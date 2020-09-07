Офіс Генпрокурора розповів про подальші дії щодо виданих РФ "вагнерівців": "Ми зібрали достатню доказову базу"

Виданих Росії бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", які воювали на Донбасі і були затримані в Білорусі, будуть заочно притягати до відповідальності. Щодо них можуть запустити також міжнародні механізми.

Про це в інтерв'ю "РадІо Свобода" розповів заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що українська сторона оперативно відреагувала на затримання групи "вагнерівців" в Білорусі і відправила запит на екстрадицію 28 з них. Однак офіційний Мінськ ухвалив рішення видати їх Росії. Ця обставина ситуацію кардинально не змінює.

"Ми зібрали достатню доказову базу щодо вчинення злочинів під час збройного конфлікту на Донбасі. Вони всі мають підозри, тому будемо притягувати їх до відповідальності на національному рівні та використовуватимемо інші інструменти кримінального процесу, в тому числі міжнародні", - додав Мамедов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ар'єв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами "вагнерівців", а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: "Це ще один доказ, що їх виманювали". ДОКУМЕНТ

Раніше нардеп "ЄС" Володимир Ар'єв оприлюднив матеріали у "справі вагнерівців": "Все доводить цинічну брехню влади". Він зажадав створити в Раді ТСК у цій справі. Також Ар'єв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами "вагнерівців", а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: "Це ще один доказ, що їх виманювали". Тим часом, фракція "Слуга народу" блокує створення ТСК у "справі вагнерівців".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських і українських спецслужб.

Джерело: https://censor.net/ua/v3217810