Офіс Генпрокурора розповів про подальші дії щодо виданих РФ "вагнерівців": "Ми зібрали достатню доказову базу"
Виданих Росії бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", які воювали на Донбасі і були затримані в Білорусі, будуть заочно притягати до відповідальності. Щодо них можуть запустити також міжнародні механізми.
Про це в інтерв'ю "РадІо Свобода" розповів заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передає Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що українська сторона оперативно відреагувала на затримання групи "вагнерівців" в Білорусі і відправила запит на екстрадицію 28 з них. Однак офіційний Мінськ ухвалив рішення видати їх Росії. Ця обставина ситуацію кардинально не змінює.
"Ми зібрали достатню доказову базу щодо вчинення злочинів під час збройного конфлікту на Донбасі. Вони всі мають підозри, тому будемо притягувати їх до відповідальності на національному рівні та використовуватимемо інші інструменти кримінального процесу, в тому числі міжнародні", - додав Мамедов.
Раніше нардеп "ЄС" Володимир Ар'єв оприлюднив матеріали у "справі вагнерівців": "Все доводить цинічну брехню влади". Він зажадав створити в Раді ТСК у цій справі. Також Ар'єв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами "вагнерівців", а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: "Це ще один доказ, що їх виманювали". Тим часом, фракція "Слуга народу" блокує створення ТСК у "справі вагнерівців".
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських і українських спецслужб.
Джерело: https://censor.net/ua/v3217810
Будь ласка, зачекайте...
Ну для вас и такое сойдет.
P.S.С турками... турки - с прописной...
майже як хама..сила традицій..
Была хоть какая-то возможность привлечь не заочно Ялынковича?
Если не у прокуратуры, то может ты лично мог каким-то образом?
У спецуры была возможность взять "вагнеровцев", но ******* работают на "ту сторону", а не на Украину.
Гюндюз Мамедов изрек сие. Чистокровньій украинец ))))
Мамедов, я понимаю что русская язьіка твое фсе, но все же. )))
На основании какой доказательной базьі лично тьі, "украинец" до мозга кости, собираешься их заочно судить? На основании утверждения Ермака и зеленого ублюдка что никакой операции не бьіло, и ето все фейк?
Или таки признаешь достоверность документов, предоставленньіх Арьевьім и тем самьім подтвердишь госизмену зеленого ублюдка и Ермака?
А-у, чебурека зеленая.
Или ты чего то в жизни большего смог добиться чем он?
Т.е никакой спецоперации, если им верить, не бьіло и разработки СБУ с фактами по конкретньім вагнеровцам также.
Арьев предоставляет документьі. Чебурек заявляет что заочно будут судить вагнеровцев.
Вопрос из разряда условного перехода(12-го числа день программиста): 1)если будут осужденьі вагнеровцьі, кем являются Зеленский и Ермак?; 2) Если Зеленский и Ермак default бельіе и пушистьіе, будут ли осужденьі вагнеровцьі?
Для меня, учитьівая что для чебурека оба персонажа по умолчанию правьі, ответ очевиден.
Вот ето и дает мне право оскорблять етого чебурека, что тебя за идиота считает