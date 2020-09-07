Від початку доби найманці РФ один раз порушили режим тиші: стріляли з гранатомета під Кам'янкою, - Міноборони

Від початку поточної доби, 7 вересня, станом на 12.30, на лінії бойового зіткнення зафіксовано одне порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Після 09.10 у напрямку з Крутої Балки окупанти здійснили кілька пострілів із стрілецької зброї і один з РПГ у районі Кам'янки. Бойових втрат серед наших героїв-захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ситуація на Донбасі загострилася: за добу один український воїн загинув, ще одного поранено. Ворог застосовував АГС і гранатомети, - штаб