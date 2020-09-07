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Новини Коронавірус і карантин
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Аваков (2187) карантин (18171) паломництво (46) Умань (240) хасиди (176) тест (318) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Усі паломники, які прибули в Україну до заборони на в'їзд, пройдуть тести на COVID-19, - Аваков

Усі паломники, які прибули в Україну до заборони на в'їзд, пройдуть тести на COVID-19, - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що цьогоріч Умань для святкування єврейського нового року Рош га-Шана відвідають 3000 паломників.

Про це він заявив під час наради за участю голови Нацполіції Ігоря Клименка, мера Умані Олександра Цебрія, а також представників Міністерства закордонних справ і Міністерства культури і інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС.

"За різними підрахунками щорічно в Умань для святкування єврейського нового року приїздило 30-40 тисяч осіб, цього року у зв’язку з всесвітньою пандимією місто відвідають близько 3 тисячі осіб. Всі паломники, які прибули в Україну до введеної Урядом тимчасової заборони на в’їзд іноземців пройдуть тести на COVID-19", - сказав Аваков.

За словами міністра, під час Рош га-Шана в Умані будуть введені технічні обмеження:

"Ми розуміємо всі ризики, які пов’язані із святкуванням Рош га-Шана. Підрозділи МВС забезпечуватимуть правопорядок та безпеку на вулицях Умані. Ми зробимо усе можливе, щоб ці заходи пройшли спокійно та безпечно", - додав Арсен Аваков.

Також дивіться: Коронавірус виявили у шести прибулих до Умані хасидів, - мер міста Цебрій. ВIДЕО

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Топ коментарі
+7
Все паломники, прибывшие в Украину до запрета на въезд, пройдут тесты на COVID-19, - Аваков - Цензор.НЕТ 5490
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07.09.2020 13:37
+6
пройдут тесты на COVID-19/ И на наркотики . Хасидов-наркокурьеров задержали в Умани. /Наркоторговец Амос Дов Сильвер в 9.00 задержан СБУ. Его нашли в Умани. /Потребителей наркотиков в Израиле почти треть населения. Израиль - один из мировых лидеров в употреблении героина среди подростков. Украине с войной с РФ и ковидной эпидемией израильская наркомания ни к чему.
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07.09.2020 14:07
+4
"Все паломники, прибывшие в Украину до введения правительством временного запрета на въезд иностранцев пройдут тесты на COVID-19" Источник: https://censor.net/ru/n3217955

Чиїм коштом? Як громадяни України - за свої? Чи державним коштом?
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07.09.2020 13:39
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Все паломники, прибывшие в Украину до запрета на въезд, пройдут тесты на COVID-19, - Аваков - Цензор.НЕТ 5490
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07.09.2020 13:37 Відповісти
ай мне нравицца!!!
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07.09.2020 13:45 Відповісти
"Все паломники, прибывшие в Украину до введения правительством временного запрета на въезд иностранцев пройдут тесты на COVID-19" Источник: https://censor.net/ru/n3217955

Чиїм коштом? Як громадяни України - за свої? Чи державним коштом?
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07.09.2020 13:39 Відповісти
Разумеется как дружественный жест богатой Украины в отношении израильских нищебродов... у них же нет денег, шоб засаленные тулупы выстирать, пейсы постричь, дезик купить, о каких 1500 гиней за тест может идти речь... 3000 евреев умножить на 1500 гр...интересная сумма вырисовывается... 4.5 млн... 4 500 000 гр.
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07.09.2020 13:50 Відповісти
Эти люди не работают ,а получают сколь что тебе даже не снилось,даже не трудно понять кто нищеброд ты или они.
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07.09.2020 17:09 Відповісти
shut up your big ugly trap up you jewish crumble beggar... who the fuck is asking you... не работают и получают... хитро устроились, ж...
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07.09.2020 17:24 Відповісти
ЗЕсопля звозила сюди різних турЬІстів з усього світу і розпускала по домам без тестів.
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07.09.2020 13:42 Відповісти
так это же клоуна родные землячки, как он может их обидеть???
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07.09.2020 18:58 Відповісти
пройдут тесты на COVID-19/ И на наркотики . Хасидов-наркокурьеров задержали в Умани. /Наркоторговец Амос Дов Сильвер в 9.00 задержан СБУ. Его нашли в Умани. /Потребителей наркотиков в Израиле почти треть населения. Израиль - один из мировых лидеров в употреблении героина среди подростков. Украине с войной с РФ и ковидной эпидемией израильская наркомания ни к чему.
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07.09.2020 14:07 Відповісти
вчера набухались и бесились в софиевке..
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07.09.2020 14:09 Відповісти
https://lifestyle.24tv.ua/dzidzo-znovu-napali-podrobitsi-pobittya-kiyevi-novini-shou-biznesu_n1409893 Поліція міста Києва відкрила кримінальне провадження через напад на українського співака Дзідзьо. Його побили в Києві 6 вересня.
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07.09.2020 15:17 Відповісти
Ты при чем к простуде?
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07.09.2020 15:55 Відповісти
В Умані потрібно було вивісити плакат:«Arbeit macht frei».
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07.09.2020 18:56 Відповісти
А какого хрена авакян, сунет свой нос сюда, он что - президент, или может министр здравоохранения???
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07.09.2020 19:06 Відповісти
та без тестов их не надо было вообще пускать сюда!
нет отрицательных результатов теста - до свидания!
сначала пустили, тесты потом? ну кто ж вас умными назовет?
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07.09.2020 22:36 Відповісти
 
 