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КВУ: Представник ОПЗЖ зірвав "нарізку" округів на виборах у Києві (оновлено)

КВУ: Представник ОПЗЖ зірвав

Київська міська територіальна комісія не встигла в установлений законом термін (не пізніше 6 вересня) сформувати округи в місті.

Про це повідомив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

За його словами, комісію навмисно затягнули, і вона не встигла ухвалити рішення до кінця дня 6 вересня.

"Засідання комісії затягувалося до останнього визначеного законом дня. Далі представник ОПЗЖ максимально довго зачитував свою пропозицію. Йому допоміг Крамаренко з "Голосу"", - зазначив Кошель.

Він зазначив, що ТВК продовжить засідання сьогодні о 12:00. Однак права "нарізати" округи вона вже не має.

Згідно з Виборчим кодексом (п.4 ст. 199), багатомандатні виборчі округи з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10000) утворюються відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як на другий день виборчого процесу (стартував 5 вересня ) з дотриманням принципу неперервності меж (зв'язності територій) таких округів.

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Топ коментарі
+4
ОПЗЖ, Голос и Свобода слились в едином порыве...
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07.09.2020 14:03
+4
Недавно этот гарькавый пес в заЖОПной студии чуть ли не целовался с мерзопакостной дырищей снежаной егоровой,которая оскорбляла АТОшников и УКРАИНУ.
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07.09.2020 14:34
+3
та лишь бы не порошенко
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07.09.2020 14:07
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Якщо ТВК не встигає або з інших причин не виконує свої обов'язки то ЦВК як комісія вищого рівня повиння невідкладно втрутися в її роботу та провести всі заходи у визначені законом строки ..
ЦВК вашу мать це вже ваш про...б!!!
Тепер що? Або вибори не відбудяться... або якщо і якимсь чином пройдуть то будуть визнані недійсними.
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07.09.2020 13:59 Відповісти
замість 10 округів, які відповідали би 10 київським районам, міська ТВК хоче створити 14 округів, нарізаних абсолютно нелогічно.

Це потрібно лише для одного - викривити вибір киян і провести до Київради «потрібних» людей=====от цьому і намагалися завадити.
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07.09.2020 16:32 Відповісти
ОПЗЖ, Голос и Свобода слились в едином порыве...
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07.09.2020 14:03 Відповісти
та лишь бы не порошенко
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07.09.2020 14:07 Відповісти
Голос-финансирует Пинчук. Свобода-авторитет Пупс. А вообще Свобода не переборчива. И от Яныка брала и от агентов влияния Москвы, теперь берет от ОПЗЖ.
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07.09.2020 14:11 Відповісти
Оооооо, а як та сволота брала від рижої мразі, як брала... так сосала...
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07.09.2020 14:13 Відповісти
Приймає з усіх сторін.(Янелох оманський)
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07.09.2020 14:23 Відповісти
Недавно этот гарькавый пес в заЖОПной студии чуть ли не целовался с мерзопакостной дырищей снежаной егоровой,которая оскорбляла АТОшников и УКРАИНУ.
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07.09.2020 14:34 Відповісти
кажуть такі як ви базарні баби,що і від путіна брала і від СБУ,та ФСБ,навіть і від ЦРУ та Порошенка.---для вас авторимтети---рабіновичі,гордони,та всіляка інша шваль? А від кого ви берете?
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07.09.2020 15:04 Відповісти
Хлопче! Розслабся. У В.О Свобода, занадто вправні менеджери, щоб із нею щось сталося. Картинку для Рос ТБ про "Страшных Бендеровцев",артистично малюють, Пупсу та Тягнибоку не на одну хатинку вистав награли.
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07.09.2020 16:54 Відповісти
Свободи там і близько немає. В колишнього свободівця Левченка наразі своя партія лівого спрямування - "Народовладдя"
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07.09.2020 14:49 Відповісти
а ви читати вмієте?------- та колишній "свободівець" Левченко", - зазначив Кошель. Не з'явилося бажання вибачитися? Отак і народжуються плітки.
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07.09.2020 15:00 Відповісти
Ой, действительно, он же в прошлом году ушёл из партии спустя каких-то жалких 10 лет членства. Можно сказать случайный пассажир.
Мой промах, как-то не особо слежу как эти тушки бегают между партиями.
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07.09.2020 15:22 Відповісти
замість 10 округів, які відповідали би 10 київським районам, міська ТВК хоче створити 14 округів, нарізаних абсолютно нелогічно.

Це потрібно лише для одного - викривити вибір киян і провести до Київради «потрібних» людей.
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07.09.2020 16:30 Відповісти
Меня всё же смущает что ОПЗЖ выступили против, что-то здесь не так.
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07.09.2020 16:34 Відповісти
Бо її інтерес не співпав з інтересом зелених. Не виключаю, що зробили правильно.
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07.09.2020 20:51 Відповісти
Ніяк не можуть поділити лохторат.
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07.09.2020 14:21 Відповісти
Швабода показала свою морду. Ото такі вони патрійоти.
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07.09.2020 19:14 Відповісти
 
 