Артисти і музиканти на попурі до Дня Незалежності виступали безкоштовно, - Офіс президента

Офіційний захід з нагоди 29-ї річниці Незалежності України, що проходив на Софійській площі у Києві 24 серпня, завершився попурі з українських пісень різних років у виконанні відомих виконавців.

В Офісі президента у відповідь на запит Цензор.НЕТ зазначили, що всі артисти та музиканти, які взяли участь у фінальному номері "Музична історія Незалежності", відгукнулися на запрошення організаторів і брали участь в урочистостях на безоплатній основі.

"Основний сценарій офіційних заходів був розроблений і реалізований працівниками Офісу президента України, зокрема, працівниками Директорату з питань інформаційної політики, Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики, Директорату з питань регіональної політики та децентралізації", – сказано у відповіді на запит.

Режисером 17-хвилинного попурі стала Катерина Царик.

"Музичний "мешап" та аранжування здійснив талановитий український музикант і виконавець MONATIK. Вони також надавали послуги на безоплатній основі", – додали в Офісі президента.

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Відсутність зазначення імен авторів і джерел запозичення під час трансляції попурі була пов’язана із певними технічними обмеженнями телевізійного мовлення, сказано в листі.

"Водночас повідомляємо, що повна версія цього номеру із зазначенням імен авторів була оприлюднена на офіційних ресурсах Офісу Президента України", – зазначають у відомстві.

Нагадаємо, офіційна урочиста церемонія з нагоди 29-ї річниці Незалежності України на Софійській площі в Києві завершилася попурі з українських пісень різних років українською, російською та кримськотатарською мовами у виконанні відомих артистів.

Представники груп "Бумбокс" та "Океан Ельзи" заявили, що не дозволяли використовувати свої пісні на цьому концерті. Проте Офіс президента опублікував повний перелік композицій "з метою дотримання вимог українського законодавства при створенні музичного номера до Дня Незалежності України на Софійській площі".

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