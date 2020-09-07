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армія (3741) Білорусь (7833) призов (418)

У Білорусі перевели в повну готовність танкові та артилерійські бази і почали призов військовослужбовців із запасу

У Білорусі перевели в повну готовність танкові та артилерійські бази і почали призов військовослужбовців із запасу

Міністерство оборони Республіки Білорусь перевело у найвищий ступінь бойової готовності 1868-му артилерійську базу озброєння, 969-ту базу резерву танків і 3620-ту артилерійську базу озброєння. Таке рішення було ухвалено в ході чергового етапу перевірки бойової готовності Збройних сил Білорусі.

Під час перевірки призвали військовозобов'язаних із запасу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Завершиться перевірка участю військових частин в командно-штабному навчанні з органами військового управління, військовими частинами і організаціями технічного забезпечення", - йдеться в повідомленні міноборони Білорусі.

Зазначається, що резервісти візьмуть участь у командно-штабних навчаннях. Як довго вони триватимуть, не уточнюється. Заходи проводяться в рамках перевірки боєготовності білоруських збройних сил, пише УНІАН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жорсткі затримання в Мінську: силовики застосовували газ і кийки, ловили тих, хто відстав, їм допомагали тітушки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

9 серпня в Білорусі відбулися президентські "вибори". Згідно з офіційними даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, його основна опонентка Тіхановська - 10,1%, інших трьох кандидатів підтримали менше 2%. Тисячі жителів Білорусі, незгодних з підсумками виборів, вийшли на акції протесту. 11 серпня в країні оголосили загальнонаціональний страйк. У перші дні учасників акцій протесту жорстоко розганяв міліцейський спецназ, тисячі людей затримали, багатьох з них при затриманні і в СІЗО сильно били. Європейський Союз не визнав результатів виборів президента Білорусі. 16 серпня в Мінську відбувся наймасштабніший в історії Білорусі Марш за свободу. Масштабні акції у вихідні дні стали своєрідною традицією.

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Топ коментарі
+29
Сорвало кукуху у Луки окончательно, и куда он на этих танках поедет?
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07.09.2020 15:19
+26
Нагнетание ситуации и истерии под поводом возможного вмешательства Европы в дела Беларуси.для ввода ЧС. А потом они с ****** закрутят народу гайки под соусом "братской помощи".
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07.09.2020 15:24
+24
А ведь достаточно одной роты, которая вспомнит кому давала присягу, и звиздец бацьке.
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07.09.2020 15:22
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Сорвало кукуху у Луки окончательно, и куда он на этих танках поедет?
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07.09.2020 15:19 Відповісти
Ему хочется екшна. Как в кино савецком - танки с крестами наступают а ты их из пулемета косишь. Скрепа такая.
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07.09.2020 15:24 Відповісти
например в Украину в рамках учений Кавказ 2020.
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07.09.2020 15:27 Відповісти
Нє шаріш ти.
Покуда у солдатов учєнія всякіє у ніх нєту врємєні думать і пополнять ради мітінгующіх.
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07.09.2020 15:40 Відповісти
к нам
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07.09.2020 16:11 Відповісти
Бульбофюрер собрался убивать свой народ?
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07.09.2020 15:19 Відповісти
Нагнетание ситуации и истерии под поводом возможного вмешательства Европы в дела Беларуси.для ввода ЧС. А потом они с ****** закрутят народу гайки под соусом "братской помощи".
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07.09.2020 15:24 Відповісти
А ви думаете, то як в советских фільмах:«народ радостно приветствовал своего вождя товарища Сралина !»?

А оно от так робиться.
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07.09.2020 15:28 Відповісти
Чєго собрался-то? Он актівно убіваєт народ уже почті 30 лєт. Вот только нє свой народ, а бєларусов которих он открито нєнавідіт і прєзіраєт.
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07.09.2020 16:22 Відповісти
Шо опять на Берлин? Ник и Майк напряглись, Ангела держись
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07.09.2020 15:20 Відповісти
***** не отдаст Беларусь никогда.

В Беларуси перевели в полную готовность танковые и артиллерийские базы и начали призыв военнослужащих из запаса - Цензор.НЕТ 9520
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07.09.2020 15:21 Відповісти
так білоруси за ***** двома руками,йому й брати не треба,самІ прийдуть з радістю
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07.09.2020 16:43 Відповісти
Трепещите враги, интересно у них вооружение какого года.
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07.09.2020 15:21 Відповісти
Поверь,еще совкового,техника на которой мы еще с кацапами хохлами и бульбашами были одной армией.Она способна только противостоять мирным беларуса,для НАТО это два дня работы.
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07.09.2020 16:33 Відповісти
Це гауляйтер хоче показати ***** все своє придане.
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07.09.2020 18:54 Відповісти
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07.09.2020 15:21 Відповісти
Пое-е-ехал тракторист, всей крышей поехал.
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07.09.2020 15:21 Відповісти
Вот это шиза так шиза,ну я ещё с трудом могу понять про танки,но артиллерия то тут при чём?
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07.09.2020 15:22 Відповісти
а как зелин зашквар- летят самалеты, будем бамбить
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07.09.2020 15:45 Відповісти
той у бориспільській лікарні переповів почуте...близько до тексту і інтонації...до цього у нього була телефонна розмова з пу...
тепер він всьо менше хоче заглядати тому в очі..або й не хоче цього зовсім
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07.09.2020 16:39 Відповісти
Він напевне десь читав як Наполеон по протестуючих з пушок палив, два рази шрапнеллю, а треті холостий. Наполеон був артилерист.
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07.09.2020 16:14 Відповісти
Є ще така цікава штука яку мало хто знає - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0 теорема Наполеона . Наполеон був освічений, "Цивільний кодекс" написав, яки ще й тепер діє з невеликими поправками. Створив https://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_des_d%C3%A9p%C3%B4ts_et_consignations Caisses de dépôts , фінансову подушку безпеки, якщо можна так виразитись. Гроші, які французи зберігають на банківських рахунках держава використовує для державного будівництва при потреб. Держава користується як безплатною позикою і віддає з податків. Ці гроші використовуються державою на будівництво шкіл, доріг і т.д. То така собі державна безпроцентна фінансова організація, яка зичить гроші державі коли державі потрібні гроші. Щось типу американського резервного фонду, як американці позичають гроші самі в себе, так і французи.
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07.09.2020 17:13 Відповісти
Французи досі ще і митним кодексом користуються з часів Наполеона. А у нас за останні тридцять років вже мабуть четвертий такий кодекс.
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07.09.2020 18:58 Відповісти
Тут тільки при Саркозі відмінили купу застарілих законів часів Наполеона відносно речей які вже не існують. Минулого тижня (4 вересня) французи відмічали 150 років республіки. За 150 років був час вдосконалювати систему керівництва державою. Ще в 1872-му році створили https://www.bing.com/search?form=MOZSBR&pc=MOZI&q=sciences+po Інститут Політичних Наук , купа https://www.bing.com/search?q=Dominique+Strauss-Kahn&filters=ufn%3a%22Dominique+Strauss-Kahn%22+sid%3a%228*******-1673-a04a-269d-2199a82b326f%22+catguid%3a%22b9976bdd-f44c-97a9-56ec-14edca9e4fa2_6e3e4389%22+segment%3a%22generic.carousel%22&FORM=SNAPST президентів і прем'єрів закінчили цю школу. Також давно створили різного рівня https://www.bing.com/search?form=MOZSBR&pc=MOZI&q=ecole+de+l%27administration школи адміністрації, країною керують професіонали. Беріть приклад, ви ж називали себе другою Францією, то вчіться в першої.
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07.09.2020 20:45 Відповісти
А ведь достаточно одной роты, которая вспомнит кому давала присягу, и звиздец бацьке.
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07.09.2020 15:22 Відповісти
Не помнят они обычно такое.
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07.09.2020 16:13 Відповісти
_А кому подчиняются их командиры? А командиры командиров? И вообще это наводит на весьма любопытный и глубокий вопрос о природе и сущности власти: что такое власть, почему миллионы подчиняются горстке мерзавцев? Это ведь иррационально: миллионы просто плюнут и горстка психопатов у власти просто утонет... Весьма непростой вопрос.
Тут рекомендовал бы почитать социологию, психологию, об экспериментах доктора Милгрэма. О тоталитарных культах и сектах, способах манипулирования сознанием и методах подавления личности.
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07.09.2020 16:42 Відповісти
Луці потрібен зовнішній ворог - це завжди так, коли хочеш відволікти увагу населення. Але сябрам треба не понижіти градус - скоро скінчаться гроші і самі силовики розберуть сельдьмаршала на луску і пір"я.
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07.09.2020 15:25 Відповісти
Щодо того, що гроші у гауляйтера на гестапо скоро закінчаться, то на це мають надію зараз с самі білоруси (зокрема, мої мінські знайомі про це кажуть). Тільки щоб гроші закінчилися швидше потрібен безстроковий загальнонаціональний страйк.
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07.09.2020 19:04 Відповісти
Лука готується стріляти в білорусів.
Назве їх агентами НАТО і танками задавить.
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07.09.2020 15:25 Відповісти
Папаколи - звизданулсо)
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07.09.2020 15:25 Відповісти
там и Коленька такой же. Еще хуже, ярый фанат *****, даже папу критиковал за то,
что бывало раньше с ****** горшки бил. Теж звиздануте дитя.
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07.09.2020 15:33 Відповісти
семейка бульбоасадов состоялась
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07.09.2020 15:48 Відповісти
Сябры, скажите, как обычный колхозник, дослужившийся до ефрейтора, в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%93%D0%91_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Пограничных войсках https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%93%D0%91_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 КГБ СССР , где был инструктором политотдела воинской части Западного пограничного округа в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 Бресте , вдруг стал маршалом? Оно, в этом позолоченноммундире аля СЛВОК, как гамадрил в позументе.
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07.09.2020 15:26 Відповісти
они сейчас про Клоуна у тебя спросят и лейтенанта Баканова
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07.09.2020 15:28 Відповісти
Так я отвечу, что у шута нет воинского звания, а Баканову присвоено мо и шутом незаконно.
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07.09.2020 15:32 Відповісти
Шут по Конституции главнее самого главного генерала, а по Баканову вообще жесть - про шныря Ермака, который даже главнее Шута вообще лучше нам молчать...
Так что с такими вопросами нам лучше заткнуться пока
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07.09.2020 15:35 Відповісти
Таки да.
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07.09.2020 15:38 Відповісти
Оно заклятый враг, а вовсе не безобидный шут!
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07.09.2020 16:16 Відповісти
Может Путлер и Лукашенко двинут войска в Украину с севера
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07.09.2020 15:26 Відповісти
у пуйла сейчас не та ситуация, что бы двигать войска в Украину...
Он завяз на Донбассе, + санкции, + падение экономики рашки вследствие падения цены на нефть и газ.
Тем более, есть многосоткилометровая граница с рашкой на востоке и северо-востоке Украины.
Если бы пуйло был в состоянии, то он уже бы давно напал на протяжении всей восточной границы Украины с рашкой.
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07.09.2020 15:31 Відповісти
Для рузке сейчас идеальная ситуация, но надеюсь что пронесет. Если массово не попрут в Сентябре, Октябре это будет чудо.
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07.09.2020 15:47 Відповісти
Николай Влад, у пуйла сейчас войска и так в Украине если ты не знал.
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07.09.2020 15:50 Відповісти
От зараз ***** натягнуть за Навального. Як ***** полізе армією в Білорусь, то місцевий народ зразу до росіян поміняє своє доброзичливе відношення на вороже, бо ті їм не картоплю копати приїдуть. Будуть ***** вже такі санкції, що ще гірше тільки коли на нас нападе. А це вже світовою війною пахне, бо американці мають формально певні зобов'язання перед Україною по будапештському меморандуму. І при бажанні про них згадають.
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07.09.2020 19:17 Відповісти
О норм. Будет из чего по дворцу шмальнуть....
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07.09.2020 15:27 Відповісти
В Беларуси перевели в полную готовность танковые и артиллерийские базы и начали призыв военнослужащих из запаса - Цензор.НЕТ 7898
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07.09.2020 15:27 Відповісти
аби кров дійсно на південь не потекла..
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07.09.2020 15:30 Відповісти
Точно дебил на Берлин попрет !!!!..... Лука клубни подбери что бы не болтались на марш броске !!!!
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07.09.2020 15:28 Відповісти
Може й на Україну поперти.
Він вже звинуватив нас у засиланні в Білорусь «террорістов»
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07.09.2020 15:32 Відповісти
Какой Берлин?! Дальше бери. До самого Ла- Маншу...
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07.09.2020 16:25 Відповісти
Сколько там светит по УК Беларуси самозванцу Лукашенко захватившему власть вооруженным путем?
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07.09.2020 15:31 Відповісти
смертная казнь
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07.09.2020 15:50 Відповісти
Вроде как смертная казнь!
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07.09.2020 15:51 Відповісти
Никак *********** испугался американцев , которые хотят захватить бульбостан 🤣🤣🤣
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07.09.2020 15:32 Відповісти
Менск , пока там сидит Тарган уже больше никогда не вернётся к усмерённому состоянию и не покориться кровавому диктатору .
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07.09.2020 15:35 Відповісти
Никогда не говори "никогда".
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07.09.2020 16:18 Відповісти
Молодёжь отслужившую ему надо с улиц в воинские части загнать, что ж непонятного то.
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07.09.2020 15:41 Відповісти
Кругом враги!
У Білорусі перевели в повну готовність танкові та артилерійські бази і почали призов військовослужбовців із запасу - Цензор.НЕТ 6598
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07.09.2020 15:49 Відповісти
какие однако большие тюбитейки у этих болотных дидовоевателей.
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07.09.2020 15:53 Відповісти
все логично, лукашеску действует как по учебнику. солдат нужно чем-то занять, чтобы они не вышли с протестующими вместе.
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07.09.2020 15:58 Відповісти
Вот и проявилась самая большая угроза войньі , за свою личную ж.опу Лукашенко готов развязать войну с кем угодно , кроме РФ. Путин такой же , только опаснее , из-за ЯО.
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07.09.2020 15:58 Відповісти
О!
Призовут бунтующих, которые начнут мутузить бунтующих
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07.09.2020 16:04 Відповісти
Балтия, товсь! Сейчас увидите как евромещане сдадут вас людоедам с потрохами...
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07.09.2020 16:11 Відповісти
а Лука не боится что призывники ( у некоторых из них еще синяки от милицейских дубинок не сошли ) получив в руки оружие могут его использовать против него ?
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07.09.2020 16:21 Відповісти
Не боится.
Если бы граждане протестующие были готовы использовать оружие, то не водили бы хороводов с шариками.
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07.09.2020 16:27 Відповісти
Я предупреждал что лукашенко сидеть не будет у него все козыри и даже больше ..Он понимает что кремль его не сольет так как Беларусь последний буфер для НАТО перед москвой ..Введет комендантский час а там все пожесткому уже не дубинки в ход пойдут а автоматы и будут карать и пофиг ему сколько убтют ..ЕС всего лиш проявит 50 по счету озабоченность у них СП-2 срывается
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07.09.2020 16:24 Відповісти
Нафига он кремлю? У кремля все бабки в американских зеленых деньгах и облигациях, и виллы в Испании и везде, дети и внуки которые руцкий не знают. Отравят они луку при первой возможности, как Навального.
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07.09.2020 17:10 Відповісти
... Я предупреждал, что лукашенко сидеть не будет...
-----------------------
Так он сидеть и не будет.
У нас за захват власти вооруженным путем смертная казнь полагается, которую, кстати, никто не отменял и даже временного запрета на исполнение смертельных приговоров не вводил.
И это не говоря обо всех убитых им политиках, начиная с министра МВД РБ Юрия Захарченко, пытавшихся объявить ему импичмент ещё в конце 90-х.
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07.09.2020 21:09 Відповісти
Или осложнение после Ковида "на ногах" или бульба оказалась отравленой. А, может и лохины переел. Зомби апокалипсис с зомби-омоном.
Если он мнит себя пиночетом или франко, то ему до них ой как далеко - рылом не вышел. Даже на асада не тянет. А вот мадуро в самый раз.
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07.09.2020 16:33 Відповісти
НАТО у порога! Ахтунг! Родина в апасносте!
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07.09.2020 16:50 Відповісти
Призыв военнослужащих из запаса - это значит вооружение народа, а армия против народа не пойдет, вот тогда ОМОН и получит свое за избиение мирных протестующих.
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07.09.2020 17:19 Відповісти
Давай, чмо усатое призьвай резервистами тех, кого твои лпричники вчера лупцевали )))
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07.09.2020 17:59 Відповісти
Кое кто в интернете приравнивает Лукашенко к Чаушеску. Это полный абсурд.
Чаушеску это румынский Сталин. Чаушеску развивал свой культ личности. Он провозгласил себя "великим вождем". "Великий вождь", "Гений Карпат", "Повноводний Дунай розуму".
Родичі Чаушеску обіймали ключові посади у владі. Особливо це стосується його дружини Олени, яка стала фактично другою людиною в державі, а пропаганда називала її "матір'ю всіх румунів". Будь яке інакомислення придушувалося.
Головне, що прокурор Джику Попа звинуватив Чаушеску в "геноциді що спричинив 60 тисяч людських жертв". Якраз за це його розстріляли.
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07.09.2020 18:44 Відповісти
Нас отвлекают на всякую ерунду. Хотелось бы знать, когда олигархов будут сажать. Притом пожизненно и с полной конфискацией.
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07.09.2020 18:49 Відповісти
Усі ті кого затримували мусора, тепер повинні піти в армію, отримати зброю, залізти в танк і почати війну проти Луки
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07.09.2020 20:24 Відповісти
Все идет по кацапскому сценарию.Лукашенко приводит мобилизацию и в полную боеготовность свои войска и под видом вмешательства в белоруские дела ,,украинских,, экстремистов,про которые уже которую неделю настойчиво говорят в кацапских СМИ вторгаются в Украину а сердобольная кацапия оказывает помощ братскому белорускому народу вводя регулярные свои войска из вторжением на територию Украины из белорусской територии.
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07.09.2020 22:00 Відповісти
Это уже явный признак, что по крайней мере позорный совок с погонялом Сябростан таки обосрался от страха.
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08.09.2020 09:19 Відповісти
 
 