Хотів помститися ексдружині, убивши її нового коханого: правоохоронці інсценували вбивство на замовлення і затримали замовника в Слов'янську. ФОТО

Поліцейські разом зі співробітниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом обласної прокуратури інсценували смерть чоловіка в Слов'янську і затримали замовника при передачі доказів. Вбивство замовив колишній чоловік нинішньої коханої потерпілого за 5 тис. доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Донецькій області.

"На початку серпня правоохоронці Донеччини встановили, що в Слов'янську планується замовне вбивство.

34-річний замовник передав завдаток в 14 тис. гривень найманому вбивці, щоб помститися колишній дружині за розлучення. За планом кілер мав завдати співмешканцю жінки смертельні удари ножем, щоб це було схоже на напад невідомого.

У суботу, 5 вересня, використовуючи необхідні засоби конспірації, правоохоронці інсценували реалістичне вбивство 42-річного чоловіка", - сказано в повідомленні.

Фото: сайт поліції

Зазначається, що завдяки пильності та злагодженим діям співробітників правоохоронних органів вдалося врятувати життя людині.

Під час передачі доказів виконаного злочину, співробітники поліції і СБУ затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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В ході обшуку поліцейські вилучили фотографії убитого, які кілер надав як докази виконаної роботи.

За фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 27 п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (підготовка замовного вбивства) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.