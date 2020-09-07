Усі паломники, які прибули в Україну до заборони на в'їзд, пройдуть тести на COVID-19, - Аваков
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що цьогоріч Умань для святкування єврейського нового року Рош га-Шана відвідають 3000 паломників.
Про це він заявив під час наради за участю голови Нацполіції Ігоря Клименка, мера Умані Олександра Цебрія, а також представників Міністерства закордонних справ і Міністерства культури і інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС.
"За різними підрахунками щорічно в Умань для святкування єврейського нового року приїздило 30-40 тисяч осіб, цього року у зв’язку з всесвітньою пандимією місто відвідають близько 3 тисячі осіб. Всі паломники, які прибули в Україну до введеної Урядом тимчасової заборони на в’їзд іноземців пройдуть тести на COVID-19", - сказав Аваков.
За словами міністра, під час Рош га-Шана в Умані будуть введені технічні обмеження:
"Ми розуміємо всі ризики, які пов’язані із святкуванням Рош га-Шана. Підрозділи МВС забезпечуватимуть правопорядок та безпеку на вулицях Умані. Ми зробимо усе можливе, щоб ці заходи пройшли спокійно та безпечно", - додав Арсен Аваков.
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Чиїм коштом? Як громадяни України - за свої? Чи державним коштом?
нет отрицательных результатов теста - до свидания!
сначала пустили, тесты потом? ну кто ж вас умными назовет?