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Новини Силовики
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замовне вбивство (150) Правоохоронні органи (2696) силовики (2512) Слов’янськ (561) інсценування (2)

Хотів помститися ексдружині, убивши її нового коханого: правоохоронці інсценували вбивство на замовлення і затримали замовника в Слов'янську. ФОТО

Поліцейські разом зі співробітниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом обласної прокуратури інсценували смерть чоловіка в Слов'янську і затримали замовника при передачі доказів. Вбивство замовив колишній чоловік нинішньої коханої потерпілого за 5 тис. доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Донецькій області.

"На початку серпня правоохоронці Донеччини встановили, що в Слов'янську планується замовне вбивство.

34-річний замовник передав завдаток в 14 тис. гривень найманому вбивці, щоб помститися колишній дружині за розлучення. За планом кілер мав завдати співмешканцю жінки смертельні удари ножем, щоб це було схоже на напад невідомого.

У суботу, 5 вересня, використовуючи необхідні засоби конспірації, правоохоронці інсценували реалістичне вбивство 42-річного чоловіка", - сказано в повідомленні.

Хотів помститися ексдружині, убивши її нового коханого: правоохоронці інсценували вбивство на замовлення і затримали замовника в Словянську 01

Фото: сайт поліції

Зазначається, що завдяки пильності та злагодженим діям співробітників правоохоронних органів вдалося врятувати життя людині.

Під час передачі доказів виконаного злочину, співробітники поліції і СБУ затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Також дивіться: Правоохоронці затримали в Одесі підозрюваного в організації замовного вбивства бізнесмена. ВIДЕО

В ході обшуку поліцейські вилучили фотографії убитого, які кілер надав як докази виконаної роботи.

За фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 27 п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (підготовка замовного вбивства) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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Топ коментарі
+5
В Україні професіоналів немає. Все треба робити самому!
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07.09.2020 15:19
+2
Шекспир отдыхает...
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07.09.2020 15:20
+2
Если хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам
А, ваще:
Хотел отомстить экс-жене, убив ее нового возлюбленного: правоохранители инсценировали заказное убийство и задержали заказчика в Славянске - Цензор.НЕТ 9932
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07.09.2020 15:21
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В Україні професіоналів немає. Все треба робити самому!
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07.09.2020 15:19 Відповісти
Кацапи не можуть нічого зробити самі, бо вони від природи сцикливі та нікчемні!
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07.09.2020 15:37 Відповісти
Шекспир отдыхает...
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07.09.2020 15:20 Відповісти
У него сюжеты поавантажнее были.
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07.09.2020 15:26 Відповісти
Блудницу от возмездия спасая,
Ревнивца спеленало СБУ
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07.09.2020 15:59 Відповісти
Если хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам
А, ваще:
Хотел отомстить экс-жене, убив ее нового возлюбленного: правоохранители инсценировали заказное убийство и задержали заказчика в Славянске - Цензор.НЕТ 9932
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07.09.2020 15:21 Відповісти
Хотел отомстить экс-жене, убив ее нового возлюбленного: правоохранители инсценировали заказное убийство и задержали заказчика в Славянске - Цензор.НЕТ 2107
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07.09.2020 15:22 Відповісти
Ох уж эти неадекватные возлюбленные Лучше бы правоохранители в Славянске сепарков зачищали, а то прут как тараканы, за пенсиями, пособиями, лечением к фошиздам, схоронится до анмистии
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07.09.2020 15:24 Відповісти
Не понял,за подготовку убийства 15 лет или пожизненное,а за убийство тогда сколько? 3 пожизненных? Поясните.
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07.09.2020 15:24 Відповісти
115 это и есть убийство
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07.09.2020 15:32 Відповісти
Ответственность за покушение определяется по той же статье УК, на какую покушался.
Могут и как за завершенное убийство впаять.
Он ведь со своей стороны сделал все, что считал необходимым - довел, так сказать, преступный умысел до конца. Но в реальности за покушение дают чуть поменьше.
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07.09.2020 15:48 Відповісти
Задерживают будто он Кличко, шо 30 лет обучался у Брюса Ли и занимался тяганиной шлангов с блинами со Шварцем. А если бы подох как нигер какой-то?
Недавно же было: блаблабла, шталя пльоха, блабла - сразу оказали помощь, бла - ВНЕЗАПНО помер.
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07.09.2020 15:27 Відповісти
Демпингует, гад!
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07.09.2020 15:28 Відповісти
с этими инсценировками, скоро все сами будут решать)))
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07.09.2020 15:28 Відповісти
Кому теперь пять штук зелени отойдут?
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07.09.2020 15:43 Відповісти
Глупец. Мстить бывшей жене за то, что пришла очередь нового ...аря.
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07.09.2020 15:44 Відповісти
Ну да - "умерла, так умерла"
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07.09.2020 15:51 Відповісти
Не, молодцы конечно, но лично меня больше интересует задержания карманников, квартирников и автоугонщиков. А спровоцировать лоха на бытовую заказуху ... Ну, такое ...
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07.09.2020 15:52 Відповісти
Гарантія, що така замутка не тільки заради просто помсти.
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07.09.2020 15:59 Відповісти
А СБУ больше не чем занятся ?
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07.09.2020 16:05 Відповісти
все приходят сюда узнать расценки))))))))
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07.09.2020 17:08 Відповісти
 
 