Скандал навколо НКРЕКП: Антонова зауважила конфлікт інтересів у одного з кандидатів в члени комісії

Член Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Олена Антонова, яка зараз оскаржує припинення своїх повноважень у суді, повідомила комісію з добору кандидатів в члени НКРЕКП про конфлікт інтересів у керівника юридичного департаменту комісії, яка бере участь у конкурсі.

Про це Антонова повідомила в соціальній мережі Facebook, опублікувавши копію свого звернення.

"Одна і та сама особа з одного боку задіяна в процесі "припинення" моїх повноважень способом, що не відповідає Закону, а з іншого - бере участь в конкурсному відборі на посаду, яка "звільняється" за результатами цього процесу", - йдеться в зверненні Антонової до членів конкурсної комісії.

Антонова поінформувала членів комісії з відбору кандидатів в НКРЕКП, що зараз в суді розглядається її позов про скасування двох наказів комісії про фактичне припинення її повноважень як члена комісії і перерозподіл її обов'язків між іншими членами регулятора.

Начальник юрдепартаменту особисто візувала наказ НКРЕКП, який фактично призвів до звільнення Антонової, а також очолюваний нею департамент є відповідачем за позовом Антонової до НКРЕКП.

За даними сайту НКРЕКП, юридичний департамент очолює Світлана Терещенко.

Нагадаємо, НКРЕКП здійснює моніторинг і контроль діяльності суб'єктів ринку енергетики і комунальних послуг. За словами народного депутата Олексія Кучеренка, на керівництві НКРЕКП, зокрема на голові комісії Валерієві Тарасюку і члені комісії Дмитрі Коваленку, лежить відповідальність за штучно створену кризу на ринку електричної енергії.

За інформацією депутата, члени комісії та її голова Тарасюк можуть бути співавторами схеми "торгівлі повітрям", яка привела до виникнення мільярдних збитків і накопичення боргів державних енергетичних компаній, зокрема "Енергоатому".

Також раніше Міністерство енергетики неодноразово публічно докоряло НКРЕКП за відсутність своєчасної реакції на перекоси і зловживання, які відбуваються на ринку електричної енергії і призводять до накопичення збитків і критичного фінансового стану державних енергетичних підприємств.