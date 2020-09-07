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Від початку доби найманці РФ один раз порушили режим тиші: стріляли з гранатомета під Кам'янкою, - Міноборони

Від початку доби найманці РФ один раз порушили режим тиші: стріляли з гранатомета під Кам'янкою, - Міноборони

Від початку поточної доби, 7 вересня, станом на 12.30, на лінії бойового зіткнення зафіксовано одне порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Після 09.10 у напрямку з Крутої Балки окупанти здійснили кілька пострілів із стрілецької зброї і один з РПГ у районі Кам'янки. Бойових втрат серед наших героїв-захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ситуація на Донбасі загострилася: за добу один український воїн загинув, ще одного поранено. Ворог застосовував АГС і гранатомети, - штаб

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эта ни повад прекращать перемирие!
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07.09.2020 13:19 Відповісти
Це Петя стріляє з гранатомета! Він намагається зірвати перемир'я. 73% цього йому не пробачать ніколи!!
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07.09.2020 13:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=46QaOikFYhM Sztuka spadania
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07.09.2020 14:20 Відповісти
"Боевых потерь среди наших героев-защитников нет"

вот эта фраза очень напрягает в последнее время. потому как под "небоевыми" зеленозадые прячут любые подрывы на минах
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07.09.2020 13:20 Відповісти
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал...
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07.09.2020 13:23 Відповісти
Про те, що бойових втрат немає, ми знаємо. Тому очікуємо інформацію про сьогоднішні "не бойові". І дай Боже, щоб їх не було. Зовсім.
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07.09.2020 13:24 Відповісти
Пушилин обтек ? Артобстрел не состоялся , провокация Раши не удалась.
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07.09.2020 13:26 Відповісти
С начала суток наемники РФ один раз нарушили режим тишины: обстреляли из гранатомета позиции ООС под Каменкой, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4235
Загиблий Захисник Тарас Кубійович. Був убитий вчора від московської кулі під Кримським.
Родом з Прикарпаття, молодший сержант.
Загинув через тих, кого не хоче називати президент Зеленський. Загинув через ворога, якого треба називати ворогом.
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07.09.2020 13:29 Відповісти
 
 