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місцеві вибори (1365) опитування (1851) рейтинг (1622) Слуга народу (2800) Європейська Солідарність (1068)

Рейтинг партій на місцевих виборах станом на липень: "Слуга народу" - 30%, ОПЗЖ - 17%, "Євросолідарність" - 16%, ВО "Батьківщина" - 9%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій на місцевих виборах станом на липень:

Найбільше голосів на місцевих виборах, якби вони відбулися найближчої неділі, набрали б політичні партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя" і "Європейська Солідарність".

Як передає Цензор.НЕТ. про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у липні. Зауважимо, що "Рейтинг" оприлюднив опитування сьогодні, 7 вересня.

Згідно з даними дослідження, на питання чи планують респонденти брати участь у місцевих виборах в жовтні поточного року, 77% відповіли, що швидше "так", 20% - швидше "ні", а 3% не змогли відповісти на питання.

Так, в трійці причин, через які респонденти не мають наміру брати участь у виборах: не довіряють виборчому кодексу (15%), жодна з партій чи кандидатів їм не подобається (14%) і вважають, що їхній голос не має значення (13% ).

Водночас, на питання, якби місцеві вибори відбулися наступної неділі, то за яку партію вони б проголосували, 30% респондентів серед тих, хто визначився і має намір голосувати, проголосували б за партію "Слуга народу" (серед усіх опитаних - 15%), 17% - "Опозиційна платформа - за життя" (9%), 16% - "Європейська Солідарність" (8%), 9% - ВО "Батьківщина" (4%), по 3% - ВО "Свобода ", партія Шарія та Радикальна партія Олега Ляшка (по 2%), по 2% - "Сила і честь"(1%), "Голос" (1%), Українська стратегія Гройсмана та Опозиційний блок, 1% - блок Геннадія Кернеса , 6% - інші (5%), а 2% не обрали ні одну з представлених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КВУ: ОПЗЖ та Левченко зірвали "нарізку" округів на виборах у Києві

Рейтинг партій на місцевих виборах станом на липень: Слуга народу - 30%, ОПЗЖ - 17%, Євросолідарність - 16%, ВО Батьківщина - 9%, - опитування Рейтингу 01

Опитування проводилося з 30 по 31 липня. В ході дослідження методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 2 472 респонденти віком від 16 років і старше.

Аудиторія: населення України в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг "Слуги народу" падає через розчарування виборців, токсичність медіаполя і невирішене "питання справедливості", - Корнієнко

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Топ коментарі
+66
Рейтинг партий на местных выборах: "Слуга народа"- 30%, ОПЗЖ - 17%, "Евросолидарность" - 16%, ВО "Батькивщина" - 9%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 98
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07.09.2020 15:49
+51
Бред для лохтората. Кому принадлежит рейтинг?! Кто платит тот и заказывает. Горячая пора для "соцопросников" косить бабло.
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07.09.2020 15:47
+42
Партия шмария? После революции Достоинства? это просто опзждец какойта...
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07.09.2020 15:48
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папір все стерпить..)))

в тому числі "рейтинги" у 60ть..80ть...120 відсотків))))
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07.09.2020 22:52 Відповісти
Нужно провести открытые выборы (без тайны голосования) и 17% ******* отправить "запаребрик"...
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07.09.2020 21:31 Відповісти
Не погоджусь.

Щирий греко-католик,вишиванковий патрійота Львова Садовий вчетверте має всі шанси стати мером Львова...
і навіть знову "склолотити" під себе МОНОбільшість у тепер Львівській ОТГ....
з недобитків Самопомочі,Української галицької партії,"Голосу"та й зі "слуг"(хоча сумнівно,що вони у Львові мають шанси"
Рейтинг партій на місцевих виборах станом на липень: "Слуга народу" - 30%, ОПЗЖ - 17%, "Євросолідарність" - 16%, ВО "Батьківщина" - 9%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2278
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07.09.2020 22:48 Відповісти
ні..Єс(***читай Порошенко) у Львові без шансів з Синюткою..."очолити дерибан"...

Замало харизми. забагато негативу..І навіть Пєтя" своїм рейтингом у Львові не "виведе"Синютку у другий тур......
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07.09.2020 22:51 Відповісти
Зебил не мамонт не вымрет ))
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07.09.2020 21:42 Відповісти
30% умственно отсталых в стране
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07.09.2020 22:20 Відповісти
туда же жоповцев и шариковых
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08.09.2020 13:17 Відповісти
ну там ще є єврейська община - та голосувала за своїх
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28.09.2020 00:05 Відповісти
Очередное враньё и манипуляции: будь так, Петра бы по 28-ми высосаным бенядиктовной из пальца портнова «делам» не кошмарили, а сама прислуга уродов в раде бы в своих закрытых партийных чатах караул о 6% поддержки, включая админресурс не выла бы... )))
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07.09.2020 22:37 Відповісти
Вы за апрель лучше рейтинг опубликуйте. Тогда у вовсемобосравшегося зе он был еще выше. Лучше за апрель 2019
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08.09.2020 00:56 Відповісти
Станом на липень??????????????????це мабуть помилка.10ВЕРЕСНЯ однако...
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08.09.2020 10:21 Відповісти
Печаль...
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08.09.2020 10:54 Відповісти
Рыганы вторые эту страну не передалать....
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08.09.2020 10:59 Відповісти
Опрос проводился с 30 по 31 июля. В ходе исследования методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2 472 респондентов в возрасте от 16 лет и старшеИсточник: https://censor.net/ru/n3217982
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08.09.2020 11:00 Відповісти
Рейтинг партій на місцевих виборах станом на липень: "Слуга народу" - 30%, ОПЗЖ - 17%, "Євросолідарність" - 16%, ВО "Батьківщина" - 9%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4356
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08.09.2020 11:08 Відповісти
Брифінг М. Цимбалюка і С.Власенко у Львові https://www.facebook.com/batkivshchyna.lvivshchyna/videos/908998726259475/
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08.09.2020 11:23 Відповісти
Больше всего голосов на местных выборах, если они бы состоялись в ближайшее воскресенье, набрали бы политические партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность" Источник: https://censor.net/ru/n3217982

БРЄД сивої кобили
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08.09.2020 12:27 Відповісти
Президентом должен быть кум Путлера Ведмедчук и его РыгоАНАЛы... 73 % быдло не против?
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08.09.2020 14:24 Відповісти
Какой смысл публиковать опрос, который был 2 месяца назад.
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08.09.2020 16:41 Відповісти
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