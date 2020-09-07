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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський (22399) обстріл (27057) росія (63556) Донбас (22348) втрати (4280) найманці рф (2026) операція Об’єднаних сил (6725) Офіс Президента (1997)

ОП про загострення на Донбасі: Ми вимагаємо від Росії втрутитися в ситуацію і припинити провокації

ОП про загострення на Донбасі: Ми вимагаємо від Росії втрутитися в ситуацію і припинити провокації

Україна розцінює обстріли на Донбасі з боку окупаційних військ в неділю як два окремі випадки й вимагає від Росії втрутитися у ситуацію та вплинути на провокаційну поведінку незаконних збройних формувань у Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться в коментарі Офісу Президента Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Україна вивчила уважно обидва обстріли і розцінює їх як два окремі відмінні випадки, вчинені з провокаційною метою. Ми вимагаємо від Росії втрутитися у ситуацію та вплинути на провокаційну поведінку незаконних збройних формувань у Донецькій та Луганській областях з метою збереження режиму припинення вогню", - підкреслили в ОП.

В Офісі глави держави проінформували, що напередодні Президент Володимир Зеленський провів спеціальну нараду щодо обстрілів терористичних організацій "ЛНР", "ДНР", через які один український військовий загинув, а один був поранений.

Зазначається, що Президент "вкрай стурбований провокаційними обстрілами та напруженням обстановки" на Донбасі.

В ОП нагадали, що впродовж 41 дня режиму всеосяжного та сталого припинення вогню не було жодної бойової втрати серед українських військових.

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"Президент вкотре наголошує, що Україна не відступає від позиції досягнення миру і виконує усі домовленості, досягнуті 22 липня щодо режиму припинення вогню, що доведено СММ ОБСЄ. Однак, за потреби, українські військові захищатимуть суверенітет, територіальну цілісність та життя українських громадян, своєчасно та рішуче реагуючи на активність противника", - наголосили в ОП.

Повідомляється, що за результатами наради у Президента, були віддані відповідні накази, зокрема міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим.

Також Україна вжила невідкладних заходів, передбачених домовленістю Тристоронньої контактної групи від 22.07.2020 про запровадження з 27.07.2020 пакету додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню, а саме – негайно задіяла координаційний механізм з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння Спільного центру контролю та координації, а також поінформувала про інцидент Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні.

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В ОП зауважили, що напередодні представники Тристоронньої контактної групи провели позачергове засідання щодо ситуації, що склалася.

"Також представники ТКГ збиратимуться і сьогодні", - додали в Офісі Президента.

Як повідомлялося, у неділю російські окупаційні війська обстріляли підрозділ Об’єднаних сил в районі Красногорівки з автоматичного станкового гранатомета, внаслідок чого було поранено українського військового.

Згодом збройні формування РФ вдруге порушили перемир'я й відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів ООС неподалік Причепилівки на Луганщині, загинув український військовослужбовець.

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Топ коментарі
+44
Примерно вот так и требует
ОП об обострении на Донбассе: Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и прекратить провокации - Цензор.НЕТ 2431
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07.09.2020 14:23
+40
Имея в своем рапоряжении ВСУ, готовые дать москальне по зубам, зеленые импотенты требуют от Роиси то, чего она точно не будет делать.

А это значит, что ЗЕ и Ко несут такую же ответственность за каждого убитого воина Украины, как и кацапня.
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07.09.2020 14:22
+40
ОП об обострении на Донбассе: Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и прекратить провокации - Цензор.НЕТ 3897
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07.09.2020 14:22
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Было:
Спасибо жителям Донбасса, за президента пи@ араса
стало:
СПАСИБО ТЕБЕ, СТРАНА, ЗА ПРЕЗИДЕНТА - СЦЫКУНА! (Тигр Мартовский)

смысл тот же
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07.09.2020 15:48 Відповісти
Вещи надо называть своими именами.
- Россия никогда не соблюдала, не соблюдает и не будет соблюдать своих обязательств, ни устных, ни письменных.
- Снижение интенсивности российских обстрелов и уменьшение потерь на порядок были , вероятно, временной оплатой уступок Путину интересов Украины и оплатой обещаний со стороны Ермака-Зеленского.
- Нарушение "перемирия" со стороны России это и есть срыв "перемирия", жонглирование словами лишь затуманивает суть и вводит в заблуждение.
- Не чувствуется энергичного противодействия, протестов на государственном уровне - наоборот, чувствуется боязнь потери рейтинга Зеленского.
- Если отбросить словесную шелуху, то видно, что провластная команда занимается имитацией деятельности, не обладая профессионализмом и маскируя подлинные цели подчинения российскому агрессору.
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05.02.2021 12:35 Відповісти
дебилоиды зелЕные!куда вмещаться?!
расия сама это и делает!мы воюем с кацапией!
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07.09.2020 15:50 Відповісти
Та ви шо? Наш гарант бачив в очах ***** бажання миру.
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07.09.2020 22:43 Відповісти
Росія замішана в ситуацію на Донбасі по самі вуха, до того ж нею керує. А презервадент хіба не знав цього.
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08.09.2020 11:26 Відповісти
требует от России вмешаться в ситуацию

Требуют ввести регулярные войска?
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07.09.2020 15:54 Відповісти
и главное при этом требовании стоять на коленях, иначе могут не то ввести
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07.09.2020 16:16 Відповісти
Втрутитися???? А якби влада була в нас Українська то вимагали б від московитів НЕ втручатися в справи України. Ніколи не втручатись!
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07.09.2020 16:13 Відповісти
Дак ведь это расия и сказала им пострелять... а ОП все мир в глазах путена ищет?
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07.09.2020 17:07 Відповісти
Перше підпалити укріплення на позиціях, а потім все зруйнувати, ще й убивати військових, які гасили пожежу.
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08.09.2020 11:31 Відповісти
Коли це позорище під назвою " зелена влада" дасть спокій країні?
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07.09.2020 17:44 Відповісти
Щоб гадливе кошеня перестало срати в тапки йому роблять гвиздЭць.
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07.09.2020 22:50 Відповісти
А че так слабо......
Требовали бы уже прекратить войну, вернуть территории и заплатить репатриации!!!!!
Результат тот же, зато более глобально!!!
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07.09.2020 17:49 Відповісти
Иными словами роSSия не при чем, хотел сказать президент ЗЕро. Какой стыд и позор.
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07.09.2020 17:56 Відповісти
ОП про загострення на Донбасі: Ми вимагаємо від Росії втрутитися в ситуацію і припинити провокації - Цензор.НЕТ 9220
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07.09.2020 17:57 Відповісти
Крім мату, інших слів немає. Долю країни кинули під ноги патологічному боягузу, інтелектуально недорозвиненому, містечковому маланцю. Ганьба.
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07.09.2020 18:51 Відповісти
https://www.facebook.com/igor.lutsenko?hc_ref=ARSCm4-0z0MuVEL3TL9csVXMK9oXUhiFsckQeYD2bHXb4OH_kPttkicUYPy4N9v258M&fref=nf Igor Lutsenko
https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/3495034193853878 13 ч. ·

Перемир'я закінчилося.
Свідомо чи ні, але Зеленського заманили у пастку, точніше, він сам зробив перемир'я своїм головним "здобутком", почав вихвалятися тим, що насправді від нього не залежить. І поплатився - здобутки трагічно закінчилися, Росія вибила цю карту з його рук, відновивши обстріли.
Це перше, а друге - Зеленський провалив внутрішню протидію Росії. Мабуть, Володимир Олександрович не розуміє, що 80+ відсотків аудиторії в Україні покривають контрольовані Росією телеканали.
І пропаганда зараз іде просто люта. Це питання навіть не потріотизму, це питання його особистого виживання.
От, приміром, Зеленський бореться з Філатовим, з іншими мерами. Не тих він призначив ворогами. Якщо вже рубати з плеча, то треба думати про Медведчука, Мураєва, Льовочкіна і тд., про їх кримінальне минуле і сьогодення, про їх фінансові махінації і брехливі медіа.
Існує лише один метод припинити обстріли. Це якщо самі стрільці відправлятимуться слухати концерт Кобзона особисто. І для цього цілком можливо створити умови - попри те, що у широкомасштабній війні Україні буде з Росією важко, але у конфлікті низької інтенсивності цілком можливо отримати перевагу вже за кілька років роботи.
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07.09.2020 18:54 Відповісти
А ви разом із преЗедентом подивіться їм в очі!
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07.09.2020 19:10 Відповісти
сучья власть
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07.09.2020 19:34 Відповісти
бее, бее бее, как овца, прекррррррратите провокации.
устроил односторонний тир.

мы на провокации не поддаёмся.

вы в нас не стреляйте и мы ещё 10 разведение от фронта произведём, мне рейтинг поддержите овечий.
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07.09.2020 19:42 Відповісти
Прийде час і зелена чума буде відповідати за зраду, за перевищення повноважень,за бездіяльність. Таке хотів Український народ,коли вибирав "нові обличчя" чомусь всі маланської нації.
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07.09.2020 19:55 Відповісти
Президент еще раз подчеркивает, что Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня, что доказано СММ ОБСЕ. Однако, при необходимости, украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизнь украинских граждан, своевременно и решительно реагируя на активность противника ", - подчеркнули в ОП.Источник: https://censor.net/ru/n3217965
Территориальную целостность ???? - эти долбоебы из офиса не в курсе , что часть Донецкой и луганской области оккупированные
Сплошное лицемерие
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07.09.2020 19:59 Відповісти
Ні, він таки лох, і сам про це знає.
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08.09.2020 11:39 Відповісти
"Провокации" - это когда за день убит украинский воин?
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07.09.2020 20:20 Відповісти
Коли в тебе стріляють кожний день і ти зміг ухилитись від ворожої кулі це не порушення з "тої сторони", але коли попали та вбили то це тільки провокація на яку ми не піддамося. Така логіка обдристаної ZEвлади.
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07.09.2020 22:36 Відповісти
разрешение на ответку нужно дать а не совещания проводить.кацапы как обычно скажут мы не сторона конфликта.
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07.09.2020 20:56 Відповісти
да лупаните вы по ним из всех орудий . просить путина вмешаться ? он уже вмешался . результат - крым и донбас под оккупацией .
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07.09.2020 21:06 Відповісти
Хорошо сидя на диване давать всем советы, и учить как нужно поступать, Путин как раз и ожидает, что Украина клюнет на его провокации - НО так как есть погибший боец ВСУ, и есть разрешение в таких случаях давать ответ, ТО нужно ЗА одного нашего погибшего уничтожить двадцать сепаров.
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07.09.2020 21:18 Відповісти
Хто з них зрадник? Хтось один, чи всі разом?

ОП про загострення на Донбасі: Ми вимагаємо від Росії втрутитися в ситуацію і припинити провокації - Цензор.НЕТ 2197
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07.09.2020 21:22 Відповісти
як ще раша може втрутитися у ситуацію, як що вона є стороною агресії. Зелене сикло тільки і робе що вилизує дупу ху@ла
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07.09.2020 22:09 Відповісти
Так Россия уже вмешалась в ситуацию. Поэтому и обстрелы. Не понятно о чем говорит ОП. Не эти же обезьяны с гранатами решают- нарушать или нет "перемирие". Во что еще должен обнуленный вмешаться, по мнению ОП ? Этот обнуленный пострел везде успевает гадости делать: и в Украине, и в Беларуси, и Германию обвинять в отравлении Алексея....когда он уже свое "драгоценное" здоровьишко надорвет? ...
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07.09.2020 22:25 Відповісти
Подібні заяви в даній ситуації означають потужний висер собі в штанці.(чомусь ЗЕ ******** слово потужний).
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07.09.2020 22:29 Відповісти
Это все-равно, что требовать от преступника не делать преступлений... Наивно и действительно - ПРЕСТУПНО!
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07.09.2020 22:30 Відповісти
Да никто не рассчитьівает на миролюбие РФ , єто дежурньій и необходимьій шаг в подготовке саммита в Нормандском формате. Там с Пуйла и спросят , по всей строгости. Ведь на словах он за мир.
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07.09.2020 22:48 Відповісти
повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областяхИсточник: https://censor.net/ru/n3217965

ЗЕлупаны уже не говорят, что это рашинские банды (войска)
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07.09.2020 22:40 Відповісти
Ублюдки из ОП назвали убийство украинского воина случаем , "совершенным с провокационной целью Источник: https://censor.net/ru/n3217965
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07.09.2020 23:13 Відповісти
Там загинув не один воїн, а мінімум три.
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08.09.2020 11:55 Відповісти
" Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня", - подчеркнули в ОП"

Порох свьому світові довів, що Україна воює з кацапським окупантом, а зебіли вимагають від посередників ( кацапів) вплинути на сепарню? То з яка війна в Україні? "Гражданский кАнфликт"?
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07.09.2020 23:17 Відповісти
Яка ганьба. Зебіли просять москалів втрутитися автоматично роблячи їх третьою стороною. Браво зеленський, план х-а іде по плану. Я не вірю, що вони не розуміють що робиться. Це 100% зрада. Гей 73% ви задоволені? Ще трохи і будете загнані до московської стайні.
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08.09.2020 00:12 Відповісти
ТАК ОТ ИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ВСЕ ПРОБЛЕМЫ !!!
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08.09.2020 03:34 Відповісти
вы слугоуроды ножкой не забудь-те топнуть, когда у ***** что-то требовать начнете.
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08.09.2020 05:31 Відповісти
Барьіга пять лет топал ножкой , "потужно" , но без толку.
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08.09.2020 09:04 Відповісти
Перемирие - ЕДИНСТВЕННОЕ достижение Зели. Вопрос в том, на что он готов ради его сохранения?
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08.09.2020 09:33 Відповісти
Йому не треба "перемирие", а повна капітуляція. І стримує його лише "войовнича меншість, яка плутається під ногами", під тими ногами, що вже мали державний прапор на День незалежності.
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08.09.2020 11:50 Відповісти
Ерунда. Он добровольно расстанется с булавой? Плохо ты знаешь людей!
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08.09.2020 12:10 Відповісти
просто ганьба!
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08.09.2020 09:52 Відповісти
Почему бы ОП не заявить это Трампу, Джонсону, попутно Макрону и Дзяопину.
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08.09.2020 10:37 Відповісти
Обратиться низкопоклонно к тому кто эти все"провокации" и устроил..Детская наивность ОП..,и полнейшая безхребетность главковерха с ГШ ВСУ..
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08.09.2020 10:56 Відповісти
А ножками топали?
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08.09.2020 11:05 Відповісти
Дві держави - дві протилежності. Перша - Ізраїль. Воюючи з 1948 року з переважаючим за територією та ресурсами ворогом, створив одну з найпотужніших в регіоні армію, атомну зброю й постійно нарощує свій оборонний потенціал. Періодично проводить блискучі військові операції з ліквідації загроз, які постійно виникають поблизу кордонів. Держава, яку поважає весь світ.
Друга - Українська держава. Привівши до влади кримінально-олігархічні групи, роздерибанила економіку, армію, знищила ядерне озброєння, втратила території. В останній період почала відновлювати обороноздатність, але робить це по залишковому принципу - немає грошей. Очільники держави не вірять у можливість перемоги, весь час розказують, що треба домовитись з агресором. Деморалізують військових, не створюють умов для підвищення їх соціального статусу. Не виділяють кошти на якісне переозброєння, на будівництво заводів із вироблення ***********. Немає й не закуповуються ******* літаки, ракетні системи, які могли би тримати під прицілом стратегічні об'єкти ворога. Навіть те, що може виробляти власна промисловість не закуповується - немає грошей. Але завжди є гроші на утримання величезного бюрократичного апарату, нереальні зарплати судівскій мафії, які продовжують брати хабарі й виносити незаконні рішення. Тим часом президент та його свита ********* себе й державу, розповідаючи, що ми не здатні воювати з сильнішим ворогом (як же це вийшло в ізраельтян?) виступають, як бідні родичі й думають, що можуть випросити мир, не доклавши зусиль для створення дійсно сильної армії. Досить скиглити, або йдіть під три чорти! Робіть справу, або геть!
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08.09.2020 11:27 Відповісти
Такий народ, як невтішна жінка, яка любить того, хто її зневажає, і цурається того, хто її любить. Такому стаду краще мати лідером проросійського коміка, ніж свого державницького українського націоналіста.
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08.09.2020 12:03 Відповісти
Украина расценивает обстрелы на Донбассе со стороны оккупационных войск в воскресенье как два отдельных случая, требует от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных..... Источник: https://censor.net/ru/n3217965

странная такая формулировочка, не находите?
раньше Украина требовала прекращать провокации или обстрелы от россии, а щас уже требует вмешаться) это точно украинские власти, а не филия окупационного блока?)
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08.09.2020 15:30 Відповісти
Це вже ніяка не "провокація",це цілеспрямований обстріл позиції ЗСУ і цілеспрямоване вбивство наших військових...взагалі якщо до версії про "небойові втрати" поставитись скептично,то ми отримаємо втрати ЗСУ цілком співставні з втратами до "всеосяжного перемир'я".так що "перемир'я",схоже,вигідне лише окупантам-вони укріпляють свої позиції,поступово просуваються по сірій зоні,продовжують знищувати ЗСУ і самі не несуть жодних втрат і ризиків.
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09.09.2020 13:50 Відповісти
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