Тіхановська про затримання Колесникової: Влада займається терором, але нас це не зупинить
Опонент "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, Світлана Тіхановська прокоментувала затримання Марії Колесникової, Антона Родненкова та Івана Кравцова. На її думку, це зроблено для зриву роботи Координаційної ради.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by.
"Влада займається терором, по-іншому це не назвеш. Викрадення Марії Колесникової, Антона Родненкова та Івана Кравцова - це спроба зірвати роботу Координаційної Ради, і залякати його членів. Влада помиляється, коли думає, що це нас зупинить. Чим більше вони залякують, тим більше людей буде виходити на вулицю. Ми продовжимо боротьбу, будемо домагатися звільнення всіх ув'язнених і проведення нових чесних виборів", - заявила Тіхановська.
Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов.
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Образование и медицина бесплатные.
Образование и стажировка за рубежом - за счёт государства.
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За продажу продуктов с просроченным сроком годности - большие штрафы и задержание подразделениями спецполиции.
Часть аптек - с бесплатным отпуском лекарств.
За подделку лекарств - смертная казнь.
Квартирная плата - отсутствует.
Плата за электроэнергию для населения отсутствует.
Продажа и употребление спиртного запрещены - «сухой закон».
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https://intex--press-by.turbopages.org/intex-press.by/s/2020/09/04/politicheskij-analitik-lukashenko-iskrenne-nedoumevaet-pochemu-lyudi-s-nim-ne-soglashayutsya-i-chego-im-ne-hvataet-kak-to-vot-eto-dazhe-umu-nepostizhimo/
В последние дни Александр Лукашенко в одинаковом тоне высказался об айтишниках и о студентах.
Лейтмотив один и тот же: «Ну чего им не хватает?!»
Собственно говоря, он и раньше неоднократно, но по отношению к народу в целом высказывался в том же духе. Мы, мол, ходили раньше голодные и кругом были бандиты, а теперь мы накормленные и бандитов нет, потому что Шейман с пистолетом бегал и всех в итоге убил.
Удивительно, как это все четко вписывается в пирамиду Маслоу. Удовлетворены физические потребности - можем поесть, поспать и потрахаться; удовлетворены (в его понимании) потребности в безопасности - «по улицам не страшно ходить и бандитов нет» (но, после 9-11 августа его мнение по этому вопросу сильно расходится с видением народа), - две базовые, но вместе с тем низовые потребности.
Они удовлетворены и все: по мнению Лукашенко, людям вообще и каждому человеку в частности больше ничего не должно быть надо. А вот эти все дальнейшие потребности - принадлежность к группе, признание, самоактуализация - это все не для вас, мол, сидите тихо и радуйтесь, что накормлены и не расстреляны.
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить;Та добре вигострить сокиру -
Та й заходиться вже будить.(С)