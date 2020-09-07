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Тіхановська про затримання Колесникової: Влада займається терором, але нас це не зупинить

Тіхановська про затримання Колесникової: Влада займається терором, але нас це не зупинить

Опонент "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, Світлана Тіхановська прокоментувала затримання Марії Колесникової, Антона Родненкова та Івана Кравцова. На її думку, це зроблено для зриву роботи Координаційної ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by.

"Влада займається терором, по-іншому це не назвеш. Викрадення Марії Колесникової, Антона Родненкова та Івана Кравцова - це спроба зірвати роботу Координаційної Ради, і залякати його членів. Влада помиляється, коли думає, що це нас зупинить. Чим більше вони залякують, тим більше людей буде виходити на вулицю. Ми продовжимо боротьбу, будемо домагатися звільнення всіх ув'язнених і проведення нових чесних виборів", - заявила Тіхановська.

Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Мінську невідомі викрали соратницю Тіхановської Колеснікову

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Топ коментарі
+12
а что вы можете противопоставить террору кроме мирных маршей, которые не действенны вообще...
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07.09.2020 14:05
+10
Нужно больше цветов и шариков!
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07.09.2020 14:01
+8
"Нас это не остановит! Мы в Цюрихе сидели и сидеть будем!"
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07.09.2020 14:30
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07.09.2020 13:54 Відповісти
старий нікчемний таракан лукашенко, закінчить,як Каддафі, після ньогонаступне до кобзона х#йло
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07.09.2020 13:58 Відповісти
Ливия при Каддафи
ВВП на душу населения - 14 192 $.
На каждого члена семьи государство выплачивает в год 1 000 $ дотаций.
Пособие по безработице - 730 $.
…Зарплата медсестры - 1 000 $.
За каждого новорожденного выплачивается 7 000 $.
Новобрачным дарится 64 000 $ на покупку квартиры.
На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь - 20 000 $.
Крупные налоги и поборы запрещены.
Образование и медицина бесплатные.
Образование и стажировка за рубежом - за счёт государства.
Сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания.
За продажу продуктов с просроченным сроком годности - большие штрафы и задержание подразделениями спецполиции.
Часть аптек - с бесплатным отпуском лекарств.
За подделку лекарств - смертная казнь.
Квартирная плата - отсутствует.
Плата за электроэнергию для населения отсутствует.
Продажа и употребление спиртного запрещены - «сухой закон».
Кредиты на покупку автомобиля и квартиры - беспроцентные.
Риэлторские услуги запрещены.
Покупку автомобиля до 50% оплачивает государство, бойцам народного ополчения - 65%.
Бензин стоит дешевле воды. 1 литр бензина - 0,14 $
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07.09.2020 14:28 Відповісти
Тихановская о задержании Колесниковой: Власть занимается террором, но нас это не остановит - Цензор.НЕТ 3660
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07.09.2020 14:33 Відповісти
К чему это?
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07.09.2020 14:35 Відповісти
Щоб Іванов зрозумів, як народ підтримував Каддафі і що буде з лукашенко і х#йлом.
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07.09.2020 14:41 Відповісти
лучше бы скрин современных достижений Ливии скинули.
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07.09.2020 15:10 Відповісти
жалієш таракана вусатого?
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07.09.2020 16:25 Відповісти
Не надо соскакивать с темы процветания Ливии после свержения Каддафи. покажи профит от его убийства.
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07.09.2020 22:16 Відповісти
Демократия по-ливийски» обернулась хаосом гражданской войны, когда все против всех. Полная анархия, ожесточенная грызня племен, кланов и группировок, парад суверенитетов и «ваше слово, товарищ Маузер» - вот краткие характеристики ситуации, возникшей благодаря усилиям местных «революционеров» и «гуманитарной интервенции» Запада
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07.09.2020 16:55 Відповісти
Виноват то в этом Каддафи. А ещё Башар Асад. Лукашенко тоже вопрошает, - чего вам не хватает??

https://intex--press-by.turbopages.org/intex-press.by/s/2020/09/04/politicheskij-analitik-lukashenko-iskrenne-nedoumevaet-pochemu-lyudi-s-nim-ne-soglashayutsya-i-chego-im-ne-hvataet-kak-to-vot-eto-dazhe-umu-nepostizhimo/

В последние дни Александр Лукашенко в одинаковом тоне высказался об айтишниках и о студентах.
Лейтмотив один и тот же: «Ну чего им не хватает?!»
Собственно говоря, он и раньше неоднократно, но по отношению к народу в целом высказывался в том же духе. Мы, мол, ходили раньше голодные и кругом были бандиты, а теперь мы накормленные и бандитов нет, потому что Шейман с пистолетом бегал и всех в итоге убил.
Удивительно, как это все четко вписывается в пирамиду Маслоу. Удовлетворены физические потребности - можем поесть, поспать и потрахаться; удовлетворены (в его понимании) потребности в безопасности - «по улицам не страшно ходить и бандитов нет» (но, после 9-11 августа его мнение по этому вопросу сильно расходится с видением народа), - две базовые, но вместе с тем низовые потребности.
Они удовлетворены и все: по мнению Лукашенко, людям вообще и каждому человеку в частности больше ничего не должно быть надо. А вот эти все дальнейшие потребности - принадлежность к группе, признание, самоактуализация - это все не для вас, мол, сидите тихо и радуйтесь, что накормлены и не расстреляны.
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07.09.2020 17:03 Відповісти
Какая-то "подгулявшая" у вас,Сябры "ливаруции...
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07.09.2020 13:56 Відповісти
норм., заріжуть луку і норм.
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07.09.2020 13:59 Відповісти
Сварят в казане как бульбу
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07.09.2020 14:20 Відповісти
Нужно больше цветов и шариков!
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07.09.2020 14:01 Відповісти
То будете робити революцію з Шарієм.
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07.09.2020 14:27 Відповісти
а что вы можете противопоставить террору кроме мирных маршей, которые не действенны вообще...
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07.09.2020 14:05 Відповісти
А щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить;Та добре вигострить сокиру -
Та й заходиться вже будить.(С)
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07.09.2020 14:09 Відповісти
Я понимаю,мне щас будут плеваться,но реально,может это только у меня такое ощущения "неправильности" всего происходящего в Беларуси?Какие-то совершенно ненужные телодвижения,какая-то бессмысленная жестокость с одной стороны,и поразительная терпимость с другой...При этом все "до усцику" боятся быть похожими на украинцев,и вместе с тем поразительный пофигизм на то,что будет со страной...Реально-сюр какой-то...
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07.09.2020 14:14 Відповісти
Не остановит ?Вчера стотысячную толпу остановил забор и 100 омоновцев ..Пока они ходят лукашенко недремлит ..Наймет титушек ,если своих тюрьм не хватит то догадайтесь куда будут везти тех кто невлезит ...В идеале он закроет границу вырубит интернет перманентно и вуаля Северная Корея 2.0 ..Правда сейчас его не любят но поойдет время на коленях будут ползать перед портретом лукашенка ....Одной ходьбой ничего недобьются - борьба с мельницей
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07.09.2020 14:19 Відповісти
Это еще на раша тв киселеву сломаный шлем омоновца не показали ..Только покажут им северный зверёк будет
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07.09.2020 14:22 Відповісти
Таракан-смерть прикинулся пацифистом.Карателям без опознавательных знаков надо противопоставлять такие же.Заманивать в пастки с кипяточком.
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07.09.2020 14:25 Відповісти
Смотри с баррикады не нае упади.
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07.09.2020 14:33 Відповісти
Ну и тварь, этот Лукашенко. Все равно плохо закончит.
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07.09.2020 14:29 Відповісти
"Нас это не остановит! Мы в Цюрихе сидели и сидеть будем!"
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07.09.2020 14:30 Відповісти
Конечно, не остановит! Хоровод закружится еще быстрее, пока не образуется сингуляорная воронка и не затащит Лукашенко в черную дыру!
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07.09.2020 15:00 Відповісти
Мадам Тихановская, Вашу соратницу не задержали, он просто " отошла" , ну примерно как Крым в одном из Ваших интервью.
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07.09.2020 15:07 Відповісти
Nu da potom vet popravilas.No tak pocemu to negovoriat sto ona xocet zdelat belorus jazyk jedinstvenim gosudarstvenim jazykom i eto uze sag v period.
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07.09.2020 15:19 Відповісти
Vidasik, uvazhayu Vas , forumchanina , no yazyk eto ih vnutrennee delo, a vot aneksia Kryma - priznannyi vsemi normalnymi stranami fakt, bez vsyakih ogovorok по мадам Тихановской: отошел, де юре , де факто .
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07.09.2020 15:32 Відповісти
Как в том фильме"напиши на доске 100 раз прошу прощения", так и тут выйдут на площадь и 300 раз крикнут ПАЗОР!!!! ........и по домам.
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07.09.2020 15:17 Відповісти
Очень похоже самоорганизация белорусов достигла потолка. Без вмешательства внешних сил, пусть даже боевиков приедут, дело не революции не сдвинется. Мы подключимся, но, чтобы тысяча белорусов что нибудь сделала, в авангарде должны повести сотня варягов. Приезжайте в Беларусь, делайте тут что хотите. Народ вас поддержит.
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07.09.2020 16:57 Відповісти
Фраза звучить досить двозначно,адже терор її не зупинив,коли вона чкурнула з Білорусі...
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07.09.2020 17:24 Відповісти
Просто абсурд какой-то. Каждый день выходят на протесты, ходят кругами, радуются... и всё! Смысла в их хождениях всё меньше и меньше, скоро будут просто голубей кормить, как в рашке. Гордятся, что они не "майданутые", что их протест - исключительно мирный. Тем временем Лука, похоже, вышел из прострации и всё более жёстко реагирует на эти "хождения по мукам". У меня у одного ощущение надвигающейся беды в Беларуси?
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07.09.2020 17:59 Відповісти
Вона буде планувати повстання, як Ленін, з-за кордону. Якось усе в них не так іде... Але головне, що вони не майдануті та що расєянє - брати навік, а расєйською вони розмовляють геть усі, бо "так легше".
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07.09.2020 19:39 Відповісти
 
 