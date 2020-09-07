В'язні Кремля звернулися до ВР з відкритим листом: вимагають посилити тиск на РФ, прискорити звільнення і законодавчого захисту

Незаконно утримувані РФ громадяни України вимагають від Верховної Ради прискорити процес їхнього звільнення та екстрадиції.

Відповідний відкритий лист до Верховної Ради оприлюднив на брифінгу в понеділок у Києві президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вимагаємо проведення парламентського розслідування з питання затягування процесу повернення громадян України, які утримуються в Російській Федерації, зокрема політичних в'язнів, активізувати розгляд питання негайного повернення до України її громадян, які примусово утримуються в Росії", - йдеться в документі.

Автори звернення до ВР просять на міжнародному рівні, в ОБСЄ, ПАРЄ, на зустрічі в "нормандському форматі" розглянути питання про введення Україною і міжнародним співтовариством нових і розширення вже наявних санкцій проти Росії за систематичне порушення міжнародного права у сфері охорони основоположних прав і свобод громадянина.

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Незаконно засуджені в РФ українські громадяни також вимагають на міжнародному рівні тиснути на Росію для звільнення політичних в'язнів Кремля і "ввести парламентський контроль над процесами звільнення політв'язнів та екстрадицією громадян України з РФ на Батьківщину".

За словами Гончара, серед вимог - створення законодавчої та нормативно-правової бази щодо гарантій надання політв'язням і членам сімей, які залишилися без годувальника, юридичної, медичної та матеріальної допомоги.

Як зазначив директор Благодійного фонду "Родичі політв'язнів Кремля" Ігор Гриб, після 7 вересня минулого року, коли було звільнено групу українських політв'язнів, питання звільнення в'язнів Кремля замовчується.

"За рік... питання практично зникло з розгляду... Немає тієї потужної суспільно-політичної роботи, ... із залученням ЗМІ", - сказав Гриб.

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Ось повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.