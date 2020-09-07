Тіхановська про затримання Колесникової: Влада займається терором, але нас це не зупинить

Опонент "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, Світлана Тіхановська прокоментувала затримання Марії Колесникової, Антона Родненкова та Івана Кравцова. На її думку, це зроблено для зриву роботи Координаційної ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by.

"Влада займається терором, по-іншому це не назвеш. Викрадення Марії Колесникової, Антона Родненкова та Івана Кравцова - це спроба зірвати роботу Координаційної Ради, і залякати його членів. Влада помиляється, коли думає, що це нас зупинить. Чим більше вони залякують, тим більше людей буде виходити на вулицю. Ми продовжимо боротьбу, будемо домагатися звільнення всіх ув'язнених і проведення нових чесних виборів", - заявила Тіхановська.

Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов.

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