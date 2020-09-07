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Новини Агресія Росії проти України
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Мамедов Гюндуз (102) ПВК Вагнер (1534) Офіс Генпрокурора (3153)

Офіс Генпрокурора розповів про подальші дії щодо виданих РФ "вагнерівців": "Ми зібрали достатню доказову базу"

Офіс Генпрокурора розповів про подальші дії щодо виданих РФ

Виданих Росії бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", які воювали на Донбасі і були затримані в Білорусі, будуть заочно притягати до відповідальності. Щодо них можуть запустити також міжнародні механізми.

Про це в інтерв'ю "РадІо Свобода" розповів заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що українська сторона оперативно відреагувала на затримання групи "вагнерівців" в Білорусі і відправила запит на екстрадицію 28 з них. Однак офіційний Мінськ ухвалив рішення видати їх Росії. Ця обставина ситуацію кардинально не змінює.

"Ми зібрали достатню доказову базу щодо вчинення злочинів під час збройного конфлікту на Донбасі. Вони всі мають підозри, тому будемо притягувати їх до відповідальності на національному рівні та використовуватимемо інші інструменти кримінального процесу, в тому числі міжнародні", - додав Мамедов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ар'єв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами "вагнерівців", а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: "Це ще один доказ, що їх виманювали". ДОКУМЕНТ

Раніше нардеп "ЄС" Володимир Ар'єв оприлюднив матеріали у "справі вагнерівців": "Все доводить цинічну брехню влади". Він зажадав створити в Раді ТСК у цій справі. Також Ар'єв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами "вагнерівців", а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: "Це ще один доказ, що їх виманювали". Тим часом, фракція "Слуга народу" блокує створення ТСК у "справі вагнерівців".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських і українських спецслужб.

Джерело: https://censor.net/ua/v3217810

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Топ коментарі
+35
В жопу теперь себе эту базу засуньте.
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07.09.2020 15:12
+29
шо это за гнильё?! когда нарасеяния через интерпол отдавала своих убийц? снова выгораживание зелёной мрази!
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07.09.2020 15:11
+26
Ар"єв швидше зібрав базу ніж прокуратура, може віддасте йому свої премії?))
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07.09.2020 15:15
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шо это за гнильё?! когда нарасеяния через интерпол отдавала своих убийц? снова выгораживание зелёной мрази!
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07.09.2020 15:11 Відповісти
Офіс Генпрокурора розповів про подальші дії щодо виданих РФ "вагнерівців": "Ми зібрали достатню доказову базу" - Цензор.НЕТ 7107
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07.09.2020 15:33 Відповісти
Вас послушать белая горячка.Зам главы разведки в открытую сказал ,что операция планировалась и ее перенес офис призедента ,что бы не сорвать обмен пленными.Потом их обнаружели кгб Беларуси .Он предположил ,что кто то мог слить росиянам. Его на следующий день уволили и начали прессовать.Кто то скинул инфу опозиции ,они хотели организовать следственную комисию в парламеннте ,но голосов у зелени нет.Если бы проголосовали, презик бы парламент разогнал,он этим часто пугает.А конвертиков лишаться не хочеться.А самолет посадить элементарно ,примеров куча в истории.А спецназ бы вытащил или выкурил их от туда.
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08.09.2020 07:23 Відповісти
вы,зеублюдки,лучше докажите,что предательства гнусавого наркомана не было,а так пыль в глаза пускаете
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07.09.2020 15:12 Відповісти
А вони хочуть нам втюхпти нарратив, що нічого страшного не сталося і їхніх таємних союзників можна судити заочно. Тому я пропоную і годувати тих прокурорів заочно. Так, щоб їжаі вони не стикалися. А ще з власними жінками і дітьми спілкуватися заочно. Відпочивати на морях теж заочно. Це ж нормально для збоченців. Нє?
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07.09.2020 15:58 Відповісти
тобто з тюремної камери
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07.09.2020 19:54 Відповісти
Це в ідеалі.
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07.09.2020 19:56 Відповісти
В жопу теперь себе эту базу засуньте.
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07.09.2020 15:12 Відповісти
Офіс Генпрокурора розповів про подальші дії щодо виданих РФ "вагнерівців": "Ми зібрали достатню доказову базу" - Цензор.НЕТ 6044
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07.09.2020 15:35 Відповісти
и Венедиктовой в .... в эту... ну вы поняли куда.
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07.09.2020 15:45 Відповісти
Я это постоянно писал,и меня банили.
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08.09.2020 09:05 Відповісти
Вот только начинаешь читать заголовок офис генпрокурора,всё на этом можно и заканчивать!
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07.09.2020 15:13 Відповісти
Ар"єв швидше зібрав базу ніж прокуратура, може віддасте йому свої премії?))
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07.09.2020 15:15 Відповісти
База Ар'єва потрібна для інших підозрюваних. І сподіваюся, буде таки використана у суді.
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07.09.2020 16:00 Відповісти
"База Арьева" - это что-то из разряда "самолеты из Москвы в Турцию не летают через воздушное пространство Украины", хотя любой пересичный может зайти на флайтрадар и убедиться в обратном, то есть в чистом вранье Арьева?
Ну для вас и такое сойдет.
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07.09.2020 17:17 Відповісти
проблема в тому, що не літають, прикінь кацариле
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07.09.2020 19:56 Відповісти
с лаптем общаться не желаю, а тебе по секрету: турецкие рейсы летают. Не пропускают кацапские, а турецкие - будьте любезны...
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07.09.2020 20:59 Відповісти
а то не ти, чи у тебе пару ніків?
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07.09.2020 21:03 Відповісти
Ти, власне, зараз до кого звертався?????
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07.09.2020 21:50 Відповісти
взагалі до Какао Боба
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08.09.2020 08:54 Відповісти
ти мабуть випадково не там нажав, бо відповів мені про польоти
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08.09.2020 08:55 Відповісти
ну і згода...
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08.09.2020 09:03 Відповісти
У нас с Турками аойна? Или с логикой совсем плохо?
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08.09.2020 09:07 Відповісти
вот тебе загадка: 2 конца, 2 кольца, посредине гвоздик... ломай голову, развивай мышление
P.S.С турками... турки - с прописной...
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08.09.2020 09:15 Відповісти
К чему ты мне этот выкак написал? Или ты решил метать икру направо и налево?
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08.09.2020 09:20 Відповісти
потому что ты - дурак. Ломай голову, дурень. Развивайся. Тебе ж на пользу...
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08.09.2020 09:24 Відповісти
Семимесячный,эта загадка для пятилетних детей составляет относительную сложность,и для недоразвитых типа тебя. Ты ее во сколько ,лет в 40 только разгадал?
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08.09.2020 11:15 Відповісти
Кацапские не летают. Что не так? Зайдите на радар и посмотрите.
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07.09.2020 21:43 Відповісти
снова нам горбатого лепят. эти вагнеровцы, скорее всего, уже не жильцы. а госбюрорепрессий пытается втюхать фуфло про розыски, вместо того, чтобы расследовать причину. мрази!
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07.09.2020 15:16 Відповісти
Нікуди ці найманці не дінуться, просто тепер будуть обережнішими - за це дуже подякуємо ОП.
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07.09.2020 15:17 Відповісти
теперь - это отработанный материал. свидетелей на расее мочат.
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07.09.2020 15:19 Відповісти
им паспорта поменяют и всё пучком - ловите.....
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07.09.2020 18:13 Відповісти
на свідоцтва про смерть
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07.09.2020 19:57 Відповісти
грош цена всякой работы если она не принесла результат !!!!
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07.09.2020 15:16 Відповісти
дивлячись кому і який
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07.09.2020 19:58 Відповісти
"будут заочно привлекать к ответственности." Источник: https://censor.net/ru/n3217974

майже як хама..сила традицій..
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07.09.2020 15:19 Відповісти
У тебя была возможность привлечь его лично?
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07.09.2020 17:24 Відповісти
значна частина населення чомусь погоджується з існуючим станом справ.. держава нічого не винна..в ідеалі так і є..але сотні тисяч бюрократів та не задіяних у війні силовиків існують..
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08.09.2020 22:07 Відповісти
Вопрос прежний.

Была хоть какая-то возможность привлечь не заочно Ялынковича?
Если не у прокуратуры, то может ты лично мог каким-то образом?
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09.09.2020 09:21 Відповісти
це питання сприйняття реальності..
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10.09.2020 22:53 Відповісти
ОП геть!
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07.09.2020 15:21 Відповісти
Офіс Генпрокурора розповів про подальші дії щодо виданих РФ "вагнерівців": "Ми зібрали достатню доказову базу" - Цензор.НЕТ 8730
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07.09.2020 15:36 Відповісти
Та хоть мовчіть вже, барани зелені.
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07.09.2020 15:30 Відповісти
Якщо на початку вся кацапська агентура рятувала хла, то тепер їм додалося роботи: окрім спасіння хла треба ще рятувати "репутацію" найвеличнішого. Даремна справа - рятувати немає чого, але ж будуть вигадувати казки, як ось ця, і далі зашкварюватись...
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07.09.2020 15:33 Відповісти
Моем моем трубочиста чисто чисто ЗЕ- ПР-оданца кремлядистам ... ( операция МОЙ ДО ДЫР)
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07.09.2020 16:06 Відповісти
зачем?????? может надо было лететь в Минск?
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07.09.2020 16:16 Відповісти
Вигороджують Зе та інших зрадників в ОП. Як сказати, щоб нічого не сказати.
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07.09.2020 16:44 Відповісти
заочно можешь теперь сразу подрочить вместе со всей квартальной шоблой да соснуть у *****, идиот из чуркостана.
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07.09.2020 17:01 Відповісти
Теперь эту базу можете в задницу своему ЗЕ и Ермаку засунуть.

У спецуры была возможность взять "вагнеровцев", но ******* работают на "ту сторону", а не на Украину.
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07.09.2020 17:23 Відповісти
Я фигею, от "кардинально не меняет".....блин, что, неужели в Украине не нашлось на такую должность этнического украинца? Ведь в генпрокуратуре что ни сотрудник-то нацмен.
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07.09.2020 18:04 Відповісти
Ваш клиент носит кличку "Козырь"
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07.09.2020 18:08 Відповісти
Офіс Генпрокурора розповів про подальші дії щодо виданих РФ "вагнерівців": "Ми зібрали достатню доказову базу" - Цензор.НЕТ 2007
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07.09.2020 18:09 Відповісти
Выданных России боевиков частной военной компании "Вагнера", которые воевали на Донбассе и были задержаны в Беларуси, будут заочно привлекать к ответственности. В отношении них могут запустить также международные механизмыИсточник: https://censor.net/ru/n3217974
Гюндюз Мамедов изрек сие. Чистокровньій украинец ))))
Мамедов, я понимаю что русская язьіка твое фсе, но все же. )))
На основании какой доказательной базьі лично тьі, "украинец" до мозга кости, собираешься их заочно судить? На основании утверждения Ермака и зеленого ублюдка что никакой операции не бьіло, и ето все фейк?

Или таки признаешь достоверность документов, предоставленньіх Арьевьім и тем самьім подтвердишь госизмену зеленого ублюдка и Ермака?

А-у, чебурека зеленая.
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07.09.2020 18:16 Відповісти
Кто тебе дал право оскорблять татарина,гражданина украины,унтерменш кацапский?
Или ты чего то в жизни большего смог добиться чем он?
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08.09.2020 09:12 Відповісти
Путем несложньіх умозаключений: Зеленский и Ермак утверждают, что спецоперация по задержанию воевавших на территории Украиньі вагнеровцев российский фейк.
Т.е никакой спецоперации, если им верить, не бьіло и разработки СБУ с фактами по конкретньім вагнеровцам также.

Арьев предоставляет документьі. Чебурек заявляет что заочно будут судить вагнеровцев.

Вопрос из разряда условного перехода(12-го числа день программиста): 1)если будут осужденьі вагнеровцьі, кем являются Зеленский и Ермак?; 2) Если Зеленский и Ермак default бельіе и пушистьіе, будут ли осужденьі вагнеровцьі?
Для меня, учитьівая что для чебурека оба персонажа по умолчанию правьі, ответ очевиден.

Вот ето и дает мне право оскорблять етого чебурека, что тебя за идиота считает
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08.09.2020 20:53 Відповісти
Іншими словами, цей спектакль, для невибагливої публіки - хороша міна, при поганій грі.
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07.09.2020 18:26 Відповісти
Ще треба, особливо МАМЕДОВУ, щирому та етничному українцю, разом з Зеленським.......... звернутися до Священого Сіноду та Папи Римського....До ср...ки ващі звернення, якщо ОП злив усі потуги наших контрозвідників у клозет...Зрадники та злодії...Таку можливість прос....ти...!!
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07.09.2020 18:44 Відповісти
Гюндуз (вибач боже за лайку) набери в рота гімна і ЗАОЧНО плюнь мені в сраку.
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07.09.2020 18:48 Відповісти
Ми вам не віримо. Ви стали страшніші за ворога, бо ніби свої, а ваші дії ворожі і за спиною.
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07.09.2020 19:08 Відповісти
Нащо стрясати повітря погрозами заочного суду? В ср...ку ви тепер іх поцілуєте, гниди погані.
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07.09.2020 19:42 Відповісти
Шо ви гоніте?!!! Єта, так названа "доказательная база", була зібрана пів-року тому. Збирали її справжні патріоти в лавах СБУ. А ви, сцуки, збирайте докази на ЗЕленых зрадників, які злили кацапам спецоперацію.
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07.09.2020 19:49 Відповісти
Прийде час і багатьом із зеленої чуми прийдеться нести кримінальну відповідальність. За зраду, за перевищення повноважень,за бездіяльність.
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07.09.2020 19:49 Відповісти
З нашими "реформованоми" судами...
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07.09.2020 20:04 Відповісти
"...будуть заочно притягати до відповідальності." Це, як казав колись мій начальник; "Выговор не геморой, носить можно." Так і ваше заочне притягнення до відповідальності вбивць. Та вони все життя проживуть в Московії і хрен вони ложуть на вашу заочку. Джерело: https://censor.net/ua/n3217974
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07.09.2020 20:38 Відповісти
"...будуть заочно притягати до відповідальності." Це, як казав колись мій начальник; "Выговор не геморой, носить можно." Так і ваше заочне притягнення до відповідальності вбивць. Та вони все життя проживуть в Московії і хрен вони ложуть на вашу заочку. Джерело: https://censor.net/ua/n3217974
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07.09.2020 20:39 Відповісти
всё верно.
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07.09.2020 21:13 Відповісти
заочный суд, какой ужас! они ж так этого боятся! ))))
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07.09.2020 21:41 Відповісти
тупа словесна відмазка для бидла від гівнОфіса ХЄРпрокурора.... ХЄРпрокурорша ПАЛЕЦЬ ОБ ПАЛЕЦЬ НЕ ВДАРИТЬ, щоб "повернути" чекістів!!! А якщо навіть би і щось тужились, то ВСРУТЬСЯ і обломляться, бо кривавих чекістів лисий даун ЛУКАШ не віддав навіть преЗЕрваденту, а від кацапні будете їх "вимагати" до четвертого пришестя....
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08.09.2020 01:06 Відповісти
засунь мудила ту базу себе и курве прокурорской в сраку.
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08.09.2020 05:28 Відповісти
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08.09.2020 07:37 Відповісти
всі вже вказали шлях цьому пану (приєднуюсь до всіх). Цікаво він почув побажання народу???
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08.09.2020 07:38 Відповісти
Мамедов это украинец?
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08.09.2020 09:09 Відповісти
К чему вопрос? Татарин,еврей,болгар,поляк и т.д гражданин Украины, может быть большим патриотом чем украинец.
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08.09.2020 09:16 Відповісти
 
 