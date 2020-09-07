У Білорусі перевели в повну готовність танкові та артилерійські бази і почали призов військовослужбовців із запасу
Міністерство оборони Республіки Білорусь перевело у найвищий ступінь бойової готовності 1868-му артилерійську базу озброєння, 969-ту базу резерву танків і 3620-ту артилерійську базу озброєння. Таке рішення було ухвалено в ході чергового етапу перевірки бойової готовності Збройних сил Білорусі.
Під час перевірки призвали військовозобов'язаних із запасу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Завершиться перевірка участю військових частин в командно-штабному навчанні з органами військового управління, військовими частинами і організаціями технічного забезпечення", - йдеться в повідомленні міноборони Білорусі.
Зазначається, що резервісти візьмуть участь у командно-штабних навчаннях. Як довго вони триватимуть, не уточнюється. Заходи проводяться в рамках перевірки боєготовності білоруських збройних сил, пише УНІАН.
9 серпня в Білорусі відбулися президентські "вибори". Згідно з офіційними даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, його основна опонентка Тіхановська - 10,1%, інших трьох кандидатів підтримали менше 2%. Тисячі жителів Білорусі, незгодних з підсумками виборів, вийшли на акції протесту. 11 серпня в країні оголосили загальнонаціональний страйк. У перші дні учасників акцій протесту жорстоко розганяв міліцейський спецназ, тисячі людей затримали, багатьох з них при затриманні і в СІЗО сильно били. Європейський Союз не визнав результатів виборів президента Білорусі. 16 серпня в Мінську відбувся наймасштабніший в історії Білорусі Марш за свободу. Масштабні акції у вихідні дні стали своєрідною традицією.
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Покуда у солдатов учєнія всякіє у ніх нєту врємєні думать і пополнять ради мітінгующіх.
А оно от так робиться.
тепер він всьо менше хоче заглядати тому в очі..або й не хоче цього зовсім
Тут рекомендовал бы почитать социологию, психологию, об экспериментах доктора Милгрэма. О тоталитарных культах и сектах, способах манипулирования сознанием и методах подавления личности.
Назве їх агентами НАТО і танками задавить.
что бывало раньше с ****** горшки бил. Теж звиздануте дитя.
Так что с такими вопросами нам лучше заткнуться пока
Он завяз на Донбассе, + санкции, + падение экономики рашки вследствие падения цены на нефть и газ.
Тем более, есть многосоткилометровая граница с рашкой на востоке и северо-востоке Украины.
Если бы пуйло был в состоянии, то он уже бы давно напал на протяжении всей восточной границы Украины с рашкой.
Він вже звинуватив нас у засиланні в Білорусь «террорістов»
Призовут бунтующих, которые начнут мутузить бунтующих
Если бы граждане протестующие были готовы использовать оружие, то не водили бы хороводов с шариками.
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Так он сидеть и не будет.
У нас за захват власти вооруженным путем смертная казнь полагается, которую, кстати, никто не отменял и даже временного запрета на исполнение смертельных приговоров не вводил.
И это не говоря обо всех убитых им политиках, начиная с министра МВД РБ Юрия Захарченко, пытавшихся объявить ему импичмент ещё в конце 90-х.
Если он мнит себя пиночетом или франко, то ему до них ой как далеко - рылом не вышел. Даже на асада не тянет. А вот мадуро в самый раз.
Чаушеску это румынский Сталин. Чаушеску развивал свой культ личности. Он провозгласил себя "великим вождем". "Великий вождь", "Гений Карпат", "Повноводний Дунай розуму".
Родичі Чаушеску обіймали ключові посади у владі. Особливо це стосується його дружини Олени, яка стала фактично другою людиною в державі, а пропаганда називала її "матір'ю всіх румунів". Будь яке інакомислення придушувалося.
Головне, що прокурор Джику Попа звинуватив Чаушеску в "геноциді що спричинив 60 тисяч людських жертв". Якраз за це його розстріляли.