ОП про загострення на Донбасі: Ми вимагаємо від Росії втрутитися в ситуацію і припинити провокації
Україна розцінює обстріли на Донбасі з боку окупаційних військ в неділю як два окремі випадки й вимагає від Росії втрутитися у ситуацію та вплинути на провокаційну поведінку незаконних збройних формувань у Донецькій та Луганській областях.
Про це йдеться в коментарі Офісу Президента Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Україна вивчила уважно обидва обстріли і розцінює їх як два окремі відмінні випадки, вчинені з провокаційною метою. Ми вимагаємо від Росії втрутитися у ситуацію та вплинути на провокаційну поведінку незаконних збройних формувань у Донецькій та Луганській областях з метою збереження режиму припинення вогню", - підкреслили в ОП.
В Офісі глави держави проінформували, що напередодні Президент Володимир Зеленський провів спеціальну нараду щодо обстрілів терористичних організацій "ЛНР", "ДНР", через які один український військовий загинув, а один був поранений.
Зазначається, що Президент "вкрай стурбований провокаційними обстрілами та напруженням обстановки" на Донбасі.
В ОП нагадали, що впродовж 41 дня режиму всеосяжного та сталого припинення вогню не було жодної бойової втрати серед українських військових.
"Президент вкотре наголошує, що Україна не відступає від позиції досягнення миру і виконує усі домовленості, досягнуті 22 липня щодо режиму припинення вогню, що доведено СММ ОБСЄ. Однак, за потреби, українські військові захищатимуть суверенітет, територіальну цілісність та життя українських громадян, своєчасно та рішуче реагуючи на активність противника", - наголосили в ОП.
Повідомляється, що за результатами наради у Президента, були віддані відповідні накази, зокрема міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим.
Також Україна вжила невідкладних заходів, передбачених домовленістю Тристоронньої контактної групи від 22.07.2020 про запровадження з 27.07.2020 пакету додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню, а саме – негайно задіяла координаційний механізм з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння Спільного центру контролю та координації, а також поінформувала про інцидент Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні.
В ОП зауважили, що напередодні представники Тристоронньої контактної групи провели позачергове засідання щодо ситуації, що склалася.
"Також представники ТКГ збиратимуться і сьогодні", - додали в Офісі Президента.
Як повідомлялося, у неділю російські окупаційні війська обстріляли підрозділ Об’єднаних сил в районі Красногорівки з автоматичного станкового гранатомета, внаслідок чого було поранено українського військового.
Згодом збройні формування РФ вдруге порушили перемир'я й відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів ООС неподалік Причепилівки на Луганщині, загинув український військовослужбовець.
Будь ласка, зачекайте...
Спасибо жителям Донбасса, за президента пи@ араса
стало:
СПАСИБО ТЕБЕ, СТРАНА, ЗА ПРЕЗИДЕНТА - СЦЫКУНА! (Тигр Мартовский)
смысл тот же
- Россия никогда не соблюдала, не соблюдает и не будет соблюдать своих обязательств, ни устных, ни письменных.
- Снижение интенсивности российских обстрелов и уменьшение потерь на порядок были , вероятно, временной оплатой уступок Путину интересов Украины и оплатой обещаний со стороны Ермака-Зеленского.
- Нарушение "перемирия" со стороны России это и есть срыв "перемирия", жонглирование словами лишь затуманивает суть и вводит в заблуждение.
- Не чувствуется энергичного противодействия, протестов на государственном уровне - наоборот, чувствуется боязнь потери рейтинга Зеленского.
- Если отбросить словесную шелуху, то видно, что провластная команда занимается имитацией деятельности, не обладая профессионализмом и маскируя подлинные цели подчинения российскому агрессору.
расия сама это и делает!мы воюем с кацапией!
Требуют ввести регулярные войска?
Требовали бы уже прекратить войну, вернуть территории и заплатить репатриации!!!!!
Результат тот же, зато более глобально!!!
https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/3495034193853878 13 ч. ·
Перемир'я закінчилося.
Свідомо чи ні, але Зеленського заманили у пастку, точніше, він сам зробив перемир'я своїм головним "здобутком", почав вихвалятися тим, що насправді від нього не залежить. І поплатився - здобутки трагічно закінчилися, Росія вибила цю карту з його рук, відновивши обстріли.
Це перше, а друге - Зеленський провалив внутрішню протидію Росії. Мабуть, Володимир Олександрович не розуміє, що 80+ відсотків аудиторії в Україні покривають контрольовані Росією телеканали.
І пропаганда зараз іде просто люта. Це питання навіть не потріотизму, це питання його особистого виживання.
От, приміром, Зеленський бореться з Філатовим, з іншими мерами. Не тих він призначив ворогами. Якщо вже рубати з плеча, то треба думати про Медведчука, Мураєва, Льовочкіна і тд., про їх кримінальне минуле і сьогодення, про їх фінансові махінації і брехливі медіа.
Існує лише один метод припинити обстріли. Це якщо самі стрільці відправлятимуться слухати концерт Кобзона особисто. І для цього цілком можливо створити умови - попри те, що у широкомасштабній війні Україні буде з Росією важко, але у конфлікті низької інтенсивності цілком можливо отримати перевагу вже за кілька років роботи.
устроил односторонний тир.
мы на провокации не поддаёмся.
вы в нас не стреляйте и мы ещё 10 разведение от фронта произведём, мне рейтинг поддержите овечий.
Территориальную целостность ???? - эти долбоебы из офиса не в курсе , что часть Донецкой и луганской области оккупированные
Сплошное лицемерие
ЗЕлупаны уже не говорят, что это рашинские банды (войска)
Порох свьому світові довів, що Україна воює з кацапським окупантом, а зебіли вимагають від посередників ( кацапів) вплинути на сепарню? То з яка війна в Україні? "Гражданский кАнфликт"?
Друга - Українська держава. Привівши до влади кримінально-олігархічні групи, роздерибанила економіку, армію, знищила ядерне озброєння, втратила території. В останній період почала відновлювати обороноздатність, але робить це по залишковому принципу - немає грошей. Очільники держави не вірять у можливість перемоги, весь час розказують, що треба домовитись з агресором. Деморалізують військових, не створюють умов для підвищення їх соціального статусу. Не виділяють кошти на якісне переозброєння, на будівництво заводів із вироблення ***********. Немає й не закуповуються ******* літаки, ракетні системи, які могли би тримати під прицілом стратегічні об'єкти ворога. Навіть те, що може виробляти власна промисловість не закуповується - немає грошей. Але завжди є гроші на утримання величезного бюрократичного апарату, нереальні зарплати судівскій мафії, які продовжують брати хабарі й виносити незаконні рішення. Тим часом президент та його свита ********* себе й державу, розповідаючи, що ми не здатні воювати з сильнішим ворогом (як же це вийшло в ізраельтян?) виступають, як бідні родичі й думають, що можуть випросити мир, не доклавши зусиль для створення дійсно сильної армії. Досить скиглити, або йдіть під три чорти! Робіть справу, або геть!
странная такая формулировочка, не находите?
раньше Украина требовала прекращать провокации или обстрелы от россии, а щас уже требует вмешаться) это точно украинские власти, а не филия окупационного блока?)