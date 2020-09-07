Від початку доби найманці РФ один раз порушили режим тиші: стріляли з гранатомета під Кам'янкою, - Міноборони
Від початку поточної доби, 7 вересня, станом на 12.30, на лінії бойового зіткнення зафіксовано одне порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Після 09.10 у напрямку з Крутої Балки окупанти здійснили кілька пострілів із стрілецької зброї і один з РПГ у районі Кам'янки. Бойових втрат серед наших героїв-захисників немає", - йдеться в повідомленні.
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вот эта фраза очень напрягает в последнее время. потому как под "небоевыми" зеленозадые прячут любые подрывы на минах
Загиблий Захисник Тарас Кубійович. Був убитий вчора від московської кулі під Кримським.
Родом з Прикарпаття, молодший сержант.
Загинув через тих, кого не хоче називати президент Зеленський. Загинув через ворога, якого треба називати ворогом.