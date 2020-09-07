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Артисти і музиканти на попурі до Дня Незалежності виступали безкоштовно, - Офіс президента

Артисти і музиканти на попурі до Дня Незалежності виступали безкоштовно, - Офіс президента

Офіційний захід з нагоди 29-ї річниці Незалежності України, що проходив на Софійській площі у Києві 24 серпня, завершився попурі з українських пісень різних років у виконанні відомих виконавців.

В Офісі президента у відповідь на запит Цензор.НЕТ зазначили, що всі артисти та музиканти, які взяли участь у фінальному номері "Музична історія Незалежності", відгукнулися на запрошення організаторів і брали участь в урочистостях на безоплатній основі.

"Основний сценарій офіційних заходів був розроблений і реалізований працівниками Офісу президента України, зокрема, працівниками Директорату з питань інформаційної політики, Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики, Директорату з питань регіональної політики та децентралізації", – сказано у відповіді на запит.

Режисером 17-хвилинного попурі стала Катерина Царик.

"Музичний "мешап" та аранжування здійснив талановитий український музикант і виконавець MONATIK. Вони також надавали послуги на безоплатній основі", – додали в Офісі президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Концерт до Дня Незалежності: в Офісі Президента заявили, що закон про авторське право не порушено. ВIДЕО

Відсутність зазначення імен авторів і джерел запозичення під час трансляції попурі була пов’язана із певними технічними обмеженнями телевізійного мовлення, сказано в листі.

"Водночас повідомляємо, що повна версія цього номеру із зазначенням імен авторів була оприлюднена на офіційних ресурсах Офісу Президента України", – зазначають у відомстві.

Нагадаємо, офіційна урочиста церемонія з нагоди 29-ї річниці Незалежності України на Софійській площі в Києві завершилася попурі з українських пісень різних років українською, російською та кримськотатарською мовами у виконанні відомих артистів.

Представники груп "Бумбокс" та "Океан Ельзи" заявили, що не дозволяли використовувати свої пісні на цьому концерті. Проте Офіс президента опублікував повний перелік композицій "з метою дотримання вимог українського законодавства при створенні музичного номера до Дня Незалежності України на Софійській площі".

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Топ коментарі
+35
Я бы им доплатил, чтобы они не выступали!
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07.09.2020 16:22
+32
"талантливый украинский музыкант и исполнитель MONATIK."

Культурна дегенерація.
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07.09.2020 16:25
+26
Артисты и музыканты на попурри ко Дню Независимости выступали бесплатно, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 2403
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07.09.2020 16:40
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Я бы им доплатил, чтобы они не выступали!
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07.09.2020 16:22 Відповісти
Артисты и музыканты на попурри ко Дню Независимости выступали бесплатно, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 1879
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07.09.2020 16:23 Відповісти
Артисти і музиканти на попурі до Дня Незалежності виступали безкоштовно, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 7941
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07.09.2020 17:32 Відповісти
Музичний треш...
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07.09.2020 16:23 Відповісти
а шо то за столбики по периметру дороги? гвардейцы кардинала охраняют его величество?
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07.09.2020 16:41 Відповісти
Артисти і музиканти на попурі до Дня Незалежності виступали безкоштовно, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 5945
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07.09.2020 17:31 Відповісти
Это вечный позор ПреЗЕдента!!!
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07.09.2020 20:10 Відповісти
може не на попурри, а на паперти?
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07.09.2020 16:24 Відповісти
"талантливый украинский музыкант и исполнитель MONATIK."

Культурна дегенерація.
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07.09.2020 16:25 Відповісти
талант прямо прет изо всех щелей
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07.09.2020 16:28 Відповісти
Артисты и музыканты на попурри ко Дню Независимости выступали бесплатно, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 6394
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07.09.2020 16:39 Відповісти
Целенаправленное обыдлячывание населения Украины при полном попустительстве властей и спецслужб Украины. Вот такая вот государственная "культурная политика" Украины. Украины ли а может России?
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07.09.2020 16:31 Відповісти
Артисты и музыканты на попурри ко Дню Независимости выступали бесплатно, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 2403
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07.09.2020 16:40 Відповісти
от і все, що треба знати про вподобання ПРЕЗИКдента
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07.09.2020 17:39 Відповісти
роССия оплатила диверсию "попурри" "зеленых человечков".
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07.09.2020 16:26 Відповісти
Так як без коштовно. Май же кожному з них присвоїли звання та надавали державних нагород. А хто ще не отримав, отримають в найближчі свята. То вони й відпрацьовують.
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07.09.2020 16:28 Відповісти
Странно, дорогие ***..ди и вдруг бесплатно.
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07.09.2020 16:31 Відповісти
https://bykvu.com/ru/show/poljakovij-dozvolili-provesti-koncert-u-bilij-cerkvi-pislja-uchasti-v-mitingu/ Поляковой разрешили провести концерт в Белой Церкви
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07.09.2020 18:12 Відповісти
_Ну вот зачем вы даже здесь соврали, мудаки?! Вот назхера?! Надеюсь вас просто развесят на каштанах, уродов...
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07.09.2020 16:35 Відповісти
Тобто ЗЄля артистів кинув на бабки.
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07.09.2020 16:36 Відповісти
За незалежність лилася, ллється і, при такому "найвеличнішому миротворці", буде литися кров патріотів. І випускати "плейбоївського" зайця і шоблу напівроздягнених танцюристів на таких урочистостях - то всеодно, що грати весілля та влаштовувати пісні-танці на кладовищі...
Недолугому теє не дойде навіть якщо до скроні приставити пістолета, бо воно - пісюрмен від шоубіза, а не державник...
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07.09.2020 16:40 Відповісти
В то, что горе-сценарий написали в ОП - верю, в бесплатные выступления - не верю. Хотя подтанцовка в лице «президента», наверное, была бесплатной, от души.
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07.09.2020 16:42 Відповісти
не верю, исполнителю "президента" капнуло
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07.09.2020 23:48 Відповісти
хоть как-то пытался их понять, за бабло, а тут клоунада и наруга над флагом нахаляву, - клоун жадный до упору, даже янык подкармливал халуев
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07.09.2020 16:44 Відповісти
Артисти і музиканти на попурі до Дня Незалежності виступали безкоштовно, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 4137
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07.09.2020 17:33 Відповісти
А що буде їсти безробітна Оля Полякова?
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07.09.2020 16:46 Відповісти
Ви мабуть хотіли запитати - що буде сосати безробітна Оля Полякова?
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07.09.2020 17:27 Відповісти
Худатиме, шкода звичайно...
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07.09.2020 17:43 Відповісти
https://bykvu.com/ru/show/poljakovij-dozvolili-provesti-koncert-u-bilij-cerkvi-pislja-uchasti-v-mitingu/ Поляковой разрешили провести концерт в Белой Церкви
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07.09.2020 18:13 Відповісти
Ну где же вы бл.яди, потеште дядю)
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07.09.2020 16:50 Відповісти
МАЛО ТОГО ЧТО ЗЕЛЕБУБОЧКА ПОПУТАЛ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТИ С КОРПОРАТИВОМ У БАБКИ БЕНИ, ТАК ОН ЕЩЕ И ЖЛОБЯРА. А СЛАБО БЫЛО ИЗ СВОЕГО КАРМАНА ПРОПОШЛЯТЬ?
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07.09.2020 16:54 Відповісти
так он и своему отцу не хочет помогать- требует для него госстипендии! такого еще не было, чтобы родителей содержать. у него и пенсия наверно не малая, да еще и работает
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07.09.2020 17:01 Відповісти
та ясно, зборище лизунів зеленої сраки.. фу гидота!
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07.09.2020 17:05 Відповісти
Ваше попурри ко Дню Независимости.. это какой то позор
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07.09.2020 17:05 Відповісти
День Независимости стоил в 6 раз больше предыдущего: Кабмин и Киев от попурри открещиваются. ВЯЛЫЙ украл бабло?

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/3/7265107/
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07.09.2020 17:09 Відповісти
хтось повірить, що безкоштовно?

Хіба що 73/43%зебіли.
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07.09.2020 17:19 Відповісти
А ведь еще не так давно было не стыдно за такое убожество.

Артисти і музиканти на попурі до Дня Незалежності виступали безкоштовно, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 4341
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07.09.2020 17:30 Відповісти
Не тобі, ні твоєму офісу вже майже ніхто не вірить. Кожне слово брехня
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07.09.2020 17:37 Відповісти
Я би приплатив цим позорникам , щоби не бачити на Софіі піхви Могилевськоі 😡
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07.09.2020 17:37 Відповісти
Зелене збіговисько тупорилих брехунів!
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07.09.2020 17:44 Відповісти
Кто то поверит что винни бесплатно выступал?!!!!
Бытрее всего черным налом платили!
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07.09.2020 17:48 Відповісти
В том, что сами писали сценарий и сомнений нет. В ОП пишут сценарии не только для шоу, но и для президента. Может и бесплатно выступали. Поэтому Полякова и "пришлепала" на акцию под кабмин.)
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07.09.2020 17:48 Відповісти
Наверное они сами платили, чтобы наконец то из задворков культуры вырваться на главное культурное мероприятие страны. И, удачно из него сделали безкультурное. Так был преодолен комплекс неполноценности. Теперь официально культуры в Украине нет.
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07.09.2020 17:51 Відповісти
Не одного вопроса не было по поводу стоимости мероприятия.
Вопросы были по сути мероприятия, превратившего главный праздник Украины в цирковое шоу.
Короче, хоть в морду плюй!
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07.09.2020 17:53 Відповісти
зекретин вот вот лопнет от жадности
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07.09.2020 18:02 Відповісти
Скажите, спасибо, что новоиспеченный «Заслужений діяч мистецтв» Потап штаны не снял на этой тусовке не понятно чего.
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07.09.2020 18:16 Відповісти
Музичний номер "Кварталу" до Дня Незалежності. Альтернативна версія.



https://www.youtube.com/watch?v=sFzN_bf6NNE
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07.09.2020 19:04 Відповісти
Артисти і музиканти на попурі до Дня Незалежності виступали безкоштовно, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 6598
святкування Дня Незалежностi при Зе
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07.09.2020 19:21 Відповісти
Кожен рік, в день незалежності України Зеленський і 95квартал збираються щоб подрочити на безкоштовних артистів. Але цього року кляті порохоботи і справжні українці зіпсували свято малоросам, прийшлося хапати на дітей з портретами їх загиблих батьків.
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07.09.2020 19:23 Відповісти
Конечно бесплатно. Потому что за несколько дней до этого на многих из этого балагана пролился благодатный дождь из званий народных и заслуженных артистов Украины. В том числе Паутине Шмароль, ******* и др. интересно, чем они Матвиенко приманили, обещанием дать сцену концертного зала "Украина" внученьке?
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07.09.2020 19:26 Відповісти
Артисти і музиканти на попурі до Дня Незалежності виступали безкоштовно, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 8465
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07.09.2020 19:29 Відповісти
Державні свята та Новий Рік це те з чого живуть артисти. Такого щоб артист виступав безкоштовно на державному святі не було ніколи. Навіть за совка. ОП бреше. Як завжди. За звичкою. Навіть там де можна казати правду.
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07.09.2020 19:40 Відповісти
А что оно когда сказало вправду? Велосипед? Дачи-детям? Всё сплошная брехня
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07.09.2020 23:46 Відповісти
а куда тогда 1,6 миллиона потратили?
https://hromadske.ua/ru/posts/v-etom-godu-prazdnovanie-dnya-nezavisimosti-oboshlos-v-shest-raz-dorozhe-chem-v-proshlom-godu
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07.09.2020 22:11 Відповісти
А совковые звания с пожизненными стипендиями «заслуженным и народным» - это тоже все «за свой счёт»???
Да тот же жалоб данилка уссыться, а не бесплатно выступит...
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07.09.2020 22:31 Відповісти
Тогда они поступили еще гаже....за деньги еще как - то пыталась их внутри оправдать : после карантина поиздержались, а концертов не было и заработка не было...а за бесплатно наплевать в души патриотов Украины и родственников ребят, погибших за независимость Украины от кремлевской мафии - это уже диагноз... напрямую не хватало смелости сказать плохо о защитниках Украины, как мадам Егорова, так они таким образом наплевали в душу патриотам Украины....выступили придворными шутами зели за бесплатно....
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07.09.2020 22:50 Відповісти
да никто из них бесплатно пальцем не пошевелит. Это был их праздник- больших гонораров за пошлятину и бездарщину
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07.09.2020 23:31 Відповісти
Да, бесплатно, вислюку за роль Президента тоже капнуло
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07.09.2020 23:35 Відповісти
 
 