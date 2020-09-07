Хотів помститися ексдружині, убивши її нового коханого: правоохоронці інсценували вбивство на замовлення і затримали замовника в Слов'янську. ФОТО
Поліцейські разом зі співробітниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом обласної прокуратури інсценували смерть чоловіка в Слов'янську і затримали замовника при передачі доказів. Вбивство замовив колишній чоловік нинішньої коханої потерпілого за 5 тис. доларів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Донецькій області.
"На початку серпня правоохоронці Донеччини встановили, що в Слов'янську планується замовне вбивство.
34-річний замовник передав завдаток в 14 тис. гривень найманому вбивці, щоб помститися колишній дружині за розлучення. За планом кілер мав завдати співмешканцю жінки смертельні удари ножем, щоб це було схоже на напад невідомого.
У суботу, 5 вересня, використовуючи необхідні засоби конспірації, правоохоронці інсценували реалістичне вбивство 42-річного чоловіка", - сказано в повідомленні.
Фото: сайт поліції
Зазначається, що завдяки пильності та злагодженим діям співробітників правоохоронних органів вдалося врятувати життя людині.
Під час передачі доказів виконаного злочину, співробітники поліції і СБУ затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.
В ході обшуку поліцейські вилучили фотографії убитого, які кілер надав як докази виконаної роботи.
За фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 27 п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (підготовка замовного вбивства) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
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Ревнивца спеленало СБУ
А, ваще:
Могут и как за завершенное убийство впаять.
Он ведь со своей стороны сделал все, что считал необходимым - довел, так сказать, преступный умысел до конца. Но в реальности за покушение дают чуть поменьше.
Недавно же было: блаблабла, шталя пльоха, блабла - сразу оказали помощь, бла - ВНЕЗАПНО помер.