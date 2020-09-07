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Новини Агресія Росії проти України
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На Донбасі Росія використовує найманців із понад 30 країн: найбільше їх поки з Іспанії, Сербії, Молдови та Франції, - Мамедов

На Донбасі Росія використовує найманців із понад 30 країн: найбільше їх поки з Іспанії, Сербії, Молдови та Франції, - Мамедов

У межах збройної агресії Російська Федерація використовує на Донбасі найманців із понад 30 країн. На сьогодні Україна веде слідство стосовно понад 100 таких іноземців.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передає Цензор.НЕТ.

"Географія країн походження найманців дуже різноманітна і становить понад 30 держав, серед яких Франція, Чехія і навіть Чилі. Найбільша їх кількість поки з Іспанії та Сербії - по 27 осіб, Молдови - 26, Франції - 20", - зазначив Мамедов.

За його словами, з 2014 року іноземні найманці перебували в складі різних підрозділів. В інтересах слідства їхні імена не можуть бути розголошені.

У той же час Мамедов зазначає, що про деяких найманців пишуть ЗМІ. Зокрема, про французьку ультраправу організацію "Континентальна єдність", яка вербує найманців для незаконних збройних формувань Російської Федерації.

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"Нам відомо, що на території Російської Федерації створені спеціальні навчальні центри, де проводиться вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання найманців з метою використання у збройному конфлікті на території Донецької та Луганської областей України", - додав Мамедов.

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Топ коментарі
+8
Сербия, Молдова это не ЕС.
Почти все наёмники из Молдовы, реально из Приднестровья - кремлёвского марионеточного сепаратистского образования, где размещены войска рашки.
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07.09.2020 15:42
+6
позывной: черный ленин
На Донбассе Россия использует наемников из более чем 30 стран: наибольшее их количество пока из Испании, Сербии, Молдовы и Франции, - Мамедов - Цензор.НЕТ 8231
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07.09.2020 15:36
+3
Він доречі вже в Бєларусі засвітився
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07.09.2020 15:40
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позывной: черный ленин
На Донбассе Россия использует наемников из более чем 30 стран: наибольшее их количество пока из Испании, Сербии, Молдовы и Франции, - Мамедов - Цензор.НЕТ 8231
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07.09.2020 15:36 Відповісти
Він доречі вже в Бєларусі засвітився
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07.09.2020 15:40 Відповісти
Все сходится. Это членин и хозяин у него *****.
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07.09.2020 16:04 Відповісти
Тю, " из Испании, Сербии, Молдовы и Франции" - так то ж страны из ЕС, это шо - ЕС воюет против Украины, чи що?
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07.09.2020 15:39 Відповісти
Сербия, Молдова это не ЕС.
Почти все наёмники из Молдовы, реально из Приднестровья - кремлёвского марионеточного сепаратистского образования, где размещены войска рашки.
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07.09.2020 15:42 Відповісти
А Франция - вообще сама по себе?
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07.09.2020 15:44 Відповісти
без реальных фамилий можно только гадать, но если вы были во Франции, особенно в Париже последние несколько лет, то вы могли обратить внимание что не все население (я не про туристов) внешне очень похоже на французов, хотя многие из них имеют гражданство.
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07.09.2020 16:13 Відповісти
Хм прикольное у тебя мнение ))
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07.09.2020 15:45 Відповісти
Наёмникам пох - за кого воевать.
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07.09.2020 15:45 Відповісти
Громадяни Іспанії та Франції це емігранти-нікчеми з **********.
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07.09.2020 15:46 Відповісти
ты уже проверил?
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07.09.2020 15:47 Відповісти
я так розумію, що здебільшого комуняки та інше лівацьке гуано..?
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07.09.2020 15:41 Відповісти
Но из ЕС?
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07.09.2020 15:42 Відповісти
якщо мова про Іспанію та Францію..то звісно..
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07.09.2020 15:45 Відповісти
На чём основано твоё утверждение, проверил?
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07.09.2020 15:48 Відповісти
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07.09.2020 15:57 Відповісти
"В рамках вооруженной агрессии..." пипец - так даже прапощики не разговаривали.
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07.09.2020 15:57 Відповісти
География стран происхождения наемников очень разнообразна и составляет более 30 государств, среди которых Франция, Чехия / Прокуратура Праги предъявила обвинения в терроризме чеху и белорусу, воевавшим против Украины на Донбассе . В Израиле государство не преследует израильских наёмников, воюющих с ВСУ в бандформированиях ДНР. И тем их поощряет.
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07.09.2020 16:09 Відповісти
То с ким домовляться. Цих вбивць разом з російськими фашистами потрібно просто знищувати.
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07.09.2020 19:44 Відповісти
Это законченные гниды и людоеды. Не дайте им вернуться в Европу.
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07.09.2020 21:19 Відповісти
НЕОБХОДИМО ИЗ ИТАЛИИ АРЕСТОВАТЬ И НА МАРКИВА ПОМЕНЯТЬ !!!
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08.09.2020 00:10 Відповісти
 
 