У реанімації київського госпіталю зламався дефібрилятор, лікарі просять допомогти якомога швидше зібрати гроші на новий, - волонтерка Юсупова
Лікарі просять зібрати гроші для придбання нового апарата для запуску серця для відділення реанімації Головного військового клінічного госпіталю в Києві.
Про це в Facebook повідомила волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.
"У реанімації госпіталю зламався апарат для запуску серця, дефібрилятор, який рятує життя пацієнтам, передусім пораненим і тяжкохворим військовим. Лікарі звернулися по допомогу, щоб апарат купили якомога швидше. Дуже просять до кінця тижня. Вибрали найпростіший за 45 тис. грн, є і за кілька десятків тисяч", - пише Юсупова.
Вона опублікувала номери карток для допомоги: 5358 3853 2000 2464 і 5375 4115 0042 7369, монобанк.
Також волонтерка повідомила, що 7 вересня оплатила монітор для швидкої на передову. Зі знижкою вийшло 47 тис. грн, відзвітувала Юсупова.
Будь ласка, зачекайте...
Сразу новый давай.
Он не сложнее современного телевизора.
)))
Треба обов'язково запропонувати лікарю ремонт, щоб перевірити, що саме потрібно лікарю: гроші чи прилад.
І чому він мовчить? Може він уже замовив такий прилад?
Треба також вказати, який прилад їм потрібен: стаціонарний чи переносний.
187 050 грн.
Дефибриллятор-монитор MINDRAY BeneHeart D3
Есть и подороже , зависит от производителя !
https://www.obozrevatel.com/society/v-reanimatsiyu-nuzhen-defibrillyator-pomozhem-spasti-zhizni.htm
Вот раскопали поломку и кричим караул.
Медтехник, Кривой Рог.
Реально тащат каждый божий день в госпиталь горы всего.
Вот только вопрос "а где же обеспечение от государства главного военного госпиталя, неужели только на скальпеля, омлет, димедрол (типа обезбаливающее, пля) и зарплаты врачам хватает?" - открытый. Ни одна волонтёрская организация вокруг госпиталя даже близко не желает браться за:
- контроль бюджетного обеспечения госпиталя;
- изменение протоколов обезболивания амутантов;
и т.д. и т.п.
Ну а руководство госпиталя свозь пальцы смотрит всё это, прикрываясь статусом "воинской части".
Ну и бл*дей, рыскающих по госпиталю в поисках событий и свежего мясца, как видим, некоторое количество есть.
Т.е. версия о "безымянном анастезиологе, оставшемся без дефибриллятора" - больше похожа на выдумки госпожи Н.Юсуповой. В принципе, понятно, почем "анастезиолог" - они есть во многих отделениях (поди знай - где сломалось) и зачастую выполняют также функции врачей-реаниматологов, наблюдающих пациентов в после-операционный период.
Госпоже Юсуповой, на будущее, совет и информация к размышлению: любая медсестра тоже имеет право пользоваться большинством моделей дефибрилляторов. Не обязательно писать "обратился врач-анастезиолог за дефибриллятором" их в госпитале всё-таки не много - гораздо обезличеннее "медсестра госпиталя обратилась за дефибриллятором", а медсестёр гораздо больше...
Грубо работаете, госпожа Юсупова. Что, популярность стала понижаться, на карточку всё меньше присылают и лондонского сидельца не на что содержать?
А редакторам цензора стоит проверять такую информацию перед публикациями. В данном случае - все признаки мошеннических действий налицо.