во время зелемирия
показати весь коментар
07.09.2020 14:50 Відповісти
После чего Ермак слил очередную партию секретной информации в РФ, Зеленский в это время "отошёл поправить шторы".
показати весь коментар
07.09.2020 14:57 Відповісти
Зеленський привітав воєнних розвідників із професійним святом: Без вас наша країна сліпа, глуха і майже безсила - Цензор.НЕТ 390
показати весь коментар
07.09.2020 15:09 Відповісти
А че ж ты бубочка мешаешь разведке делать ее работу?!!!!
Будь последовательным!!!!
показати весь коментар
07.09.2020 17:50 Відповісти
А со мной она не только ослепла и оглохла, но и одурела, забыл добавить президент ЗЕро.
показати весь коментар
07.09.2020 18:33 Відповісти
Зеленський привітав воєнних розвідників із професійним святом: Без вас наша країна сліпа, глуха і майже безсила - Цензор.НЕТ 2963
показати весь коментар
07.09.2020 18:34 Відповісти
А чотирижди уклоніст від армі знає що таке військова розвідка? Чи йому агенти фсб в його офісі розповіли що це таке.
показати весь коментар
07.09.2020 20:01 Відповісти
аааа, зрааадныык.
ненавижу-ненавижу!
показати весь коментар
07.09.2020 20:59 Відповісти
 
 